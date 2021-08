Home » Strumenti e hardware Miglior Misuratore Laser Distanza: le migliori scelte per ogni budget Strumenti e hardware Miglior Misuratore Laser Distanza: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Misuratore Laser Distanza perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Misuratore Laser Distanza. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Misuratore Laser Distanza più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Misuratore Laser Distanza e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



Misuratore Laser,DTAPE DT50 Metro Laser Telemetro Laser Distanziometro 50M/165ft,Manometro Portatile Strumento di Misurazione Della Portata Digitale,Display LCD a 4 Righe Retroilluminato più IP54 € 49.99

€ 26.59 in stock 1 new from €26.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misuratore Distanza Laser DTAPE DT50 ➤Intervallo di misurazione massimo: 0,2-120 m; Precisione: +/- 2,0 mm (preciso al terzo decimale); 20 gruppi di archiviazione dati; Unità interruttore con un clic (metro, pollice e piede).

Funzione di misurazione ➤Misuratore Laser DTAPE DT50 supporto per misurazione singola / misurazione continua (differenziazione tra valore massimo e minimo), calcolo automatico di area / circonferenza / volume, misurazione indiretta (misurazione singola / doppia del teorema di Pitagora), aggiunta / sottrazione.

Altre funzioni di Metro Laser DTAPE DT50➤1. Funzione muto, funzionamento con un tasto, disattiva / attiva l'audio. 2. Spegnimento automatico, maggiore risparmio energetico. 3. Il display LCD a 4 righe con retroilluminazione rende la lettura più comoda. 4. Guscio robusto con gomma morbida, anticaduta, grado di protezione IP54 (impermeabile e antipolvere), lunga durata, adatto per ambienti bagnati o sporchi, adatto per uso interno ed esterno.

Facile da usare ➤premendo un pulsante, è possibile verificare velocemente l'altezza e la lunghezza dell'edificio, o la superficie e il volume, adatto per gli appassionati di fai da te e professionale Certificazione CE / FCC / RoHS, ampiamente utilizzati nei cantieri edili e soprattutto in appartamenti, edifici, fabbriche e magazzini ecc..

Contenuto della confezione ➤1 × Telemetro Laser DTAPE DT50 , 2 × 1,5 V batterie AAA, 1 x Istruzioni in italiano, 1 × Strap.

Metro Laser 50M,Mileseey IP54 Misuratore Laser,Misura di Distanza Digitale Portatile con 2 Livelli di Bolla,Telemetro Laser Distanziometro con Display LCD a 4 Righe e Retroilluminazione più Grande € 29.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ➤ FUNZIONE PRATICA E MASSIMA PRECISIONE - Campo di misura 50 m / 165 piedi, precisione: ± 2 mm, unità: m / in / ft , distanza, area, volume, Pitagora (misura indiretta), misura continua, addizione e sottrazione, valori massimi e minimi, lattina soddisfare le tue diverse esigenze. Con 2 livelli di bolla unici, che forniscono misurazioni più precise rispetto a una bolla.

➤ GRANDE SCHERMO RETROILLUMINAZIONE LCD e impostazione muto - L'ampio schermo retroilluminato offre agli utenti una migliore visibilità.L'impostazione muto consente diverse esigenze Con una precisione fino a ± 2 mm, la misura laser portatile può completare perfettamente una misurazione fino a 50 m.Anche 4 unità intercambiabili tra m / in / ft / ft + in sono progettate per persone con diverse abitudini di lettura.

➤ FACILE DA USARE - La modalità pratica e compatta offre una buona sensazione di funzionamento; Il livello di impermeabilità IP54 e la funzione antipolvere proteggono la misura della distanza laser nella massima misura, è adatto all'uso ovunque.

➤ AMPIA APPLICAZIONE - Con molteplici modalità di misurazione come distanza, volume, misurazione dell'area, misurazione continua e misurazione di Pitagora, il livello laser è ideale per la casa, l'edilizia e le industrie, in particolare in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

➤ Contenuto della confezione e garanzia - 1 * S2 50m / 165ft Laser Distance Meter; 2 batterie AAA; Scatola del pacchetto; Manuale d'uso; Garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Telemetro Laser, Ginour Misuratore Distanza Laser in M/In/Ft, 99 Dati, Teorema di Pitagora, Calcolo di Area e Volume, Misura Continua, IP54, Calibrazione Auto, Spegnimento Automatico, Muto € 34.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Alta Precisione + Calibrazione Automatica] L'errore di misurazione è compreso tra ± 1,5 mm (preciso fino a tre cifre decimali); l'unità può essere cambiata (metri, pollici e piedi); con lenti ottiche, ha anche una funzione di calibrazione per rendere il dati di misurazione più accurati

[LCD + 99 Dati] Lo schermo con retroilluminazione automatica può fornire una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione. 99 memorie di dati, utilizzate per visualizzare e confrontare i dati di misurazione dopo la misurazione; 150 secondi di spegnimento automatico, possono proteggere la macchina

[Modalità di Misurazione Multiple + Accumulo e Sottrazione] Le modalità di misurazione sono suddivise in lunghezza, area, volume, triangolo, misurazione continua, addizione e sottrazione e misurazione massima e minima, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti

[Mute e IP54] La funzione mute può evitare il rumore e può essere misurata in un ambiente silenzioso (libreria); classe di protezione IP54 (evitare schizzi e polvere), temperatura di lavoro: 0 ℃ -40 ℃. Lunga durata e ampia gamma di applicazioni

Cosa Ricevi:1 * Ginour Laser Misura 50M, 2 * Batteria AAA , 1 * Borsa piccola, 1 * Holding Rope, 1 * Manuale dell'utente , 1 * Certificato di garanzia, 1 * Granzia a vita e miglior servizio cliente

Telemetro Laser 30m/98ft, IPSXP Misuratore Digitale Portatile con Retroilluminazione, Misuratore Laser Ricaricabile per Volume/Area/Pitagora € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Alta precisione: Precisione inferiore a 2 mm; 3 unità m / in / ft e 2 punti di riferimento, più veloci e precisi di un metro a nastro.

5 Modalità di misurazione: distanze singole e continue (min / max), area, volume, Pitagora per altezza e area triangolare.

