SONGMICS Guardaroba in Tessuto, Armadio Pieghevole, 6 Ripiani e 2 Barre Appendiabiti, Struttura in Metallo, 88 x 45 x 168 cm, per Camera da Letto, Cabina Armadio, Fantasia a Zigzag, Grigio RYG084G22

€ 35.99 in stock