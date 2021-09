Home » Elettronica Miglior Videoproiettore Led Full Hd: le migliori scelte per ogni budget Elettronica Miglior Videoproiettore Led Full Hd: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Videoproiettore Led Full Hd perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Videoproiettore Led Full Hd. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Videoproiettore Led Full Hd più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Videoproiettore Led Full Hd e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Videoproiettore WiFi Bluetooth,8000 Lumen Proiettore Full HD 1080P Supporto 4K 4D Correzione Trapezoidale Zoom Funzione Proiettore WiFi Home Cinema per PPT, iOS, Android (Borsa per proiettore Inclusa) € 289.99

€ 246.49 in stock 3 new from €246.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【La borsa per proiettore gratuita include e il 8500 Lumen videoproiettore Bluetooth Full HD 1080P WiFi supporta 4K】 Questo ultimo videoproiettore Full HD 1080P WiMiUS K1 viene consegnato con una borsa. Ha una risoluzione nativa 1920 * 1080p, 8000 alta luminosità e un rapporto di contrasto fino a 10000: 1, i chip di elaborazione digitale di fascia alta offrono una gamma di colori NTSC più elevata e, presenta una qualità dell'immagine più vivida e nitida.

【Connessione WiFi Schermo specchio wireless e funzione Bluetooth 5.0 integrata】 Questo proiettore wifi Full HD 1080P ha una funzione schermo specchio wireless che gli consente di connettersi in modalità wireless a uno smartphone IOS / Android. Funzione extender uscita audio Bluetooth, supporto altoparlante / auricolare bluetooth gli airpod e l'altoparlante incorporato da 10 W progettato su misura offrono un suono surround stereo HiFi a 360 ° per una spazializzazione straordinaria.

【Correzione trapezoidale avanzata a 4 punti e funzione zoom digitale】 Correzione trapezoidale a quattro angoli ad alta sensibilità (verticale e orizzontale ± 50 °) L'aggiornamento 2020 garantisce un'immagine nitida da qualsiasi angolazione, offrendo una gamma completa di piacere dalla visione ad alta definizione. Puoi goderti un film su schermo gigante da 50 '' fino a 300 ''. Inoltre, l'opzione Zoom digitale ti consente di ridurre le dimensioni dell'immagine dal 100% al 50%.

【Presentazione PPT tramite chiave USB e connessione multimediale】 Questo proiettore WiFi Bluetooth Full HD 1080P adotta una nuova funzione in grado di leggere PPT, PDF, Excel, file di parole direttamente tramite chiavetta USB, senza lo distingue dagli altri proiettori sul mercato. Con 2 porte USB / HDMI, 1 porta AV / audio da 3,5 mm, puoi collegarlo con Amazon Fire TV Stick / Chrome Book / Roku Stick / Laptop / lettore DVD / PS4 / TV Box / X-Box / PC, ecc.

【3 anni di garanzia & lampada a LED durevole】 La lente in vetro ottico del nostro proiettore Bluetooth WiFi 1080P Full HD presenta i vantaggi della trasmissione della luce e della riproduzione dei colori fino al 99% efficiente, il che rende la lampada LED a lunga durata fino a 100.000 ore. In caso di domande sul nostro proiettore WiMiUS K1, contattare immediatamente l'e-mail del nostro servizio post-vendita nel manuale dell'utente e riceverai una soluzione rapida il prima possibile.

YABER Proiettore Bluetooth, 5500 Lumens Mini Videoproiettore Portatile LED Proiettore 1080P Full HD Home Cinema Compatibile con Smartphone/PC/Tablet/ PS4/TV Stick/DVD/Altoparlante Bluetooth/Cuffie ecc € 79.99

€ 69.99 in stock 2 new from €69.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ➤➤【Bluetooth 5.0 HiFi Stereo ed ampia compatibilità】 Il mini Proiettore Bluetooth V3 Funzione con Bluetooth integrata e sistema audio SRS che può connettersi con auricolari, altoparlanti Bluetooth e Airpod, è compatibili anche con Stick TV/Laptop/lettore DVD/PS3/ PS4/TVbox!

➤➤【5500 lumen e risoluzione nativa 720P e 5000: 1】 Il mini proiettore YABER con 5500 lumen di luminosità supporta 1080P. Il team di YABER si è impegnato per l'aggiornamento dei consumi dell'industria dei proiettori. Dopo un anno di duro lavoro, il proiettore Bluetooth V3 720P è finalmente disponibile.

➤➤【Funzione Zoom -50% / Schermo di proiezione grande】 V3 ha una funzione di riduzione dello schermo che quasi nessun mini proiettore può ospitare e lo schermo di proiezione può essere ridotto al 50% regolando lo schermo senza spostare il proiettore. Di piccole dimensioni, facile da riporre e trasportare. poiché lo schermo di proiezione è grande, puoi goderti il grande schermo come un cinema a casa.

➤➤【Obiettivo originale tedesco e durata della lampadina di 70.000 ore】 Con la versione avanzata della tecnologia di raffreddamento a 3 ventole, il calore della lampadina può essere efficacemente raffreddata ed il rumore è notevolmente ridotto, Costruito con lampada LED di tecnologia avanzata. Estendendo la durata della lampada a 70.000 ore, il che significa che puoi usarla per più di 15 anni.

➤➤【Supporto professionale a vita】 AVVISO: Sistema Bluetooth 5.0: assicurarsi di disattivare la funzione Bluetooth se non è necessario di collegarlo ai dispositivi Bluetooth. Per qualsiasi problema, non esitare a contattarci, vi risolveremo tutti i problemi in breve tempo~

Crosstour Proiettore, Full HD Videoproiettore Nativa 1920x1080P LED Proiettore Supporto Firestick/PC/iPhone/Smart phone/PC/Speaker € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Immagini Ultra Nitide] Il videoproiettore Crosstour P970 ha una risoluzione Full HD 1920*1080P nativa, contrasto 8000:1 e 240 ANSI lumen (pari a proiettori che misurano circa 7800 lumen). Più chiaro e luminoso del 90% di altri proiettori. Anche la presentazione del testo può essere chiara. Adottando la macchina ottica e l'obiettivo più recenti del 2021, il proiettore HD può offrire il massimo del divertimento visivo.

[Grande Schermo e Zoom del 25%] Il proiettore cinematografico P970 supporta uno schermo gigante massimo di 300 pollici (consigliato 40-160 pollici), 2 volte più grande di altri proiettori domestici. Il proiettore portatile è anche dotato di funzione di zoom. È possibile utilizzare il telecomando per regolare le dimensioni dello schermo senza modificare la distanza di proiezione (intervallo di zoom: 75%-100%).

[Altoparlanti HiFi e Rumore Ridotto] Il proiettore home theater P970 è dotato di doppi altoparlanti Hi-Fi da 5 W. La potenza è cinque volte superiore rispetto ad altri diffusori economici. Supporta il suono SRS Trusurround e l'effetto super bass. Portando un'atmosfera molto più eccitante e un'esperienza uditiva coinvolgente. Con il sistema di raffreddamento avanzato, anche il livello di rumore è inferiore al livello medio.

[Ampia Compatibilità] Con la porta HDMI/USB/AV/Audio, P970 può essere collegato a vari dispositivi come PC/PS4/unità flash USB/altoparlanti/auricolari/TV box/4k Firestick/Chromecast/DVD... (Può anche essere collegato ai telefoni tramite adattatore HDMI/dongle wireless.) P970 soddisfa tutte le tue esigenze per l'home theater e l'uso professionale.

[Accessori e Garanzia] Cavo HDMI, cavo AV, cavo di alimentazione, copriobiettivo, telecomando, manuale utente, guida rapida e panno per la pulizia sono inclusi. Il proiettore Full HD ha una garanzia di 1 anno e un servizio post vendita a vita. Se hai bisogno di aiuto, sentiti sempre libero di dircelo!

YABER Proiettore WiFi, 8000 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4-punti Keystone Correction&Zoom digitale Home Cinema per iOS/Android/PPT € 299.99

€ 289.99 in stock 1 new from €289.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【La borsa per proiettore gratuita include e 8000 Lux più alti e 1080p reali】 V6 è attualmente il proiettore con i lumen più alti sul mercato. Acquista un proiettore V6, viene fornito con uno zaino per proiettore gratuitamente! (Solo per il periodo promozionale) 8000 lumen, attualmente il proiettore 1080p più luminoso sul mercato, con una risoluzione nativa di 1080P e 3 volte di pixel rispetto ad altri proiettori 720P, è il proiettore 1080p più conveniente.

