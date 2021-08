Home » Cucina Miglior Porta Bicchieri Vino: le migliori scelte per ogni budget Cucina Miglior Porta Bicchieri Vino: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

TENINE Porta Bottiglie e armadietti da Vino, Supporto per Bicchiere da Vino da Appoggio 6 Bicchiere di Vino Holder Storage, Supporto a Testa in Giù Appeso Tazza organizzatore Display (8 Modello) € 26.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Un elegante bicchiere da vino rack di stoccaggio con spirali artistiche, caratteristiche 6 curve vino vetro gancio che sono progettati per ruotare sul palo centrale. With durable "S" pattern construction, the rack exudes refined taste and will last a lifetime.

Ideale per fissare su qualsiasi bancone o da tavolo per archiviare i calici da vino e tenerlo a portata di mano per i familiari e gli ospiti. Fatto di alta qualità cromato metallo tono

DESIGN CONVENIENTE: il porta bicchiere da vino da appoggio è rimovibile e può essere facilmente trasportato e spostato ovunque ne abbiate bisogno. L'organizzatore della coppa del vino può essere montato e smontato rapidamente per poterlo pulire comodamente

The curled horizontal hooks arranged in a circle on the top section can hold up to 6 wine glasses up to 35 cm tall. The wide metal ring that forms the base keeps the wine glass stand sturdy and your wine glasses safe. Very good product for Mother's Day, Father's Day, Black Friday, Christmas and other holidays

QUALITY-CHECK AND GOOD AFTER-SALE SERVICE. All Stemware Glass has been inspected one by one before shipped. If any problem or damaged during shipping, please contact our after-sale service team , we will solve the issue for you soon. Dimension: 35 x 26 cm

Portabicchieri Porta Calici, Porta Bicchiere di Vino, Supporto per Calice, Portabicchieri a Forma di Cuore, Include 4 Viti, Usato in Bar, Mobile da Vino, Cucina (4 Slot) € 20.89 in stock 1 new from €20.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Qualità Durevole: I nostri ganci per bicchieri da vino sono realizzati con una struttura in metallo resistente e ferro di alta qualità. Non è facile da piegare o deformare e il suo design di rivestimento di alta qualità può prevenire l'ossidazione e la ruggine del telaio in vetro e ha una lunga durata.

★ Design Unico: Forma a cuore, quattro file di ripiani per bicchieri da vino, questo tipo di supporto alto può risparmiare spazio nell'armadio ed è perfettamente posizionato nell'angolo sotto lo scaffale, ogni ripiano può contenere fino a 8-10 bicchieri di bicchieri, a seconda lo stile Ordina bicchieri.

★ Risparmia Spazio: Esponi i tuoi bicchieri da vino, il porta bicchiere da vino utilizza lo spazio sotto l'armadio per riporre i bicchieri da vino, che occupa pochissimo spazio. Questo portabicchiere da vino sospeso può essere installato sotto gli armadietti in cucina, bar, sala da pranzo o ovunque tu voglia.

★ Facile da Installare: Il supporto per bicchieri da vino ha fori e hardware di montaggio, che possono essere facilmente installati in pochi minuti. Basta avvitare le viti fornite nell'armadio per completare l'installazione. Fornire una cucina, un armadio o un minibar puliti e moderni.

★ Adatto per una Varietà di Bicchieri da Vino: Bicchieri da vino bordeaux, bicchieri da champagne, bicchieri da cocktail e altri bicchieri da vino. Appendi i bicchieri di vino in modo sicuro e stabile, non preoccuparti che i bicchieri di vino cadano e rendi più ordinato il tuo bancone della cucina.

Tinyuet Scatola per Vino da Parete | Portabottiglie e Vetro | Decorazioni per la casa e la Cucina | Deposito di Sughero | Rack di stoccaggio - Nero € 35.98 in stock 1 new from €35.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FINE DESIGN: La innovativa struttura e il fine design di processo dettagli rendono questo portabottiglie molto bello. Gli angoli sono stati accuratamente lucidati per un effetto naturale. È più sicuro da usare perché senza sbavature e può aiutarti a costruire ricordi duraturi con i tuoi amici tra vino rosso o vino bianco di alta qualità! Decora la tua casa!

ROBUSTO E DURATURO: Questo portabottiglie è molto robusto, robusto ma leggero, che impedisce la caduta o l'inclinazione quando è appeso al muro e può essere usato per molti anni.Taglia del prodotto: 42 * 20 * 12 cm.

FACILE DA INSTALLARE: Ogni bottiglia può essere installata in cucina, bar, cantina, sala da pranzo o ovunque tu voglia, Basta installa questo portabottiglie sospeso sul muro.

RISPARMIA LO SPAZIO: Questo portabottiglie a doppio uso può risparmiare lo spazio e contiene alcune bottiglie di tuo vino preferito, e i bicchieri invertiti possono sfruttare appieno lo spazio verticale e mantenerlo pulito e accessibile. È un portabottiglie ideale e ora inizia qualsiasi raccolta di vino.

GARANZIA DI QUALITà AL 100%:Il nostro portabottiglie hanno un severo controllo di qualità prima di spedire fuori dalla fabbrica. Se hai qualsiasi domande, non esitate a contattarci. Ti forniamo l'ottimo servizio post vendità e rimborso senza peroccupazione. Il suo problema sarà risolto entro 24 ore.

Roponan Portabicchieri da Vino per 6 Bicchieri e 1 Bottiglia, Porta Bottiglie di Vino per Gli Amanti del Vino o per Gli Ospiti di Feste o Banchetti, Bambù Naturale € 19.39 in stock 1 new from €19.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Scaffale Salvaspazio Perfetto: questo rack può contenere 1 bottiglia di vino e 6 bicchieri da vino normali. Ottimo per salvare e organizzare lo spazio di archiviazione.

