Hai mai provato ad acquistare un Serratura Elettrica Porta perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Serratura Elettrica Porta. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Serratura Elettrica Porta più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Serratura Elettrica Porta e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Cisa 11721601 Elettroserratura da applicare, 12 V, Zincato, Entrata 60, mano destra € 37.30 in stock 25 new from €37.30

20 used from €31.04

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Elettroserratura da applicare installabile su cancelli e portoni in ferro

Apertura dall'esterno con chiave e dall'interno con chiave e comando elettrico a distanza.

Mano destra (fare riferimento allo schema allegato)

Entrata 60 mm

Apertura garantita anche in caso di cali di tensione, anche sotto la soglia minima di 12V, fino ad un minimo di 3,5V (brevettato)

Silvercloud 3898 Yala Elettromagnetico, Silver, Taglia Unica € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Lo Yale può essere controllato da un circuito No (normalmente aperto) che offre una tensione di 12 V sia tipo di impulso (Se viene applicata la funzione di ritenzione) o temporizzata (massimo 5 secondi). Il Yala elettromagnetico da incasso SilverCloud ys800 può essere montato su qualsiasi porta, in legno, metallo o PVC, indipendentemente dalla sua direzione di apertura: verso l'interno o verso l'esterno, a sinistra o a destra.

Il Yala elettromagnetico SilverCloud ys800 può essere integrato in un sistema di controllo accessi o citofono. Il pulsante di sblocco sull'unità interna del videocitofono nella vostra casa può innescare lo sblocco della sala, permettendo così ai visitatori di accedere all'interno.

Il yala elettromagnetico ys800 è realizzato con materiali resistenti: acciaio inox all'esterno e lega di zinco all'interno, con una forza di chiusura di 250 kg.

Il Yala elettromagnetico SilverCloud ys800 è dotato di un perno di rinforzo centrale (funzione di ritenzione impulsi). La funzione di ritenzione è funzionale se il perno centrale all'interno del giogo viene premuto dal cucciolo/bullone della porta quando la porta è chiusa. Questa funzione permette di aprire la serratura fino a quando la porta/porta/porta non è aperta. Inoltre, Yale può essere bloccato sulla modalità aperta posizionando il pin dedicato sulla modalità aperta.

FTSTech Kit di Sicurezza per Porta con Controllo di Accesso Completo con Tastiera da 125 KHz,Serratura Elettrica + Alimentatore,Pulsante di Uscita,10 Portachiavi e 10 Carte(NC kit di blocco elettrico) € 57.90 in stock 1 new from €57.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sistema di controllo accessi completo, funzionante con sistema DC12V. Non è necessario connettersi al computer. È possibile programmare le carte RFID o la password direttamente sulla tastiera.

Tastiera Supporta 1000 utenti.3 modalità porta aperta : Scheda RFID, password, scheda + password. La programmazione completa dalla tastiera, non è necessario connettersi al computer, può funzionare da sola.

Supporto dell'alimentatore 0-15 secondi di ritardo per la regolazione. Dimensioni ridotte e peso leggero.

Il blocco è in modalità NC: tipo fail-safe, sbloccato allo spegnimento, bloccato all'accensione. Fili: rosso su "NC", nero su "COM".

Pacchetto comprensivo di tastiera di controllo accessi + serratura elettrica NC + alimentatore + pulsante di uscita porta + 10 telecomandi + 10 pezzi di carta. Applicazioni: casa / hotel / ufficio / appartamento / fabbrica.

KENROD Serratura Intelligente Invisibile Serratura 3 Controlli Serratura Anti Bumping Serratura Elettrica Telecomando Serratura Sicurezza Serratura Porta Interna Colore Argento € 119.00 in stock 1 new from €119.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MASSIMA SICUREZZA: lucchetto invisibile per evitare l'occupazione e il furto in casa. È gestito da un telecomando ed è collocata all'interno della casa. In questo modo è impossibile rilevarlo e forzarlo. Questa serratura annulla l'apertura della porta con il sistema antidumping.

FUNZIONAMENTO: Funziona a radiofrequenza con telecomando o manualmente dall'interno. La cifratura della serratura è variabile, in modo che si eviti la copia del codice di controllo attraverso i sintonizzatori di frequenza.