【Design portatile da 5 "WiFi e funzione di mirroring dello schermo wireless】 Il proiettore Bluetooth YABER V6 1080P WIFI supporta la connessione cablata e WiFi per sistemi iOS e Android e può visualizzare direttamente lo schermo dello smartphone compatibile con AirPlay, MiraCast, DLNA sul proiettore tramite il mirroring .

【Correzione trapezoidale a 4 punti e funzione zoom digitale -50%】 La caratteristica principale è l'innovativa correzione trapezoidale a 4 punti del V6 (quale innovazione sulla base della correzione trapezoidale 4D) È possibile regolare la correzione trapezoidale con qualsiasi angolazione. V6 può utilizzare il telecomando per selezionare "Zoom digitale" per ridurre l'immagine fino al 50% della lunghezza e larghezza originali con il telecomando.

【Funzione Bluetooth 5.0 e ampia compatibilità】 Proiettore Bluetooth WIFI V6 1080P Funzione Bluetooth integrata con sistema audio SRS che può connettersi con auricolari Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Airpod compatibili con Stick TV / laptop / lettore DVD Blu-Ray / PS3 / PS4 / TVbox / Amazon Fire TV / Roku Streaming Stick / Laptop.

【Presentazione di PPT tramite USB e supporto professionale a vita】 V6 supporta la visualizzazione diretta di file Excel come PPT tramite USB, NON è necessario utilizzare PC o laptop. Il telecomando e altre parti possono essere sostituiti gratuitamente. AVVISO: Impossibile connettersi al wifi o al bluetooth non è un problema di qualità. Per qualsiasi domanda, non esitare a farcelo sapere., Risolveremo per te in tempo ~

Proiettore WiFi, WiMiUS S25 Bleutooth mini 6000 lumen LED LCD Videoproiettore, Supporto 1080P Home Cinema 200”, Full HD 1080P Supporto Distorsione Correzione ±15°, per Fire TV Stick PS4 PC iPhone € 122.99

€ 115.99 in stock 1 new from €115.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤ Mirroring dello Schermo Wireless ❤ Il proiettore WiMiUS S25 wifi e Bluetooth introduce la più recente tecnologia WiFi, abilita il mirroring dello schermo wireless. Puoi sincronizzare video / immagini / testo / giochi dal tuo smartphone / tablet allo schermo gigante, senza il limite di cavi ingombranti. Puoi connettere il videoproiettore alla tua WLAN domestica o connettere il tuo dispositivo smart alla rete WiMiUS S25, goderti il tuo cinema a schermo gigante in qualsiasi momento e ovunque.

❤ Altoparlante da 3W & Bluetooth ❤ Il mini proiettore WiMiUS S25 è dotato di un altoparlante da 3W massimo; con la tecnologia Bluetooth integrata, puoi anche collegare il tuo auricolare Bluetooth o altoparlanti Bluetooth, l'effetto sonoro non ha limiti al proiettore più, l'effetto che desideri dipende da te! ❤ Borsa Portatile Aggiuntiva ❤ Ottieni una custodia portatile antiurto per trasportare e riporre il proiettore e tutti gli accessori.

❤ 6000LM & 1080P Supporto ❤ Il videoproiettore S25 offre una luminosità di 6000 L, aumenta del 40% in più la luminosità dell'immagine. Rispetto ad altri videoproiettori di 480P nativo che affermano di supportare 720P (quelli non possono riprodurre video 1080P), il videoproiettore WiMiUS S25 offre una nitidezza dell'immagine HD 1280 x 720P nativa di alta qualità, supporta la stessa alta definizione durante la riproduzione di video 1920 x 1080P , senza compromettere la qualità dell'immagine.

❤ Schermo Gigante da 200" Home Cinema ❤ Mini proiettore WiMiUS S25 integrato con schermo LCD da 4", che consente dimensioni dell'immagine di 50"-200" con una distanza di 1,55-5,5 metri (3,72 metri ottimale per dimensioni 120"). Con la funzione di zoom del 50%, puoi ottenere la tua proiezione ottimale per stanze e posizionamenti diversi. È più libero e più compatibile di altri proiettori che supportano solo il 75% o nessuno zoom.

❤ Porta USB / HDMI / AV / per auricolari ❤ Il mini proiettore WiMiUS S25 Wi-Fi e Bluetooth può essere collegato tramite metodo cablato o wireless, compatibile con più dispositivi multimediali. Il proiettore S25 dotato di più interfacce tra cui HDMI, AV, 2x USB e una porta di uscita audio da 3,5 mm, è possibile collegarlo con PC / Notbook, Tablet, iPhone o smartphone Android, disco USB o disco rigido mobile, altoparlanti, DVD , PS4, ecc.

Epson EB-FH06 Videoproiettore Full HD 1080p 1920 x 1080, 16:9, contrasto 16.000:1, Tecnologia 3LCD, 3500 lumen, WI-FI/USB/VGA/HDMI, Lampada Lunga Durata, Altoparlante Telecomando, Proiezione fino 332” € 799.00

€ 594.00 in stock 36 new from €594.00

5 used from €528.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Videoproiettore Full HD EB-FH06: proietta in grande, che si tratti di un film o di una presentazione questo videoproiettore è in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 332 pollici; tecnologia 3LCD, colori brillanti e nitidi; rapporto di contrasto di 16.000:1 offre ombreggiature ben definite e neri profondi; conquisterai l’attenzione di tutti, da parenti e amici fino a colleghi di lavoro e clienti

Immagini luminose e di ottima qualità: efficiente e conveniente al tempo stesso, questo videoproiettore Full HD produce immagini luminose caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione; il merito spetta alla tecnologia 3LCD, che offre White Light Output e Colour Light Output di 3.500 lumen

Lampada di lunga durata: una soluzione semplice, conveniente e affidabile per soddisfare le tue esigenze di proiezione; la sorgente luminosa di lunga durata di questo modello permette 18 anni di intrattenimento, stima basata sulla visione quotidiana media di 1 ora e 45 minuti di film con videoproiettore in modalità Economy

Configurazione semplice: questo videoproiettore è stato progettato per poter essere trasportato con facilità e configurato rapidamente; è possibile spostarlo con facilità da una stanza all’altra; la correzione trapezoidale consente invece di allineare rapidamente l’immagine proiettata, mentre gli ingressi HDMI permettono un accesso semplice e rapido ai contenuti; correzione trapezoidale, Wi-Fi opzionale e app iProjection

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite; con Kensington Lock, foro cavo di sicurezza, blocco unità LAN wireless, Password di protezione, AV mute slide, ricerca automatica della sorgente, altoparlante incorporato, correzione trapezoidale verticale e orizzontale, lampada di lunga durata, Quick Corner, funzione Split Screen READ Miglior Blu Ray Player: le migliori scelte per ogni budget

Asnish Proiettore,Mini Videoproiettore,Proiettore Portatile Bluetooth per la Casa,Supporto 1080P Full HD, 50000 Ore Proiettore LED, Compatibile Con HDMI/USB/AV, TF/DCIN/VGA € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Esperienza visiva HD】 Questo proiettore home theater ha una risoluzione nativa di 800*480P e supporta 1080p Full HD con un rapporto di contrasto di 2000:1 per una riproduzione fluida di film ultra nitidi. Con i suoi altoparlanti HD, fornisce un suono potente e chiaro e un'esperienza audio coinvolgente. Le dimensioni dello schermo vanno da 37 pollici a 150 pollici. Questo rende il mini videoproiettore ideale per le riunioni di famiglia e la vita.

【Connettività multimediale】-Interfacce includono HDMI/USB/VGA/AV/TF/Audio out 3.5mm.Compatibile con Smartphone/Tablet/PC/TV/Laptop/U-Disk/DVD player/TV box ecc. (A causa di problemi di copyright delle app, puoi connetterti ai film di Netflix, Prime Video e Hulu solo tramite il tuo laptop, Chromecast, TV stick o Roku.).

【Proteggi gli occhi del tuo bambino】 Il videoproiettore utilizza immagini diffuse e una fonte di luce LED ecologica per ridurre l'affaticamento visivo durante la visione a lungo termine e proteggere la salute visiva del tuo bambino e della tua famiglia. Inoltre, è possibile utilizzare la correzione trapezoidale e la regolazione della messa a fuoco per ottenere il miglior angolo di visione e le migliori dimensioni di visualizzazione.

【Super Home Theater】 La maggior parte degli scenari d'uso dei mini proiettori sono home theater. Il proiettore può anche essere collegato a cuffie o altoparlanti Bluetooth per una qualità del suono ancora maggiore.Non è raccomandato per l'uso diurno e funziona meglio in un luogo buio. Non è raccomandato per un uso professionale, come le presentazioni in ufficio. Puoi usare il proiettore per goderti giochi, video, serie TV, foto, sport, UEFA Champions League, ecc.