Alta Qualità: è realizzato in bambù naturale al 100% e prodotto nel modo più rispettoso dell'ambiente. È robusto e durevole.

Facile da Montare e Smontare: è facile da montare con la chiave esagonale e le viti. (Tutti gli strumenti sono inclusi nella confezione.)

Ottimo Regalo: è un regalo perfetto per qualsiasi amante del vino e molti eventi, come compleanni, matrimoni, anniversari, feste, ecc.

Aspetto Elegante: il suo aspetto elegante non può essere solo una decorazione in sé, ma anche mostrare meravigliosamente i tuoi bicchieri da vino e rendere il tuo tavolo da pranzo e il piano della cucina in ordine e pulito.

CCJH Portabicchieri da Vino Ferro 3 File Porta Bicchieri Vino Sospeso Accessorio sotto L'armadio per Dispensa, Cucina, Bar Nero € 14.49 in stock 2 new from €14.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design antiossidante e antiruggine - Porta bicchieri vino è realizzato in ferro di alta qualità, che ha una forte capacità portante e non è facile da piegare. Il rivestimento in polvere nera può prevenire efficacemente l'ossidazione e la ruggine.

Risparmia Spazio - Conserva fragili bicchieri di vetro, il design a tre file del portabicchieri può facilmente contenere 6 bicchieri da vino del diametro del fondo della tazza è di 4 cm~9 cm e decorare il tuo armadietto.

Adatto per Diversi Tipi di Tazze - Contenere bicchieri da vino bianco, bicchieri bordeaux, bicchieri a tulipano, bicchieri da brandy, bicchieri da cocktail, ecc. Questo portabicchieri da vino si adatta anche alla maggior parte dei mobili da cucina.

Facile da Installare - Il pacchetto include 1 * porta bicchiere di vino; 4 * viti, è sufficiente fissare il supporto del bicchiere di vino alla parete e serrare le viti con un cacciavite per installarlo correttamente.

Cosa Otterrai - Attraverso un rigoroso controllo di qualità, un imballaggio accurato, evita graffi durante il trasporto; il team di assistenza clienti professionale può aiutarti a risolvere tutti i problemi in tempo. READ Miglior Scrivania Porta Pc: le migliori scelte per ogni budget

Porta Bicchiere di Vino, Supporto per Calice, Porta Bicchiere di Vino Appeso, Porta Bicchiere di Vino Sotto il Mobile con Viti, Usato in Bar, Mobile da Vino, Cucina (Tre Slot, Nero) € 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤Materiali di Alta Qualità:Il supporto per bicchiere di vino è realizzato in ferro di alta qualità e non è facile da piegare, il che può prevenire efficacemente la flessione o la deformazione durante il trasporto e il montaggio. Il rivestimento del supporto per bicchiere di vino può prevenire efficacemente l'ossidazione e la ruggine del telaio in vetro.

❤Design a Tre Slot:Il nostro supporto per bicchiere di vino contiene un totale di 3 slot, ogni slot può appendere 2-3 calici (in base alle dimensioni del calice), che può salvare notevolmente la cucina o l'armadietto dello spazio, può anche giocare un ruolo decorativo.

❤Facile da Installare:Quando installi questo supporto per bicchiere di vino, devi solo usare un cacciavite per avvitare le viti incluse nel legno del mobile. Facile da installare in pochi minuti, senza fori nell'armadio.

❤Risparmio di Spazio:Il supporto per bicchiere di vino è adatto per la maggior parte degli armadi da cucina. Organizza i contatori e gli armadietti della cucina con altri spazi inutilizzati in cucina e mostra i tuoi bicchieri da vino. Con questo supporto per bicchiere da vino, puoi facilmente creare più spazio per riporre il bicchiere da vino.

❤Alta Compatibilità:La larghezza di apertura del supporto per bicchiere di vino è di 10 cm e il design ha un'apertura aperta. A seconda delle dimensioni del bicchiere, ciascun supporto può contenere da 2 a 3 bicchieri da vino. È adatto per vari bicchieri a stelo, come bicchieri da vino Bordeaux, bicchieri da vino bianco, bicchieri da cocktail, ecc.

Dianoo Porta Bicchiere Di Vino, Rack Per Calici, Porta Bicchiere Da Vino E Champagne Sotto Armadio Con Viti 27cm 3 File Nero € 18.88

€ 16.50 in stock 4 new from €16.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Porta bicchiere di vino spesso sotto il mobile.

3 file. Contiene circa 6-9 bicchieri. Può variare a seconda del diametro di base del vetro.

Viti di montaggio incluse, coperchi per viti inclusi. Facile da installare.

Colore nero classico. Il portabicchieri calici è retrò, rendi la tua casa o il tuo bar vintage.

Adatto a ristorante, bar, cucina, tavolo da pranzo e altre occasioni.

ASFINS Porta Bicchieri Vino Sospeso, 2 pezzi Appendi Bicchieri Portabicchieri Sospeso, Multifunzione Portabicchieri da Vino per Bicchieri da Vino Appesi, 31cm x 8,6cm (Nero) € 22.55 in stock 1 new from €22.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salvaspazio e organizer --- Il portabicchieri per bicchieri da vino è un ottimo salvaspazio e organizer. Sfrutta appieno lo spazio verticale, puoi appendere i bicchieri da vino sotto un armadio o sulla parte superiore interna dellarmadio per liberare più spazio nel tuo armadio.

Funzionale ed elegante --- Con una costruzione durevole, il rack è facile da pulire e ha una lunga durata. Il tuo calice accentuerà i tuoi mobili esistenti in questo comodo contenitore.

Facile da installare --- Appeso allarmadio, non sono necessari altri fissaggi, non è necessario avvitarli al muro o al mobile. Design moderno dello scaffale, si abbinerà alla maggior parte degli altri tipi di mobili e decorazioni.

