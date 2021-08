Home » Cucina Miglior Planetaria Kenwood Offerta: le migliori scelte per ogni budget Cucina Miglior Planetaria Kenwood Offerta: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Kenwood KHC29.H0WH Impastatrice Planetaria Prospero+, 1000 W, Ciotola in Acciaio da 4.3 Litri, 11 Accessori Opzionali, 3 Prese Motore, Versatile e Compatta, Plastica Bianco € 230.00

€ 164.89 in stock 34 new from €164.89

10 used from €121.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: Sorprendere i tuoi amici non è mai stato così semplice: KHC29.H0WH assicura risultati ottimali in cucina, con una potenza da 1000W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

POTENTE: 3 diversi attacchi per gli accessori per 3 velocità di lavorazione: alta, media e planetaria; funzione Pulse

SISTEMA DI SICUREZZA Interlock: blocca il funzionamento se le attrezzature non sono inserite correttamente

CAPIENTE: Dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 4.3 L, ed un paraschizzi; forma della ciotola per una migliore fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

Kenwood KMX750RD Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, Ciotola da 5 Litri con Manico, Regolazione Manuale Velocità, Acciaio, Plastica € 400.00

€ 285.43 in stock 18 new from €279.00

15 used from €214.07

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INDISPENSABILE: Kmix è il compagno ottimale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti; struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida ed avvolgente

OTTIMALE: 1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro; ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri

PRATICO: la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando così di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVL4100S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento € 530.00

€ 396.00 in stock 5 new from €396.00

2 used from €333.23

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: sorprendere i tuoi amici: KVL4100S offre i ottimi risultati in cucina; struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1200W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

CAPIENTE: dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 6,7 l, ed un paraschizzi; la forma della ciotola è ottima, per una fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVL6300S Impastatrice Planetaria Chef Elite, Robot da Cucina Mixer, 1400 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento € 513.38 in stock 2 new from €513.38

2 used from €366.46

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: sia sperimentando o creando una piatto tramandato da generazioni, Chef Elite permette di creare pietanze di altissimo livello. Struttura in metallo pressofuso, finitura silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1400W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

3 GANCI DI MISCELAZIONE: frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

MOVIMENTO PLANETARIO: lo movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da veri Chef

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVL8300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium SYSTEM PRO, Robot da Cucina Mixer, 1700 W,6.7 Litri, Acciaio, Plastica, Argento € 950.00

€ 599.00 in stock 5 new from €599.00

3 used from €460.47

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: sia che tu stia sperimentando una ricetta o ti stia cimentando in un piatto tramandato da generazioni, Chef Titanium SYSTEM PRO permette di creare pietanze di ottimo livello

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1700W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

PRECISO: illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

IN DOTAZIONE: 3 GANCI DI MISCELAZIONE Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi, LA FRUSTA GOMMATA e LA SPATOLA DA PASTICCERIA

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVC3100S Impastatrice Planetaria Chef, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, 4.6 Litri, Acciaio, Metallo, Argento € 299.00 in stock 1 new from €299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INDISPENSABILE: Potente, versatile e robusto, Kenwood Chef diventerà ben presto il solo strumento in cucina di cui non potrete fare a meno. Struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1000W e una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

MOVIMENTO PLANETARIO: lo movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da veri Chef

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVL8320S Chef Titanium SYSTEM PRO Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina Mixer, con Frullatore, 1700 W, 6.7 Litri, Acciaio, Plastica, Argento, 38 x 28.5 x 35.6 cm € 714.00 in stock 11 new from €714.00

12 used from €429.77

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: Sia che tu stai sperimentando una nuova ricetta o una piatto tramandato da generazioni, Chef Titanium SYSTEM PRO permette di creare piatti di livello ottimale

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1700W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6.7 L; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

PRECISO: Illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere meglio gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

IN DOTAZIONE: 3 ganci di miscelazione Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per composti spugnosi, Frusta gommata, Spatola da pasticceria e Frullatore Thermoresist da 1.6 L

PERSONALIZZABILE: Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente (centrifuga, food processor con 6 dischi in acciaio inox, tritacarne e tanto altro) READ Miglior Fallo Realistico Ventosa: le migliori scelte per ogni budget

Kenwood KHH326WH Impastatrice Planetaria MultiOne, Robot da Cucina Mixer, con Food Processor, Centrifuga, Frullatore, Spremiagrumi e Tritacarne, 1000 W, 4.3 Litri, Plastica, Bianco € 380.00

€ 282.96 in stock 11 new from €282.96

4 used from €208.68 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SOLUZIONE UNICA: per tutti coloro che sono indecisi tra acquistare un'impastatrice e un Food Processor; la Dual Drive Technology permette di far lavorare su un'unica presa Food Processor e Frullatore

RESISTENTE ED ELEGANTE: Impastatrice dalle forme morbide ed avvolgenti assicura una migliore maneggevolezza; finitura in colore bianco e frontalino in acciaio spazzolato; ciotola in acciaio da 4.3 L

PRATICO: Controllo elettronico delle velocità (6 velocità variabile + Pulse), potenza di impasto di 1000 W, movimento planetario, sistema di sicurezza Interlock