【Qualità e servizio affidabile】 Forniamo 1 anno di garanzia per il Asnish mini proiettore. Se avete qualche problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti nel manuale per una soluzione rapida.Asnish mini proiettore è ideale per voi per guardare film o video giochi. (Si consiglia di usarlo in condizioni di scarsa luminosità per ottenere i migliori risultati.Il Bluetooth si collega solo alle cuffie e agli altoparlanti, non agli smartphone.)

WiMiUS Proiettore WiFi Bluetooth, 6000 Lumen Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD Proiettore Home Cinema Wireless WiFi Compatibile iOS,Android,Laptop,PS4 (Borsa per proiettore Inclusa) € 129.99

€ 101.14 in stock 1 new from €101.14

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Il proiettore Portatile WiFi Bluetooth Full HD da 6000 Lumen supporta 1080P - Custodia inclusa】 Il proiettore Bluetooth WiFi offre una luminosità 6000Lumen, una risoluzione massima 1920x1080P, in particolare un rapporto di contrasto elevato 8000: 1 e un'ampia gamma di colori in grado di garantire la fedeltà del video originale, a borsa da trasporto in dotazione permette di portarlo ovunque per godersi film, giocare ai videogiochi o trascorrere piacevoli serate del fine settimana.

【Proiettore WiFi Integrato e Connessione Bluetooth 5.0】 Grazie alla funzione dello schermo a specchio wifi, puoi connettere in modalità wireless questo proiettore wifi portatile con smartphone IOS, smartphone Android e laptop Windows 10 per goderti un'esperienza di streaming di videogiochi gratuita o film all'aperto e il La funzione Bluetooth 5.0 integrata ti consente di connettere il tuo altoparlante bluetooth / cuffie bluetooth ideali e airpod in modalità wireless in qualsiasi momento.

【Schermo Ampio da 200 Pollici e Funzione Zoom】 Questo proiettore wifi bluetooth portatile full hd supporta 1080p in grado di offrire grandi dimensioni di proiezione da 40 "fino a 200", che ti consentono di goderti le tue serate di film con la tua famiglia su un grande schermo. Inoltre, è possibile regolare o ridurre le dimensioni dell'immagine tramite il telecomando direttamente utilizzando la funzione di zoom 75% -100%, è possibile anche capovolgere l'immagine quando si monta a soffitto.

【Proiettore a più Interfacce】 Ad eccezione della connessione wifi con smartphone e iPad, questo proiettore bluetooth wifi portatile è integrato con una varietà di interfacce come USB / HDMI / AV / audio da 3,5 mm, che consente di trasmettere facilmente audio e video da Fire TV Stick / Chrome Book / Roku Stick / Laptop / USB Flash Drive / DVD Player / PC / PS4 / TV Box / X-Box, ecc. Così puoi goderti la gioia dell'home cinema con la tua famiglia o gli amici al chiuso o all'aperto.

【3 Anni di Garanzia e Lampada a LED Durevole】 Lampada con sorgente luminosa a LED avanzata fino a 90.000 ore, risparmio energetico, quasi nessun decadimento della luce e design dell'immagine a riflessione diffusa per un'esperienza visiva più confortevole rispetto alla luce diretta sul televisore. In caso di domande sul proiettore WiMiUS K5 Bluetooth WiMiUS, contattare l'e-mail del nostro servizio post-vendita nel manuale dell'utente e riceverai una soluzione rapida il prima possibile.

Proiettore Wifi Bluetooth Videoproiettore Artlii Energen2 Proiettore Full HD 1080P Nativo Supporta 4K 340 ANSI Proiettore Per Smartphone Home Theater per iOS, Android, PPT, PS4,5 € 289.99 in stock 1 new from €289.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Risoluzione Nativo Full HD 1080P e Supporta 4k】 Il proiettore Artlii Energon2 ha un'elevata luminosità fino a 340 ANSI lumen, la risoluzione originale è 1920 * 1080p, Supporta 4K. Custodia per il trasporto di alta qualità gratuita, riporlo facilmente e portare anche il proiettore in terrazza, all'aperto e in altri luoghi.

【Proiettore Bluetooth Wi-Fi】 Il proiettore Artlii 1080p supporta connessioni Wi-Fi cablate e wireless. Può trasmettere perfettamente il contenuto dello smartphone IOS/Android al grande schermo per la visualizzazione della proiezione. Supporta anche il Bluetooth, puoi collegare un proiettore cinematografico a un altoparlante Bluetooth per una migliore esperienza audiovisiva.

【Proiettore dai colori vivaci】Il proiettore wifi 1080p nativo di Atlii adotta la tecnologia super color e l'esclusiva funzione di riproduzione del colore.Abbiamo rafforzato gli effetti dei tre colori di base rispettivamente rosso, verde e blu. Con la regolazione di questi tre colori e la correzione Gamma, è possibile migliorare direttamente e significativamente l'effetto sensoriale dell'immagine.

【Esperienza immersiva con immagini grandi e funzione di Zoom digitale al 60%】 Il proiettore bluetooth wifi Artlii fornisce un display da 44 "-250", la distanza di proiezione è 1,5 m-8,5 m. Il rapporto di aspetto è 4: 3/16: 9 / automatico. Correzione trapezoidale manuale ± 15°. In Inoltre, ha anche una funzione di zoom, puoi personalizzare le dimensioni dello schermo di proiezione dal 60% al 100% tramite telecomando o manualmente.

【Connessione digitale multifunzionale】 Il proiettore home theater Artlii supporta HDMI / USB / VGA / AV / scheda SD / uscita audio 3,5 mm / Bluetooth. Può essere collegato non solo in modalità wireless, ma anche cablato. Il design della porta HDMI e USB semplifica il collegamento di chiavette TV, PC, laptop, MacBook, smartphone, lettori Blu-ray Disc, PS3, PS4, console di gioco Wii Xbox e HDR.

Explore 2 Mini videoproiettore Home Cinema Supporto 1080P Full HD 50000 ore LED Compatibile con TV Stick, HDMI, USB, VGA, SD, AV, PS4, X-Box, iOS/Android € 59.99 in stock 2 new from €59.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Mini proiettore super HD】Con una risoluzione nativa 720P (supporto 1080p) e un contrasto di 4000: 1 il proiettore LED consente di condividere comodamente lo schermo di dispositivi iOS o Android e crea immagini incredibilmente chiare per il massimo livello di piacere di film.

【Design portatile e tripod incluso】 Explore 2 viene fornito con una dimensione portatile (7,9 x 6,1 x 3,3 pollici), pesa 2,09 kg, in modo da poter godere di intrattenimento su grandi schermi. Con un pratico treppiede, è possibile utilizzarlo ovunque tu vada.

Proiettore multimediale: Explore 2 dispone di un totale di 6 porte multiple, tra cui uscite HDMI, USB, VGA, AV, TF e audio, per soddisfare le vostre esigenze di intrattenimento. Può essere facilmente collegato al tuo smartphone, PS3, PS4, TV Box ONE o Wii per riprodurre video, guardare serie TV, condividere foto e giocare comodamente.

Ampio schermo e altoparlante integrato: Explore 2 offre una dimensione di proiezione da 38 a 200 pollici con una distanza di proiezione da 1,1 a 6 metri. Altoparlanti stereo doppi integrati con SRS offrono una qualità del suono chiara e bilanciata e un'esperienza audio davvero sorprendente.

【 Home Theatre perfetto 】 La maggior parte degli scenari di utilizzo del mini proiettore sono home theatre, adatto per l'uso a casa e in ambienti bui. Non è raccomandato per l'uso professionale come presentazioni da ufficio.

WISELAZER Proiettore Wifi Bluetooth Videoproiettore,Home Cinema Theater 9500 Lumen Proiettore Full HD 1080P Nativo,Supporto 4K Schermo 300" per Smartphone, PC, TV-Box, HDMI, USB,etc. € 329.99 in stock 1 new from €329.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Immagini chiare e compatibili con gli occhi: obiettivo paragonabile alle fotocamere migliori】 Utilizza un esclusivo sistema ottico innovativo e l'obiettivo ottico di alta qualità prodotto da un'azienda giapponese. Stampo per lenti esclusivo con precisione di 0,01 mm. Fuoco dell'obiettivo è precisa e il bordo e il centro dell'immagine sono a fuoco nitido al 100%, il che impedisce all'occhio di compensare la messa a fuoco. Gli occhi non saranno stanchi dopo un lungo periodo di utilizzo.

【Porta HIMAX Theatre a casa】 Un'ottima scelta per l'home theater e le serate di film all'aperto. Migliora la luminosità e gli altoparlanti per goderti un'esperienza audiovisiva straordinaria. Quando è collegato tramite HDMI e USB, la luminosità e il contrasto sono regolabili. La risoluzione è 1920 * 1080P nativa, la gamma di colori arriva fino al 98%, supporta la riproduzione 4k tramite HDMI. Questo proiettore si installa facilmente a soffitto e dispone di una ventola ultra silenziosa.

