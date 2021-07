Patios è stato preparato per i fan in Inghilterra e in Italia mentre le squadre si sono sfidate per la finale di Euro 2020

TORONTO – La casuale finale di Euro Cup tra Inghilterra e Italia darà ai tifosi canadesi l’opportunità di rinfrescare il più comune senso di festa nell’era pre-epidemia, con restrizioni di salute pubblica in tutto il paese per i proprietari di ristoranti.

TORONTO – L’accidentale finale di Euro Cup tra Inghilterra e Italia offrirà agli appassionati di calcio canadesi l’opportunità di rinfrescare l’atmosfera festiva pre-epidemia mentre le rilassate normative sulla salute pubblica in tutto il paese sfilano i proprietari di ristoranti per una giornata intensa – e anche la notte più frenetica.

I proprietari di ristoranti italiani e pub inglesi si aspettano che il loro patio sia riempito, almeno con la capacità consentita dalle restanti regole per prevenire la diffusione del COVID-19.

Rocco Mastrangelo, proprietario del Cafe Diplomatico a Toronto, ha affermato che la serie del campionato ricorda i suoi giorni al ristorante prima che fosse colpito da un’epidemia.

“Sono entusiasta, ho le farfalle nello stomaco. Abbiamo aperto in particolare le prenotazioni dell’ultima notte. Siamo al completo con 160 persone, che è una parte importante della capacità totale del nostro patio”, ha detto.

Mastrangelo ha chiesto il permesso di espandere la sua attività, ma gli è stato negato più orari per la notte, ma è stato negato a causa delle restrizioni COVID-19 in corso.

“Se vince l’Italia, ceniamo tutta la notte”, ha detto.

L’EDT sarà la prima volta dell’Inghilterra nella finale di un grande torneo internazionale dalla vittoria della Coppa del Mondo del 1966, quindi i tifosi dovrebbero marciare fuori dai pub britannici in tutto il Canada.

Il Queen and Beaver Public House di Toronto prevede il tutto esaurito per tutta la domenica.

“È emozionante pensare che l’Inghilterra possa vincere”, ha detto il manager del ristorante Neil Massey. “Le capacità sono ancora chiuse a causa del COVID-19, motivo per cui non prenotiamo, ma ci aspettiamo di vedere file molto lunghe”.

Nel frattempo, Pub Bishop & Pack si trova in una situazione alquanto insolita. Il pub in stile britannico Montreal si trova vicino al quartiere di Little Italy, quindi il manager Megan Durcott non vede l’ora di vedere i tifosi di entrambe le squadre.

“Le persone sono così eccitate, riunisce tutti”, ha detto. “Bevono molto, sono rumorosi. Alcune persone si siedono per strada e guardano la nostra TV da lontano”.

Roland Lamode di Montreal ha detto di aver giocato a calcio quando era giovane, ma ora guardare le partite continua a perseguitarlo.

Ha vissuto a Little Italy per tutta la vita, quindi essere radicato in Italia sembra di supportare la propria squadra, ha detto.

“Con i canadesi di Montreal, sono rimasto molto deluso”, ha detto Lamot, riferendosi alla recente sconfitta della squadra della National Hockey League nella finale della Stanley Cup. “Ma almeno ora abbiamo questa partita di calcio”.

Anthony Coloniro, italiano di Montreal, non ha mai visto l’Italia vincere una Coppa dei Campioni e non vuole perdere l’occasione.

“Si tratta dell’Italia, ovviamente!” Egli ha detto. “Giocherò con la mia famiglia – 20 persone – e tanto cibo!”

Il desiderio di festeggiare durante l’Euro Cup spinge i clienti all’Ottawa’s Pub Italy, ha affermato il manager Kirsten Wright, ma man mano che il ristorante diventa più affollato, sorgono alcune nuove sfide.

“Stiamo affrontando un problema serio con la carenza di personale e la garanzia che il nostro patio si adatti ai nostri clienti”, ha affermato Wright. “Se avessimo prenotato domenica, avremmo prenotato in pochi minuti.”

Questo rapporto della Canadian Publishing è stato pubblicato per la prima volta l’11 luglio 2021.

– Con i file di Virginia Ann a Montreal.

Rhythm Sachdeva, The Canadian Press