VERSATILE: L'impastatrice è dotata di food processor da max. 2.1 L, spremiagrumi, frullatore in vetro da 1.2 L, tritacarne e centrifuga, per preparare tante altre ricette oltre a pane, pizza e focacce

ACCESSORI INCLUSI: 3 GANCI DI MISCELAZIONE ed impasto in metallo (Frusta K, Frusta a filo e gancio impastatore), 3 dischi in acciaio inox per food processor

KLARSTEIN TK1 Bella Rossa - Robot da Cucina, Mixer, impastatrice, 1200 W, 1,6 PS, 5,2 L, Sistema serraggio rapido, Ganci a pressofusione, Braccio Multifunzionale, Rosso € 89.99 in stock 2 new from €89.99

2 used from €79.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONISTA IN CUCINA: la Rossa è l'aiutante che tutti vorrebbero in cucina: silenzioso ed efficiente, grazie a uno speciale meccanismo. Oltre alla frusta e un gancio a spirale, è compresa nella spedizione una terrina in acciaio inossidabile da 5,2 L.

CHeflee 1800W Impastatrice Planetaria Multifunzione Professionale, Capacità 7,2 Litri Ciotola, 6 Velocità, Ad alta potenza Multifunzione Mixer € 199.99

€ 144.49 in stock 1 new from €144.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Planetaria stabile e a basso Rumore】: Alimentata da un potente ed efficiente motore da 1800 Watt, con rumore sotto i 76 DB. Design speciale con dissipazione del calore inferiore e laterale, per far funzionare meglio la planetaria. Le ventose in silicone antiscivolo assicurano la stabilità della macchina durante il lavoro e assicurano una lunga durata.

【Impastatrice Planetaria Multifunzione】: Viene fornita con una ciotola in acciaio inox da 7,2L. lavabile in lavastoviglie, Il mixer è dotato anche di paraspruzzi. E’ presente un apertura per il rabbocco, mediante la quale potrai aggiungere sempre degli ingredienti. per impastare la pasta, per pane, pizza, mescolare torte, pasta per biscotti, fondente, patate, frullare liquidi, salse, albume d'uovo, crema e molto altro.

【6 Velocità di Controllo dell’Impastatrice】: Impostazioni di velocità variabili , fornisce 6 velocità variabili e una funzione a impulsi , meccanismo silenzioso e robusto con mescolatore planetario e potenza costante, per eccezionali prestazioni di impasto e miscelazione.

【Multifunzione Mixer con 3 Accessori per la Miscelazione】: Inserto a gancio (8) indicato per impasti ricchi di farina e che hanno bisogno di molta energia per essere impastati, Inserto a foglia (9) indicata per gli impasti molto friabili e ricchi di burro e frusta a filo (10) per impastare tutti gli impasti con consistenza liquida. Impastare, frullare, battere, mescolare. Sistema di protezione degli spruzzi che aiuta ad aggiungere ingredienti durante il processo di impasto senza sporcare.

【Impastatrice Planetaria Professionale 2 anni di garanzia】: CHeflee è un marchio di miscelatori planetari professionali, Il frullatore di CHeflee ha una funzione di protezione di sicurezza e Protezione del carico. 24 Mesi di di garanzia e assistenza clienti a vita. Il robot da cucina CHeflee è sempre qui per semplificare le tue preparazioni in cucina.

Impastatrice Planetaria PHISINIC Robot da Cucina 1500W Mixer Cucina 5.5L Basso Rumore Multifunzione Impastatrice Professionale con Ganci Impastatore 6 Velocità con Impulso Regolabile- Nero € 169.99 in stock 1 new from €169.99

1 used from €133.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【6 VELOCITÀ & MOTORE POTENTE】PHISINIC impastatrice professionale ha un motore ad alte prestazioni da 500W con alloggiamento in plastica robusta; 6 velocità con funzione ad impulso la nostra impastatrice planetaria, ti aiuterà a preparare una varietà di ricette per la cucina

【DESIGN RETRO & TESTA INCLINABILE】La nostra impastatrice planetaria ha un design a testa inclinabile, consente di montare e rimuovere facilmente la ciotola e gli accessori. L'Impastatrice planetaria ha un nastro decorativo in acciaio inossidabile, con una luce LED blu come indicatore di funzionamento. Sarà una delle migliori impastatrici nella tua cucina

【MATERIALI RESISTENTI & CIOTOLA 5,5L CON MANIGLIE】Questo robot da cucina è realizzato in plastica di alta qualità e acciaio inossidabile, ha una grande ciotola in acciaio inox da 5,5L con 2 maniglie . Il nostro robot cucina può preparare in modo soddisfacente qualsiasi tua ricetta: spaghetti, torte, pane, biscotti, pasticcini, muffin, waffle ecc

【REGALO IDEALE & CERTIFICATO】PHISINIC Impastatrice Planetaria è un regalo perfetto per la famiglia e i amici. Tutte le impastatrici planetarie PHISINIC hanno superato la certificazione GS / CE con garanzia di 24 mesi e supporto tecnico a vita