BATTERIA: il blocco è alimentato da batteria, batterie e con qualsiasi caricatore USB standard, come i caricabatterie per telefoni cellulari, questo significa che non si esaurisce mai la batteria.

COMANDI: ha comandi vocali in diverse lingue che informano sull'apertura e la chiusura della serratura così come un messaggio di avviso quando la batteria è scarica.

Extel Weca 90201.4, Serratura elettrica, Grigio € 22.00

€ 18.00 in stock 5 new from €12.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Serratura con passaggio libero; memoria di impulsi; basso consumo: 500 mA – da 8 V a 12 V CA o CC da incasso.

Basso consumo energetico – 8 V 500 mA a 12 V CA o CC.

Passaggio di impulsi a memoria libera con serratura.

Da incasso. READ Miglior Giubbotto Uomo Blauer: le migliori scelte per ogni budget

OBO HANDS Serratura Elettrica a Bloccaggio a Boccaggio DC12V Fail Serratura per Porte di Sicurezza € 30.00

€ 25.99 in stock 2 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sbloccare quando si spegne

Materiale in alluminio.

Vestito per porta in legno, porta in vetro, porta in metallo

Forza di tenuta 1000KG

Solo bisogno di collegare le linee rosse e nere.Rimborso di 45 giorni, senza preoccupazioni.Qualsiasi problema puoi contattare il venditore

HFeng Kit Sistema Controllo Accessi Porta con NC Serratura Elettrica Strikc + Tastiera Controllo Accessi RFID + Controller Alimentazione Accessi + 10pcs RFID Keyfobs Cards € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1) Funzionando con il sistema DC12V, molto facile da installare. Non è necessario connettersi al computer. È possibile programmare direttamente le schede RFID o la password sul dispositivo.

2) Supporto 1000 capacità utente. Supporta la scheda RFID, la password, la scheda RFID + la password per aprire la porta.

3) Realizzato in alta qualità. Ha un pulsante campanello, può essere collegato a un campanello DC12V. Supporto ritardo di 0-15 secondi regolabile.

4) Tipo di blocco elettrico di tipo NC. La porta verrà bloccata all'accensione, sbloccata allo spegnimento. Molto adatto per porte in legno, porte in metallo.

5) Pacchetto comprensivo di tastiera per controllo accessi + blocco per colpo elettrico + alimentatore + pulsante uscita porta + 10 pz telecomandi.

Cisa 5116 Cilindro Europeo 0G300120 C2000, Ottone nichelato, 30/40 € 13.90 in stock 10 new from €11.77

1 used from €10.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Doppio cilindro installabile su porte con serratura a profilo europeo

Dimensione 30/40mm

Resistenza del cilindro all'effrazione: punteggio 0 su D (norma Europea EN13303:2015)

Resistenza del cilindro all'usura: punteggio 6 su 6, testato con oltre 100.000 cicli (la EN13303:2015 richiede fino a 100.000 cicli)

Corpo in ottone

WE.LOCK Serratura impronta digitale,Serratura elettronica,smart lock,serratura elettronica cilindro impronta digitale serratura biometrica con scheda RFID, funziona bluetooth con wifi € 189.00 in stock 1 new from €189.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni della serratura smart: -Diametro della maniglia: esterno 46 mm / interno 38mm; lunghezza: esterno 56mm / interno 57mm. Lunghezza della serratura smart (regolabile): esterno da 40mm – 55mm / interno da 30mm – 60mm. Si adatta al 99% delle porte sul mercato. Spessore da 55mm a 105mm. Facile da sostituire alla precedente serratura, non servirà rompere né modificare la tua porta.

Sistemi di apertura consentiti: -Tramite impronta digitale. Possibilità di memorizzare fino a 10 impronte digitali (di cui 3 con funzione di amministratore). -Tramite RFID Smart Card. Possibilità di associare fino a 20 Smart Card (ulteriori card acquistabili presso il nostro store). -Tramite App dedicata e gratuita. Compatibile con iOS e Android.

Display OLED per visualizzare lo stato della batteria e per le impostazioni della serratura. -Batterie necessarie: 3 x AAA 1.5 V. Assicurati fino a 8000 sblocchi – con una media 10 sblocchi al giorno, assicurato un anno totale di utilizzo. -Notifica di batteria in esaurimento: quando il dispositivo è sotto il 20% viene inviata una notifica via App.