【Multi-interfaccia e WiFi e Bluetooth e filtro antipolvere】 2 porte HDMI e 2 porte USB. È molto comodo collegare TV Box e Amazon Fire Stick.Funzione di connessione WiFi e può sincronizzare gli smartphone tramite Miracast o Screen Mirroring. Chip Bluetooth integrato, che può connettersi agli altoparlanti Bluetooth in modalità wireless. Il filtro antipolvere sul lato del proiettore, che può impedire l'ingresso di polvere esterna nel proiettore.

【Correzione trapezoidale a 4 punti e funzione di zoom e correzione trapezoidale ± 45 °】 Questo proiettore dispone di una funzione avanzata di correzione trapezoidale a 4 punti/4 direzioni, che può regolare l'immagine rettangolare perfetta più facilmente rispetto ad altri proiettori, basta fare clic sul telecomando.Questo proiettore dispone di una funzione di zoom, che può ridurre la dimensione dell'immagine dal 100% al 50% utilizzando il telecomando senza spostare il proiettore.

【Estendi 10 anni di manutenzione e supporto tecnico professionale a vita】 Questo proiettore per esterni offre una manutenzione di dieci anni e supporto tecnico a vita. Ti assicuriamo di acquistare il nostro proiettore mobile, ti preghiamo di comunicarci quando riscontri problemi, abbiamo preparato video didattici e forniamo soluzioni perfette. In caso di smarrimento del telecomando, te lo rispediremo.

HOPVISION Mini Proiettore 1080P Full HD,Video Proiettore Portatile 6000 Lumen con Display da 240”,Proiettore LCD per 90000 ore,Compatibile con HDMI/AV/USB/SD/VGA € 79.99 in stock 2 new from €79.99

1 used from €78.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Esperienza Sul Grande Schermo】- La gamma delle dimensioni del videoproiettore è di 30-240 pollici e la distanza del proiettore è di 1m - 6m. La migliore distanza di visione è di 3 metri e la dimensione di proiezione è di 120 pollici. Con 6000 lumen, supporta i massimi 1080P. È facile da configurare e regolare le dimensioni dello schermo. Questo proiettore a LCD presenta un rapporto di contrasto di 6000: 1 che è l'ideale per un piacere cinematografico.

【Basso Consumo Energetico】- Questo videoproiettore aggiornato offre il miglior sistema di raffreddamento, un'elevata efficienza di raffreddamento e un basso rumore delle ventole, prolungando la durata della lampadina a 90000 ore, il che significa che è possibile utilizzarlo per più di 15 anni, offrendoti un audio-visivo superiore esperienza continua.

【Connessione Multimediale】- L'interfaccia include HDMI/ USB/ VGA/ AV/ Micro SD Card/ Audio Out 3.5mm. Compatibile con smartphone/ tablet/ PC/ TV/ laptop/ chiavette USB/ PS4/ lettori DVD/ TV Box, ecc. (A causa del copyright delle app, guarda i film su Netflix, Prime Video, Hulu, solo tramite la connessione di un Laptop, Chromecast, Wireless dongle, TV Stick o Roku.)

【Eccellente Qualità del Suono】- Il videoproiettore è dotato di due altoparlanti integrati, che offrono un'eccellente qualità del suono senza un altoparlante esterno. Inoltre, puoi rivolgerti per applicare un altoparlante esterno che ami di più.

【Home Cinema Perfetto】- La maggior parte degli scenari di applicazione per il mini proiettore sono home theater. Il proiettore può essere utilizzato per giochi, video, serie TV, foto, sport, UEFA Champions League, ecc. Non perderai nessun grande momento. Inoltre, HOPVISION offre 2 anni di riparazioni gratuite e supporto tecnico professionale a vita. In caso di problemi, non esitare a contattarci.

Proiettore, XGIMI MOGO Pro, proiettore portatile da 300 lumen ANSI, 1080p Full HD Videoproiettore LED, Android TV 9.0, YouTube e oltre 4000 app, Wifi e Bluetooth € 599.00 in stock 1 new from €599.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Immagine Full HD:Nativi 1080P FHD 300 ANSI Lumen.MOGO Pro di fornire un'immagine più nitida e cristallina con una risoluzione fisica di 1920x1080 pixel. Questo significa che il dispositivo proietta in Full HD effettivo,il 225% più nitido rispetto ai proiettori 720p tradizionali. MOGO Pro supporta anche il formato video fino a 4K Ultra HD, che è in grado di fornire l'immagine più nitida che si potrà mai ottenere da qualsiasi proiettore.Ideale da utilizzare in ambienti con scarsa illuminazione.

Durata di riproduzione estesa.Un corpo in alluminio senza cuciture assicura una maggiore durata e un peso ridotto di 0,9 kg per andare senza fatica ovunque. Gli utenti possono guardare un film di 4 ore (modalità di risparmio energetico)

MOGO Pro è alimentato da Android TV 9.0 ufficiale (aggiornabile). Con oltre 4000 app native, Android TV apre le porte a un mondo di intrattenimento per te. L'interfaccia utente multilingue di XGIMI MOGO Pro supporta anche 52 lingue. Nota: NON È POSSIBILE eseguire il mirroring o lo screencast di contenuti protetti da copyright da Hulu, Netflix e servizi simili tramite telefoni cellulari.

Trasmissione diretta a MOGO Pro delle tue app di intrattenimento preferite, film e programmi TV, musica, giochi, sport e altro ancora dal tuo dispositivo Android o iOS, Mac, computer Windows o Chromebook.

Migliore assistenza al cliente. Risposta entro 24 ore e supporto tecnico a vita senza preoccupazioni.ota: Netflix non è preinstallato su questo dispositivo. Google “How to use Netflix through KODI on MOGO and MOGO Pro”, troverai il video YouTube, segui le istruzioni.

YABER Pro V7 9000L 5G Proiettore WiFi Bluetooth, Auto 6D Correzione Trapezoidale&4P/4D, Infinity Zoom, HD Proiettore di Film Home &Outdoor Videoproiettore 4k per PPT/iOS/Android ecc. € 309.99

€ 254.99 in stock 2 new from €254.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⚽【Innovativa 6D Automatica Correzione e Funzione di 4P/4D Correzione】 YABER Pro V7 è il primo proiettore con tecnologia della correzione trapezoidale automatica 6D sul mercato. Tale tecnologia serve a regolare automaticamente l’immagine standard rettangolare del proiettore nel caso in cui subisca urti o movimenti durante il funzionamento. Il proiettore V7 correggerà automaticamente l'immagine standard entro 1sec.

⚽【5GHz/2,4 GHz WiFi Dual-Band & Bluetooth 5.0】 YABER Pro V7 supporta 5GHz&2,4 GHzWiFi dual-band, il WiFi 5G supporta velocità wireless elevate in modo da rendere più fluida le trasmissioni di immagini/video. Inoltre, la funzione Bluetooth 5.0 integrata di Pro V7 con sistema audio SRS può connettersi a delle cuffie Bluetooth, altoparlanti Bluetooth e Airpods compatibili con Stick TV / Laptop / Blu-Ray DVD playe/PS3/PS4/TVbox/Amazon Fire TV / Roku Streaming Stick / Laptop.

⚽【9000L & Luminosità +25% rispetto a tutti gli altri proiettori 1080P】 Rispetto ad altri proiettori 1080p presenti sul mercato, Pro V7 è indubbiamente vantaggioso in termini di luminosità. Luminosità aumentata del 25% fino a 9000 L, Con 9000L Luminosità,10000:1 contrasto elevato. Al momento questo proiettore con risoluzione nativa 1080P ha la luminosità più alta presente sul mercato.

⚽【BASIC Smart Engine】 BASIC Smart Engine è una tecnologia di proiezione creativa sviluppata da Yaber. Pro V7 è il primo proiettore dotato di questa tecnologia nel settore dei proiettori per l'intrattenimento domestico, con prestazioni all’avanguardia e pratiche. Attraverso questa tecnologia, potrai ottenere la migliore esperienza audiovisiva sotto cinque aspetti: Luminosità, Colore brillante, Effetto sonoro, Ampia visualizzazione, Chiarezza.

⚽【Supporto professionale a vita e borsa per il trasporto extra gratuita】 Yaber offre la possibilità di essere rimborsati entro 6 mesi, 3 anni di garanzia e un’assistenza tecnica professionale. Per eventuali problemi, non esitare a contattarci in qualsiasi momento. Inoltre, ti forniremo anche una bella borsa per il trasporto extra gratuitamente in modo da portarla ovunque comodamente.