【10 ANNI DI GARANZIA & CONTENUTO DELLA CONFEZIONE】 PHISINIC Impastatrice Planetaria offre un’ assistenza clienti 24 ore al giorno ed inoltre 10 anni di garanzia post-vendita. Contenuto della confezione: 1 x Impastatrice Planetaria PHISINIC (1500W), 1 x Ciotola in Acciaio Inox da 5,5 L, 1 x Gancio Impastatore, 1 x Battitore Piatto, 1 x Frusta, 1 x Coperchio Paraspruzzi, 1 x Spatola in Silicone, 1 x Manuale d’uso Multilingue. Per qualsiasi domande, puoi contattare il nostro servizio clienti

Kenwood KHH300WH Impastatrice Planetaria MultiOne, Robot da Cucina Mixer, con Food Processor e Spremiagrumi, 1000 W, 4.3 Litri, Acciaio, Plastica, Bianco € 275.00

€ 223.02 in stock 1 new from €223.02

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SOLUZIONE UNICA: per tutti coloro che sono indecisi tra acquistare un'impastatrice planetaria e un Food Processor

RESISTENTE ED ELEGANTE: Impastatrice dalle forme morbide ed avvolgenti assicura maneggevolezza; bianco/acciaio spazzolato; ciotola in acciaio da 4.3 L

PRATICO: Controllo elettronico delle velocità (6 velocità variabile + Pulse), potenza di impasto di 1000 W, movimento planetario per cucinare

ACCESSORI INCLUSI: Food Processor da max. 2.1 L, 3 dischi in acciaio inox e 3 Ganci in metallo (Frusta K, Frusta a filo e gancio impastatore) e spremiagrumi

FACILE DA USARE: Due zone distinte: impastare e lavorare gli ingredienti; la struttura rialzabile e il paraschizzi rendono la preparazione semplice

Impastatrice Planetaria 1500W 8Litri Vospeed Robot da Cucina con ciotola di acciaio inossidabile, frusta, gancio per impastare, frusta per dolci, lavabile in lavastoviglie (rosso) € 299.99

€ 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【ECCELLENTE MISCELATORE DA CUCINA】: potente motore dacon 6regolabili velocitàe unagitazione planetaria sistema di, 8L ciotola in acciaio inox. Questa impastatrice può garantire una miscelazione su misura senza sforzo e accuratamente per una varietà di alimenti, dalla pasta al gelato, dagli albumipane all'impasto del. Il frullatore Vospeed elettricoè un'idea regalo perfetta per la tua famiglia e i tuoi amici.

【8L ALTA CAPACITà E 6 VELOCITà】: il boccale da 8 litri e il doppio manico sono realizzati in acciaio inossidabile per garantire una lunga durata e un funzionamento sicuro. La grande capacità significa che puoi mescolare l'impasto, in un unico lotto, per 6 pagnotte di pane, 8 libbre di purè di patate o 10 dozzine di biscotti. Un preciso controller a 6 velocità ti consente di scegliere da una miscelazione lenta a una miscela veloce per soddisfare tutte le tue ricette.

【TESTA INCLINABILE E DESIGN ANTISCIVOLO】: inclina la testa del mixer e premi il pulsante per spegnere immediatamente l'alimentazione, il che è più sicuro. 6 robuste ventose in silicone sulla base aiutano a fissarlo al bancone ed evitare che "cammini". " durante l'operazione. Il mixer per uova ha una cintura decorativa in acciaio inossidabile e una luce LED blu come indicatore di alimentazione. Sicuramente uno dei migliori elettrodomestici della tua cucina.

【FACILE DA USARE E PULIRE】: il mixer Vospeed viene fornito con una frusta, un gancio per impastare e una frusta che offre versatilità di miscelazione per mescolare, sbattere, montare, impastare, mescolare uova o panna. Facile da usare per preparare torte, pane, biscotti, pasticceria, muffin e waffle. Inoltre con un paraspruzzi aiuta ad aggiungere ingredienti senza fare confusione. NOTA: Gli accessori per la miscelazione sono lavabili in lavastoviglie.

【GARANZIA BONUS 3 ANNI E SERVIZIO CLIENTI 7 * 24 ore su 24】: se si riceve un mixer da cucina difettoso o si riscontrano problemi di qualità o si hanno domande durante l'uso entro 3 anni dalla data di acquisto, è possibile contattare direttamente il nostro servizio clienti. Ti contatteremo entro 24 ore.