Conservazione e organizzazione --- Installa tutti i rack di cui hai bisogno sotto gli armadietti in cucina, bar, sala da pranzo o ovunque tu voglia. Ha un bellaspetto e mantiene il tuo calice pronto per la tua prossima festa.

Garanzia di soddisfazione del cliente --- Se in qualsiasi momento non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, non esitare a restituircelo per il rimborso.

WENKO Portabicchieri salvaspazio per ripiano - per 12 bicchieri, Metallo cromato, 34 x 8 x 25 cm, Argento lucido € 13.90 in stock 6 new from €13.90

4 used from €11.03 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Offre spazio fino a 12 bicchieri da vino, da spumante o da birra

Il portabicchieri può essere semplicemente appeso al ripiano di uno scaffale

Fissaggio per appenderlo con rivestimento in plastica antisdrucciolo

Acciaio cromato 5 mm di spessore

Dimensioni (L x H x P): 34 x 8 x 25 cm

Auveach Portabicchieri Supporto con 5 Binari per 10-15 Bicchiere di Vino - Mantieni I Bicchieri Asciutti a Sospensione o a Parete Cromato Wine Glass Holder Casa Vino Bar Decorazione (5 Binari) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FACILE DA INSTALLARE: quando installi questo portabottiglie da vino, devi solo usare un cacciavite per avvitare le viti fornite nel legno del mobile. Non è necessario praticare fori sotto l'armadio, può essere facilmente installato in pochi minuti

MATERIALE METALLO: il portabottiglie da vino è realizzato in ferro di alta qualità ed è progettato con un rivestimento di alta qualità. Può efficacemente prevenire l'ossidazione e la ruggine del portabottiglie. Facile da pulire e lunga durata

IL METALLO GRASSETTO NON È FACILE DA Piegare: questo portabottiglie da vino è realizzato con un telaio metallico audace e resistente, può efficacemente prevenire la flessione o la deformazione durante il trasporto e l'installazione

PER UNA VARIETÀ DI FORME DI TAZZA: La cremagliera del bicchiere di vino presenta un design a bocca allargata apribile, con larghezza dell'apertura 3,5 pollici, è adatta per bicchieri da vino Bordeaux, bicchieri da vino bianco, bicchieri da cocktail, ecc.

UTILIZZO: Questo scaffale da vino ha una ideale per valorizzare mobili ed ebanisteria in cucina, bar, sala da pranzo. Adatto per molti tipi di calici, come bicchieri da bordeaux, tazzine da caffè, calici da champagne, vino rosso, vino a tulipano, brandy, e ecc.

Phyachelo - Porta bicchieri da vino, in acciaio, 45,5 cm, per cucina, 2 pezzi € 26.66

€ 25.45 in stock 1 new from €25.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Risparmio di spazio: gli scaffali sono perfetti per piccole aree di stoccaggio della cucina. Appendili per risparmiare spazio durante la visualizzazione degli occhiali

Qualità durevole: puoi goderti questo contenitore per bicchieri da vino a lungo senza problemi. Grazie al loro design antiruggine e durevole, utilizza lo spazio sotto i tuoi mobili da cucina e mostra i tuoi fantastici bicchieri da vino.

Robusto e moderno: questo set di bicchieri da vino offre un modo di alta qualità per riporre i tuoi bicchieri preferiti. Mentre riponi i tuoi bicchieri a portata di mano in tutta sicurezza, goditi i moderni rack Press of Brix nell'arredamento della tua cucina.

Conservare vari tipi di vetro: questo set di 2 contenitori per bicchieri da vino è progettato per riporre più tipi di bicchieri. A seconda delle dimensioni, ogni scaffale può contenere fino a 5 bicchieri da vino, cocktail, margarita e martini.

Installazione facile: sotto gli armadi sono dotati di tutti gli accessori di montaggio necessari per la vostra comodità e si adattano alla maggior parte degli armadietti. Saranno uno dei vostri essenziali organizer da cucina e contenitori in pochissimo tempo.

ASFINS Porta Bicchieri Vino Sospeso, Appendi Bicchieri Portabicchieri Sospeso, Multifunzione Portabicchieri da Vino per Bicchieri da Vino Appesi, Con Viti, 31,5cm x 23,5cm (Bianco) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salvaspazio e organizer --- Il portabicchieri per bicchieri da vino è un ottimo salvaspazio e organizer. Sfrutta appieno lo spazio verticale, puoi appendere i bicchieri da vino sotto un armadio o sulla parte superiore interna dellarmadio per liberare più spazio nel tuo armadio.

Funzionale ed elegante --- Con una costruzione durevole, il rack è facile da pulire e ha una lunga durata. Il tuo calice accentuerà i tuoi mobili esistenti in questo comodo contenitore.

Facile da installare --- Appeso allarmadio, basta inserire le viti attraverso i fori di montaggio nellarmadio, sono necessari solo pochi minuti per completare linstallazione.

Conservazione e organizzazione --- Installa tutti i rack di cui hai bisogno sotto gli armadietti in cucina, bar, sala da pranzo o ovunque tu voglia. Ha un bellaspetto e mantiene il tuo calice pronto per la tua prossima festa.

Garanzia di soddisfazione del cliente --- Se in qualsiasi momento non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, non esitare a restituircelo per il rimborso.

Dzmuero Porta Calici Sottopensile, Portabicchieri Sospeso Porta Bicchieri da Mensola, per Bicchieri da Vino, Bar, 23,5 * 7 * 31,5 cm, 1 Pz (Oro con Vite) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 1. Space Saver And Organizer --- Il portabicchieri per bicchieri da vino è un ottimo salvaspazio e organizzatore. Sfrutta appieno lo spazio verticale, può liberare più spazio nel tuo armadio.

