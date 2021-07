Studenti indiani delle università italiane tornati a casa per divieto di viaggio

L’Italia il 26 giugno ha concesso ai cittadini italiani il permesso di viaggiare nel Paese dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka sul registro dei residenti italiani o degli italiani all’estero.



Gli studenti indiani che sono tornati a casa dall’Italia per stare con i loro familiari o per partecipare agli ultimi riti dei propri cari sono ora bloccati qui poiché i viaggi aerei verso i paesi europei sono vietati al culmine della seconda ondata di COVID-19.

Molti di loro sono tornati a casa all’inizio di quest’anno dopo che gli studenti hanno visto un flashback simile alla brutale prima ondata di COVID-19 in Italia lo scorso anno. Alcuni sono riusciti a tornare a casa in orario, mentre altri erano in ritardo per far fronte all’urgenza dell’ultimo minuto quando l’Italia ha chiuso i suoi confini internazionali all’India.

Chi è tornato in India prima del 28 aprile, quando è stato sospeso il volo dal Paese, e chi è rientrato in Italia ora è tornato alla vita normale nelle università ma ora è bloccato qui.

Leggi anche: L’India riconosce reciprocamente il certificato di vaccino per vacca con l’Italia

Zeeshan Ahmed, uno studente di sicurezza informatica presso l’Università di Roma Sabinsa, è arrivato in India quando ha ricevuto la notizia che sua sorella non stava bene a causa del COVID-19. Alla fine tutta la sua famiglia è stata infettata dal virus, incluso lui stesso.

“Era un disastro. In effetti, mi ha raccontato più e più volte quello che avevo visto in Italia l’anno scorso, e quando ho scoperto per la prima volta di mia sorella mi ha spinto ancora di più. Poi, la notizia che tutti intorno si sono contagiati e si sono persi i propri cari e la famiglia sono diventati una cosa quotidiana”, ha detto Ahmed.

“La seconda ondata può essersi placata, ma ho un sogno lontano. L’Italia è tornata alla normalità, ma sono rimasto bloccato qui quando le università erano a regime. Avevo anche un lavoro part-time, continuerò da qui, ma tra poche settimane non sarà un’opzione perché il lavoro risente della mia assenza”, ha detto.

Leggi anche: Spiegato | Il “passaporto verde” europeo e il suo impatto sull’India

Owais R. Khan di Aligarh, che sta studiando per un Master in Informatica presso la stessa università di Roma, afferma di essere tornato in India a febbraio, quando le condizioni erano migliori in entrambi i paesi.

“Improvvisamente, qui si è perso tutto l’inferno. Una settimana prima del mio ritorno, l’Italia ha imposto un divieto di viaggio, che non è ancora stato revocato. Gli esami si svolgono offline e online nella mia università. Ci avviciniamo all’ambasciata e spediamo mail al ministero per sollevare la questione con i colleghi in Italia, ma niente Non funziona”, ha dichiarato il sig. ha detto Khan.

“Sembra un circolo vizioso. L’anno scorso siamo rimasti bloccati in Italia quando le famiglie qui erano a Tenderhook. Un anno dopo, una serie di incidenti simili si sono verificati in India e siamo di nuovo nella stessa situazione. È difficile combattere questi problemi quando la perdita dei membri della famiglia e i ricordi degli ultimi riti sono appena affrontati nella mente “, ha detto.

Leggi anche: Piegare come l’Italia: COVID-19 Quando si tocca la curva

Secondo Nihal Vikram Singh, studente MBBS presso l’Università Vita-Salute San Rafael, il problema non è solo per i piani di viaggio in ritardo, ma anche per i permessi di soggiorno e i vaccini indiani.

“Secondo il nostro permesso di soggiorno, non possiamo stare fuori dall’Italia per più di sei mesi. Può essere fastidioso ripetere le stesse procedure più e più volte. Inoltre, sono uno studente di medicina. Anche se frequento le mie lezioni di teoria online , non è abbastanza per il mio corso”, ha detto.

L’Italia il 26 giugno ha concesso ai cittadini italiani il permesso di viaggiare nel Paese dall’India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka sul registro dei residenti italiani o degli italiani all’estero.

Leggi anche: L’Italia isola i viaggiatori aerei dall’India

Sebbene non ci siano stati aggiornamenti ufficiali sull’allentamento del divieto di viaggio, l’ambasciatore indiano in Italia ha avuto un incontro con i rappresentanti della comunità il 9 luglio, dove ha spiegato gli sforzi per cercare allentamenti.

“L’ambasciatore Dr. Nina Malhotra ha parlato quasi con i rappresentanti della comunità e ha spiegato agli indiani bloccati gli sforzi della missione per rilassarsi e riprendere i voli. Sono state discusse molte altre questioni sociali”, ha twittato l’ambasciata indiana in Italia.

Ci sono stati 41.157 nuovi casi di virus corona segnalati in India, che hanno aumentato il bilancio delle vittime a 3,11 crore e il bilancio delle vittime a 518 da 4,13 lakh, secondo il Ministero federale della salute di domenica.