Sono in corso di approvazione due nuovi progetti residenziali per due diversi lotti di Little Italy

Cleveland – La Green Cleveland Landmarks Commission ha dato il via libera a due nuovi progetti abitativi con il sostegno della Little Italy Redevelopment Corporation.

1934 East 123 R.D. Street

Cinque villette saranno ora su un appezzamento di terreno con una casa. La casa sarà demolita poiché gli sviluppatori hanno stabilito che l’edificio è stato danneggiato e non è storicamente significativo per la comunità.

Downhouses siedono sul lato della proprietà e si adattano a cinque unità dalla strada al retro della trama.

Architettura di crocevia La vista laterale mostra l’aspetto di uno spazio negli edifici, che separa le altre due o tre case a schiera.

Il design è stato modificato per includere uno spazio vuoto nel mezzo della struttura che avrebbe potuto essere trasferito alla sesta residenza cittadina dopo il feedback locale.

Ryan Cross del Crossroads Architectural Institute ha dichiarato alla Commissione che Paver viene utilizzato sul vialetto invece del cemento per migliorare l’esperienza pedonale.

Kevin Barry La trama alla fine consisterà in cinque centri di Little Italy, appena sotto l’isolato da Mayfield Road.

“Queste sono tutte finitrici in cemento da trasformare in un percorso pedonale, che consente ai veicoli di guidare contro il vialetto di cemento, dove ti senti un po’ nervoso camminare verso l’unità posteriore”, ha detto Cross.

In un edificio simile sulla strada non ci sono vuoti di costruzione o finitrici sul vialetto.

Kevin Barry Un progetto simile ha già creato il modulo.

Società per la riqualificazione della Little Italy L’amministratore delegato Ray Christosick afferma che la comunità supporta il design, soprattutto dopo che una casa esistente è andata in pezzi.

Christosic Little Italy fa parte di uno sforzo per creare un nuovo progetto di quartiere che gli sviluppatori in futuro possono seguire per creare progetti che la comunità desidera. Viene dopo alcune guerre negli ultimi anni I design che la gente del posto sentivano trascendevano il senso di vicinato.

2137 Murray Hill Road

A pochi isolati di distanza, la commissione ha approvato la costruzione di un nuovo duplex in un parcheggio dietro la casa al 2137 di Murray Hill Road.

“Penso che lo sviluppatore abbia fatto un buon lavoro nell’adattare l’edificio all’ambiente del sito”, ha detto Christosic, sottolineando che la comunità supporta il progetto.