Strumento durevole: il prodotto è realizzato in plastica ABS ad alta resistenza con grado di protezione IP54 impermeabile e antipolvere, ampiamente utilizzato in casa, edilizia e industrie.

Leggi chiaramente: visualizzazione retroilluminazione e supporto della funzione di cancellazione dei dati; Dimensioni compatte e luce, puoi metterlo in tasca dopo l'uso.

Portatile e affidabile: pacchetti con cordino in nylon resistente; Batteria al litio inclusa; 12 mesi di garanzia e una sostituzione completa in caso di problemi di qualità.

Misuratore Laser 50m,USB Carica Rapida, TECCPO telemetro laser, Decorazione d'interni, Sensore Angolo Elettronico, 99 dati, Funzione muto, 2,25''LCD retroilluminato, Distanza, Area e Volume, Angolo € 52.99

€ 32.29 in stock 1 new from €32.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Carica rapida USB+Precisione ± 0,3° Livello elettronico】30 mins Carica rapida USB, non è necessario cercare batterie a secco, 8000 misurazioni con una singola carica, risparmiare denaro e proteggere l'ambiente e migliorare efficienza del lavoro; Rispetto alla tradizionale bolla liquida orizzontale, il sensore angolare elettronico mostra l'angolo misurato in tempo reale, i dati sono più accurati, più intuitivi.

【Funzione comoda+Facile da usare + IP54】Campo di misurazione da 0,05 a 50 m, precisione di misurazione: ± 2 mm; Cambia quattro unità con un pulsante: m / in / ft / ft + in, 6 effetti di visualizzazione: distanza, area, volume, Pythagoras (misurazione indiretta), misurazione continua, addizione e sottrazione, valori massimi e minimi, possono soddisfare misure diverse; Con la calibrazione automatica e la segnalazione degli errori, ottimizza la precisione delle tue misure. Misurazione ritardo 3-60s

【2,25'' LCD retroilluminazione+Misurazione rapida 0,5s + Memoria dati 99】Con 2 fori fotosensibili e 1 obiettivo ottico di grandi dimensioni, la trasmissione della luce viene aumentata del 50%, consentendo una lettura nitida anche alla luce del sole; Il componente della testa laser ad alta precisione può essere misurato rapidamente e con precisione in 0,5 secondi; Dispone di 99 set di memoria dati, utili per rivedere e confrontare i dati misurati dopo la misurazione.

【Funzione muto+1/4''-20 Foro per vite per treppiede + Tre misure di riferimento】Ha una funzione muto che può essere utilizzata in biblioteche, aule, giardini vicini o in altri ambienti tranquilla; Può misurare da tre diversi punti di riferimento (anteriore, centrale e posteriore del dispositivo), che facilita la misurazione in diversi scenari.

【 Che cosa ottene】1 x telemetro laser, 1 x cavo di ricarica USB-C, 1 x manuale utente italiano, 1 x borsa portatile, 1 x braccialetto portatile, 1 x piastra di riflessione; Certificazione CE / FDA / FCC / ROHS. Il telemetro TECCPO TDLM26P con batteria al litio è onorato di ricevere l'iF Design Award 2020, che erediterà il concetto iF e ti offrirà un'esperienza migliore. Se avete domande, potete contattarci.

Telemetro Laser, atolla Misuratore Laser 60m con 2 Bolle d'aria e Funzione Muto, Auto-Calibrazione e Misura Continua, Display LCD a 4 Righe Retroilluminato e Protezione IP54 € 35.99

€ 24.99 in stock 3 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Misurazione multipla】 atolla telemetro laser è appositamente ideato per progetti di costruzione interni ed esterni. Offre diverse modalità di misurazione: misurazione singola, misurazione continua (con funzione di massima e minima) e la misurazione di superficie, di volume e indiretta (funzione Pitagora con 2 o 3 punti). Distanza di misurazione consentita da 0,15 a 60 metri.

【Precisione di misura】 Grazie all'innovativa tecnologia laser la precisione di misurazione è pari a ±2 mm. Il display LCD multi-riga retroilluminato è di facile lettura e può essere utilizzato anche in ambienti con scarsità di luce. Presenta 2 bolle di livellazione per un preciso allineamento verticale e orizzontale del laser. Si possono definire come punto di partenza della misurazione sia la parte anteriore che quella posteriore del dispositivo.

【Numerose funzioni】 Adatto sia per uso privato che professionale. Usando questo pratico distanziometro a laser puoi regolare facilmente tra metro, pollice e piede (visualizzato anche al posto dei decimali). È possibile salvare fino a 20 gruppi di dati e richiamarli. Il dispositivo supporta l’addizione, la sottrazione, l’auto-calibrazione e modalità silenzioso.

【IP54 e risparmio energetico】 La parte esterna del telemetro di alta qualità è realizzato con durevole materiale plastico (PC e ABS). È un prodotto resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua (grado di protezione IP54). In aggiunta, il dispositivo garantisce lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività.

【Facile da trasportare】 atolla telemetro laser rende la misurazione più facile, più veloce e più accurata. Grazie al suo design portatile, può essere facilmente riposto in una tasca del pantalone o della giacca. Il cinturino da polso rimovibile garantisce una presa sicura. Contenuto della confezione: 1 telemetro laser; 2 batterie 1,5 V AAA; 1 cinturino da polso; 1 manuale.