2. Costruzione solida: realizzata in materiale di ferro di qualità durevole, non facile da piegare o deformare e ha una forte capacità di carico.

3. Installazione semplice: appeso allarmadio, basta inserire le viti attraverso i fori di montaggio nellarmadio, bastano pochi minuti per completare linstallazione.

4.Fit tipi di forme della tazza: adatto per calici con fondo della tazza tra 4 cm e 9 cm. Si adatta anche a una varietà di tipi di vetro come bicchieri da cocktail, bicchieri bordeaux, bicchieri bordeaux, bicchieri da champagne, ecc.

5. Ampia applicazione: installa tutti i rack di cui hai bisogno sotto gli armadietti in cucina, bar, sala da pranzo o ovunque tu voglia.

2 Pezzi Porta Bicchieri Vino Calici, Porta Calici da Vino, Supporto per Porta Calici, Porta Bicchiere da Vino Sospeso, Può Contenere 2-3 Bicchieri Vino, Punch Free, Applica a Cucina, Bar, Pub € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali Qualità: Il corpo del telaio è realizzato in acciaio al carbonio addensato.Struttura robusta e stabile senza deformazioni.La superficie è vernice ad alta temperatura e rispettosa dell'ambiente, impermeabile e antiruggine.

Aspetto Elegante: Semplice ed elegante, design in stile giapponese nuovo.Bella curva e bell'aspetto.La superficie opaca è piena di consistenza.

Risparmio Spazio: I porta calici per vino sono un ottimo salvaspazio e organizzatore.Sfrutta appieno lo spazio verticale, puoi appendere bicchieri da vino sotto un armadio o nella parte superiore interna dell'armadio per liberare più spazio nel tuo armadietto.

Facile Installare: Appeso all'armadio, non sono necessari altri fissaggi, non è necessario avvitarli alla parete o all'armadio.Il design moderno dello scaffale, si abbina alla maggior parte degli altri tipi di mobili e decorazioni.

Ampia Gamma Usi: Uno dei portabottiglie per vino può contenere 2-3 bicchieri da vino. Non può essere utilizzato solo per uso domestico. Può essere utilizzato anche commercialmente in ristoranti e bar.

YunNasi Scolabicchieri Portabicchieri Supporto per Calici di Vino Mantieni i Bicchieri Asciutti sotto Mobile con Viti per Bar Ristorante Cucina (3 binari, Bianco) € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SALVA SPAZIO: Ogni fila può contenere fino a 3 bicchieri da vino.

MOSTRA I TUOI BICCHIERI: L'aspetto del portabicchieri porta un senso di eleganza all'arredamento della tua cucina o bar. Ideale per esporre i calici.

MATERIALI DI ALTA QUALITA: Realizzato in barra di ferro piena ricoperta da una pellicola protettiva antiruggine. È robusto e garantito per un uso a lungo termine.

POSIZIONE: Questo portabicchieri da vino viene utilizzato sotto il mobile. A seconda delle dimensioni del tuo mobiletto, potresti ordinare multi unità.

INSTALLAZIONE: Il rack viene fornito completamente assemblato ma richiede l'installazione. Viti incluse per un facile montaggio.

Porta Bicchiere da Vino, Porta Bicchieri da Vino in Ferro Cromato a Doppia File, Montaggio a Parete, Porta Calici Sotto l'Armadio, Ripiano Portaoggetti, Porta Bicchieri per Casa e Bar (Argento) € 18.19 in stock 2 new from €18.19

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ALTA QUALITÀ --- Il porta bicchiere da vino è realizzato in ferro cromato di alta qualità, che non è facile da piegare o deformare. Il suo design di rivestimento avanzato può prevenire l'ossidazione e la ruggine del porta bicchiere da vino e ha una lunga durata.

FACILE DA INSTALLARE --- Il portabottiglie è dotato di tutto l'hardware necessario per l'installazione e l'installazione è molto semplice, anche per chi non ha esperienza di installazione. Tutto quello che devi fare è seguire le istruzioni e goderti un bicchiere di vino!

SOLUZIONE PER RIPORRE LA CUCINA --- Ogni ripiano della cucina può contenere facilmente da 3 a 5 bicchieri da vino. Non sol-o è possibile conservare set di bicchieri da vino, ma anche tazze da caffè, champagne, bicchieri da vino! Questa è un'ottima soluzione per conservare i bicchieri da vino.

RISPARMIO DI SPAZIO --- Il nostro portabicchieri da vino utilizza lo spazio sotto l'armadio come spazio per riporre i bicchieri da vino, che occupa pochissimo spazio. Il supporto per bicchieri da vino può essere applicato anche alla maggior parte dei mobili da cucina.Il portabicchieri non sol-o consente di risparmiare spazio, ma mostra anche i tuoi bicchieri di vino.

GARANZIA --- In caso di problemi con il nostro porta bicchiere di vino, non esitate a contattarci con il vostro prodotto JENNGAOO, contattateci per un-a sostituzione o un rimborso. Forniremo un supporto amichevole e di facile accesso.

Iriisy Porta Calici Supporto Portabicchieri da Vino, Installare Senza Pugno o con Viti Acciaio Inossidabile, 4 Righe per Cucina, Bar, Ristorante € 29.99

€ 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【4 file di portabicchieri da vino】Ogni rastrelliera può posizionare da 8 a 12 bicchieri da vino in base al tipo di bicchieri da vino e il design sospeso consente di risparmiare spazio. Il design capovolto è comodo per drenare l'acqua ed è comodo per l'uso quotidiano.

【Materiale in acciaio inossidabile】Il supporto per bicchieri da vino è realizzato in acciaio inossidabile, rivestito in nero, resistente, antiruggine, bello, sicuro e facile da pulire.