-Protezione elettrostatica fino a 30.000 V. -Grado di impermeabilità: IP44. -Sistema di sicurezza in caso di incendio o pericoli; la serratura è sempre apribile dall’interno, senza vincoli. -Testata e garantita fino a 10 milioni di sblocchi. -Temperatura ottimale di utilizzo: da -30°C fino a 60°C.

Contenuto all’interno della confezione: -1 x Serratura elettronica a cilindro WE.LOCK SECB. -3 x RFID Smart Card per lo sblocco, 125 Khz. -2 x Chiavi esagonali (a brugola). -1 x Manuale per l’installazione.

YAVIS Serratura Magnetica Elettromagnetica Porta Singola 180KG (350 LB) DC 12V Fail safe NC Serratura Elettrica Forza di Tenuta per Controllo di Acesso € 35.91 in stock 1 new from €35.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤. Migliorano la sicurezza e l'efficienza sul luogo di lavoro: il nostro sistema di controllo degli accessi magnetico elettrico è un modo popolare ed efficace per aumentare la sicurezza ed evitare l'azione ripetitiva di aprire costantemente le porte per i clienti. Il sistema di chiusura elettromagnetica per interni ha una funzione impermeabile, può essere aperto tramite pulsante e telecomando.

❤. È dimostrato che funziona sulla maggior parte dei sistemi commerciali di sicurezza per la casa. Il sistema di chiusura elettromagnetica per interni ha una forza di tenuta di 180 kg.

❤. Più veloce, più semplice e più affidabile rispetto a un blocco elettrico – modalità NC, non necessita di attrezzi speciali o lunghe ore per l'installazione. Sbloccato mentre l'alimentazione viene rimossa, tipo fail-safe. CC 12 V, assorbimento di corrente: 0,11 A ~ 0,15 A.

❤. Funzione di sicurezza: soppressore di tensione integrato, modalità di apertura: porta oscillante a 90 gradi.

❤. Ampia applicazione: piccole porte, come porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, antincendio, cassetti, armadi, ecc.

HFeng Kit Completo Sistema Controllo Accessi per Porta 125KHz RFID Lettore Tastiera Custodia Metallo + 180KG /350lbs Serratura Magnetica Elettrica Elettromagnetico + 10 pz Telecomandi Keychains € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1) Supporta 1000 capacità utente. Supporta scheda RFID, password, scheda RFID + password per aprire la porta. Ha retroilluminazione, lavoro che indica la luce, molto comodo da usare anche al buio.

2) Realizzato in lega di zinco di alta qualità. Ha un'interfaccia WG26 / 34 e 2 relè di uscita. Supporta allarme manomissione, campanello e funzione ritardo.

3) Funzionando con il sistema DC12V, molto facile da installare. Non è necessario connettersi al computer. È possibile programmare direttamente le schede RFID o la password sul dispositivo.

4) serratura magnetica elettrica, forza di tenuta 180KG/350lbs. La porta verrà bloccata all'accensione, sbloccata allo spegnimento. Molto adatto per porte in legno, porte in metallo, porte in vetro.

5) Pacchetto comprendente tastiera controllo accessi + serratura magnetica elettrica 180 kg + pulsante uscita porta alimentazione + portachiavi 10 pz.

Cisa 111610601 11610-60-1 Serratura EETTRICA Applicare Cilindro Staccato DX, 12 V, Grigio, Entrata 60 € 39.90 in stock 16 new from €39.90

1 used from €32.44

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Facile

Sicuro

Affidabile

MyRoom E – Maniglia elettronica per porta con codice & Scanner impronte digitali | Maniglia per porta controllata tramite Bluetooth e app | codice elettronico Pincode | Maniglia per porta € 99.95 in stock 1 new from €99.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SMARTLOCK : maniglia elettronica per porta con impronta digitale o serratura a codice e controllo tramite smartphone per aprire e chiudere Riconoscimento di codici temporanei e visualizzazione di ogni utilizzo della jack. Facile da usare e senza chiavi. Semplice sostituzione della maniglia esistente per porte o porte interne. Ideale per camera dei bambini, home Office o Airbnb, ufficio, cucina, garage, cantina, WC, studio, sala riunioni, studi medici