Metro Laser da 50m, Misuratore Distanza Laser in M/In/Ft, Memorizza 99 Set di Dati, Display LCD Retroilluminato, Misura Pitagora, IP54, Spegnimento Automatico, Auto-Calibrazione e Muto € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Campo di misurazione: 0,05 - 50m; Precisione: +/- 1.5mm (accurate al 3°decimale); 99 dati ricordati, le unità commutabili (metri, pollici e piedi); obiettivo ottico: con due fori fotosensibili, i dati di misurazione sono più precisi e più stabili; Con la funzione di auto-calibrazione;Due benchmark, supportano la commutazione

Varie Funzioni: Misurazione della distanza, area, volume funzione con precisione pythagore (misurazione indiretta), funzione di misura in continuo, aggiungere o sottrarre misure, valori minimi e massimi; Arresto automatico, quando non viene eseguita alcuna operazione, il laser si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi e il metro laser si spegnerà dopo 150 secondi

Funzione mute: funzione mute per evitare rumori; 4 linee del display LCD grande schermo con retroilluminazione; Custodia robusta in grado di protezione IP54 urti (protezione contro gli spruzzi e polvere) per una lunga durata, adatto come in ambienti umidi o sporchi

Facile da usare: premendo un pulsante, è possibile verificare velocemente l'altezza e la lunghezza dell'edificio, o la superficie e il volume, adatto per gli appassionati di fai da te e professionale, ampiamente utilizzati nei cantieri edili e soprattutto in appartamenti, edifici, fabbriche e magazzini ecc

Contenuto della confezione: 1 × 50m metro laser, 2 × 1,5 V batterie AAA, 1 x Istruzioni in multilingue (incluso italiano), 1 × tasca portaoggetti; 1 × strap

Misuratore Laser 60M POPOMAN, Litio-Batteria, Telemetro laser, USB Carica, 99 dati, M/In/Ft/Ft+in, Sensore di Angolo Elettronico, 2,25'' LCD Retroilluminato, Funzione Mute, Distanza, Area e Volume € 51.99

€ 25.49 in stock 1 new from €25.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▲ RICARICA USB - Ricarica USB veloce di 30 minuti, nessuna necessità di perdere tempo alla ricerca di batterie a secco, risparmiare denaro e proteggere l'ambiente. Può misurare 8000 volte con una singola carica, aumentando l'efficienza del lavoro e risparmiando tempo.

▲ MAGGIORE PRECISIONE + ANGOLO ELETTRONICO - Precisione ± 0,3°, rispetto alle tradizionali bolle orizzontali, il sensore elettronico dell'angolo può visualizzare l'angolo della misurazione in tempo reale, rendendo i dati più precisi e più intuitivi. Campo di misura 0,05m - 60m, precisione di misurazione: ±2mm.

▲ 2,25''LCD RETROILLUMINAZIONE E MEMORIA DATI A 99 GRUPPI - La retroilluminazione con illuminazione automatica offre una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione; 99 set di archiviazione dei dati aiutano a visualizzare e confrontare i dati di misurazione dopo la misurazione; può calibrare automaticamente e segnalare errori e migliorare l'accuratezza della misurazione; 150 secondi di spegnimento automatico per proteggere l'alimentatore.

▲ FUNZIONE MUTE + AMPIA APPLICAZIONE - Con la funzione mute, può essere utilizzato in biblioteche, aule, giardini o altri ambienti silenziosi. Può misurare da tre diversi punti di riferimento (anteriore, centrale e posteriore del dispositivo). Cambia quattro unità con un pulsante: m / in / ft / ft + in. Può visualizzare distanza, area, volume, Pitagora (misurazione indiretta), misurazione continua, addizione e sottrazione, valori massimi e minimi, che possono soddisfare diverse misure.

▲Che cosa ottene - 1 x Telemetro laser, 1x Cavo di ricarica USB-C, 1x Manuale d'uso, 1x Borsa portatile, 1x Braccialetto portatile, 1x Piastra riflettente; Certificazione CE / FDA / FCC / ROHS.

Telemetro Laser 50M - Lytool Metro Laser con M / In / Ft Unità di Commutazione, 2 Livelli di Bolla, LCD Retroilluminato, Funzione Mute, IP54, Misuratore Laser - Distanza di Misura, Superficie, Volume € 24.99

€ 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Con la tecnologia laser di precisione, la precisione sale a ± 2 mm, la distanza di misurazione si estende fino a 50 m / 164 piedi; Commutabile tra M / In / Ft per la regolazione gratuita. Sono installate 2 livelle a bolla per un preciso allineamento verticale e orizzontale del telemetro laser.

Dispone di diverse modalità di misurazione: misurazione singola, misurazione continua (con funzione Min / Max) e misurazione area / volume / indiretta (funzione ipotenusa a 2 o 3 punti); La memoria interna può memorizzare 20 misurazioni di gruppo.

Il livello di impermeabilità IP54 e la funzione antipolvere proteggono al massimo la misuratore distanza laser; La cinghia da polso e la custodia portatile consentono di tenere saldamente il lettore e trasportarlo facilmente.

Il display LCD a quattro righe di dati e la retroilluminazione ad alta definizione ci consentono di confrontare i dati in modo più chiaro e semplice; Il dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico, che consente al dispositivo di spegnersi dopo 3 minuti di inattività.

Ampio utilizzo per la casa, l'edilizia e le industrie, soprattutto in grandi aree come camere da letto, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

Telemetro laser 60m POPOMAN, Decorazione d'interni, m/in/ft/ft+in Misuratore di Distanza muto, Sensore di Angolo Elettronico, LCD retroilluminato, Distanza, Area, Volume Borsa Portatile -MTM120A € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features *OFFERTA SPECIALE PRIMAVERA* ECCELLENTE PRECISIONE - Campo di misura 0,05 - 60m precisione di misura: ± 0,02mm; il sensore angolare elettronico mostra l'angolo misurato in tempo reale, i dati sono più accurati. Nota: si consiglia di effettuare le misurazioni in piena luce con l'aiuto di un riflettore collegato per rendere i dati più accurati

MISURA FACILE - Cambia quattro unità con un pulsante: m / in / ft / ft + in, 6 effetti di visualizzazione: distanza, area, volume, Pitagora (misurazione indiretta), misurazione continua, addizione e sottrazione, valori massimi e minimi, che possono soddisfare diverse misure; Con la calibrazione automatica e la segnalazione degli errori, ottimizza la precisione delle misurazioni

ALTRE CARATTERISTICHE - L'ampio LCD con retroilluminazione supporta una migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione; 30 gruppi di memoria dati, facilitano la registrazione e il confronto dei dati misurati; Disattivazione manuale, adatta per l'uso in biblioteche, aule o altri ambienti silenziosi

