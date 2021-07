MPP olimpico: Ponga ha segnato 13 punti, 92-82 contro Italia, Germania

La nazionale di basket maschile tedesca ha perso contro l’Italia, 92-82 in una partita del Gruppo B. Puoi vedere le funzionalità che altrimenti incorporerei su YouTube, ma il Comitato Olimpico Internazionale è stato storicamente il momento clou dei video highlight rispetto a NBA e WNBA, quindi per ora non le incorporerò.

Questa partita potrebbe essere una vittoria per i tedeschi. Hanno iniziato la partita con un vantaggio iniziale di 32-22 dopo il primo quarto, sopportando una rimonta degli italiani nel secondo quarto e portando il vantaggio nel terzo. In effetti, hanno preso un vantaggio di 28 minuti nel gioco.

Tuttavia, gli italiani hanno rubato la partita 12-0 nel quarto quarto. Il punteggio di casella è stato anche tra le squadre, anche se gli italiani hanno segnato 16 punti in 14 successi tedeschi. Deve essere affrontato prima della prossima partita dei tedeschi contro la Nigeria mercoledì 28 luglio

La guardia dei Washington Wizards Isaac Bongo ha segnato 13 punti in 5 su 8, mentre 4 su 2 hanno realizzato tre punti e quattro assist, mentre Alba Berlin e l’ex guardia dei Lions colombiani Mao Lo hanno guidato la squadra con 24 punti mentre Moritz Wagner ha aggiunto 12 punti.

Più risultati di basket maschile

Ecco gli altri Risultati delle partite maschili Cosa è successo finora:

Nel girone A, Repubblica Ceca 84, Iran 78 – Tomasz Sodoranski ha segnato solo 6 punti nel tiro 2 su 14, ma grazie a un margine elastico di 43-33 e non aver passato la palla agli iraniani, Sex è riuscito a cavarsela.

– Tomasz Sodoranski ha segnato solo 6 punti nel tiro 2 su 14, ma grazie a un margine elastico di 43-33 e non aver passato la palla agli iraniani, Sex è riuscito a cavarsela. Francia 83 nel Gruppo A, USA 76 – Evan Fornier ha segnato 28 punti in 11-12 tiri, avanzando di 57 secondi con gli americani incapaci di segnare un solo gol negli ultimi quattro minuti di gioco. Sono stati in grado di fare la maggior parte dei loro tiri liberi.

Evan Fornier ha segnato 28 punti in 11-12 tiri, avanzando di 57 secondi con gli americani incapaci di segnare un solo gol negli ultimi quattro minuti di gioco. Sono stati in grado di fare la maggior parte dei loro tiri liberi. Australia 84 nel Gruppo B, Nigeria 67 – Nonna Mills ha segnato 25 punti e Boomer 24 punti 11 su tre. Obi Emagano guidava la Nigeria con 12 punti.

Le partite del Gruppo C iniziano domani, soprattutto il Giappone affronterà la Spagna con ET domani alle 8:00. Argentina con la Slovenia alle 12:40 ET.

Vai USA 3×3!

Gli Stati Uniti sono attualmente i primi ad essere vincolati Squadra olimpica russa con un record di 3-0 Le ragazze sono competitive, ma tecnicamente seconde per punti. Duke Women’s Basketball Head Coach, ex guardiano dei Mystics ed ex analista del colore di Guides Guide Cara Lawson Consulente / Coach.

Il torneo di basket femminile inizia oggi in ritardo

La prima partita è tra Spagna e Corea alle 21:00 ET (tecnicamente una partita del lunedì). Girone B