Rassegna ‘Nivola: Paesaggi’: Innovazioni dall’Italia

Primavera d’oro, NY

Nel 2017, L’apertura di un nuovo ed elegante spazio espositivo in città ha aggiunto un altro castello d’arte d’avanguardia alla Hudson Valley, facilmente raggiungibile con le ferrovie metro-nord a circa 20 minuti a sud del DIA Beacon. Magsino “magazzino” in italiano, descritto come “un museo e centro di ricerca dedicato alla borsa di studio e all’apprezzamento dell’arte italiana del dopoguerra e contemporanea negli Stati Uniti” dai collezionisti Nancy Olnik e Giorgio Spanu, suo defunto marito nel 1960; artisti.

Le gallerie ben proporzionate sono ospitate in un edificio appositamente costruito, illuminato dal cielo e annessa vecchia struttura industriale ristrutturata, e sono splendidamente circondate da giardini paesaggistici. Il pannello di 20.000 piedi quadrati è stato progettato dall’architetto spagnolo Miguel Guizmondo. I cicli, selezionati dalla collezione Olnick Spawn, organizzata dal direttore del museo Vittorio Calabres e dal suo team, offrono agli artisti americani l’opportunità di vedere le opere di artisti importanti la cui reputazione europea spesso non è menzionata.