DUREVOLE E PRATICO - Il livello di impermeabilità IP54 e la funzione antipolvere proteggono al massimo la misura della distanza laser; 150 secondi di spegnimento automatico, in grado di proteggere l'alimentazione ; Dimensioni ridotte e facile da trasportare.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE - 1 x dispositivo di misurazione laser POPOMAN196Ft; 2 batterie AA da 1,5 V; 1 x manuale utente; 1 x piastra riflettente; 1 x borsa portatile; 1 x braccialetto portatile

Bosch Professional Distanziometro Laser GLM 30 (Campo di Misurazione: 0,15 – 30 m, 2 Pile a Stilo da 1,5 V, Custodia Protettiva) € 90.75

€ 66.77 in stock 19 new from €66.77

37 used from €48.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features USO PROFESSIONALE: Telemetro laser Bosch per professionisti: compatto, semplice, veloce e certificato a norma ISO

MISURAZIONE PRECISE: Affidabile misurazione di lunghezze con precisione di misurazione di ± 2 mm

USO FACILE: Intuitivo comando a singolo tasto e funzione AutoSum, per addizione agevolata dei valori di misurazione

DATI TECNICI: IP 54, campo di misurazione fino a 30 m, classe laser 2, precisione di misurazione ± 2 mm, tempo di misurazione < 0.5 sec

IN DOTAZIONE: distanziometro laser GLM 30 Bosch Professional, 2 pile AAA a stilo da 1.5 V LR03, custodia protettiva

Misuratore Laser 60m, POPOMAN telemetro laser ricaricabile (Bluetooth + App), USB Carica Rapida, Sensore Angolo Elettronico, 99 dati, Funzione muto, 2,25''LCD retroilluminato, IP54 - LMBT60 € 58.99 in stock 1 new from €58.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Bluetooth + Metrologica Intelligente】 Questo metro laser è dotato di un' APP in modalità di disegno CAD, Bluetooth 5.0, il tuo potente trasferimento di dati a meno di 10 metri, che può trasferire i dati di misurazione in tempo reale attivando il Bluetooth, che è più semplice e veloce.

【Funzione Comoda + Facile da Usare】Il nuovo telemetro laser Bluetooth di POPOMAN offre una piattaforma di progettazione intelligente, in grado di simulare decorazioni dure / morbide, qualunque cosa tu voglia. Il sensore elettronico dell'angolo è più preciso della tradizionale livella a bolla e l'angolo viene visualizzato in tempo reale. Fornisce maggiore comodità per la decorazione della casa e il rilevamento del sito.

【Alta Precisione + Modalità di Misurazione Multiple】Precisione di misurazione di ± 2 mm, portata di misurazione 60 m. Bluetooth 5.0, il Bluetooth viene attivato automaticamente a una distanza di lavoro di 10 metri. Può misurare la lunghezza, l'altezza, l'area e il volume dell'oggetto. Può eseguire operazioni di addizione e sottrazione e calcoli con triangoli pitagorici. La modalità silenziosa è adatta anche per l'uso in biblioteca o in classe.

【Ricarica USB + Misurazione del Ritardo】 Batteria al litio ricaricabile incorporata, che può essere caricata una volta e utilizzata per 8000 volte. Risparmia il costo di acquisto di batterie a secco, riducendo anche l'inquinamento ambientale. 99 set di archiviazione di big data + misurazione del ritardo, offrendo maggiore praticità per il lavoro.

【Contenuto della Confezione】- 1 x Misuratore laser POPOMAN, 1 x Cavo di ricarica USB-C, 1 x manuale dell'utente, 1 x Borsa portatile, 1 x braccialetto portatile, 1 x Piastra riflettente; Certificazione CE / FDA / FCC / ROHS.

Metro Laser 40M, VincyTon Misuratore Laser, Con Misurazione Angolare In Tempo Reale E Display LCD, Telemetro Laser In Alluminio Con Doppia Lente Ottica Per Una Misurazione Precisa, Misura M/in/ft € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✳️ FUNZIONALITA' - Questo mini metro presente diverse funzionalità che ti permetteranno misurazioni con piu precisione,grazie alla modalità CAL: tenendo premuto il tasto ON per 2 secondi mentre è spento potrai calibrare da +/- 7mm rendendolo preciso al millimetro. Ripemendo il tasto ON per due secondi potrai selezionare le diverse unità di misura; m/ft/in e /in. Infine potrai scegliere di attivare e disattivare il suono della misurazione trattenendo per tre volte il tasto ON per 2 secondi.

✳️ MISURAZIONE ANGOLARE - I comuni misuratori presentano le comuni bolle e ci sono persone che usano la livella per sapere se il vostro dispositivo è lineare con il piano d'appoggio ma nn sempre sono affidabili,invece grazie al nuovo sistema di misura angolare potrete godere del vantaggio di avere in tempo reale a che inclinazione avete il vostro dispositivo.

✳️ QUALITA E POTENZA - Questo metro professionale presenta un rivestimento in alluminio il che lo rende resistente agli urti ed alla polvere. Gli altri due punti forti di questo puntatore laser sono la batteria integrata ricaricabile con apposito filo usb per la ricarica veloce che siate a casa oppure al lavoro il vostro telemetro laser sarà sempre carico; Il secondo punto forte è il puntatore a infrarossi che gli permette di essere visibile anche a distanze maggiori.

✳️ UTILITA' - A differenza degli altri distanziometri,il nostro presenta un display ottico LCD con retroilluminazione che ti permetterà di misurare anche nelle ore di notturno. Con le sue dimensioni ridotte come quelle di un portachiavi diventa tascabile e portatile cosi non potrete fare a meno di portarlo sempre con voi.

✳️ GARANZIA TOTALE - Certi della qualità del nostro prodotto in caso di insoddisfazione potrai effettuare il reso senza necessità di un contatto e senza dover fornire alcuna spiegazione. Assistenza H24.

Huepar Misuratore di Distanza Laser 393Ft(120M), Batteria Ricaricabile, Visualizzazione a Doppio Angolo, M/In/Ft, Modalità di misurazione silenziose e multiple, Pitagorico, Distanza, Area -S120 + € 32.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features I METODI A TRIPLA POTENZA E LA VISUALIZZAZIONE A DOPPIO ANGOLO: Questo misuratore laser utilizzava la batteria ricaricabile 2 AA NiMH inclusa. E può essere utilizzato anche con 2 batterie alcaline AA (non incluse). Estrarre la batteria, è inoltre possibile utilizzare il telemetro laser di ricarica a ingresso diretto sul campo. Dotato della Misurazione Elettronica a Doppio Angolo, lo strumento di misura fornisce la misurazione dell'angolo nelle direzioni anteriore e posteriore, sinistra e destra.

