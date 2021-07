Record Italia ai rigori: quante volte ha vinto e quante perso?

Assuri ha mostrato la capacità di gestire le pressioni di una battaglia di 12 yard, ma qual è il loro record complessivo?

L’Italia è una delle squadre di maggior successo nel calcio internazionale e ha una lunga storia di partecipazione alle finali aziendali dei principali tornei.

Hanno gareggiato in una buona parte dei rigori e hanno anche dovuto fare una camminata spaventosa nelle due finali della Coppa del Mondo.

L’obiettivo. il gol Il record italiano dei calci di rigore ti fornisce tutti i dettagli su chi ha vinto e chi ha perso, e quando.

Qual è il record complessivo dell’Italia ai rigori?

L’Italia ha partecipato a 10 rigori nei maggiori tornei, vincendone quattro e perdendone sei.

Dei 10 shootout in cui hanno gareggiato, sei sono arrivati ​​agli Europei e quattro ai Mondiali.

Due dei loro rigori hanno raggiunto la finale dei Mondiali: perdendo contro il Brasile nel 1994 e vincendo contro la Francia nel 2006.

Data Avversario Di conseguenza Livello competitivo 21 giugno 1980 Cecoslovacchia 9-8 perdite Euro 80 play-off terzo posto 3 luglio 1990 Argentina 4-3 sconfitta Semifinali Mondiali 90 17 luglio 1994 Brasile 3-2 sconfitta Finale della Coppa del Mondo 94 3 luglio 1998 Francia 4-3 sconfitta Mondiali 98 quarti di finale 29 giugno 2000 Olanda 3-1 vittoria Semifinali Euro 2000 9 luglio 2006 Francia 5-3 vittorie Finale dei Mondiali 2006 22 giugno 2008 Spagna 4-2 sconfitta Quarti di finale Euro 2008 24 giugno 2012 Inghilterra 4-2 vittoria Quarti di finale Euro 2012 2 luglio 2016 Germania 6-5 sconfitte Quarti di finale Euro 2016 6 luglio 2021 Spagna 4-2 vittoria Semifinali Euro 2020

È interessante notare che l’Italia, che ha perso contro Cecoslovacchia, Argentina, Brasile e Francia, ha perso i primi quattro rigori in cui è stata coinvolta.

Hanno vinto i loro primi calci di rigore in Euro 2000, battendo l’Olanda in semifinale. Da allora, il loro record ai rigori è stato buono, vincendo altre tre volte in cinque partite.

Sarà interessante notare che l’Italia è straordinariamente prolifica nel vincere ai rigori, avendo vinto da sei a quattro volte dall’inizio del secolo, ma ha vinto due terzi delle volte.

Preparando costantemente i giocatori che sembrano rilassati con la pressione di tirare il rigore, sapranno senza dubbio come guidarli.

Hanno segnato tutti i rigori ricevuti nella finale dei Mondiali 2006 contro la Francia, mentre il rigore Panenka di Andrea Birlow contro Joe Hart a Euro 2012 è stato un momento classico.

Allo stesso modo, il comportamento di Giorgio Cielini prima della semifinale dei rigori contro la Spagna a Euro 2020 è stato citato come un indicatore del conforto dell’Italia con la pressione dello scontro delle 12 yard.

Il famoso difensore era pieno di sorrisi e risate durante il lancio della moneta con il capitano spagnolo Jordi Alba per determinare quale squadra fosse la prima, ma si è rifiutato di impegnarsi in “giochi mentali”.

“Ho sempre il sorriso sulle labbra, ma ho molto rispetto per i miei avversari”, ha spiegato Sielini.

Li abbraccerei, riderei o riderei, ma è una cosa che ho sempre fatto. Ho fatto di più in queste partite e in questo Europeo.

“Cerco di godermi davvero ogni momento.”