Particolarità: per ogni ordine pianteremo un albero in Germania. Gestisce la gestione dell'utente, la registrazione e i diritti di accesso flessibili tramite app. Se non vuoi utilizzare la modalità di sicurezza di myroomS, puoi anche disattivarla. Senza chiave: ideale anche per i bambini. Montaggio facile e veloce. Apertura tramite Bluetooth, impronte digitali e codice numerico. 6000 aperture per porte con una carica della batteria

Sicurezza: facile controllo delle combinazioni numeriche e accesso tramite scanner di impronte digitali tramite app. È possibile registrare fino a 6000 aperture delle porte nell'app. L'attuale livello della batteria può essere letto nell'app. Le batterie possono essere facilmente sostituite dall'esterno. Perdere le chiavi? Non con MyRoom!

Contenuto della confezione: set composto da 1 jack elettronico con codice numerico, sensore di impronte digitali e app Bluetooth, 2 rosette, incluse 2 batterie al litio CR2, 1 chiave a brugola e viti di ricambio, istruzioni incluse (lingua italiana non garantita)

Montaggio: non è necessario forare, segare o posare cavi. Per il montaggio basta sostituire le maniglie esistenti con MyRoomS. Il cilindro e la serratura della porta rimangono invariati. Dopo aver inserito una combinazione numerica, scansione di impronte digitali o controllo della maniglia tramite app Bluetooth, la maniglia viene rilasciata per sbloccare/sblocco. La maniglia è adatta solo per porte con spessore di 30-75 mm

LIBO Kit Completo di Tastiera di Controllo Accessi RFID con Serratura Elettrica DC12V Serratura Elettronica Bullone, 3A Alimentatore, Pulsante di Uscita, Schede chiave ID 10 pz € 60.99

€ 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1, Sistema di controllo accessi completo per porta singola, comprensivo di controller di accesso, alimentazione elettrica, serratura elettrica e Pulsante di uscita.

2, Supporta 1000 utenti. Scheda di supporto, password, scheda + password, totale tre modalità porta aperta.

3, La programmazione completa da tastiera, non ha bisogno di connettersi al computer, può funzionare da solo.

4, Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco, ecc.

5, Applicazioni: casa / hotel / ufficio / appartamento / fabbrica, ecc. 1 anno di garanzia e supporto a vita.

HFeng Kit Sistema Controllo Accessi Porte IP68 Impermeabile RFID Tastiera Controllo Accessi + Serratura a Bullone Elettronica + Alimentatore + 10pz Portachiavi per la casa € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1) Supporta 3000 capacità utente. Supporto scheda RFID, password, scheda RFID + password per aprire la porta. Ha retroilluminazione, lavoro che indica la luce, molto comodo da usare anche al buio.

2) Realizzato con pannello touch screen di alta qualità. La tastiera di controllo accessi è impermeabile IP68, può essere utilizzata all'esterno. Ha un'interfaccia WG26 / 34 e pulsante campanello.

3) Blocco tipo NC, forza di tenuta 500lbs. La porta verrà bloccata all'accensione, sbloccata allo spegnimento. Molto adatto per porte in legno, porte in metallo.

4) Funzionando con il sistema DC12V, molto facile da installare. Non è necessario connettersi al computer. È possibile programmare direttamente le schede RFID o la password sul dispositivo.

5) Pacchetto comprendente tastiera di controllo accessi + alimentatore + serratura elettrica a caduta + pulsante di uscita della porta + 10 pz telecomandi.

ORNO OR-ZS-850 Tastiera Apriporta Simmetrica Bluetooth Smart IP20 Aperto via PIN e tramite l'applicazione € 74.99 in stock 6 new from €74.99

1 used from €69.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔️ 【 Tre Modi per Aprire 】 Tramite codice o via Bluetooth 4.0 e l'applicazione sul telefono. Nel caso della batteria scarica puoi sempre aprire la porta con la serratura tradizionale usando la chiave.

✔️ 【 Installazione 】 Senza forare, segare, posare cavi. Per l'installazione deve essere sostituita solo la maniglia della porta esistente.

✔️ 【 Segnale di Batteria Scarica 】Quando la batteria e` scarica la tastiera viene illuminata in rosso.

✔️ 【 La Funzione di Sblocco 】 Può essere completamente sbloccata e funge da semplice maniglia della porta.