LE MODALITÀ DI MISURAZIONE MULTIPLE: Questo misuratore di distanza laser fornisce angolo, area, distanza, volume, 3 modalità di misurazione pitagorica. Dotato della misurazione continua, l’addizione e la sottrazione, il calcolo automatico di area e volume e i funzioni di memoria dati di 30 gruppi che possono soddisfare diversi requisiti di misurazione, è ideale per applicazioni domestiche, edili o industriali.

L’ALTA PRECISIONE E L’UNITÀ COMMUTABILE: Grazie alla tecnologia laser avanzata, si ottiene una precisione di misurazione di +/- 2 mm. Lo strumento può misurare da punti di riferimento anteriore/centrale/posteriore facilitando la misura in diversi scenari. Tutte le misurazioni vengono visualizzate in tempo reale e possono essere commutabile liberamente tra M/In/Ft.

LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO E IL DESIGN DEL PANNELLO A PULSANTE GRANDE: Se non viene eseguita alcuna operazione dopo 180 secondi, il misuratore laser si spegnerà automaticamente e emetterà un segnale acustico. Il design del pulsante grande semplifica il funzionamento della macchina.L'impostazione mute consente agli utenti di regolare liberamente il volume durante la misurazione in un luogo tranquillo.(Assicurati che non sia esposto alla luce solare quando viene utilizzato all'aperto)

Il DESIGN ROBUSTO DUREVOLE:Il telemetro laser di Huepar ha un grado di protezione IP54Viene fornito con una cinghia da polso per evitare che il misuratore laser cada dalla mano durante il funzionamento. L'attacco filettato da 1/4 di pollice consente di fissarlo al treppiede o ad altri strumenti per l'uso. Contenuto della confezione: 1 x Il Misuratore di Distanza Laser, 2 x Le Batterie NiMH, 1 x La Cinghia da Polso, 1 x Il Cavo TYPE-C, 1 x Il Manuale Utente

Misuratore Laser 40m,Cshare Telemetro Laser con Sensore Angolo Elettronico,USB Carica Rapida, LCD Retroilluminazione,20 Memoria Dati, Funzione Muto, Superficie,Volume e Misurazione Continua (Grigio) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▶Distanziometro ad Alta Precisione:Misura ad alta precisione /- 2 mm, campo di misurazione da 0,04 a 80m,con livella a bolla per migliorare la precisione.Supporta il blocco / richiamo dei dati e la cancellazione dei dati, memorizzazione di 20 set di dati tramite display LCD a 4 righe;Funzione mute.protezione IP54, spegnimento automatico / manuale.

▶ Modalità di Misurazione Multiple:Misurazione singola;misurazione continua;misurazione dell'area;misurazione del volume e misurazione indiretta di Pitagora;misurazioni minimo-minimo;aggiungere o sottrarre misurazioni;linea di base anteriore e posteriore,unità tra M / In / Ft / Ft In per le vostre esigenze.Con la funzione di calibrazione.

▶Design Durevole e Portatile:Lega -alluminio robusta lega di alluminio è più resistente agli urti; trama opaca, buona risposta ai pulsanti.Il livello impermeabile IP54 e la funzione antipolvere proteggono la misura della distanza laser nella massima misura. Cinturino per polso per tenere il misuratore stabile e trasporta facilmente.

▶Ricarica USB:Alimentato da una batteria al litio a risparmio energetico ed ecologico, Display LED a quattro righe di dati e retroilluminazione ad alta definizione Consentici di confrontare i dati più chiaramente e convenientemente.

▶Facile da usare:Premendo un pulsante, è possibile verificare velocemente l'altezza e la lunghezza dell'edificio, o la superficie e il volume.Lo strumento di misurazione della distanza digitale multiuso può essere ampiamente utilizzato nella decorazione di interni, nell'arredamento di interni, nelle costruzioni (stanze, edifici, fabbriche, magazzini), ecc.

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 500 (raggio d’azione: 0,05 m - 50 m, campo d’inclinazione: 0 - 360°, precisione di misurazione: ± 1,5 mm, 2 pile a stilo AAA, confezione in cartone) € 112.17 in stock 14 new from €92.61

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features USO PROFESSIONALE: Telemetro laser con precisione di misurazione garantita e certificata a norma ISO; varie modalità di misurazione di lunghezze, superfici o volumi; in modalità misurazione continua

LIVELLAMENTO PRECISO: a strumento rivolto verso alto, la funzione Livella a bolla consente di livellare oggetti con precisione

VELOCE MISURAZIONE DE ANGOLI: la funzione Inclinazione consente di misurare agevolmente angoli fino a 360°

DATI TECNICI: IP 54, campo di misurazione fino a 50 m, classe laser 2, precisione di misurazione ± 1.5 mm e ± 0.2°

IN DOTAZIONE: distanziometro laser GLM 500 Bosch Professional, 2 pile AAA a stilo da 1.5 V LR03

Metro Laser, Lomvum 50m Telemetro Laser, Misuratore laser digitale/Deviazione 2 mm/Calcola Area Distanza Volume/Funzione Pitagora/Funzione silenziamento / IP54 / Livello bolla integrato € 36.99

€ 26.98 in stock 2 new from €26.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Campo di misurazione: 0,05 - 50m; Precisione: +/- 2mm (accurate al 3°decimale); 20 dati ricordati, le unità commutabili (metri, pollici e piedi); obiettivo ottico: con due fori fotosensibili, i dati di misurazione sono più precisi e più stabili; Con la funzione di calibrazione

Varie funzioni: Misurazione della distanza, area, volume funzione con precisione pythagore (misurazione indiretta), funzione di misura in continuo, aggiungere o sottrarre misure, valori minimi e massimi; Arresto automatico

Funzione mute: funzione mute per evitare rumori; 4 linee del display LCD grande schermo con retroilluminazione; Custodia robusta in grado di protezione IP54 urti (protezione contro gli spruzzi e polvere) per una lunga durata, adatto come in ambienti umidi o sporchi