Proiettore, Vili Nice 6500 lumen Videoproiettore Portatile, mini proiettore 1080P Full HD, 100000 ore LED, compatibile con TV Stick, HDMI, SD, AV, VGA, USB, PS4, X-Box, iOS/Android € 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【6500 lumen 4.3" HD LCD Proiettore 】 Se avete bisogno di un mini proiettore per guardare film in piccoli spazi o in luoghi all'aperto come giardino, garage e campeggio, il Vilinice BL-43 è un'ottima scelta. Abbiamo migliorato la luminosità a 6500 lumen, l'80% più luminosa rispetto ad altri proiettori normali. Supporto 1080P Full HD con risoluzione nativa di 1280 x 720P, 5000: 1 contrasto e rapporto di formato: 4:3/16:9 per una visualizzazione più chiara e più ampia.

【Viene fornito con schermo di proiezione da 100 "】 Offriamo uno schermo di proiezione da 100" per una migliore esperienza visiva. Offre una dimensione di visualizzazione da 30 "a 200" con una distanza da 2,62 piedi a 14,8 piedi.

【Messa a fuoco e regola facilmente le immagini】 Con la correzione trapezoidale manuale di ± 30 ° e l'anello di messa a fuoco, puoi regolare facilmente lo schermo, ripristinare con un clic e funzione di zoom -25%. soprattutto per il proiettore sospeso al soffitto. A causa delle immagini riflesse diffuse, è meno dannoso per la vista dei bambini rispetto alla televisione.

【Proiettore multimediale con ampia compatibilità】 Questo proiettore LED è dotato di connessione HDMI, VGA, USB, AV e può essere utilizzato con TV box, chiavetta Amazon Fire TV, PC, laptop, tablet, Chromecast, unità DVD e unità flash USB possono essere connesso. Per il collegamento con iPad, iPhone e telefoni cellulari Android è necessario un HDMI compatibile MHL, ma questo non è incluso nella consegna.

【Supporto tecnico a vita】 Registra il tuo prodotto online dopo aver ricevuto il proiettore. Ottieni un periodo di restituzione esteso di 3 mesi e una garanzia di 24 mesi. In caso di domande, non esitate a contattarci via e-mail. READ Miglior Tv 24 Pollici Bianco: le migliori scelte per ogni budget

KUCE Proiettore WiFi,Proiettore Video Portatile,1080P,Mini Proiettore Full HD,Proteggere Gli Occhi,Compatibile con Telefoni Cellulari,Fire Stick,PS4,Xbox,PC,TV (Nero) € 109.99 in stock 2 new from €109.99

1 used from €48.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Lenti in vetro smerigliato fine, ogni dettaglio è chiaro e luminoso.】 Grazie al materiale resistente, la lente in vetro ha una maggiore chiarezza ottica e resistenza ai graffi. La lastra di vetro sigillata è anche una porta di protezione dell'obiettivo per prevenire danni all'obiettivo ed evitare danni frequenti all'obiettivo. Inoltre, è stato aggiunto un altro design di protezione dell'obiettivo, che può prevenire efficacemente i graffi sul copriobiettivo

【Autofocus/correzione trapezoidale.】 Fotocamera ad alta definizione, immagini chiare, immagini rapide, l'immagine può essere regolata e compensata e l'effetto quadrato può essere ottenuto anche dal posizionamento laterale, consentendoti di goderti l'esperienza ad alta definizione. L'operazione è semplice e chiara. L'immagine viene presentata immediatamente

【Luminosità dell'immagine più uniforme.】 Risoluzione nativa di 1280 x 720p, luminosità di 6500 lumen, che rende l'immagine fine e uniforme, lo stesso vantaggio di un migliore design del percorso della luce, una sorgente luminosa più luminosa, con una buona trasmissione della luce e un'elevata trasmissione della luce Pellicola rivestita , riduce efficacemente l'oscurità dei quattro angoli e presenta un'immagine di luminosità più uniforme

【Altoparlanti surround stereo.】 Senti il ​​campo sonoro scioccante che porta, non importa se non hai gli auricolari intorno a te, dotati di altoparlanti stereo, puoi guardare la TV direttamente quando lo accendi, supportare dispositivi di archiviazione esterni, supporta il disco U, il disco rigido mobile e altri dispositivi di archiviazione esterni in grado di riprodurre film, audio, video, file di testo

【Soddisfa facilmente varie esigenze.】 Famiglia/casa/ufficio/hotel/KTV all'aperto/campagna/piazza, giocattoli per bambini, libri audio e video basati sull'istruzione prescolare, display video di gioco, lettore video terminale mobile, home theater di fascia alta riproduzione video per una migliore privacy Goditi il ​​teatro e la riproduzione video interattiva mostra la tua atmosfera familiare.

G R O V I E W Proiettore WiFi, 6500 Lumen Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD, altoparlante HiFi integrato, Compatibile con iPhone/Android/TV Stick/HDMI/USB/PS4 (Schermo proiezione incluso) € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 Include parete di proiezione da 100 pollici 】 Per offrire ai clienti la migliore esperienza possibile, Groview non solo ha migliorato la luminosità e la risoluzione, ma ha anche consentito agli acquirenti un'esperienza visiva sorprendente, paragonabile al cinema, ma anche una superficie di proiezione da 100 pollici che consente di guardare meglio. La scelta migliore per l'home theatre.

【Comoda connessione WiFi e USB】Il proiettore WiFi Groview supporta sia la connessione wireless tramite Wi-Fi in iPhone/Android che la connessione cablata tramite cavo USB (solo iPhone). Con la funzione di proiezione dello schermo senza fili è possibile condividere facilmente film, video, giochi, foto e app dai tuoi telefoni o tablet. Nessun dongle Wi-Fi, adattatore HDMI o cavo richiesto, più comodo e più semplice.

Funzioni multimediali: il mini proiettore è dotato di interfacce HDMI, VGA, AV e USB. Il proiettore è compatibile con iPhone, TV Box, chiavetta TV, PC, laptop, tablet, unità flash USB, DVD, PS4, lettori multimediali. Si adatta a molti ambienti: Home Theatre, videogiochi, feste, attività all'aperto, videoconferenze.

【 6500 lux alta luminosità & originale 720P ad alta risoluzione 】 La luminosità del nostro proiettore 4K Full HD è 6000 LUX, che è l'80% più luminosa rispetto ad altri proiettori generali e consente di vedere un'immagine chiara anche durante il giorno. Risoluzione nativa 720P (supportata da 1080p), contrasto 5000:1 per immagini nitide, alta resa cromatica senza affaticamento degli occhi, per proteggere gli occhi e dare a te e alla tua famiglia una sensazione sorprendente simile a un cinema.

Servizio professionale: Groview offre 3 anni di servizio clienti professionale e supporto tecnico a lungo termine. Se avete domande sul nostro proiettore Nive 1080p HD WiFi non esitate a contattarci via e-mail, chiamata e sito di marca, vi forniremo una soluzione professionale e soddisfacente entro 24 ore.

Proiettore WiMiUS WiFi Bluetooth 5G, Proiettore 8000 Lumen Full HD Nativo 1080P Supporto 4K 4D, Proiettore per Telefono Compatibile con HDMI / PS4 / USB / TV Stick, Proiettore 250" per Home Cinema € 289.99

€ 249.99 in stock 2 new from €249.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【1080P HD, 8000 Lumen, Eccellente Qualità Dell'Immagine】WiMiUS proiettore vanta un'alta risoluzione di 1080p, un'elevata luminosità di 8000 lm e un Contrasto di 10000:1, quindi può fornire un'immagine più chiara, luminosa e colorata. È possibile visualizzare dettagli più vividi e colori ricchi e vivaci. C’è una visione più che soddisfacente anche in ambienti non completamente bui, rendendo la tua esperienza di guardare film a casa più piacevole.

【5G Wi-Fi, Più Fluido Lo Schermo Video】 Senza adattatori e altri cavi, questo proiettore può essere collegato a cellulari, PC e altri dispositivi tramite WiFi per la proiezione su schermo. Il 5G WiFi permette velocità wireless elevate in modo da rendere più fluida e stabile le trasmissioni di immagini/musica/video. Goditi film, eventi sportivi, giochi e altro ancora sul grande schermo. Il proiettore è dotato di un cavo HDMI e di un cavo AV, quindi può anche essere cablato.

【Riproduce Musica Tramite Connessione Bluetooth】Il proiettore portabile può essere utilizzato come ricevitore di segnale Bluetooth, che diventa un lettore musicale dopo la connessione Bluetooth con telefoni cellulari e altri dispositivi; può anche essere utilizzato come trasmettitore di segnale Bluetooth per connettersi con altoparlanti Bluetooth o auricolari Bluetooth. E gli altoparlanti stereo da 10 W del proiettore trasformano qualsiasi stanza in un cinema di prima classe.