【Due metodi di installazione】Il primo consiste nell'utilizzare le viti complementari per praticare i fori per l'installazione. Il secondo è usare la colla per punzonatura gratuita fornita in regalo.

【Ampiamente applicabile】Adatto a vari tipi di bicchieri con una base di 3,1 cm-8,3 cm, come bicchieri, bicchieri da champagne, bicchieri da cocktail, ecc., Per rendere più ordinato il tuo spazio.

【Scenari di applicazione multipli】Il nostro supporto per bicchieri da vino è 42x23x2 cm. Adatto per scene come cucine familiari, bar e ristoranti. READ Miglior Binario Per Tenda: le migliori scelte per ogni budget

2 Pezzi Supporto Bicchieri Vino, Porta Calici Da Parete, Supporto Calic, Facile Da Installare e Aumentare Lo Spazio, Per Cucina, Bar, Armadietto, Soggiorno, Casa (Marrone) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali Di Alta Qualità: Realizzati in ferro pieno, rivestiti con un film protettivo di vernice antiruggine, che può prevenire la corrosione e le macchie, è forte e durevole e può garantire un uso a lungo termine.

Facile Da Installare: Design semplice senza viti, facile da montare, far scorrere il braccio appeso sul fondo dell'armadio o dello scaffale, tenere il bicchiere da vino, il bicchiere e spostarlo in qualsiasi luogo quando non è in uso.

La Confezione Include: Include 2 * portabicchieri da vino, dimensioni del portabicchieri da vino: 10,2 * 4,3 * 2,9 pollici / 26 * 11 * 7,5 cm, si consiglia di installare su uno scaffale spesso 0,78 pollici / 2 cm o più sottile.

Aumenta Lo Spazio Di Archiviazione: Questo supporto per bicchieri da vino può assicurarti di avere più spazio negli armadietti della cucina, nelle pareti divisorie e negli armadietti del vino e rendere i tuoi bicchieri da vino ben visualizzati e di facile accesso.

Ampia Gamma Di Usi: Il portabicchieri da vino è adatto per la tua cucina di casa, ristorante, carrello del vino, armadietto del vino del ristorante, caffetteria o bancone del bicchiere da vino del bar per utilizzare un portabottiglie regolabile.

Dzmuero Porta Calici Sottopensile, Portabicchieri Sospeso Porta Bicchieri Da Mensola, Per Bicchieri Da Vino,Usato in Bar, Mobile Da Vino, Cucina,25 x 9 x 3cm, 2pezzi (Nero ) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salvaspazio e organizzatore --- Il portabicchieri per bicchieri da vino è un ottimo salvaspazio e organizzatore. Sfrutta appieno lo spazio verticale, può liberare più spazio nel tuo armadio.

Costruzione solida: realizzata in materiale di ferro durevole di alta qualità, non facile da piegare o deformare e ha una forte capacità di carico.

Installazione semplice: appeso allarmadio, basta inserire le viti attraverso i fori di montaggio nellarmadio, bastano pochi minuti per completare linstallazione.

Tipi di forme della tazza adatti: adatto per calici con fondo della tazza compreso tra 4 cm e 9 cm. Si adatta anche a una varietà di tipi di vetro come bicchieri da cocktail, bicchieri bordeaux, bicchieri bordeaux, bicchieri da champagne, ecc.

Ampia applicazione: installa tutti i rack di cui hai bisogno sotto gli armadietti in cucina, bar, sala da pranzo o ovunque tu voglia

Nuovoware Porta Calici in Ferro, Porta Bicchieri di Vino, Porta Bottiglie da Vino, Supporto da Parete per Bottiglie, Portabicchieri Versatile con Design di Lettere, per Casa Cucina Ristorante - Nero € 32.99

€ 30.99 in stock 2 new from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALE PREMIUM - Realizzato in ferro metallico di alta qualità, resistente e durevole, con una buona capacità di carico. Bellissimo aspetto, molto adatto per regali a familiari e amici.

MULTIFUNZIONALE - Il design multifunzionale è diviso in tre parti, che possono contenere rispettivamente bottiglie di vino, tappi di sughero e bicchieri da vino, risparmiando spazio e offrendo comodità per la tua vita.

FACILE DA INSTALLARE - L'installazione è semplice e veloce e può essere installata in qualsiasi luogo, come cucina, soggiorno, studio, ristorante, bar, cantina, ecc. È molto comodo da usare.

DESIGN ALLA MODA - Il design elegante è semplice e non monotono. Il design della lettera ornata è pieno di atmosfera artistica, aggiungendo fascino alla decorazione della tua casa.

BUON PRESTAZIONE - Design e materiali eccellenti, con buone prestazioni, possono aiutarti a organizzare bottiglie e bicchieri di vino in modo efficace, risparmiare spazio e aiutarti a sviluppare buone abitudini.

Portabicchieri Sospeso,Portabicchieri Vino Sotto L'Armadio,Porta Bicchiere Vino Calici,Portabicchieri Appendere,Con Viti,Può Contenere Due File Di Bicchieri Da Vino,Adatti Per Bar,Case € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Materiale Di Alta Qualità] Il telaio del calice è realizzato in metallo di alta qualità, resistente e durevole, di aspetto liscio, facile da pulire, forte capacità portante, non facile da piegare o deformare e lunga durata.

[Design Unico] Il design sospeso può salvare il tuo spazio in cucina e mantenere in ordine lo spazio della cucina. Mostra un gusto unico ed elegante, molto adatto per mostrare il tuo calice.

[Facile Da Installare] Il supporto per bicchieri da vino viene fornito con viti di montaggio e bastano pochi minuti per completare l'installazione. Organizza la tua collezione di calici, tieni i bicchieri da vino a portata di mano e goditi il tuo drink.