Facile da usare: premendo un pulsante, è possibile verificare velocemente l'altezza e la lunghezza dell'edificio, o la superficie e il volume, adatto per gli appassionati di fai da te e professionale Certificazione CE / FCC / RoHS, ampiamente utilizzati nei cantieri edili e soprattutto in appartamenti, edifici, fabbriche e magazzini ecc

Contenuto della confezione: 1 × 50m telemetro laser, 2 × 1,5 V batterie AAA, 1 x Istruzioni in italiano, 1 × tasca portaoggetti; 1 × Strap; garanzia di 24 mesi

Bosch Metro Laser UniversalDistance 50, Campo di misurazione: 0.05 – 50.00 m, Confezione in Cartone € 77.00 in stock 2 new from €77.00

9 used from €51.43

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rapido e preciso: Misura fino a 50 m di distanza con una precisione di 2 mm

Quattro modalità di misurazione: Lunghezze, volumi, superfici e modalità continua

Misurazione versatile: Questo strumento leggero può misurare dal lato anteriore o posteriore, con un semplice tasto per cambiare le impostazioni

Risultati memorizzabili: Memorizza fino a 10 valori sul display a colori da 1.4”, per successiva consultazione

Addizione e sottrazione di risultati: Funzione di addizione e sottrazione, per combinare i risultati di misurazioni diverse

MiLESEEY Metro Laser Professionale 70m, Misuratore Metro Laser con Indicatore Elettronico Dell'angolo, Precisione 2 mm, Misurazione Della Distanza, Dell'area e del Volume, Batteria Gratuita, Telemetro € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ [Metro Laser Professionale] Aggiornato al livello elettronico è più preciso, il telemetro laser digitale offre una maggiore precisione e misurazioni angolari più veloci rispetto ai misuratori di bolle. l'angolo elettronico viene visualizzato in tempo reale, il risultato della misurazione laser è più accurato.

✅ [Funzione singola] Il metro laser può misurare rapidamente e con precisione i componenti della testa laser ad alta precisione entro 0,5 secondi, livello automatico: misura solo lo smusso, calcolerà automaticamente la distanza orizzontale e l'altezza verticale; altezza automatica: misura solo 2 smussi, Calcolo automatico dell'altezza verticale; misurazione rapida: calcolo automatico con un tasto di area e volume

✅ [MISURE MULTIPLE CONVENIENTI] Precisione della misuratore laser: ± 0,2 mm, per soddisfare le diverse esigenze: calcolo automatico di area, volume e distanza, misurazione continua, metodo pitagorico a 3 punti; Ampiamente utilizzato: il telemetro laser digitale da 70 m è ideale per la decorazione domestica, specialmente in grandi aree come appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, edilizia e industrie

✅ [INTERRUTTORE UNITÀ E 20 REGISTRAZIONI DATI e design a risparmio energetico] il misuratore di distanza scambia liberamente le unità in M / FT / IN / FT pollici; 20 record di dati e funzione di richiamata utili per la revisione e il calcolo; design tascabile portatile antiscivolo; Arresto automatico di 180 secondi per risparmiare energia, può funzionare fino a 5000 volte.

[24 MESI + CERTIFICATO INTERNAZIONALE] Acquista ora, avrai: 1 x Metro Laser, 2 x 1,5 V AAA, 1 x User Manual (Italian), 1 x Borsa Portatile, 1 x Braccialetto Portatile; Certificazione CE / FDA / FCC / ROHS / WEEE, IP54 (a prova di schizzi e polvere), Supporto tecnico a vita MILESEY

Misuratore Laser 40M,Telemetro Laser Portable Metro Laser ,Distanza, Area, Volume, Misura Digitale Laser Perfetto Per Casa, Edilizia E Industrie,Ricarica USB € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▶ [Telemetro portatile veloce ad alta precisione] Il righello laser ha una precisione di ± 2 mm, un intervallo di misurazione da 0,05 m a 0,40 m, unità 3 m/in/ft e 2 punti di riferimento e il tempo di misurazione è di 0,1-3 secondi più veloce di un metro a nastro.

▶ [Piccolo e portatile Metro Laser ] Il raffinato guscio in metallo è più resistente agli urti. Grado di impermeabilità IP54 e funzione antipolvere, massima protezione della distanza laser, peso netto 25 g, il design leggero può essere inserito in qualsiasi tasca o borsa di giacca o pantaloni, facile da trasportare;

▶ [Batteria e retroilluminazione] La ricarica per 30 minuti consente di misurare la distanza 3.000 volte. La retroilluminazione è chiara, facile da leggere, non è necessario spegnerla manualmente, lo schermo si spegne automaticamente dopo 25 secondi,

▶ [Unità multiple Misura Digitale Laser] consente di modificare l'unità tra metri, pollici e piedi, consentendo di misurare rapidamente e facilmente per migliorare l'efficienza. Misura di area e volume, misura di definizione pitagorica, addizione e sottrazione di misura, superpotenza e risparmio energetico,

▶ [Telemetro Laser multifunzionale] Il livello laser può essere ampiamente utilizzato nella decorazione d'interni, nell'interior design, nell'architettura ,stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

Bosch Professional GLM 120 C Distanziometro Laser, Fotocamera, Trasferimento dati Bluetooth, Misurazione 0.08-120 m, Cinturino di Trasporto, Cavo Micro-USB, Caricabatteria, Custodia Protettiva € 349.69

€ 252.33 in stock 9 new from €252.33

6 used from €172.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features USO PROFESSIONALE: Telemetro laser include fotocamera con funzione Zoom, per misurazioni precise in ambienti esterni

FACILE DOCUMENTAZIONE: Semplice e veloce rilevamento e documentazione dei valori di misurazione, grazie al cavo micro-USB e all’app MeasureOn

APPLICAZIONI: Ottimo per distanze estese, ambienti complessi ed ambienti esterni luminosi

DATI TECNICI: IP 54, campo di misurazione fino a 120 m, classe laser 2, precisione di misurazione ± 1.5 mm e ± 0.2°, trasferimento dati Bluetooth e USB

IN DOTAZIONE: distanziometro laser GLM 120 C Bosch Professional, cinturino di trasporto, cavo micro-USB e caricabatteria, custodia protettiva

Misuratore Laser 50M,Mileseey IP54 Metro Laser con Sensore di Angolo Elettronico,Misura di Distanza Digitale Portatile con Livelli di Bolla,Telemetro Laser Distanziometro con Display LCD a 4 Righe € 29.99

€ 25.89 in stock 2 new from €25.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✦ Funzione sensore angolare elettronico - Con la funzione sensore angolare elettronico, l'angolo di inclinazione verrà visualizzato sullo schermo, il che fornisce una misurazione più precisa; Con la tecnologia di precisione laser, la precisione aumenta fino a ± 1/16 di pollice, la distanza di misurazione si estende fino a 50m ; Commutabile tra M / In / Ft per la regolazione gratuita.