【Correzione Trapezoidale 4D & Funzione Zoom】Se l'immagine proiettata non è un rettangolo standard, è possibile far scorrere manualmente la rotella per eseguire la correzione trapezoidale. Il nostro proiettore prevede la possibilità di rettificare la deformazione verticale e regolare l’inclinazione dell’apparecchio. Il proiettore ha anche una funzione di zoom dal 100% al 50%. Goditi la flessibilità della proiezione dell'intrattenimento domestico negli spazi più piccoli.

【Bassa Rumorosità, Garanzia e Supporto Tecnico】I nostri proiettori sono di alta qualità, con una durata della lampada fino a 100.000 ore. Dopo gli aggiornamenti tecnici, il rumore della ventola di raffreddamento è stato ridotto a 45 dB e la dissipazione del calore è rapida. WiMiUS offre una garanzia di 3 anni e supporto tecnico a vita. In caso di dubbi, non esitare a contattarci, ti risponderemo entro 24 ore.

WiMiUS Proiettore WiFi Bluetooth, Mini Videoproiettore 6000 Lumen Supporto 1080P Full HD, Proiettore Portatile per Telefono Compatibile con HDMI / PS4 / USB / TV Stick, Proiettore 250" per Home Cinema € 118.88

€ 109.99 in stock 3 new from €109.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤【Connessione wireless 5G più recente】Il mini proiettore WiMiUS W2 supporta la connessione wifi per sistemi iOS e Android e può riprodurre liberamente film / video / foto / giochi su smartphone o altri dispositivi che supportano il miracast sul grande schermo. Guarda i contenuti premium di fornitori famosi come Netflix e YouTube. Condividi il video con questo proiettore domestico tramite lo schermo wireless Fire TV Stick (non incluso).

❤ 【1280 x 720p nativo e alta luminosità】 Il Videoproiettore W2 è di 1280x720p nativi (supporto 1920x1080p), con incredibile obiettivo HDR, anche l'immagine fino a 200 pollici rimane ancora chiara e nitida, offrendo un home teatro con precisione e dettagli impeccabili 2 volte la risoluzione di 720p equivalenti. 6000 lumen, 8000: 1 contrasto elevato e proporzioni 16: 9/4: 3, luminosità e chiarezza maggiori del 60% rispetto ad altri proiettori LCD equivalenti.

❤ 【Funzione Bluetooth 5.0 e altoparlanti stereo HiFi e compatto】 Il proiettore WiMiUS Bluetooth è integrato nell'ultimo chip Bluetooth 5.0, può collegare i tuoi altoparlanti Bluetooth in qualsiasi momento. Dispone inoltre di doppi altoparlanti stereo HiFi da 5w integrati con il sistema audio SRS, che offre un'eccellente esperienza di ascolto senza altoparlanti esterni. La dimensione portatile è di soli 2,2 libbre e viene fornita con una borsa per proiettore per un facile trasporto.

❤ 【Ultimo sistema di raffreddamento avanzato e ampia compatibilità】 È stato aggiornato un sistema di raffreddamento avanzato, con 2 ventole in funzione contemporaneamente, è la più recente tecnologia smareco per prolungare la vita utile della lampada, fino a un massimo di 100.000 ore. Multi-interfaccia: Hdmi, USB, VGA, AV, TF card, compatibile con TV box, Fire TV stick, Chromecast, PC, tablet, altoparlanti esterni, chiavetta USB, smartphone iOS e Android.

❤ 【Piccole dimensioni, grande divertimento, supporto professionale】 Questo proiettore portatile è molto adatto per l'intrattenimento domestico, il cortile, i giochi, lo yoga e d’uso delle feste. Otterrai i migliori risultati in un ambiente buio. Il nostro proiettore cinematografico fornisce 1 mese di restituzione e 3 anni di garanzia riparazione, supporto tecnico professionale per tutta la vita. Per qualsiasi domanda sui prodotti, non esitare a inviarci un'e-mail.

Mini Proiettore Wifi, Proiettore 7000 Full HD, Supporto 1080P, Con Display 300'' 90.000 ore, Compatibile con PS4 / Chiavetta TV / Smartphone Gaming e Proiettore di Film per Esterno / Home Theater-C9 € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Risoluzione di decodifica migliorata per supportare 1080P: Il proiettore ha migliorato la propria risoluzione di decodifica per fornire un numero di pixel più elevato rispetto ad altri proiettori HD 720P, che è unico sul mercato. È perfetto per la visualizzazione di video per interni/esterni/uffici/scuole.

Proiettore WIFI liscio con connettività Bluetooth: il proiettore C9 può essere collegato al WIFI per una maggiore comodità. E la connettività Bluetooth rende facile la condivisione dei tuoi video.

300'' schermo e altoparlanti con cavo audio 3W: Non vuoi guardare un film sul grande schermo? Quello che si vede all'istante su un piccolo schermo offre un'esperienza visiva eccezionale da 50" a 300" di grandezza! Perfetto per una divertente serata film in casa o sul balcone!

Dimensione e ultra portatile: Mini proiettore wireless HD, super facile da trasportare! Con un peso di 3,07 libbre, questo proiettore cinematografico HD compatto e portatile (12*8*5 pollici) fornisce la migliore esperienza di home theater per interni ed esterni. Le uscite in famiglia possono essere interrotte, ma un proiettore portatile leggero, compatto e potente è un ottimo compagno anche a casa.

Abbastanza chiaro e luminoso: Fornisce un rapporto di contrasto massimo di 9000: 1, questo proiettore ha colori vibranti, una migliore qualità dell'immagine e più dettagli su tutti e 4 i bordi in modo da poter godere di immagini nitide senza preoccupazioni! Ottieni il proiettore home cinema più luminoso sul mercato.

Proiettore Portatile Nativo 1080P 7500 Lumen Mini Proiettore Supporta 4K Home Theater, Mini Videoproiettore 50000 Ore LCD HiFi Altoparlante, Compatibile con Cavo AV/Telecamera/PC/PS4/USB/HDMI € 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ♫ ["Esperienza su schermo grande"]: proiettore Full HD 1080P nativo con una dimensione massima dell'immagine di 140 ", che può fornire un'esperienza su schermo ampio. Con la risoluzione originale di 1920 * 1080P, 7500 lumen di colori sono più abbondanti. Rispetto ad altre proiezioni Rispetto alla fotocamera, fornisce il 30% di dettagli in più per l'uscita surround stereo degli altoparlanti HIFI e gode dell'effetto dell'home theater.

♫[Aggiorna e aggiorna]: 1080P nativo supporta proporzioni 16: 9 e 4: 3, fornisce 7500 lumen e rapporto di contrasto 7000: 1, rende i colori più ricchi, distanza di proiezione fino a 9,2 metri e ha una funzione di correzione orizzontale) che l'immagine proiettata è sempre un rettangolo standard. È molto comodo utilizzare il telecomando per regolare lo schermo, soprattutto per il proiettore sospeso al soffitto.

♫ [Interfaccia multimediale]: il proiettore home theater Gobran ha più interfacce, ciascuna con uscita audio TF, HDMI, VGA, AV, USB e da 3,5 mm, che può essere facilmente collegata a TV box, Chrome, PC, laptop, tablet, altoparlanti esterni , Lettori Xbox e DVD, lettori di schede, memory stick USB, lettori multimediali,

♫ [Lunga durata e basso consumo energetico]: il proiettore Gobran ha un eccellente sistema di raffreddamento, isolamento senza polvere e una durata particolarmente silenziosa. La vita utile è estesa a 50.000 ore. Gli altoparlanti stereo surround integrati possono essere usati come regalo di compleanno. Può anche essere usato come un bellissimo regalo di compleanno e di Natale per la famiglia, gli amici, i bambini.

♫[Il tempo libero più adatto]: il proiettore può essere utilizzato con qualsiasi chiavetta TV, X-Box, laptop, tablet, altoparlanti esterni, lettore DVD, lettore di schede, disco U, lettore multimediale e godere di un'alta qualità dell'immagine a casa con la famiglia e gli amici. Questo videoproiettore non supporta la funzione di mirroring dello schermo tra il telefono cellulare e il proiettore.In caso di problemi, contattare il supporto tecnico.

XGIMI Halo LED 1080P Full HD Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone € 798.99 in stock 1 new from €798.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Immagine più luminosa - più chiara con un suono potente:Proiezione True 3D e Full HD con risoluzione fisica fino a 1920x1080.Questo significa che il dispositivo proietta in Full HD effettivo, il 225% più nitido rispetto ai proiettori 720p tradizionali. Halo è entrato in collaborazione con Harman Kardon per creare un set personalizzato di due altoparlanti da 5W.

