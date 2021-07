Rinascita del turismo post-Covit: l’Italia lancia il videogioco per mostrarlo in India

Nuova Delhi: mentre le nazioni in rovina del Govind si preparano a riaprire le porte ai viaggiatori stranieri, i loro enti del turismo stanno facendo gli straordinari per attirare turisti e rilanciare l’industria gravemente colpita. Gli indiani erano uno dei turisti stranieri più costosi in molti paesi, soprattutto in Occidente, e sono attratti dall’innovazione se possono viaggiare. L’Italia ha presentato un videogioco per mostrare il suo patrimonio culturale a un pubblico globale, che sarà rilasciato giovedì (22 luglio) tramite il nuovo portale del Ministero degli Affari Esteri italiano per iOS e Android, smartphone e tablet tramite Italian.Iter.It . Dedicato alla cultura italiana.

“Italia. Land of Wonders fa parte della strategia generale di programmazione post-governativa del Ministero degli Affari Esteri italiano volta a sostenere i settori culturali e creativi italiani. ”

MAGI DG Sviluppo e Innovazione Culturale ed Economica Lorenzo Angeloni ha dichiarato: “Oggi il mercato del mobile gaming è uno dei principali canali di diffusione di ogni tipo di contenuto, inclusi argomenti culturali e informativi. Il nostro compito è cogliere ogni opportunità che vediamo per promuovere il nostro paese e la sua cultura nel mondo. Per questo abbracciamo la piattaforma mobile e comunichiamo in modo innovativo non solo al nostro ministero ma anche alla pubblica amministrazione italiana in generale. Ci impegniamo con “Italia” con un pubblico più giovane. Land of Wonders” e coinvolgendo persone da tutto il mondo e il loro interesse per il nostro Paese e le sue bellezze, creando un feeling familiare che potrà guidarli, un giorno, alla vera scoperta dei nostri territori e dei nostri prodotti. ”

“Tipico sostenitore della birra. Futuro idolo dei teenager. Professionista televisivo impenitente. Pioniere della musica.” READ Euro 2020 Italia Regno Unito Tifosi isolati