✔️【 Codici PIN Temporanei 】 Possibilita` di stabilire codici PIN temporanei, ad esempio per ospiti.

NN99 Sistema di Controllo Accesso Kit Tastiera RFID Lettore di Schede con Alimentazione + Pulsante di Uscita Porta + 10 pz 125 KHz Keyfobs Senza Serrature Elettriche € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Alta qualità e alta sensibilità, risposta rapida. Ha un pulsante campanello della porta, può connettersi a un campanello della porta in più.

2. Supporto per 1000 utenti. Può aprire la porta con carta, password, password più carta. Molto facile da programmare.

3. Molto facile da programmare la password, schede chiave RFID. Non è necessario lavorare con il computer.

4. Può funzionare con tutte le serrature elettriche DC12V. La serratura non inclusa nel pacchetto, è necessario acquistare un extra. Molto facile da installare.

5. Pacchetto comprensivo di tastiera per il controllo degli accessi + alimentatore + pulsante di uscita della porta + radiocomandi 10pcs RFID, escluse le serrature elettriche. READ Miglior Tenda Luci Natale Esterno: le migliori scelte per ogni budget

JZK 12V 0.6A Solenoide per serratura elettrica per armadietto e cassetto o porta del sistema di sicurezza € 11.19 in stock 2 new from €11.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ottima serratura elettrica per sportelli e cassetti, è un modello a 12V normalmente chiuso, quindi quando la serratura viene alimentata si apre, quando la serratura non viene alimentata rimane chiusa.

12V 0.6A Solenoide per serratura elettrica. Serratura di piccole dimensioni (6.6 x 4.2 x 2.7cm) e perfettamente funzionante, ideale per piccoli sportelli o porte non troppo pesanti.

Funziona in maniera sicura e precisa, buon funzionamento meccanico. È abbastanza robusto e risponde prontamente all'impulso. A 12V assorbe poco più di 1 Ampér e lo scatto è rapido e deciso.

Le solenoide serratura si presenta ben realizzato con telaio metallico, costruzione robusta. L'interno è la bobina a bassa temperatura a rame, alta efficienza, consumo energetico ultra basso.

Lo smussodel cricchetto è dal lato dei fori di fissaggio, ma si può facilmente invertire svitando le due viti in alto e capovolgendo e riavvitando. Il chiavistello può essere ruotato a piacimento con un po di manovre.

TMEZON Serratura elettrica porta di sicurezza,modalità NC Electric Strike Door Lock DC 12V Guardia Ingresso con controllo dell'alimentazione,compatibile con TMEZON Sistema video citofino Campanello € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Uso multiplo】 Questo Serratura elettrica si applica a edifici per uffici, porte in legno / acciaio inossidabile, porte tagliafuoco, porte d'ingresso residenziali, armadi intelligenti, ecc.

【Installazione semplice】Con un alimentatore compatibile, risolvere il problema dell'alimentatore con blocco.Basta collegare 2 fili al campanello. La parte elettromagnetica della selezione di materiali magnetici di alta qualità e trattamenti speciali costruiti, lunghe ore non produce magnetismo residuo per garantire il normale utilizzo.

【Standard di specifica】Esiste un certificato CE dell'Unione Europea che esegue test su 1000000 cicli e una resistenza fino a 500 kg. Non preoccuparti della sicurezza di casa o ufficio.

【Compatibile con il videocitofono / citofono】 Collegati al sistema di interfono campanello TMEZON, proteggi e gestisci la tua casa in modo intelligente. Video di installazione di riferimento--https://youtu.be/HFXWYc8XQJg .

【Garanzia e assistenza clienti】Il team TMEZON dedica tutta la sua energia alla progettazione di prodotti per la sicurezza domestica, facili da installare, facili da usare, accessibili a tutti, abbiamo una soluzione per ogni vostra esigenza. Garanzia di un anno e supporto tecnico gratuito a vita. In caso di problemi, non esitare a inviarci un messaggio via Amazon o via e-mail---support@tmezon.com, saremo felici di aiutarti a risolvere il problema.

KUMU Kit Sistema di Controllo Accessi porta RFID Fai-da-Te Tastiera Stand-alone 1000 utenti + Alimentatore + Serratura Elettrica + 15pcs Chiavi (Serratura Magnetica Elettrica da 180kg) € 53.90 in stock 2 new from €53.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔1. Questo è un sistema di controllo accessi completo, che include un controller di accesso, alimentatore, serratura magnetica elettrica, telecomando e pulsante di apertura della porta.