Ariete 1588 Impastatore Vintage - Planetaria per Pane, Pizza, Dolci e Pasticceria, Capacità 5.5 Litri, 7 Velocità, in Colore Beige Pastello € 160.00

€ 135.24 in stock 31 new from €135.24 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ariete 1588 Impastatore Vintage - Planetaria per pane, pizza, dolci e pasticceria, Capacità 5.5 litri, 7 velocità, in colore Beige pastello

Ariete Impastatrice Vintage è la planetaria dal design elegante e raffinato che unisce tecnologia e funzionalità sia per le preparazioni quotidiane che per le raffinate preparazioni di pasticceria

Potenza elevata: il motore che raggiunge i 2400 W di sforzo massimo, le 7 velocità e la funzione pulse, permettono di lavorare anche gli impasti più duri e consistenti

Capiente e versatile: la grande tazza in inox da 5,5 litri e le 3 fruste in dotazione, a gancio per impastare, a cuore per amalgamare e a filo per montare, permettono un ampio spettro di preparazioni

Stabile e robusta: i piedini antiscivolo e il bilanciamento permettono all'impastatrice di lavorare ad alta velocità in modo stabile e sicuro, senza sporcare grazie al coperchio paraschizzi

Aucma Impastatrice Planetaria Offerta 1400W, Robot da Cucina Grandi Mixer, Miscelatore Cucina 7L, 6 Velocità Elettrico Robot da Cucina Multifunzione con Gancio Impastatore, Frusta, Sbattitore, Nero € 179.99

€ 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【CIOTOLA DI GRANDE CAPACITÀ DA 7L CON MANICO】 Grazie ad una ciotola in acciaio inossidabile satinato, questo mixer può soddisfare ogni tipo di esigenza in cucina, come torte, pane, biscotti, pasticcini, muffin e cialde. Inoltre, il singolo manico consente una presa più comoda e sicura.

【MOTORE POTENTE E CONTROLLO A 6 VELOCITÀ + PULSE】 Il motore in rame puro da 1400W offre alte prestazioni, con 6 velocità ottimizzate con funzionalità “pulse”, consentendo l’accesso ad una varietà di ricette, con un design di assorbimento delle vibrazioni. Basso rumore di funzionamento, solo 68-75dB.

【TESTINA SOLLEVABILE & DESIGN ANTISCIVOLO】 Il design con testina sollevabile consente di inserire e rimuovere facilmente ciotola ed accessori. Inoltre, il mixer ha una fascia decorativa in acciaio inossidabile ed un LED blu come indicatore di potenza, oltre a 6 piedini antiscivolo che mantengono stabile il mixer anche durante impasti duri.

【SET DI ATTACCO MULTIPLO E FACILE DA PULIRE】 Questa impastatrice Aucma viene fornita con tre accessori, quali frusta, gancio per impastare e sbattitore, tutti facilmente staccabili e lavabili. Inoltre, il coperchio anti-schizzi con foro di accesso aiuta ad aggiungere ingredienti, senza fare confusione e senza sporcare.

【GARANZIA DI UN ANNO E AUTENTICAZIONE MULTIPLA 】Questa impastatrice elettrica Aucma è coperta da garanzia al 100% per un anno, con sostituzione o rimborso; pertanto, è un'ottima idea regalo per la propria famiglia ed amici. In caso di domande, non esitare a contattarci, il nostro team di supporto sarà pronto ad aiutarti.

Camic Impastatrice Planetaria, 1500W 8 Litri Robot da Cucina con ciotola di acciaio inossidabile, Robot da cucina grandi 6 velocità con, impastatrice da cucina (8 L, Argento) € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【1500W potente motore Impastatrice Planetaria】potente motore dacon 6regolabili velocitàe unagitazione planetaria sistema di, 8L ciotola in acciaio inox. Questa impastatrice può garantire una miscelazione su misura senza sforzo e accuratamente per una varietà di alimenti, dalla pasta al gelato, dagli albumipane all'impasto del. Il frullatore Camic elettricoè un'idea regalo perfetta per la tua famiglia e i tuoi amici.

【Robot da cucina con ciotola di grande capacità】La ciotola per impastare da 8L è realizzata in acciaio inossidabile 304 e la sua maniglia ti consentirà di trasportare facilmente più impasto di altri. Questo miscelatore da cucina è più adatto alle esigenze della famiglia in quanto il boccale è abbastanza grande.

【Robot da cucina con comando a 6 velocità e testa inclinabile】Il design della testa inclinabile è più facile da installare o disinstallare facilmente la ciotola e gli accessori. Questo robot da cucina è dotato di gancio per impastare, frusta per albume e paraspruzzi trasparente. Le 6 velocità (luce LED blu come indicatore di alimentazione) sono più che sufficienti per fare tutto ciò che devi fare.

【accessori per robot da cucina per uso domestico】Impastatrice Camic con 6 accessori per impastare: gancio per impastare, frusta, frusta, separatore per albume, coperchio, raschietto. E puoi usare la lavastoviglie per lavare tutti gli accessori.

【due anni di garanzia】Il robot da cucina Camic è elencato ITS GS / CE / CB / LFGB / ROHS / REACH. Offriamo 2 anni di garanzia per il rimborso o il rimborso. In caso di problemi, non esitare a contattarci. Faremo del nostro meglio per aiutarti. READ Miglior Bad Mother Fuker Wallet: le migliori scelte per ogni budget

Bosch MultiTalent 8 Robot da Cucina Multifunzione Compatto - Oltre 50 Funzioni, 1250 W, Ciotola 3,9 l, Accessori per Tagliare, Macinare, Impastare, Grattugiare e Montare, Spremiagrumi e Frusta € 269.90

€ 169.99 in stock 25 new from €169.99

74 used from €88.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cucinare è facile con MultiTalent 8 Bosch, il robot da cucina compatto con più di 50 funzioni, un potente motore da 1250 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido

