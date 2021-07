Softball USA: apertura olimpica di Tokyo contro l’Italia, streaming live, canale TV, tempo, contraddizioni

Getty Images



La squadra nazionale femminile di softball degli Stati Uniti torna sul palcoscenico mondiale alle Olimpiadi di Tokyo martedì sera. I Giochi del 2020 sono la quinta apparizione olimpica del Team America e la prima dal 2008, dopo che lo sport si è ritirato dalle Olimpiadi estive di Londra 2012 e dalle Olimpiadi estive di Rio 2016.

Le cerimonie di apertura per la partita di Tokyo sono fissate per venerdì, ma il Team USA inizierà la sua campagna per il Softball Gold martedì quando affronterà l’Italia nel turno di apertura. La nazione ospitante, il Giappone, ha vinto la medaglia d’oro dopo aver battuto gli Stati Uniti nella finale di Pechino 13 anni fa. Prima della sconfitta del 2008, gli Stati Uniti dominavano a livello internazionale, conquistando l’oro nel 1996 (Atlanta), nel 2000 (Sydney) e nel 2004 (Atene).

Ecco come vedere l’apertura olimpica di USA Softball 2020:

Softball USA contro Italia

quando : Martedì 20 luglio alle 23:00 ET | Dove : Fukushima Asuma Stadium

: Martedì 20 luglio alle 23:00 ET | : Fukushima Asuma Stadium Frequenza TV : Rete sportiva NBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (Prova gratis)

: Rete sportiva NBC | fuboTV (Prova gratis) Contraddizioni: USA-3300; Italia +1000 (tramite William Hill Sports Book)

Cinque giocatori che hanno giocato nella memorabile partita della medaglia d’oro del 2008 torneranno al torneo quest’anno. La squadra torna negli Stati Uniti con la mancina di 38 anni Kate Asterman e la mancina di 35 anni Monica Abbott. Nella finale del 2008, Asterman e Abbott hanno lanciato ogni lancio per gli Stati Uniti. Per il Team Japan, è stato il 38enne senior Ace Yukiko Uno (jug vinto nel 2008), il 33enne catcher Yukio Mine (che ha catturato i 413 tiri di Uno negli ultimi due giorni a Pechino) e fuoricampo Eri Yamada (che ha segnato due fuoricampo nella partita della medaglia d’oro). .

Il torneo di softball è organizzato in modo che ogni squadra giochi in un unico round robin match con ciascuna delle altre cinque squadre. Le prime due squadre (in base al record) si sfideranno per la medaglia d’oro, mentre la partita per la medaglia di bronzo sarà tra il terzo e il quarto posto. A causa dell’emergenza a Tokyo dovuta al COVID-19, non ci saranno tifosi ai giochi.

Il programma completo di softball per le Olimpiadi è disponibile qui. Ecco l’elenco del Team USA:

Tavolo da softball della squadra USA

martedì 20 luglio Italia 23:00 mercoledì 21 luglio Canada 8 p.m. 24 luglio sabato Messico 13:30 24 luglio sabato Australia 21:00 domenica 25 luglio Giappone 21:00 Martedì 27 luglio Gioco della medaglia di bronzo 12 p.m. Martedì 27 luglio Gioco della medaglia d’oro 19:00

Quote medaglia d’oro olimpica di softball



Quest’anno i favoriti dell’oro nel campo olimpico con sei squadre sono il n. 1 classificato USA e il n. 2 Giappone. Le due squadre si sono affrontate nella finale di ciascuno dei Mondiali pre-2002. La squadra ha anche un vantaggio complessivo con un record di 5-2 sul Giappone.