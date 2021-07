Nuova rotta per i sudafricani che vogliono emigrare in Italia

È molto difficile per i sudafricani che non hanno relazioni ancestrali con altri paesi ottenere la residenza permanente in qualsiasi altra parte del mondo – e costoso.

Tuttavia, un nuovo schema sviluppato dall’Agenzia delle Entrate italiana (Agency del Entre) per incoraggiare le persone economicamente attive a immigrare in Italia offre ora ai sudafricani un modo relativamente economico per ottenere la residenza, seguita dalla cittadinanza e dal passaporto italiano, entro un anno.

I vantaggi includono viaggi senza visto in tutta l’UE e in molti paesi in cui desiderano commerciare, lavorare a distanza o mandare i propri figli all’università.

“Questo non è un programma ‘Golden Visa’ come quelli emessi da paesi come Portogallo, Cipro, Malta, Grecia, Grenada e Stati Uniti dalla crisi finanziaria globale del 2008”, ha affermato il presidente di Sass, Lena Nell. Divisione vendite e traslochi internazionali di Everitt.

“Questo non è uno dei piani che si vedono pubblicizzati su Internet. Offre alle persone in remoti villaggi italiani $ 1 a testa e residenza permanente se sono disposte a reclamare queste proprietà e rimanervi per molti anni”.

Il nuovo progetto è invece offerto dal governo italiano in collaborazione con il Financial Advisory Council e la sua controllata Arcadia.

Non consente ai candidati di cercare lavoro in Italia, ma è un programma di residenza selezionato disponibile per le persone che sono finanziariamente autosufficienti o che desiderano avviare una nuova attività.

“L’investimento minimo in uno schema europeo ‘Golden Visa’ o Visa-by-Residency è ora di 50.000 350.000 (6 milioni di rand), ma i costi associati alla nuova iniziativa italiana sono solo 100.000 dollari (1,7 milioni di rand). Ci sono pacchetti – e il costo dell’affitto di un immobile per altri 12 mesi. ”

Prima residenza richiedente, 000 26.000, cittadinanza € 74.000: Totale:, 000 100.000

Residenza del secondo richiedente -, 000 26.000, Cittadinanza -, 000 49.000: Totale:, 000 75.000

Pacchetti Famiglia/Gruppi

Bambini 25 + Residenza – € 26.000, Cittadinanza – € 49.000: Totale:, 000 75.000

Ragazzi tra 14-24 residenze -, 16.000, Cittadinanza -, 44.000: Totale:, 000 60.000

Bambini tra 0-13 residenza -, 0, cittadinanza -, 000 40.000: Totale:, 000 40.000

Il nuovo programma è incentrato in Umbria, nell’Italia centrale, nota per i suoi paesaggi, l’arte e la buona cucina, e i candidati devono ottenere un contratto di locazione di 12 mesi su una proprietà in affitto.

L’affitto mensile per gli appartamenti offerti in questa zona parte da circa 350 (R6,000) al mese.

“La prima fase di questo processo è il nostro ruolo nell’inviare al richiedente un controllo ufficiale dei precedenti, ottenere un codice fiscale locale e affittare una proprietà, e assistere i richiedenti sudafricani in tutto questo e supervisionare i documenti per loro conto.

“Stiamo lavorando con Arcadia per ottenere l’approvazione e la certificazione del contratto di locazione dalla camera di commercio locale dell’Umbria in modo che i richiedenti possano garantire che tutto sia al di sopra del consiglio”, ha affermato Nell.

Come passo successivo, i richiedenti possono farlo ottenendo un “invito” dal governo ufficiale a visitare l’Italia e ottenendo un visto di tipo Schengen tramite il consolato italiano.

“Noi possiamo aiutare in questo, e quando i richiedenti arrivano in Italia possono essere accolti da Arcadia in aeroporto e assicurarsi che vengano portati alla Questura locale o alla Polizia Nazionale.

“Una volta fatto, avranno l’opportunità di prendere la residenza immediatamente, magari impiegando alcune settimane per ottenere i documenti di residenza permanente o alcuni mesi per ottenere il nuovo passaporto”.

In alternativa, Nell ha affermato che i richiedenti registrati possono trattenere le unità rimanenti in affitto per il contratto di locazione di 12 mesi, tornare in Sudafrica fino a quando i documenti non saranno pronti, quindi tornare e vivere ovunque in Italia.