Android TV 9.0 & 4000+ Apps - Proiettore portatile è alimentato da Android TV 9.0 ufficiale (aggiornabile). Halo funziona con il Google Play Store per Android TV. Con oltre 4000 app native, Android TV apre le porte a un mondo di intrattenimento per te. NON È POSSIBILE eseguire il mirroring o lo screencast di contenuti protetti da copyright da Hulu, Netflix e servizi simili tramite telefoni cellulari.

Premium Sound di Harman Kardon -Halo ha creato un set personalizzato di due altoparlanti da 5W grazie alla collaborazione con Harman Kardon. Dopo essere stati sintonizzati da Gold Ear Philosophy, gli altoparlanti Harman Kardon di Halo producono un suono vibrante, preciso e bellissimo , risultando in una superba esperienza audiovisiva. XGIMI Halo può essere utilizzato anche da solo come set di altoparlanti Bluetooth di alta qualità.

Diverse porte - Goditi i tuoi contenuti preferiti connettendo i tuoi dispositivi esterni come HDMI e USB, o in modalità wireless tramite Chromecast e Bluetooth ad Halo. Gioca con la XBOX o il Nintendo Switch sullo schermo gigante di Halo, goditi un’esperienza di gioco coinvolgente.

Migliore assistenza al cliente - Risposta entro 24 ore e supporto tecnico a vita senza preoccupazioni.Cerca e installa l'app "Desktopmanager" da Google Play. e usa l'app Netflix in questo strumento.

LG Proiettori HF65LSR Videoproiettore LED Full HD, 1920 x 1080, Ottica Corta € 752.76 in stock 22 new from €752.76 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Proiettore LED FullHD 1920 x 1080

Ottica corta

1000 ansi lumen

Durata Lampada 30.000 ore

Proiettore WiFi,WiMiUS 7500 Lumen Videoproiettore Full HD Nativa 1920x1080P LED Proiettore Supporto 4K Schermo 300" per Home Cinema Theater Compatibile con Smartphone,Fire Stick,TV Stick, PC,PS4 € 742.99 in stock 1 new from €742.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Videoproiettore WiMiUS 7500 Lumen WiFi 4K e supporto】 Con alta luminosità fino a 7500 lumen, risoluzione nativa 1920X1080P, rapporto di contrasto 10000: 1 e tecnologia avanzata di miglioramento dei pixel, miglioramento del colore e miglioramento del colore della pelle, questo proiettore WiFi full hd 1080p può creare più profondità nero, bianco più luminoso, in modo che la tua proiezione diventi più vivace ed eccitante.

【Proiettore WiFi - Connessione Wireless Veloce】Questo nuovo Videoproiettore WiFi full hd 1080p consente una connessione wireless più veloce e più stabile con il sistema IOS e Android che ha la funzione Mirror Screen, fornendo video fluidi e un'esperienza di gioco. Nessun gioco online con buffering, nessun cavo USB o adattatore richiesto, proietta in modalità wireless il tuo piccolo schermo su un grande schermo anche se lo monti sul soffitto!

【 Proiettore WiFi Multi-interfaccia】Questo videoproiettore full hd 1080p ha l'ultima funzione WiFi, che consente una connessione wireless veloce con smartphone Android / iPhone / tablet / laptop Windows 10, goditi un modo più conveniente! Ha anche HDMI, VGA, AV, USB, porte audio da 3,5 mm per più scelte di connessione per altri dispositivi come Fire TV Stick / Chromecast / Laptop / lettore DVD / PS4 / TV Box / X-Box / PC, ecc.

【Supporta HiFi e Schermo Gigante da 300 "】Videoproiettore full hd 1080p con doppio altoparlante stereo da 10 W integrato con effetto sonoro SRS, dotato di piastre vibranti aggiuntive per migliorare le prestazioni dei bassi. questo proiettore WiFi full hd 1080p. La dimensione di proiezione raggiunge da 50 a 300 pollici e l'opzione della funzione zoom può ridurre le dimensioni dell'immagine dal 100% al 75%.

【100.000 ore di LED e 3 Anni di Garanzia】Proiettore a LED che utilizza una sorgente di luce LED efficiente ed efficiente dal punto di vista energetico, la durata della lampada può essere estesa fino a 100.000 ore. Offriamo supporto tecnico per questo proiettore WiFi full hd 1080p per tutta la durata della garanzia.Per qualsiasi problema, contatta immediatamente il nostro servizio post-vendita nel manuale utente per ottenere una soluzione rapida il prima possibile.

LXLTL Proiettore WiFi Bluetooth Videoproiettore Proiettore Full HD 1080P Nativo Supporta Proiettore per Smartphone Home Theater per Android, PPT, PS4,5 € 481.99 in stock 1 new from €481.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROIETTORE WIFI BLUETOOTH: il proiettore Artlii 1080p supporta la connessione WiFi cablata e wireless. Può trasferire perfettamente il contenuto dello smartphone IOS / Android su un grande schermo per la visualizzazione della proiezione. Supporta anche il bluetooth, puoi collegare il proiettore cinematografico a un altoparlante bluetooth per una migliore esperienza audiovisiva.

RISOLUZIONE NATIVE 1080P FULL HD: proiettore Vamvo L6200 con risoluzione nativa di 1920 * 1080p, 2,25 volte più chiara di 720p e rapporto di contrasto 6000: 1, supporta 4K per un'immagine, tecnologia del colore unica e funzione di riproduzione del colore esclusiva

SUONO POTENTE: proiettore domestico Altoparlante stereo HiFi integrato, ti offre un'esperienza audiovisiva brillante in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza collegare un altoparlante aggiuntivo. Con la chiave di volta del manuale ± 15 °, rompendo il limite di spazio, il proiettore può essere posizionato più liberamente e le immagini di proiezione possono essere più meravigliose.

INTERFACCIA COMUNE: Il corpo è dotato di interfaccia HDMI * 2, interfaccia USB, interfaccia VGA, interfaccia per cuffie, interfaccia AV, interfaccia Micro SD, compatibile con TV box, computer, console di gioco, apparecchiature KTV, apparecchiature audio, ecc. esigenze di intrattenimento diversificate

CONFIGURAZIONE STANDARD: host proiettore + telecomando + cavo di alimentazione + cavo AV tre in uno + manuale + confezione READ Miglior Lampada Notturna Per Bambini: le migliori scelte per ogni budget

TOPTRO 5G Proiettore WiFi Bluetooth 8500 Lumens con Custodia da Trasporto, Proiettore 1080P Nativo Aggiornato, Supporto 4D Keystone / Zoom / 4K, Compatibile con Telefono / TV Stick / PC / USB / PS4 € 299.99

€ 289.99 in stock 1 new from €289.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [1080P Native & Custodia ultra portatile] La risoluzione originale di TOPTRO X1 è 1920 * 1080 e supporta 4K. La luminosità massima è di 8500 Lumens, che è più piccola di proiettori simili. Puoi portarlo con te e riporlo facilmente. Grazie per il tuo acquisto, regaleremo una borsa per migliorare l'esperienza di acquisto! Questo è molto comodo per l'archiviazione, l'intrattenimento domestico e all'aperto e l'uso in ufficio.

[Connessione Wireless & BT 5.0 Divertimento]Il proiettore X1 supporta la connessione WiFi per i sistemi iOS e Android, che rispecchiano i dispositivi mobili sul grande schermo in qualsiasi momento.Chip, il proiettore X1 ha un'ampia compatibilità, può connettersi a vari altoparlanti e cuffie bluetooth, ottenere facilmente un'esperienza audio meravigliosa.

[Innovativa correzione trapezoidale a 4 punti & Funzione Zoom]Il proiettore X1 utilizza l'ultima correzione trapezoidale a 4 punti, X1 può regolare la correzione trapezoidale da qualsiasi angolazione, regolare con precisione i quattro angoli dell'immagine per adattarla allo schermo in modo più accurato. Con la funzione zoom, puoi regolare facilmente le dimensioni dello schermo dal 100% al 50% tramite il telecomando, il che è molto comodo se si desidera appendere il proiettore al soffitto.

[Presentazione tramite USB & Proiezione Diffusa]Dopo aver inserito il disco U, il proiettore può leggere direttamente i file office e pdf nel disco U, il che è molto comodo per l'uso in ufficio. Al momento, quasi nessun altro proiettore sul mercato supporta questa funzione.Adottando la più recente tecnologia di proiezione diffusa, i tuoi occhi non si stancheranno facilmente anche dopo un lungo periodo di visione, fornisce una maggiore protezione degli occhi per te e la tua famiglia.

