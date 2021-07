Molti paesi del G20 perseguono ancora obiettivi climatici di emergenza

ROMA (AP) – Diversi ministri del clima e dell’energia in una riunione del gruppo di 20 membri in Italia venerdì hanno concordato di muoversi verso obiettivi più ambiziosi per combattere il cambiamento climatico rispetto a quelli stabiliti negli accordi di Parigi, ha detto un funzionario italiano.

Le preoccupazioni per le catastrofiche inondazioni della scorsa settimana in Germania, Belgio e Paesi Bassi sono state evidenti durante i due giorni di colloqui a Napoli, ha detto il ministro dell’Ambiente italiano Roberto Cingolani in una conferenza stampa. La Germania e l’Unione Europea sono membri del G-20.

“Tutti hanno iniziato offrendo le condoglianze ai rappresentanti dei paesi colpiti”, ha detto Singoloni. Ha detto che tali disastri naturali “cambiano la coscienza” anche a livello politico.

Gli scienziati del clima affermano che il legame tra condizioni meteorologiche estreme e riscaldamento globale non è chiaro, il che rende chiaro che è necessaria un’azione urgente. I paesi del G-20 rappresentano l’80% del PIL mondiale e il 60% della popolazione del pianeta.

Nei colloqui di Napoli, Singoloni ha affermato che Stati Uniti, Unione Europea, Giappone e Canada “vogliono andare più velocemente del decennio (e) 1,5 gradi al di sotto dell’accordo di Parigi”.

I leader mondiali hanno concordato sei anni fa di aumentare le temperature globali a Parigi di oltre 2 gradi Celsius (3,6 gradi Fahrenheit) e non più di 1,5 gradi C (2,7 F) entro la fine del secolo. Gli scienziati affermano che i due obiettivi potrebbero essere mancati con un ampio margine se non vengono prese misure drastiche per ridurre le emissioni.

“Quel mezzo grado potrebbe fare un’enorme differenza in termini di scioglimento dei ghiacciai” e altri eventi legati al cambiamento climatico, ha detto Singolani.

Tuttavia, Singolani ha affermato che tutti i membri del G-20 hanno concordato di raggiungere almeno gli obiettivi di Parigi. “Non c’è paese che sia scettico sugli accordi di Parigi”, ha detto.

L’ambasciatore per il clima del presidente degli Stati Uniti Joe Biden John Kerry ha partecipato ai colloqui di Napoli. All’inizio della settimana, Kerry ha invitato la Cina ad unirsi agli Stati Uniti per tagliare frettolosamente i gas serra.

La maggior parte dei paesi presenti alla conferenza ha sostenuto l’obiettivo in rapida evoluzione di ridurre l’uso del carbone, ha affermato il ministro italiano senza nominare tutti i paesi.

Ma durante i colloqui, Singolani ha affermato che Cina, Russia e India sono state “molto prudenti” nel perseguire obiettivi più ambiziosi.

“Per quei paesi, questo è mettere in discussione un modello economico”, ha detto.

Assemblea generale delle Nazioni Unite in Scozia a novembre Alla Conferenza sul clima, saranno in mostra i paesi impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici, comprese le nazioni fortemente inquinanti.

Quando i leader nazionali dei Paesi del G20 si incontreranno a Roma alla fine di ottobre, avranno l’opportunità di sgombrare il campo dai punti critici apparsi a Napoli.