✔2. Supporta 1000 utenti, supporta carta RFID, password, carta + password, totale tre modalità porta aperta.

✔3. Serratura magnetica elettrica: forza di tenuta di 180 kg/350 libbre. Modalità NC: bloccata all'accensione, sbloccata allo spegnimento.

✔4. Lavorare con il sistema DC12V. Ha un pulsante del campanello della porta, può essere collegato a un campanello della porta DC12V. Supporta un ritardo di 0-15 secondi regolabile.

✔5. Applicazioni: casa/hotel/ufficio/appartamento/fabbrica, ecc.Molto adatto per porte in legno, porte in metallo, porte in vetro.

NSGMXT Serratura della porta davanti a sinistra 8J1837015A 3C1837015A Serratura centralizzata € 32.50 in stock 1 new from €32.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Anteriore, sinistro, sistema di chiusura, sistema di chiusura, serratura della porta, serratura della porta, serratura, chiusura centralizzata, ZV.

Numero parte OEM: 3C1 837 015 A, 3C1837015B, 8J1837015A, 8J1 837 015A, 3C1 837 015 B, 3C1 837 015B, 8J1 837 015 A, 3C1 837 015A, 3C1837015A, 8J1837015B, 8J1 837 015B, 8J1 837 015 B.

Compatibile con AUDI A4 Saloon (8K2, B8) /Compatibile con AUDI A4 Avant (8K5, B8) /Compatibile con AUDI A4 Allroad (8KH, B8) /Compatibile con AUDI Q7 (4L) /Compatibile con AUDI TT (8J3);

Compatibile con AUDI TT Roadster (8J9)/Compatibile con AUDI A5 (8T3)/Compatibile con AUDI Q5 (8R)/Compatibile con AUDI A5 Convertible (8F7)/Compatibile con AUDI A5 Sportback (8TA)/Compatibile con AUDI Q3 (8U)/Compatibile con VW TOUAREG (7P5).

Bitte prüfen Sie vor dem Kauf sorgfältig die OE-Nummer und das angepasste Modell.

Arregui CI10P Serratura di Sicurezza Invisibile con 4 telecomandi, Argento € 115.08 in stock 3 new from €114.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Serratura di sicurezza invisibile che completa l serratura tradizionale, apertura e chiusura con telecomando; blocca l porta all'uscita, dall'esterno o dall'interno della casa, locale o ufficio

Essendo invisibile dall'esterno, rende difficile forzare, forare o attaccare; molto robusto, realizzato in acciaio; installazione semplice e senza fili

Funziona tramite radiofrequenza, con crittografia di codici che rende impossibile l copia tramite sintonizzatori di frequenza

L serratura emette avvisi sonori quando le batterie sono esaurite, e per sicurezza i chiavistelli non si chiudono per evitare blocchi indesiderati

Include 4 telecomandi, che possono essere riprogrammati in caso di perdita o sottrazione. è possibile anche aggiungere nuovi telecomandi se si desidera; assistenza tecnica arregui in tutta italia per qualsiasi esigenza correlata al suo utilizzo

Elettroserratura Automatica - 12V CC - ZKTeco 3013 - Serratura elettrica regolabile per porte con meccanismo invertito - Disponibile versione fissa o regolabile € 40.11 in stock 1 new from €40.11

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Perfetta per la sostituzione di punti di chiusura elettrici già installati. Include due armature in acciaio inossidabile

️ Elettroserratura Automatico e regolabile - Meccanismo invertito

⚡ Tensione: 12 V CC - Corrente continua

Profondità del punto di chiusura: 8,1 mm

Forza di tenuta: 2.950 N/300 kgf

Extel Weca 90301.4 - Serratura elettrica € 21.00 in stock 8 new from €15.05

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Colpo elettrico con memoria medica

Basso consumo: 500 mA - 8 V a 12 V AC o DC

Componenti inclusi: 1 Serratura, caricabatterie non incluso

Imballareage Dimensioni: 4.0 L x 29.0 H x 6.0 W (centimeters)

Cisa 11520-40 Serratura Elettrica per Cancello 11611, Entrata Sinistra, 60 mm, Verniciato Grigio Alluminio, 60 € 46.71

