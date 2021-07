Warranty

Tutti i prodotti proposti da proteggi. It si intendono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione per un periodo di due anni a norma di legge (dl 24/02). Tutte le riparazioni e le sostituzioni saranno gratuite ad eccezzione delle spese di mano d'opera e/o trasporto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso il domicilio della proteggi s. R. L. , ove il committente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese l'eventuale prodotto difettoso. Per i materiali di consumo (es. Scarpe, abbigliamento, guati, occhiali), la garanzia è limitata a 15 giorni dalla data di consegna. Rimangono esclusi dalla garanzia i danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio dei prodotti da parte del cliente, i danni da calamità naturali e/o da sommosse. Per avvalersi della garanzia su di un prodotto acquistato, è sufficiente contattare il servizio clienti unitamente alla fattura di acquisto.