Regolazione continua della velocità con indicazione LED e funzione Pulse per lavorare a intervalli regolari e avere risultati ottimali, anche per ghiaccio tritato; lama SuperCut per tagli precisi

SmartStorage: gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola XXL da 3,9 L, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendoti di tenerli sempre a portata di mano

Set di accessori lavabili in lavastoviglie inclusi: dischi in acciaio inox reversibili per affettare e grattugiare, disco per patatine fritte, lama per impastare, frusta per montare e per impasti

Articolo consegnato: 1x Bosch Robot Cucina, 1250 W, Ciotola 3,9 l, Spremiagrumi, Dischi Reversibili in Acciaio Inox, Lama per Impastare, Frusta per Montare e per Impasti Morbidi e Altri Accessori

Impastatrice Planetaria 1400W 7Litri, WESTWE Planetaria Professionale,ciotola in acciaio inossidabile, gancio per impastare, frusta per dolci paraspruzzi,6Velocità,Istruzioni: italiano compreso € 159.89

€ 151.99 in stock 1 new from €151.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【MOTORE DA 1400 W 】Potente motore da 1400 watt, 6 velocità regolabili. garantisce un carico di lavoro rapido e completo. Il sensore di temperatura integrato, che spegne automaticamente il dispositivo in caso di surriscaldamento, offre sicurezza e protezione.

【7 LITRI CAPACITÀ ROBOT DA CUCINA】WESTWE impastatrice 7 litri. con i tre accessori per impastare: frusta, gancio per impastare, impastatrice.miscelazione per mescolare, sbattere, montare, impastare, mescolare uova o panna.Comodo per realizzare tutti i tipi di torte, pasticcini e biscotti . Questo mixer può soddisfare tutte le esigenze della tua cucina.

【PIEDINI A VENTOSA ANTISCIVOLO, SUPER ADERENZA】impastatrice planetaria 1400w con inclina la testa del mixer e premi il pulsante per spegnere immediatamente l'alimentazione, il che è più sicuro. 5 robuste ventose in silicone sulla base aiutano a fissarlo al piano da lavoro. I piedini a ventosa garantiscono un supporto sicuro e stabile, anche alla massima velocità, evitando che scivoli dal mobile .

【FACILE DA PULIRE, FACILE DA USARE,PROTEZIONE DA SPRUZZI】WESTWE Il miscelatore da cucina coperchio trasparente impedisce gli schizzi mentre la macchina è in funzione e mantiene puliti il ​​robot da cucina e la cucina. Tutte le parti sono staccabili e rimovibili per essere pulite Per proteggere gli accessori, si consiglia di pulire le parti a mano.

【CERTIFICAZIONE COMPLETA, POCO RUMORE】Tutte le impastatrici planetarie WESTWE hanno superato la certificazione GS / CE / EMC / ErP / PAHS / ROHS / REACH, sicuro al 100%. WESTWE Impastatrice Planetaria offre feedback sul servizio clienti 24 ore al giorno, 15 mesi di garanziaE servizi di restituzione e cambio.

Aucma Impastatrice Planetaria da 1400W,Robot da cucina Mixer 6.2L, Miscelatore Cucina per uso alimentare, 6 Velocità Mixer Elettrico da Cucina con Gancio per Impastare, Frusta, Sbattitore, Blu € 159.99

€ 149.99 in stock 1 new from €149.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【AMPIA CAPACITÀ - Ciotola in acciaio inossidabile da 6,2 litri】Grazie ad una ciotola in acciaio inossidabile da 6,2 litri, questo mixer da cucina è in grado di soddisfare tutte le esigenze in cucina. Inoltre, questo Stand Mixer è dotato di doppia maniglia e corpo principale monoscocca, pertanto risulta essere davvero facile da pulire.

【POTENTE MOTORE DA 1400W】 Il motore da 1400W, realizzato in rame puro e posto in un robusto alloggiamento in ABS, garantisce alte prestazioni durante ogni tipo di lavoro, per poter così realizzare ogni tipo di ricetta in modo rapido e completo. Inoltre, un sensore di temperatura integrato spegne automaticamente il prodotto in caso di surriscaldamento, così da garantire sempre la sicurezza dell’utente.

【6 VELOCITÀ CON FUNZIONALITÀ “PULSE SPEED” & DESIGN TILT-HEAD】Il prodotto è dotato di un pratico selettore di controllo a 6 velocità & della funzionalità ad impulsi, i quali consentono di realizzare una grande varietà di ricette; infatti, la massima velocità può essere raggiunta in circa un secondo, pertanto il prodotto è altamente indicato per sbattere gli albumi. Inoltre, il design “tilt-head” di questo mixer consente di installare e rimuovere facilmente sia la ciotola che gli accessori.

【ACCESSORI MULTIPLI & DESIGN ANTISCIVOLO】 Questo miscelatore viene fornito con tre accessori di miscelazione, ovvero una frusta, un gancio per impastare, ed un inserto sbattitore. Inoltre, il mixer è dotato di piedinatura antiscivolo, così da restare ben saldo sul pianale della cucina, senza alcun spostamento mentre è in funzione.