[Materiale Di Alta Qualità] Il supporto per bicchieri da vino può far risparmiare spazio nell'armadio ed è perfettamente posizionato nell'angolo sotto il ripiano per offrire una cucina, un mobile o un minibar puliti e moderni.

[Ampia Applicazione] Adatto a tutti i tipi di bicchieri da vino, come bicchieri bordolesi, bicchieri da champagne, bicchieri bordeaux, bicchieri a tulipano, bicchieri da brandy, ecc. Può essere utilizzato in case, ristoranti, bar, caffè, uffici, ecc.

Dianoo Porta Bicchiere Di Vino, Rack Per Calici, Porta Bicchiere Da Vino E Champagne Sotto Armadio Con Viti 27cm 1 Fila Nero € 9.88 in stock 4 new from €9.88

1 used from €9.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Porta bicchiere di vino spesso sotto armadio.

1-2 righe. 1 fila contiene 2-3 bicchieri, 2 file contengono 4-6 bicchieri. Può variare a seconda del diametro di base del vetro.

Sono incluse anche viti di montaggio incluse, copri viti. Facile da installare.

Colore classico bianco e nero. Il porta-calici è retrò, rendi vintage la tua casa o il tuo bar.

Adatto per ristorante, bar, cucina, tavolo da pranzo e altre occasioni.

Belle Vous Porta Calici Sottopensile Appendi Bicchieri Acciaio Cromato con Viti e Tasselli (4pz) Portabicchieri Sospeso da 34x11cm - Porta Bicchieri da Mensola per Bar, Cucina - Porta Calici da Parete € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PORTACALICI SOSPESO IN METALLO: Nel nostro set sono inclusi 4 appendi calici sottomensola in metallo. Ogni porta calici vino misura 34 x 11cm. La distanza tra ciascuna rastrelliera bicchieri all’apertura è di 9,2 cm e si riduce a 3 cm da cui pendono i bicchieri da vino. Ogni set include 8 viti e 8 tasselli per l’installazione. Le viti sono lunghe 2 cm e i tasselli 2,5 cm. I robusti supporti hanno una finitura cromata lucida, sono antiruggine e si adattano alla maggior parte degli armadietti.

SOLUZIONE ORGANIZZATA: Usa i nostri porta bicchieri vino sospeso per risparmiare spazio nei tuoi armadi. Montali sotto una mensola, un mobile/credenza, in un bar. Dato che i calici possono essere piuttosto delicati, il modo migliore per conservarli sarebbe in questi appendi bicchieri calici. Non solo li proteggerai da scheggiature o crepe, ma li manterrai puliti e privi di polvere. Ogni binario porta calici può contenere da 2 a 3 bicchieri a seconda delle dimensioni e dello stile del bicchiere.

FACILE DA INSTALLARE: Contrassegna semplicemente dove desideri installare il tuo porta bicchieri sospeso. Pratica un foro nell’armadio e inserisci i tasselli. È quindi possibile utilizzare un cacciavite per fissarli alla superficie. Sono necessarie solo 2 viti. Puoi quindi far scorrere i bicchieri sulla griglia dove saranno appesi in modo sicuro, pronti per il tuo prossimo drink. Montali nel tuo armadio, sotto un carrello bar, uno scaffale o in giardino, sala da pranzo o cucina.

PER MOLTI TIPI DI VETRO: I set mensola porta bicchieri da bar possono essere utilizzati per bicchieri che hanno uno stelo. Usali per conservare bicchieri bordeaux, flûte da champagne, bicchieri da cocktail, bicchieri da brandy, calici, bicchieri per gin, tazzine da espresso, bicchieri a forma di tulipano e non solo. I bicchieri sono facili da rimuovere quando ne hai bisogno per preparare la bevanda perfetta. Le cremagliere non si ossidano e dureranno a lungo nella tua casa.

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Tutti i set di porta bicchieri sospeso da bar venduti sono coperti da una garanzia di rimborso del 100%, nel caso in cui non fossi soddisfatto del tuo acquisto. Mettiti in contatto con noi e ti rimborseremo.

Kurtzy Porta Calici Sottopensile Appendi Bicchieri Acciaio Cromato con Viti e Tasselli - Portabicchieri Sospeso da 34 x 32 cm - Porta Bicchieri da Mensola per Bar, Cucina - Porta Calici da Parete € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features APPENDI CALICI IN METALLO: Incluso nel nostro set c’è un appendi bicchieri calici in metallo da 34 x 32 cm. La distanza tra ciascuna sezione all’apertura è di 9,2 cm e si riduce fino a 3,2 cm da cui pendono i bicchieri da vino. Ogni set include 4 viti e 4 tasselli per l’installazione. Le viti sono lunghe 1,9 cm e i tasselli sono lunghi 2,6 cm. L’appendi calici da mensola ha una finitura cromata lucida, antiruggine, la quale si adatta alla maggior parte degli armadietti.

SOLUZIONE ORGANIZZATIVA: Usa il nostro porta bicchieri vino per risparmiare spazio nei tuoi armadi. Montalo sotto una mensola, un mobile/credenza o una barra. Poiché i calici possono essere piuttosto delicati, il modo migliore per conservarli sarebbe in questo modo. Non solo proteggerai i tuoi bicchieri da scheggiature o crepe, ma li manterrai puliti e privi di polvere. Ogni porta calici vino può contenere circa 12 bicchieri a seconda delle dimensioni e dello stile del bicchiere.

FACILE DA INSTALLARE: Contrassegna semplicemente dove vuoi installare il tuo portacalici sospeso. Pratica un foro nell’armadio e inserisci i tasselli. È quindi possibile utilizzare un cacciavite per fissarlo alla superficie. Sono necessarie solo 4 viti. Puoi quindi far scorrere i bicchieri sulla griglia dove saranno appesi in modo sicuro, pronti per il tuo prossimo drink o incontro. Montali nel tuo armadio, sotto un carrello bar, uno scaffale o in giardino, sala da pranzo o cucina.