✦ Retroilluminazione LCD e impostazione MUTE - L'ampio schermo retroilluminato offre una migliore visibilità nelle aree scure; L'impostazione Mute consente di attivare o disattivare il segnale acustico di misura a piacimento, adatto per l'uso in biblioteca, aula e altri luoghi tranquilli, il livello laser è ideale per la casa, l'edilizia e le industrie, specialmente in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici , immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

✦ Ampia applicazione: area, distanza, lunghezza, volume, misurazione continua, metodo pitagorico: tre punti; Addizione e sottrazione; Indicazione di batteria scarica; 20 gruppi di memoria dati; Elimina manualmente i dati; Spegnimento automatico dopo 150 secondi senza alcuna operazione per risparmiare energia.

✦ Design durevole e portatile: il livello di impermeabilità IP54 e la funzione antipolvere proteggono al massimo la misura della distanza laser; Le dimensioni portatili e il corpo in gomma dura garantiscono una buona presa; Il cinturino da polso ti consente di tenere fermo lo strumento e di trasportarlo facilmente.

✦ Contenuto della confezione e garanzia - 1 * Misuratore di distanza laser S6 50 m / 165 piedi; 2 batterie AAA; Pacchetto scatola; sacchetto del sacchetto; Manuale d'uso; Garanzia di rimborso del RESO di 30 giorni.

eventek Telemetro Distanziometro Laser Professionale 60m, Precisione 2,0mm, Misuratore Laser Portatile per Misurare la Distanza, Area, Volume, Facile da Usare, Display LCD, Batteria Inclusa € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Misurare Professionale: Distanza misurabile:0.03-60m; accuratezza di misurazione: ±2.0mm (

Modalità multimisurazione: Lunghezza, calcolo dell'area, calcolo del volume, misurazioni indirette, distanza permanente con minimo e massimo. Valori misurati, addizione /sottrazione.

Display retroilluminato LCD per la migliore lettura; robusto, resistente agli impatti con protezione IP54 (resistente a schizzi e polvere) per un lungo servizio.

Dimensioni compatte: 109*35*22mm, conveniente da utilizzare con il case incluso, ed è pronta per poterla portare sempre e ovunque tu ti trovi.

Ideale per la casa, le costruzioni e le industrie, specialmente in grandi aree come camere, appartamenti, costruzioni, fattorie, esterni ecc.2 anni di garanzia e amichevole servizio clienti 24 ore su 24

Telemetro Laser 40m, misuratore di distanza laser con batteria al litio ricaricabile, distanza di misurazione, area, calcolo del volume € 22.49 in stock 1 new from €22.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multifunzionale, misura la distanza, l'area e il volume con precisione, veloce e confortevole, ampia gamma di misurazione di 40 mm con un'alta precisione fino a ± 2 mm, precisa ed efficiente.

Il design a mano lo rende portatile e leggero per misurare, ampiamente utilizzato in decorazione di interni, design di interni, campo edilizio.

La custodia rinforzata è resistente alla polvere e all'acqua IP54, può essere utilizzata all'aperto.

Ampio display LCD retroilluminato, aiuta a vedere chiaramente la data in condizioni di scarsa illuminazione.

20 memorie dati, permette di controllare la misurazione più recente liberamente, commutabile tra metri (m), pollici (m), piedi (ft), comodo per leggere i risultati di misurazione.

STANLEY STHT1-77409 Misuratore Laser TLM50, 15 m € 60.00

€ 42.99 in stock 36 new from €42.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design compatto e leggero con sovrastampaggio ergonomico in gomma

Funzione di misurazione continua

Fornisce il calcolo della distanza

Precisione di +/- 3 mm a 10 m

Misuratore Laser 3-in-1, SLERFT Telemetro Laser in M/In/Ft, Metro Laser 40M/Nastro 5M/Linea di Crossover 10M,Misuratore Precisa di Distanza, Superficie, Volume e Misura Continua. € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ▲ Misura di nastro laser 3-in-1 - SLERFT metro laser combina un telemetro laser da 40m, un metro a nastro da 5m e una linea laser incrociata a 90° da 10m.

▲Modalità multi-funzione -Misuratore laser distanza può misurare accuratamente la distanza, l'area, il volume, le misure pitagoriche e le linee laser trasversali per tutte le vostre esigenze. Il metro a nastro si blocca automaticamente quando viene tirato fuori e torna indietro con la pressione di un pulsante.

▲Facile da usare - Il Telemetro laser ha un display digitale LCD più grande, calcolo istantaneo e misurazione continua, memoria di 20 dati e spegnimento automatico. Il metro laser ha due modalità di misurazione, una con il valore misurato che include il dispositivo laser e l'altra senza il dispositivo laser.

▲ Design amichevole - allarme sonoro, robusta custodia antiurto con cordino e clip da cintura, facile da trasportare, M / In / Ft unità commutabili (metri, pollici e piedi).

▲Contenuto della confezione -1×3-in-1 misuratore laser distanza;2×1.5V batterie AAA; 1×manuale dell'utente; 1×cinturino; 1 cacciavite; 1 scatola; 1 bubble bit.