【OTTIMA IDEA REGALO & SUPPORTO TECNICO PROFESSIONALE】 Questo mixer elettrico da cucina è un'ottima idea regalo, perfetta per la propria famiglia ed amici.

Ariete 1598 Gourmet Professional 7L Metal, Planetaria, Impastatrice con Frullatore, Ciotola Acciaio Inox, 7 L, Caraffa in Vetro 1.5 L, Frusta Elettrica e Gancio, 6 Velocità, 1.200 Watt, Argento € 147.00 in stock 42 new from €147.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Impasta, monta e frulla: un'unica planetaria multifunzione arricchisce la tua cucina di una impastatrice, una frusta elettrica e un frullatore

Frusta elettrica, gancio per impastare e amalgamare: gli accessori in dotazione ti permetteranno di creare qualsiasi impasto e dare libero sfogo al tuo estro in cucina

7 litri per le tue ricette extralarge: il cestello può contenere fino a 7 litri di ingredienti da impastare e amalgamare, inoltre è resistente e facile da pulire perché in acciaio inossidabile

1,5 litri per frullati e smoothie: l'impastatrice è completa anche di frullatore che si monta sul braccio della planetaria per frullati di frutta e verdura, smoothie e vellutate

6 velocità per montare e impastare dolci e salati

Impastatrice Planetaria, Doppio gancio Robot da Cucina Basso Rumore 8 Velocità 5,5 Litri Mixer Cucina con Frusta, Gancio per Impastare, Frusta per Dolci, Coperchio Paraspruzzi (Argento) € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【2021 Nuovo Doppio Gancio Impastatrice Planetaria】 Doppio gancio bionico, brevetto innovativo. Simula l'impasto con entrambe le mani, che richiede meno tempo ed è più efficiente. La ciotola in acciaio inossidabile di grande capacità da 5,5 litri può soddisfare le esigenze di cottura della famiglia, che possono trasformare in realtà torte, pane, biscotti, pasticcini, muffin e waffle.

【8 Opzioni di velocità e design della protezione di sicurezza】 Questo robot da cucina ha 8 velocità opzionali, le potenti prestazioni dell'azione di miscelazione planetaria per mescolare pasta di pane, pasta spessa, meringhe e panna da montare, nonché velocità inferiori per mescolare e raffinare al meglio intrugli delicati.

【Impastatrice da 1200 W】 Il potente motore da 1200 W, con ingranaggi in metallo e stabile alloggiamento in alluminio pressofuso, offre un'esperienza di utilizzo più stabile e offre durata e garantisce un uso duraturo. Il design della ventosa inferiore rende il miscelatore più fluido e migliora notevolmente la sicurezza di utilizzo.

【Testa inclinabile e luce a LED】 Il miscelatore elettrico con testa inclinabile offre un facile accesso per installare o rimuovere ciotola e accessori. Ti offre la comodità di smontare e installare la ciotola di miscelazione. Il corpo ha un design pulito e la luce a LED viene utilizzata come indicatore di alimentazione per decorare il pulsante per esaltarne la bellezza.

【2 Anni di Garanzia】 Il design del robot da cucina al di sotto dei 75 dB al lavoro è molto apprezzato dalle famiglie. Se hai qualche problema, non esitare a contattarci. Faremo del nostro meglio per aiutarti.⭐️

Bosch MUM5 Impastatrice Planetaria - Robot da Cucina Multifunzione, 900 W, 7 Velocità, Ciotola in Acciaio Inox da 3,9 l, Gancio Impasti Duri, Frusta Impasti Morbidi e Frusta per Montare € 279.90

€ 145.57 in stock 25 new from €145.57

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cucina come un professionista con la macchina da cucina Bosch MUM5, grazie al potente motore da 900 W e a una varietà di accessori per impastare, mescolare e montare con risultati rapidi ed efficaci

Le 7 velocità e la funzione Pulse permettono preparazioni semplici e veloci, mentre la posizione di parcheggio automatica degli accessori rende facile l'aggiunta degli ingredienti nella ciotola

Lavorazione ottimale di tutti gli ingredienti con il movimento planetario 3D e grande praticità grazie al sistema EasyArmLift che consente di sollevare il braccio della planetaria senza alcuno sforzo

La macchina da cucina MUM5 è facile da pulire e include un set di accessori da pasticceria con frusta per mescolare, frusta per montare a neve e gancio per impastare, tutti lavabili in lavastoviglie

Articolo consegnato: 1x Bosch MUM5 Impastatrice Planetaria, 900 W, Ciotola 3,9 l, 2x Fruste (per mescolare e per montare), 1x Gancio per Impastare, 1x Coperchio, 1x Borsa Accessori

Girmi IM46 Impastatrice Planetaria Gastronomo 8L, impasti fino a 3kg. Potenza: 1400W (1800W Max) € 131.89

€ 124.99 in stock 33 new from €124.99

5 used from €107.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potenza: di targa 1400W (1800 max)

6 velocità di funzionamento + PULSE

Contenitore da 8 litri in acciaio INOX con coperchio

Possibilità di lavorare impasti fino a 3 kg (a seconda dagli alimenti da impastare)

Accessori inclusi: uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio INOX e coperchio

ROZI Robot da Cucina, Impastatrice Planetaria 1500W 4,5L Multifunzione a Basso Rumore con Frusta, Gancio, Frusta, 6 Modalità di Velocità con Ciotola in Acciaio Inossidabile € 129.00

€ 109.98 in stock 1 new from €109.98

1 used from €72.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【6 MODALITÀ DI VELOCITÀ】Con il pratico controllo a 6 velocità, il robot da cucina è perfettamente adatto a diversi ingredienti e una varietà di ricette, rendendolo facile per torte, pane, biscotti, pizza, pasticceria, muffin, waffle, purè di patate.