[Raffreddamento avanzato & Sistema di riduzione del rumore]Adozione di una tecnologia di controllo della temperatura aggiornata, dotata di 3 ventole di regolazione della velocità intelligenti indipendenti, che possono regolare la velocità in tempo reale in base alla temperatura, riducendo al minimo il consumo energetico e prolungando la durata della lampada a 150.000 ora. Il filtro antipolvere rimovibile sul lato della macchina può essere facilmente rimosso per la pulizia.

Proiettore Supporta 1080P Full Hd Videoproiettore Yefound Q5 6500 Lumen Mini Proiettore Portatile 200" Per Home Cinema Compatibile Per HD/Tv Stick/Usb/Laptop/Ps4 € 85.99 in stock 1 new from €85.99

2 used from €75.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1080p Nativo Ad Alta Luminosità: Yefound Q5 Proiettore Ha Una Risoluzione Nativa Di 1080 * 720p, E Supporta 1080p, Può Raggiungere I 6500 Lumen, Che Può Visualizzare Immagini Più Chiare E Dettagli Migliori.

Esperienza Sul Grande Schermo: La Gamma Delle Dimensioni Del Videoproiettore è Di 30-240 Pollici E La Distanza Del Proiettore è Di 1m - 6m. La Migliore Distanza Di Visione è Di 3 Metri E La Dimensione Di Proiezione è Di 100 Pollici. Questo Proiettore A Lcd Presenta Un Rapporto Di Contrasto Di 6000: 1 Che è L'Ideale Per Un Piacere Cinematografico.

Eccellente Qualità Del Suono: Il Proiettore è Dotato Di Un Altoparlante Da 3 W Integrato E Offre Un'Eccellente Qualità Del Suono Senza La Necessità Di Altoparlanti Esterni. Puoi Anche Aggiungere I Tuoi Altoparlanti Di Uscita Audio Da 3,5 Mm Per Un Suono Migliore.

Ampiamente Compatibile: L'Interfaccia Include HD, Usb*2, Av, Audio Out 3.5mm, Così Come Con Il Cavo Av Incluso E Il Cavo HD, Compatibile Con Ps4, Tv Stick, Altoparlante Esterno, X-Box, Laptop.

Garanzia Di 12 Mesi: Yefound Offre Una Garanzia Di 12 Mesi Senza Rischi. Se Avete Domande Sul Prodotto, Non Esitate A Contattarci. Se Non Siete Completamente Soddisfatti Del Prodotto, Vi Offriremo Una Sostituzione O Un Rimborso Entro I Primi 1 Mesi.

Proiettore WiFi con Supporto Full HD 1080P, 6000 Lumen Mini Proiettore Home Theatre Portatile, Compatibile con iPhone, Android, TV Stick, PS5 € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Connessione senza fili al proiettore: i proiettori WiFi hanno contemporaneamente funzioni di sincronizzazione e proiezione dello schermo, per diversi dispositivi mobili (iPhone, Android, laptop, iPad, Macbook) senza dog WLAN o app.

Mini proiettore portatile: dimensioni mini (19,7 x 16,5 x 7,9 cm) e molto leggero (1,26 kg), durata 70,000 ore. È possibile godere del proiettore in qualsiasi momento e ovunque. Vi preghiamo di contattarci se avete domande.

Immagine più chiara: con rapporto di contrasto 6000: 1 e risoluzione nativa 720p, l'immagine è più chiara e sensibile. Questo proiettore supporta anche 1080P Full HD. Adatto per una maggiore qualità dell'immagine.

Videocamera di sorveglianza mobile: supporta schermo grande da 35 a 300 pollici, zoom 75%-100%, adatto per camera da letto, terrazze e feste all'aperto. Il sistema integrato con due altoparlanti offre un effetto stereo Hi-Fi.

Ampia compatibilità: ci sono SD, HDMI, VGA, AV, porte USB nel proiettore GC357, compatibile con TV, PC, laptop, tablet, unità flash USB, lettori multimediali e smartphone.

Epson EH-TW740 with HC Lamp Warranty Videoproiettore Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9, Luminosità 3.300 lumen, Tecnologia 3LCD, rapporto di contrasto di 16.000:1, lampada lunga durata - bianco € 555.03

€ 529.99 in stock 51 new from €529.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Immagini luminose e di alta qualità: Efficiente e conveniente al tempo stesso, questo videoproiettore con risoluzione Full HD 1080p produce immagini straordinariamente luminose caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Il merito spetta alla tecnologia 3LCD, che assicura una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.300 lumen)

Proietta in grande Guarda i film più entusiasmanti e divertiti giocando ai tuoi videogiochi preferiti con il videoproiettore EH-TW710 in grado di proiettare immagini con risoluzione Full HD 1080p fino a 386 pollici. La tecnologia 3LCD fa vivere le immagini, riproducendo contenuti fino a tre volte più luminosi rispetto alle soluzioni della concorrenza. Inoltre, il rapporto di contrasto di 16.000:1 assicura ombreggiature ben definite e neri profondi

Soluzione di lunga durata: Se sei alla ricerca di una soluzione semplice, conveniente e affidabile per guardare i tuoi film preferiti, questo modello è l’ideale: grazie alla sua sorgente luminosa di lunga durata, infatti, potrai guardare un film al giorno per i prossimi 18 anni

Semplicità di configurazione: In Epson, crediamo che un videoproiettore home cinema dovrebbe essere semplice da usare tanto quanto una TV. Ecco perché questo videoproiettore è particolarmente semplice da utilizzare e da configurare, grazie a funzionalità come la correzione trapezoidale, che consente di allineare rapidamente l’immagine proiettata. L’ingresso HDMI consente di collegare con facilità lettori DVD, console di gioco e altri dispositivi. L’adattatore ELPAP11 opzionale offre connettività Wi-Fi per condividere facilmente i contenuti da un dispositivo mobile tramite l’app iProjection

WISELAZER Proiettore Wifi Bluetooth Videoproiettore,Home Cinema Theater 9500 Lumen Proiettore Full HD 1080P Nativo,Supporto 4K Schermo 300" per Smartphone, PC, TV-Box, HDMI(Black) € 349.99 in stock 1 new from €349.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Immagini chiare e compatibili con gli occhi: obiettivo paragonabile alle fotocamere migliori】 Utilizza un esclusivo sistema ottico innovativo e l'obiettivo ottico di alta qualità prodotto da un'azienda giapponese. Stampo per lenti esclusivo con precisione di 0,01 mm. Fuoco dell'obiettivo è precisa e il bordo e il centro dell'immagine sono a fuoco nitido al 100%, il che impedisce all'occhio di compensare la messa a fuoco. Gli occhi non saranno stanchi dopo un lungo periodo di utilizzo.

【Porta HIMAX Theatre a casa】 Un'ottima scelta per l'home theater e le serate di film all'aperto. Migliora la luminosità e gli altoparlanti per goderti un'esperienza audiovisiva straordinaria. Quando è collegato tramite HDMI e USB, la luminosità e il contrasto sono regolabili. La risoluzione è 1920 * 1080P nativa, la gamma di colori arriva fino al 98%, supporta la riproduzione 4k tramite HDMI. Questo proiettore si installa facilmente a soffitto e dispone di una ventola ultra silenziosa.

【Multi-interfaccia e WiFi e Bluetooth e filtro antipolvere】 2 porte HDMI e 2 porte USB. È molto comodo collegare TV Box e Amazon Fire Stick.Funzione di connessione WiFi e può sincronizzare gli smartphone tramite Miracast o Screen Mirroring. Chip Bluetooth integrato, che può connettersi agli altoparlanti Bluetooth in modalità wireless. Il filtro antipolvere sul lato del proiettore, che può impedire l'ingresso di polvere esterna nel proiettore.

【Correzione trapezoidale a 4 punti e funzione di zoom e correzione trapezoidale ± 45 °】 Questo proiettore dispone di una funzione avanzata di correzione trapezoidale a 4 punti/4 direzioni, che può regolare l'immagine rettangolare perfetta più facilmente rispetto ad altri proiettori, basta fare clic sul telecomando.Questo proiettore dispone di una funzione di zoom, che può ridurre la dimensione dell'immagine dal 100% al 50% utilizzando il telecomando senza spostare il proiettore.

【Estendi 10 anni di manutenzione e supporto tecnico professionale a vita】 Questo proiettore per esterni offre una manutenzione di dieci anni e supporto tecnico a vita. Ti assicuriamo di acquistare il nostro proiettore mobile, ti preghiamo di comunicarci quando riscontri problemi, abbiamo preparato video didattici e forniamo soluzioni perfette. In caso di smarrimento del telecomando, te lo rispediremo.

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.