Telemetro Laser, papasbox Misuratore Laser 60m Sensore Angolo Elettronico, 99 dati, LCD retroilluminato, Distanza, Area e Volume, Angolo(X60) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta precisione e multifunzione】: Precisione di misurazione: ±2mm; Intervallo di misurazione fino a 60 m per soddisfare le normali esigenze di misurazione. Calcolo automatico di distanza, area, volume e Pitagora. Adatto per inquilini, costruttori e ristrutturatori

【Visualizzazione dell'angolo corrente】: rispetto alle livelle a bolla d'aria con fiale, il sensore angolare elettronico integrato determina rapidamente se il telemetro laser è orizzontale. Questo telemetro può essere utilizzato anche per misurare gli angoli

【Tre punti di riferimento e funzione pratica】: vengono selezionati diversi punti di riferimento per diversi scenari per consentire una misurazione dei dati più precisa. Quattro unità commutabili: m / in / ft / ft + in, archiviazione di 99 dati, misurazione continua, addizione e sottrazione, valori massimi e minimi

【Con retroilluminazione LCD】: Può essere letto chiaramente alla luce del sole. Lo spegnimento automatico senza funzionamento dopo 180 secondi prolunga la durata della batteria. L'impermeabilità IP54 e la funzione di protezione dalla polvere proteggono il telemetro laser

【Contenuto della confezione】: 1* 60m telemetro laser, 2 * 1,5 V batterie AAA, 1* Istruzioni in italiano, 1 * borsa portatile; 1 * braccialetto portatile; Garanzia di 24 mesi, Certificazione CE / FDA / FCC / ROHS

Misuratore di Distanza Laser Digitale, Hanmer Misuratore Laser Ricaricabile Misuratore Laser, Misuratore di Portata Digitale (misura nastro laser) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ➤ 【Combinazione di scomparti】 - La combinazione di Misuratore laser digitale 40M e 5M Laser Tape Measure, un nastro di misurazione autobloccante, un display invertito high-end in bianco e nero, i risultati sono più visibili!

➤ 【Misura di nastro】 - Precisione: ≤± 1,5 mm, larghezza di banda 19 mm, lunghezza di allungamento 5 m. Parte posteriore flessibile "One Key" con magnete; Fodera in nylon rivestito, completamente resistente all'usura.

➤ 【Misuratore laser digitale】 - Precisione: ± 2 mm; m / ft / in commutabile; Misurazione3 continua, premere il tasto di misurazione (MEAS), il risultato della misurazione viene visualizzato sullo schermo, premerlo di nuovo per misurare al successivo; Misurazione dell'area. La doppia apertura fotosensibile migliora apparentemente la stabilità della misurazione. Laser di classe II, due modalità di funzionamento lo rendono più conveniente per le applicazioni sul campo.

➤【USB ricaricabile】 - Batteria al litio ricaricabile incorporata per una maggiore durata, lo stato di alimentazione massimo può essere utilizzato ininterrottamente per 5 ore, è ricaricabile tramite USB, può essere riciclato, risparmiando batteria e preoccupazioni

➤ 【Altre funzioni supportate】 - Il laser si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività. Dopo 180 secondi (3 minuti) di inattività, lo schermo si spegne automaticamente per risparmiare energia.

50m Telemetro Distanziometro Laser Professionale Misuratore Distanza con Visualizzazione dell'angolo in tempo reale e Display Retroilluminato, Precisione 1,0mm, Batteria e Custodia Inclusa € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Multi modi di misura professionali, distanza individuale e continuo (min / max), area, volume, altezza e Pitagora area triangolare. Campo di misurazione: 0,05 - 50m

Alta precisione con ±1,0mm, accurate a 3 cifre decimali, ha un pezzo per misurare gli angoli, e può visualizzare le unità imperiali e metriche

Facile lettura, Il display LCD retroilluminato con 4 linee mostrano chiaramente tutte le informazioni necessarie, per esempio i dati di misurazione, il livello della batteria ecc

Dimensione ideale, soltanto 123g, 115 x 50 x 25 mm. 2 pile/batterie e custodia di nylon sono incluse, 3 tipi di unità: m / in / ft, 2 Livelli Bubble: verticale, orizzontale

Disegno robusto, il guscio esterno da gomma rafforzata il grado di protezione IP54 , lunga durata di utilizzo

HOTO Telemetro laser intelligente, misuratori di distanza laser con display OLED Misurazione intelligente, collegato all'APP Mijia € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Il Brevetto "Piccolo Anello Giallo"】 Il telemetro laser intelligente ha un solo pulsante. Tenere premuto per iniziare, quindi premere per avviare la misurazione. Offrirà sicuramente un'esperienza operativa adatta ai principianti. Il piccolo anello giallo brevettato è realizzato in vernice di gomma che si sente calda, è comodo da tenere e può aiutare a fissare il telemetro nella misurazione.

【Collegato all'app Mijia: espandi una varietà di funzioni】 Usa il bluetooth per connettere direttamente il prodotto al telefono cellulare e attiva automaticamente l'app Mijia, realizzando una varietà di funzioni di espansione pratiche e facili da usare come note di archiviazione dati, mappatura della planimetria e misurazione della vita reale.

【Scatto di foto, disegno e misurazione】 Le foto possono essere scattate o caricate dai telefoni al prodotto e disegnate su misura ed etichettate. La planimetria può essere disegnata per la misurazione. I dati misurati vengono etichettati automaticamente sulle linee selezionate e il sistema regolerà automaticamente la lunghezza delle linee in base ai dati. Puoi esportare l'immagine nell'album del tuo telefono con un clic.

【Doppi Trasmettitori Laser】 La struttura della testa laser può garantire una serie di passaggi complessi di "emissione laser-calibrazione interna-emissione laser secondaria - feedback sui dati di misurazione entro 0,2 secondi. I dati di misurazione sono stabili e gli errori saranno limitati entro 2 mm.

【L'aspetto semplice del display OLED nascosto】 Il design brevettato dello schermo nascosto utilizza uno schermo OLED a basso consumo energetico, sul quale vengono mostrati chiaramente la potenza dei dati di misurazione e lo stato della connessione Bluetooth. L'aspetto è piuttosto semplice. Con materiali tecnici ad alta resistenza e vernice UV antigraffio, la trama opaca lo rende privo di impronte digitali.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Misuratore Laser Distanza e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Misuratore Laser Distanza di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Misuratore Laser Distanza solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