€ 44.89 in stock 3 new from €44.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Elettroserratura da applicare installabile su portoni in legno

Apertura dall'esterno con chiave e dall'interno con pulsante e comando elettrico a distanza

Mano sinistra (fare riferimento allo schema allegato)

Entrata 60 mm

Apertura garantita anche in caso di cali di tensione, anche sotto la soglia minima di 12V, fino ad un minimo di 3.5V (brevettato)

WD-40 Specialist Lubrificante Serrature Spray Anticorrosivo con Sistema Doppia Posizione, 250 ml € 10.20 in stock 22 new from €4.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LUBRIFICANTE SERRATURE WD-40 SPECIALIST è stato sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti tipi di cilindro

GRAZIE ALLA SUA FORMULA senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micromeccanismi delle serrature senza sporcarle

OLTRE AL SUO POTERE SBLOCCANTE ISTANTANEO, assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all'esterno

DISPONIBILE CON IL SISTEMA DOPPIA POSIZIONE che permette di passare da una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto

CERTIFICAZIONE DEKRA

KENROD Serratura Intelligente Invisibile Serratura 4 Controlli Serratura Anti Bumping Serratura Elettrica Telecomando Serratura Sicurezza Serratura Porta Interna Colore Argento € 92.10

€ 68.30 in stock 1 new from €145.00

1 used from €68.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MASSIMA SICUREZZA: lucchetto invisibile per evitare l'occupazione e il furto in casa. È gestito da un telecomando ed è collocata all'interno della casa. In questo modo è impossibile rilevarlo e forzarlo. Questa serratura annulla l'apertura della porta con il sistema antidumping.

FUNZIONAMENTO: Funziona a radiofrequenza con telecomando o manualmente dall'interno. La cifratura della serratura è variabile, in modo che si eviti la copia del codice di controllo attraverso i sintonizzatori di frequenza.

BATTERIA: il blocco è alimentato da batteria, batterie e con qualsiasi caricatore USB standard, come i caricabatterie per telefoni cellulari, questo significa che non si esaurisce mai la batteria.

COMANDI: ha comandi vocali in diverse lingue che informano sull'apertura e la chiusura della serratura così come un messaggio di avviso quando la batteria è scarica.

DOJA Industrial | Serratura a Gancio | Misura: 50 mm | 1 Pezzo | Serrature a Mortasa per Porte Scorrevoli | Uso: Serratura Porta Esterna e Interna, Cancello Elettrico, Porta a Scomparsa € 19.95 in stock 1 new from €19.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ️ Cerchi una serratura affidabile per la tua porta scorrevole? Nessun problema! I nostri articoli sono in grado di offrire il massimo della qualità e della sicurezza che stai cercando. Il gancio della serratura si adatta perfettamente a ogni tipologia di cancello scorrevole o porta della tua casa. L'articolo è facile da installare: proteggi la tua casa efficacemente in pochi attimi. Ideale per porte interne ed esterne, per uso casalingo e industriale.

La nostra serratura da infilare ti aiuterà a rendere sicura qualsiasi porta a scrigno. La sua confermazione la rende resistente a qualsiasi tentativo di scasso o infrazione, proteggendo te e la tua famiglia da eventuali minacce esterne. Proteggi la tua casa o la tua azienda dai furti e dall'accesso non autorizzato di malintenzionati. Il nostro lucchetto ti offrirà la tranquillità che meriti!

La serratura è stata realizzata in acciaio galvanizzato per offrire il massimo della qualità ai nostri clienti. L'alta qualità delle serrature e dei ganci assicura resistenza ai fattori esterni (fattori ambientali e tentativi d'infrazione) e alle deformazioni dovute all'uso prolungato nel tempo. Per informazioni sulle misure fare riferimento all'immagine.

◼️ Serratura Porta Scorrevole con Gancio (Cilindro serratura non incluso) | 1 Unità | Sicurezza: Protegge da Furto, Scasso, Infrazioni | Misure: Entrata 50 mm - Frontale di 22 x 188 mm - Gancio Porta: 23 mm | Impiego: Portone Esterno, Chiusura Porta Cancelletto, Portoncino, Porta Elettrica, Cancello Esterno, Garage, Cancelli in Ferro, Porta Ingresso (Legno, Ferro, differenti leghe di metallo) | Uso: esterno e interno | Ambito: Ferramenta

✅ [ATTENZIONE!] - SODDISFATTI O RIMBORSATI - In caso di problemi con il nostro prodotto, contattaci per ottenere un cambio o un rimborso. Affidati all’esperienza del nostro servizio clienti per qualsiasi domanda o perplessità sui nostri articoli.

