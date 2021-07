Secro vende portafoglio di magazzini in Italia

Londra – (Filo commerciale) – Notizie normative:

Secro PLC (“Secro”) si impegna a vendere un portafoglio di sei magazzini urbani italiani per $ 127,5[1] Milioni ad AXA IM Alts per conto dei clienti.

Secro-Vilac ha creato questi magazzini per un rivenditore online globale per supportare la crescita della sua rete di distribuzione in Italia. Il portafoglio si estende su una superficie totale di 56.000 mq e dispone di magazzini a Firenze, Burago, Padova, Birmania e Verona. Cinque vendite sono già state completate e la sesta sarà completata entro la fine dell’anno a seguito del completamento dei lavori aggiuntivi nella pratica.

David Proctor, amministratore delegato di Group Investment, ha dichiarato:

“Abbiamo creato questi magazzini per supportare i piani di espansione di uno dei nostri principali clienti. A causa della rapida crescita dell’e-commerce, la domanda di investitori per grandi e moderni asset industriali in Italia è molto forte. Abbiamo scelto di utilizzare condizioni di mercato moderate per vendere a un prezzo e ricicleremo il capitale in interessanti opportunità in altre parti d’Italia. ”

FINE

Suggerimenti per gli autori:

Informazioni su SEGRO

Secro è un fondo di investimento immobiliare (REIT) del Regno Unito quotato alla Borsa di Londra e a Euronext Paris, ed è uno dei principali proprietari, gestori e sviluppatori di magazzini moderni e beni industriali. Possiede o gestisce 8,8 milioni di metri quadrati (95 milioni di piedi quadrati) di terreno per un valore di 15,8 miliardi di dollari. Le sue attività si trovano nelle principali città e nei dintorni, nei principali snodi di trasporto nel Regno Unito e in sette paesi europei.

Da più di 100 anni Secro crea uno spazio per aiutare a far accadere cose straordinarie. Dai moderni magazzini di grandi dimensioni, utilizzati principalmente per la distribuzione regionale, nazionale e internazionale, ai magazzini urbani e agli immobili industriali più leggeri situati vicino ai principali centri abitati e ai quartieri degli affari, offre asset di alta qualità che consentono ai suoi clienti di prosperare.

L’impegno ad essere una forza per il beneficio sociale e ambientale è integrato nella missione e nella strategia di Secho. L’azienda si concentra su tre priorità a lungo termine per il suo micro-quadro responsabile, dove ritiene che avrà il maggiore impatto: vincere una crescita a basse emissioni di carbonio, investire nelle comunità e negli ambienti locali e sviluppare le competenze.

Guarda www.SEGRO.com Per ulteriori dettagli.

1 Questo prezzo si riferisce al prezzo totale, che include lavori aggiuntivi per una proprietà che termina nel 2021.