PER MOLTI TIPI DI VETRO: Questo appendi calici sottomensola può essere usato per bicchieri che hanno un gambo. Usali per conservare bicchieri bordeaux, flûte da champagne, bicchieri da cocktail, da brandy, calici, per gin, tazzine, a forma di tulipano e non solo. I bicchieri sono facili da rimuovere quando ne hai bisogno per preparare la bevanda perfetta. La rastrelliera bicchieri non si ossida e durerà a lungo in casa tua.

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Tutti i nostri porta bicchieri da bar binario porta calici venduti sono coperti da una garanzia di rimborso del 100% nel caso in cui non fossi soddisfatto del tuo acquisto. In tal caso, mettiti in contatto con noi e ti rimborseremo. Avvertimento! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Rischio di soffocamento.

Kingrack - Portabottiglie da 6 bottiglie di vino, portabottiglie da appoggio in metallo, in rame, per bicchieri di vino € 25.95 in stock 1 new from €25.95

1 used from €23.47

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design 2 in 1: questo portabottiglie è una perfetta fusione di porta vino e porta bicchieri da vino. Può contenere fino a 6 bottiglie di vino standard e 4 bicchieri da vino. È progettato per conservare il vino in orizzontale, rendendo i tappi umidi per mantenere il vino fresco.

Qualità premium: questo portabottiglie è realizzato in attraente legno di acacia e metallo di alta qualità. Grazie all'elegante superficie di verniciatura a polvere, questo portabottiglie è antigraffio, antiruggine e durevole per un uso a lungo termine.

Facile da montare: nessun bisogno di attrezzi, il design senza viti assicura di poter montare il portabottiglie in 1 minuto. Quando viene smontato, occupa poco spazio per riporlo.

Piedini compatti e antiscivolo: la dimensione di questo portabottiglie è di 32,4 x 25 x 26,5 cm. Occupa solo poco spazio in piedi come carta A4 quando completamente aperto. Nel frattempo, i 4 piedini in silicone antiscivolo impediscono al piano di lavoro di graffi e riducono l'aspetto del rumore.

Elegante e versatile: l'elegante finitura in legno conferisce al portabottiglie un aspetto elegante. È una decorazione accogliente per qualsiasi cucina, sala da pranzo, bar, cantina, armadietto di vino, piano di lavoro, ecc.

Supporto Calice,Calici Sottopensile,Rastrelliera Parete Bicchieri,Porta Bicchiere Vino Appeso,per Home Bar Calice Da Vino Rosso e Bianco Espositore Per Bicchieri Da Vino(Oro) € 25.28 in stock 1 new from €25.28

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✧Alta Qualità: Il nostro portabicchieri da vino è realizzato in ferro robusto e durevole di alta qualità, che non è facile da piegare e deformare, e il design della vernice ad alta temperatura previene l'ossidazione e la ruggine del portabicchieri e ha una lunga durata .

✧Facile Installare: Viene fornito con quattro viti di montaggio, bastano pochi minuti per completare l'installazione facile, adatta per la maggior parte degli armadietti e fornire una cucina dallo stile pulito e moderno.

✧Risparmio Spazio: Il nostro supporto per bicchieri da vino utilizza lo spazio sotto l'armadio per riporre i bicchieri da vino, occupa poco spazio e mantiene i bicchieri da vino puliti e privi di polvere

✧Stile Nordico: Stile semplice e alla moda, adatto a una varietà di scene, esperienza di alta qualità, puoi mescolare e abbinare a piacimento, mostrando il temperamento e lo stile unici della famiglia.

✧Ampia Gamma Di Usi: Più adatto per cucina, bar, armadietti per la decorazione di ristoranti, adatto per bicchieri da champagne, bicchieri da cocktail e altri bicchieri.

1Pcs Porta Bicchiere di Vino,Rack Per Calici,Portabottiglie,Porta Bicchieri Da Vino In Metallo,Porta Bicchiere di Vino Appeso,Porta Bicchieri Da Vino Nero,Porta Bicchieri Da Vino In Ferro,Tre Slot. € 16.89 in stock 2 new from €16.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiali Di Alta Qualità: Il portabicchieri è realizzato in resistente struttura in metallo e ferro di alta qualità. Non è facile da piegare e deformare e il design del rivestimento di alta qualità previene l'ossidazione e la ruggine del portabicchieri e ha una lunga durata.

Installazione Semplice: l'installazione di questo portabottiglie è molto semplice. Non è necessario praticare fori sotto l'armadio. Hai solo bisogno di fissare il portabottiglie sotto il mobile con le viti e stringere con le viti per completare l'installazione.

3 File Di Supporti Per Bicchieri Da Vino: è possibile posizionare fino a 9 bicchieri da vino. Questo rack ha un bell'aspetto e può far servire i tuoi calici per incontri improvvisati in qualsiasi momento. A seconda dello stile della vetreria, puoi conservare 6-9 bicchieri.

Design Moderno Salvaspazio: Il semplice portabicchieri da vino nero dal design moderno è adatto per varie scene. È facile appendere la conservazione del bicchiere di vino sotto l'armadietto. L'aspetto moderno del portabottiglie può anche decorare la tua cucina, il bar, la cantina e per la tua cucina o la decorazione del bar porta eleganza.