【PIÙ ATTREZZATURE】L'impastatrice planetaria ROZI è dotata di tre accessori per impastare: frusta, gancio per impastare e frusta per impastare facilmente installabili e fissati all'albero. Il funzionamento planetario ruota le fruste intorno alla vasca per una miscelazione uniforme.

【GRANDE CAPACITÀ】Ciotola da 4,5 litri in acciaio inossidabile per alimenti, soddisfa le tue esigenze quotidiane in cucina. Il robot da cucina multifunzione con doppi manici e paraspruzzi monopezzo è più comodo da tenere e pulire.

【MOTORE POTENTE DA 1500 W】Lascia cuocere con facilità! Motore in rame puro ad alte prestazioni da 1500 W e robusto alloggiamento in ABS, sensore di temperatura del chip integrato che si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento, sicurezza e protezione.

【SERVIZIO SENZA PROBLEMI】Per qualsiasi domanda, non esitare a contattare il nostro team di supporto. Non fidandoci della qualità dei impastatrice planetaria ROZI, offriamo una garanzia di qualità di un anno e un supporto amichevole per tutta la vita.

Kenwood KVL8361S Impastatrice Planetaria Chef Titanium System PRO, 1700 W, 1.6 Litri, Acciaio € 863.82 in stock 1 new from €863.82 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: Sia che tu stai sperimentando una nuova ricetta o una piatto tramandato da generazioni, Chef Titanium SYSTEM PRO permette di creare piatti di livello ottimale

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1700W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6.7 L; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

PRECISO: Illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere meglio gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

IN DOTAZIONE: 3 ganci di miscelazione Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per composti spugnosi, Frusta gommata, Spatola da pasticceria, Food Processor, Frullatore Thermoresist da 1.6 L e ciotola aggiuntiva

PERSONALIZZABILE: Oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente (centrifuga, tritacarne, sfogliatrice e tanto altro)

Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina con Doppia Gancio Impastatore, Basso Rumore Multifunzione Mixer, Protezione da Spruzzi, Contenitore in Acciaio Inox da 5 Litri, 6 Velocità (nero) € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DOPPIA GANCIO IMPASTATORE】Impastatrice in grado di simulare il movimento della mano, mixer in stile planetario con gancio doppio per impastare con facilità impasti a lievitazione, Impastatrice Professionale è in modo veloce e meno faticoso rispetto al lavoro manuale.

【6 VELOCITÀ & MOTORE POTENTE】impastatrice professionale ha un motore ad alte prestazioni da 500W con alloggiamento in plastica robusta ; 6 velocità con funzione a impulso del nostro impastatrice planetaria, ti aiuta a fare una varietà di ricette per la cucina

【DESIGN RETRO & TESTA INCLINABILE】La nostra impastatrice planetaria ha un designo a testa inclinabile, consente di installare e rimuovere facilmente la ciotola e gli accessori. L'Impastatrice planetaria ha un nastro decorativo in acciaio inossidabile. Sarà una delle migliori impastatrici nella tua cucina

【BUON MATERIALE & CIOTOLA 5,5L CON MANIGLIE】Questo robot da cucina è realizzato in plastica di alta qualità e acciaio inossidabile, ha una grande ciotola in acciaio inox da 5,5L con 1 maniglie . Il nostro mixer cucina può soddisfare quasi tutte le esigenze della tua ricetta: spaghetti, torte, pane, biscotti, pasticcini, muffin, waffle ecc

【CERTIFICAZIONE E GARANZIA】Certificato CE e LFGB, materiale BPA free 100%. Garanzia di 2 anni del produttore.

Impastatrice Planetaria 1500W 8L 10+1 Velocità COOKLEE Robot da Cucina Impastatrice elettrico, con ciotola di acciaio inossidabile, frusta, gancio per impastare, frusta, lavabile in lavastoviglie € 173.99

€ 147.89 in stock 1 new from €147.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Motore potente da 1500W】Il frullatore dispone di un motore da 1500 W ad alte prestazioni in puro rame e un solido corpo in ABS con 10 +1 velocità di rotazione regolabili e un sistema di miscelazione planetaria. La grande ciotola in acciaio inox offre sufficiente capacità. Nota: la confezione contiene un libro di ricette (lingua italiana non garantita).

【Grande capacità da 8L e 10+1 velocità】Ciotola in acciaio inox di qualità alimentare da 8L per soddisfare tutte le vostre esigenze in cucina. Il miscelatore elettrico per torte dispone di una pratica funzione di controllo a 10+1 velocità che consente di realizzare diversi usi e ricette. Può essere utilizzato per fare torte, pasta, ghiaccio, albume, impasto spesso, merenda e panna. Capacità massima: 2,25 kg.