PINEWORLD E202Pro-Serratura intelligente per impronte digitali,L'app WiFi Bluetooth controlla a distanza la serratura RFID per uso aziendale in ufficio / appartamento,Manico reversibile libero .. € 149.00 in stock 1 new from €149.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【6 MODI PER SBLOCCARE E IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA】:sblocca utilizzando l'impronta digitale, Bluetooth, app intelligente ,password utente, scheda RFID e chiave meccanica. Serrature automatiche 6 in 1 Keyless Entry.Configurazione di amministratori e utenti (3 codici master, 100 impronte digitali e 100 codici utente delle carte d'identità).Cambio lingua inglese e spagnolo - digitare "311 #" per cambiare la versione della lingua.Dotato di porta di ricarica USB di emergenza.

【SISTEMA DI BUSINESS MANAGER】:Supporta il controllo remoto, la gestione degli utenti, la gestione delle password,gestione delle impronte digitali, gestione dei messaggi, gestione delle carte, impostazione ed eliminazione di singoli utenti, impostazioni di dirottamento, impostazioni del volume, ecc.Suitalbe per la gestione della serratura di Office / Apartment Business.

【GAMMA SPESSORI PORTE】:Entrata adatta 60 mm e 38-100 mm di spessore della porta rispetto alle serie di porte non standard statunitensi, in legno, in PVC, materiale composito per porte, ecc.Prima di acquistare questa serratura da infilare, misura se la dimensione della serratura è adatta alla tua porta.Temperatura di funzionamento consigliata:> = -13 ℉,Grado di protezione dalle intemperie IP45.

【ALTA SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA TUA PRIVACY】:Allarme dirottamento, Allarme campanello, Sblocca aggiungendo numeri casuali (password corretta inclusa).Ad esempio, password: 123456, inserire 012345678 può anche sbloccare, comodo per sbloccare la porta in situazioni di emergenza.L'APP registrerà la cronologia delle porte aperte e invierà una notifica tempestiva.

【RESO GRATUITO DI 30 GIORNI E 1 ANNO DI GARANZIA】:PINEWORLD è un marchio internazionale, impegnato a fornire prestazioni elevate,prodotti di blocco intelligente delle impronte digitali di alta qualità per gli utenti di tutto il mondo per circa 20 anni.Siamo in grado di fornire ai consumatori 30 giorni di reso e cambio gratuiti, un anno di garanzia. READ Miglior Riscaldamento Auto 12V: le migliori scelte per ogni budget

Serratura Smart, Serratura Elettronica Intelligente, WiFi BT Cipher Remote Smart Door Lock- Password Serratura Digitale Porta - rfid Card Unknocking Smart Door Lock Blocco € 141.29

€ 136.19 in stock 2 new from €136.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali di alta qualità: Realizzati in alluminio nello spazio. Ha bassa densità, alta resistenza e resistenza alla corrosione. Leggero, robusto e di lunga durata.

Basso consumo di energia: Questa serratura ha una tecnologia di risparmio energetico superiore, utilizzando una normale batteria di 5 °, sufficiente per 365 giorni. Basso consumo energetico e lunga durata della batteria.

Sicurezza: Utilizzare una password fittizia. Per impedire ad altri di visualizzare la password tramite impronta digitale, è possibile impostare una password di 6-12 cifre e configurare il blocco 5050 per darti una casa sicura.

Composizione del sistema: Il sistema è dotato di serratura WIFI, scheda di rete, emittente di carte e software di gestione della serratura della porta per offrirti una nuova esperienza di vita intelligente e portare più convenienza.

Ambito di applicazione: Applicabile alla gestione alberghiera, supporto emittente carta hotel, emissione di carte remote, invio di carta temporanea, modifica password temporanea, è anche possibile controllare lo sblocco e le informazioni attraverso il telefono cellulare.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Serratura Elettrica Porta e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Serratura Elettrica Porta di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Serratura Elettrica Porta solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

