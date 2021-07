Riflettori sull’Italia: Pirelli e pneumatici ad alte prestazioni a livello globale per investire nell’innovazione

Nota dell’editore: la Camera di Commercio Italia-USA sudorientale con sede a Miami pubblica un’intervista mensile per attirare l’attenzione dei membri di nuova costituzione Capitolo della Georgia, che cerca di esprimere e coltivare i rapporti commerciali tra il Paese e lo Stato, che già ospita più di 60 aziende italiane. Scopri di più sul nuovo capitolo Qui Oppure puoi trovare altre storie sul nostro canale Italia globalatlanta.com/italy. Iscriviti alla Newsletter mensile Italia Qui.

Questo mese, la Global Atlanta Room presenta un’intervista Clay Cooper, Direttore delle Risorse Umane negli Stati Uniti e in Canada Byrelli, Discutere I loro pneumatici ad alte prestazioni e l’espansione globale. L’intervista è stata modificata e ripubblicata con il permesso per lunghezza e chiarezza.

IACCSE: Per favore dimmi, qual è la storia di quei grandi cuccioli…..

Sig. Cooper: Stabilito Milano Nel 1872, Pirelli era uno dei principali attori nel settore dei pneumatici L’unico attore globale a concentrarsi esclusivamente sul mercato dei pneumatici di consumo, che include pneumatici per auto, moto e biciclette.

Pirelli è costantemente impegnata a soddisfare le esigenze e le preferenze dei consumatori. Lo si vede nella continua espansione del proprio portafoglio prodotti e nello sviluppo di applicazioni e personalizzazioni esclusive.

L’azienda attualmente supporta più di 450 eventi sportivi automobilistici e motociclistici ed è fornitore esclusivo di pneumatici per i campionati mondiali di Formula 1 dal 2011.

IACCSE: Chi sono i vostri principali competitor e cosa rende Pirelli unica?

Sig. Bottaio: Nell’industria dei pneumatici, Pirelli compete con i produttori di ‘Tier 1’. Per molti anni Pirelli ha mantenuto una solida posizione negli pneumatici di alto valore, ed oggi è leader mondiale nel segmento degli pneumatici per auto di alta gamma, che ha una quota di mercato superiore al 50%, ed è anche nel segmento degli pneumatici radiali per moto. Anche Pirelli è leader Europa, Cina E Brasile fO per nuovi pneumatici di ricambio per auto premium e pneumatici per moto premium.

Pirelli è conosciuta per la sua tecnologia globale, la sua tecnologia sofisticata, l’elevata eccellenza produttiva e la passione per l’innovazione che impressiona notevolmente le sue radici italiane. Tutti questi sono nati da un forte impegno per la ricerca e lo sviluppo con un approccio aperto e collaborativo. Pirelli possiede la sede di Milano, due centri tecnologici locali e 1.800 persone in R&D, che possiede 6.100 brevetti. Negli ultimi anni, l’investimento di Pirelli in ricerca e sviluppo è cresciuto di oltre il 6% dei suoi ricavi da prodotti di fascia alta, rendendolo uno dei principali produttori di pneumatici al mondo.

IACCSE: Come è iniziata l’attività e quando sei arrivato in Georgia?

Sig. Cooper: Nel 2002 Pirelli ha aperto il suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti Roma, . Lo stabilimento si estende su un’area di 400.000 metri quadrati e impiega circa 250 operai e manodopera altamente qualificati.

Il sito di Roma è uno dei cinque centri di ricerca e sviluppo Pirelli e produce pneumatici ad alte prestazioni grazie al sistema di robotica integrata modulare (MIRS) altamente automatizzato. Il sistema brevettato MIRS permette di eliminare la maggior parte dei fattori di sospensione nelle varie fasi produttive, garantendo in particolare parametri di alta qualità e minimizzando gli sprechi energetici.

La sede di Roma è una location strategica per Pirelli, in quanto la presenza americana ci consente di rispondere in modo rapido e flessibile ai clienti con la produzione locale di pneumatici ad alte e altissime prestazioni.

IACCSE: Hai dei numeri aziendali che vorresti condividere con noi?

Sig. Cooper: Pirelli ha una forza lavoro globale di circa 31.500 dipendenti in tutto il mondo.

IACCSE: Che tipo di esperienza ha avuto Pirelli durante il COVID-19?

Sig. Bottaio: In risposta all’emergenza sanitaria Covit-19, Pirelli ha anticipato una serie di misure volte a tutelare la salute del nostro personale e della collettività in generale. Byrelli ha istituito una task force globale in tutti i paesi con strutture aziendali per monitorare gli sviluppi con le autorità locali.

Negli Stati Uniti, nella prima fase, nel tentativo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la diffusione del Govt-19, Pirelli ha interrotto le attività presso il nostro stabilimento di produzione di pneumatici a Roma e ha ripreso le attività alla fine di aprile. Sulla base della nostra esperienza, la fabbrica è stata completamente rifinita seguendo rigidi protocolli COVID-19 Cina E Europa.

IACCSE: Siete in affari con altre aziende italiane in Georgia o con aziende americane dirette in Italia? Cosa puoi condividere con noi a riguardo?

Sig. Cooper: Abbiamo goduto di solide partnership con le spedizioni JAS nel settore della logistica.

IACCSE: qualsiasi altra informazione che desideri condividere, ad es. Hobby, interessi speciali, famiglia, ecc.

Sig. Cooper: Siamo lieti di essere uno dei membri fondatori del Chapter della Georgia sudorientale della Camera di Commercio Italia-America.