Ampia Applicazione: Il supporto per bicchieri da vino adotta un design ad ampia apertura, adatto per bicchieri da vino Bordeaux, bicchieri da vino bianco, bicchieri da cocktail, ecc. Puoi utilizzare questo supporto per bicchieri da vino nella cucina di casa, cantinetta del ristorante, ristorante, carrello del vino , caffetteria o bancone del bicchiere da vino del bar. READ Miglior Scala Portasciugamani Bagno: le migliori scelte per ogni budget

JJDPARTS - Portabottiglie da parete in metallo, per bottiglie di vino e stendibiancheria, porta bottiglie e bicchieri per decorazioni per la casa e la cucina (confezione da 2) € 19.66 in stock 1 new from €19.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design classico ed elegante: il ripiano per bicchieri da vino è realizzato in metallo robusto, leggero e facile da disinstallare e spostare per conservare bottiglie di vino e fusti. Il delicato processo di produzione aggiunge un look alla moda al tuo salotto, ecc.

Salvaspazio e facile da trasportare: il portabottiglie da parete in metallo può appendere una varietà di bottiglie di vino e calici diversi, quando sei stanco di un posto, puoi installarlo facilmente nel tuo ristorante, bar di casa, studio o cantina. Lo stile alla moda mostra un'atmosfera artistica unica.

Semplice scaffale: la dimensione del portabottiglie è di 24,9 cm di lunghezza x 24,9 cm di larghezza x 9,9 cm di altezza. Inclusi gli accessori necessari per l'installazione, e le istruzioni di montaggio sull'immagine consentono di installarlo facilmente sulla parete, che può decorare qualsiasi spazio e ha un importante effetto decorativo.

Ideale per ogni occasione: da appendere in casa, camera da letto, corridoio, cucina, ristorante, bar, ufficio, studio o cantina. Questo portabottiglie dal design elegante e affascinante è un regalo perfetto per parenti e amici per compleanno, inaugurazione della casa, anniversario o apertura del bar. È molto adatto per cantine, bar o magazzini e occasioni di lavoro.

Qualità garantita: il portabottiglie da parete JJDPARTS garantisce la soddisfazione del prodotto. Se avete domande o dubbi, vi preghiamo di contattarci in tempo, vi risponderemo per voi alla prima volta.

Cremagliera del Bicchiere di Vino, Supporto per Calice, Supporto per Bicchiere da Vino, Porta Bicchiere di Vino Appeso, Porta Bicchieri Sospeso, per Bar, Cucina, Casa, Feste € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Qualità Durevole: Il nostro portabicchieri da vino è realizzato con una struttura in metallo audace e resistente, ferro di alta qualità. Non facile da piegare o deformare e il suo design di rivestimento di alta qualità impedisce al portabicchieri di ossidarsi e arrugginirsi, ha una lunga durata.

Diversi Tipi di Tazze: A seconda delle dimensioni del bicchiere, ogni portabottiglie può contenere facilmente da 2 a 3 bicchieri da vino, adatto a una varietà di tipi di tazza come Bordeaux, champagne, bicchieri da cocktail, ecc. la maggior parte dei mobili da cucina.

Semplice da Installare: Viene fornito con l'hardware di montaggio, nessuna perforazione richiesta sotto l'armadio, solo pochi minuti per completare l'installazione. Organizza la tua collezione di calici, tieni i tuoi bicchieri da vino a portata di mano e goditi il ​​tuo drink.

Risparmio di Spazio: Offre una cucina, un mobile o un minibar in stile moderno e pulito. Il nostro portabicchieri da vino usa lo spazio sotto il tuo mobile per riporre i tuoi bicchieri da vino, il che occupa poco spazio.

Stile Moderno: l'Aspetto contemporaneo del portabottiglie porta un senso di eleganza all'arredamento della tua cucina o del tuo bar, ideale per esporre il tuo calice.

Porta Bicchieri Sospeso,Porta Bicchiere di Vino Appeso,Supporto Porta bicchieri da Vino in Ferro,Portabicchieri a Forma di Cuore,con Viti,Usato in Bar,Mobile da Vino,Cucina(4 Slot, Nero) € 20.99 in stock 3 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【QUALITÀ DUREVOLE】 - Il porta calici sotto l'armadio è realizzato in materiale di ferro resistente di alta qualità ed è progettato con rivestimento di alta qualità. Può prevenire efficacemente l'ossidazione e la ruggine del portabicchieri da vino.Non è facile da piegare o deformare e ha una forte capacità di carico, ha una lunga durata.

【SEMPLICE DA INSTALLARE】 - Il portabicchieri è dotato di fori e l'hardware di montaggio, può essere facilmente installato in pochi minuti. Basta inserire le viti fornite nell'armadietto per completare l'installazione.Organizza la tua collezione di calici, tieni i bicchieri da vino a portata di mano e goditi il tuo drink

【FLESSIBILE DA ALLOGGIARE】 - Una fila singola può contenere fino a 3 bicchieri, puoi scegliere quante file installare in base al mobile, indipendentemente dal numero di tazze, i portabicchieri sono indipendenti. Avrai abbastanza spazio per riporre tutti i tuoi vetreria per intrattenere, ma se hai bisogno di più spazio puoi installare più unità fianco a fianco per spazio aggiuntivo.

【ADATTA AI TIPI DI COPPA】 - Adatto per bicchieri con fondo della tazza compreso tra 4 cm e 9,5 cm. Si adatta anche a una varietà di tipi di vetro come bicchieri da cocktail, bicchieri bordeaux, bicchieri bordeaux, bicchieri da champagne, ecc.

【AMPIE APPLICAZIONI】 - Riordina il bancone della cucina e gli armadi con spazio altrimenti inutilizzato nella tua cucina. Puoi utilizzare il portabicchieri nella cucina di casa, nell'armadietto dei liquori del ristorante, nella sala da pranzo, nel carrello del vino, nel bancone dei bicchieri del caffè o del wine bar.L'aspetto contemporaneo del portabottiglie porta un senso di eleganza alla tua cucina o all'arredamento del bar, super ideale per mostrare il tuo calice di vetro.