【Più attacchi e design anti-scivolo】Il frullatore per alimenti è dotato di tre accessori di miscelazione: frusta, gancio impasto, mixer, ciotola in acciaio inox facile da installare e rimuovere. Aiuta a risolvere rapidamente i piccoli oggetti in cucina.

【Facile da pulire】il design con testa inclinata consente di installare o rimuovere facilmente la ciotola e gli accessori, facilitando la pulizia del frullatore elettrico. Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie e possono essere puliti rapidamente e facilmente.

【Regalo perfetto e supporto professionale】il mixer elettrico multifunzionale è il regalo creativo perfetto per la vostra famiglia e gli amici. In ogni caso il miglior assistente di cottura in cucina. Poiché siamo convinti della qualità del mixer Cooklee, possiamo garantire una garanzia di qualità completa di 5 anni. Se avete domande o problemi, non esitate a contattarci. READ Miglior Severin Hv 7158: le migliori scelte per ogni budget

Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina con Doppia Gancio Impastatore, Basso Rumore Multifunzione Mixer, Protezione da Spruzzi, Contenitore in Acciaio Inox da 5 Litri, 6 Velocità € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DOPPIA GANCIO IMPASTATORE】Impastatrice in grado di simulare il movimento della mano, mixer in stile planetario con gancio doppio per impastare con facilità impasti a lievitazione, Impastatrice Professionale è in modo veloce e meno faticoso rispetto al lavoro manuale.

【6 VELOCITÀ & MOTORE POTENTE】impastatrice professionale ha un motore ad alte prestazioni da 500W con alloggiamento in plastica robusta ; 6 velocità con funzione a impulso del nostro impastatrice planetaria, ti aiuta a fare una varietà di ricette per la cucina

【DESIGN RETRO & TESTA INCLINABILE】La nostra impastatrice planetaria ha un designo a testa inclinabile, consente di installare e rimuovere facilmente la ciotola e gli accessori. L'Impastatrice planetaria ha un nastro decorativo in acciaio inossidabile. Sarà una delle migliori impastatrici nella tua cucina

【BUON MATERIALE & CIOTOLA 5,5L CON MANIGLIE】Questo robot da cucina è realizzato in plastica di alta qualità e acciaio inossidabile, ha una grande ciotola in acciaio inox da 5,5L con 1 maniglie . Il nostro mixer cucina può soddisfare quasi tutte le esigenze della tua ricetta: spaghetti, torte, pane, biscotti, pasticcini, muffin, waffle ecc

【CERTIFICAZIONE E GARANZIA】Certificato CE e LFGB, materiale BPA free 100%. Garanzia di 2 anni del produttore.

Kenwood KMX750AR Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, 5 Litri, Acciaio, Plastica, Rosso € 400.00

€ 318.00 in stock 22 new from €310.05 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INDISPENSABILE: Kmix è il compagno ottimale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti; struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida ed avvolgente

OTTIMALE: 1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro; ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri

PRATICO: la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando così di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Impastatrice Planetaria, Robot da Cucina Basso Rumore 8 Velocità 5,5 Litri Mixer Cucina con Frusta, Gancio per Impastare, Frusta per Dolci, Coperchio Paraspruzzi, 1200W (Nero) € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [POTENTE E Professionale ] 8 velocità e la funzione pulse questa impastatrice riesce facilmente e rapidamente anche con impasti molto pesanti, l’azione di miscelazione a 360 gradi offre una copertura completa di tutta la ciotola simulando l’impasto a mano.La ciotola in acciaio inox da 5,5 l per uso alimentare può soddisfare tutte le vostre esigenze in cucina.

[TRE TIPI DI GANCI PER MIX FACILE] Diversi ganci per ingredienti diversi, sono più professionali. Con un potente motore 1200 W, che rende la miscela veloce e completa. Ideale per impastare la pasta per pane, pizza, mescolare torte, pasta per biscotti, fondente, patate, frullare liquidi, salse, panna, albume d'uovo, crema e cosi via.

[IMPASTATORE STABILE E DUREVOLE] Il massimo della praticità grazie alla testa mobile inclinabile per poter estrarre facilmente l’impasto realizzato. Nella parte inferiore i piedini anti scivolo in silicone evitano i movimenti o i rimbalzi durante il funzionamento; è stata progettata per non sovraccaricarsi, ne per surriscaldarsi ed avere una lunga durata.

[FACILE DA USARE] è dotato di una copertura trasparente a prova di schizzi, che può impedire la fuoriuscita degli ingredienti. Inoltre, c'è anche un foro di alimentazione per controllare il processo di impasto in qualsiasi momento, comodo per aggiungere ingredienti senza aprire il coperchio durante l'impasto.

[Impastatrice Planetaria 2 anni di garanzia] un marchio di miscelatori planetari professionali, Il frullatore di ha una funzione di protezione di sicurezza e Protezione del carico. 24 Mesi di di garanzia e assistenza clienti a vita.⭐️

