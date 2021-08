Home » Recensione del prodotto Miglior Custodia Pc 13.3 Pollici: le migliori scelte per ogni budget Recensione del prodotto Miglior Custodia Pc 13.3 Pollici: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Custodia Pc 13.3 Pollici perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Custodia Pc 13.3 Pollici. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Custodia Pc 13.3 Pollici più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Custodia Pc 13.3 Pollici e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



JETech 13,3 Pollici Sleeve Laptop Notebook Tablet iPad Tab, Custodia Borsa Impermeabile Compatibile MacBook Air/PRO, 13" MacBook Pro, 12.3 Surface PRO, Surface Laptop, Grigio € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per laptop / tablet fino a 13,3 pollici, inclusi MacBook Pro 13" di fine 2012-2015 e MacBook Air, 12,3" Surface Pro 3/4/5/6,Surface Laptop 2017/2018, 13" MacBook Pro 2016 / 2017 / 2018/2019/2020 (A1706 / A1708 / A1989/A2159), 13" MacBook Air 20182019/2020(A1932/A2179)

Sottile, leggero e facile da trasportare o scivolare in una valigetta, un zaino o una valigia.Il manicotto durevole è dotato di cuscini interni in schiuma per proteggere il tuo portatile / tavoletta da polvere, graffi, gocce e urti

Una tasca anteriore extra può contenere oggetti come penne, telefoni cellulari, cavi, caricabatterie, banche di potenza e altro ancora

L'esterno resistente agli spruzzi è facile da pulire e aiuta a mantenere il manicotto in uno stato incontaminato per un lungo periodo di tempo

Dimensioni esterne: 34.3 x 25.4 x 3.3 cm; Dimensioni interne: 32.5 x 23.6 x 2 cm. Carta di servizio clienti

Amazon Basics, custodia per laptop per laptop da 33,8 cm (13,3 pollici, MacBook Air, MacBook Pro Retina Display) nero € 11.79 in stock 1 new from €11.79

1 used from €10.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Verrà spedito nella confezione senza frustrazione di Amazon

Custodia attillata con accesso rapido

Misura esatta per laptop e ultrabook con display da 33,8 cm (13,3 pollici)

Dimensioni interne: 30,7 * 22,8 * 1,8 cm

Dimensioni esterne: 43,7 * 32 * 2 cm

Inateck Custodia Porta PC 13,3 Pollici Compatibile con Chromebook Notebook 13, MacBook Air 13 Pollici 2010-2017, MacBook PRO 13 2012-2015, MateBook D14, iPad PRO 12.9, Surface Laptop 13.5 € 20.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibilità: misure interne 32,5 × 23 × 2cm (12,79 × 9 × 0,78 pollici). Custodia 13 compatibile con MacBook Pro 13 2016-2020, MacBook Air 13 2018-2020, Surface Pro 3/4/5/6/7/X e altri laptop ultra sottili da 13 pollici.

Protezione a cinque strati: superficie esterna resistente all’acqua, fodera super morbida, imbottitura in EPE, EVA e tessuto non tessuto. La borsa è a prova di polvere, resistente ai graffi e durevole.

Borsa per accessori: la borsa per accessori inclusa può contenere oggetti come caricabatterie, mouse, caricabatterie portatile (powerbank), cavo USB, ecc. La borsetta per accessori sta dentro nella custodia.

A prova di pioggia: l’esterno della borsa è realizzato in poliestere resistente all’usura, alle pieghe e ai versamenti accidentali di liquidi. Se la superficie si bagna è sufficiente asciugarla con un panno

Cerniera a doppio cursore: le cerniere doppie sono di alta qualità. Sono resistenti e garantiscono un’apertura e una chiusura senza intoppi

Arvok 13 13,3 Pollici Sleeve per Laptop/Impermeabile Custodia di Neoprene Borsa/Caso Protettiva/Borsa da Trasporto per MacBook/Acer/Dell/Lenovo/HP/Samsung/Sony/Toshiba/Ultrabook € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto alla maggior parte popolare MacBook / laptop / notebook / tablet / Ultrabooks con display 13-13,3 pollici

Spessore: 0.25 pollici/0.6 cm; Dimensioni interne: 13.5" x 0.78" x 9.5" / 34.3 cm x 2 cm x 24.1 cm (L x W x H); Dimensioni esterne: 14.5" x 1" x 10.5" / 36.8 cm x 2.5 cm x 26.6 cm (L x W x H)

Compatibile con Macbook Air/ Pro/ Acer Aspire V3-371-58DJ/ Acer Chromebook 13 CB5-311/ Asus C300MA 13.3-pollici Chromebook / ASUS Zenbook UX305LA/ UX305FA/ UX303LA-DB51T/ Dell Latitude D630/ Dell Inspiron 13 7000 Series i7347-50sLV / Fujitsu / Lenovo U330p/ HP Stream 13 Laptop/ HP Chromebook 14 / Samsung 540U3C 13.3-pollici / Sony / Toshiba CB35-B3330

Materiale neoprene resistente all'acqua offre un design leggero ultra sottile e una protezione superiore; Protegge laptop / netbook da polvere, urti, urti, graffi ed escoriazioni, cadute.

linea di design Slim-permette questo caso da svolgere da soli o in forma nella vostra borsa preferita.

DOMISO 13,3 Pollici Custodia Borsa per Computer Portatile PC Protettiva Laptop Sleeve per 13" MacBook Air A1466 A1369/MacBook PRO Retina A1502 A1425/13.5" Surface Book/13.3" ThinkPad L380 L390, Rosa € 13.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni esterne : 360 x 255 x 25 mm / 14,17 x 10,04 x 0,98 pollici; Dimensioni interne : 350 x 245 x 25 mm / 13,78 x 9,65 x 0,98 pollici. Adatto per Notebook / Tablet da 13-13,3 pollici.

Materiale esterno realizzato con materiali in nylon impermeabile, che protegge il tuo dispositivo da acqua, polvere e graffi. Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di poliestere e di una soffice fodera in tessuto per assorbire urti e urti.

La tasca esterna è perfetta per riporre comodamente i piccoli oggetti come l'alimentatore, i cavi, le penne o il bloc-notes.

Sottile e leggero; non fa massa il vostro computer portatile e può facilmente scivolare in una ventiquattrore, zaino o altra borsa. La cerniera zip apre la chiusura a lampo senza mai bloccarsi, permettendo un facile accesso al portatile.

Compatibile con 13" MacBook Air 2014-2017, 13.5" Microsoft Surface Book, 13.5" Surface Book 2, 13.3" ThinkPad L380 L390 Yoga, 13.3" ThinkPad X380 Yoga, 13.9" Lenovo Yoga C930, 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 13.3" HP EliteBook 830 G5, 14" HP EliteBook 745 840 1040 G5, 14" Asus Chromebook C423, 13.3" Dell Latitude 3390

RAINYEAR 13-13,3 Pollici Custodia Protettiva per Laptop PC Computer Portatili Sleeve Tasca Caso con Piccola Borsa Aggiuntiva,Compatibile con 13,3" MacBook Air Pro Chromebook Tablet Notebook,Blu Navy € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIMENSIONI: La dimensione da 13-13,3 pollici è un modello universale per la maggior parte dei MacBook/laptop/tablet/notebook/Chromebook da 13,3 pollici, dimensioni esterne (L x P x A): 13,98 x 10,04 x 0,79 pollici, dimensioni interne (L x L x A): 13,39 x 9,45 x 0,79 pollici. Se hai particolarmente bisogno di una vestibilità aderente o ampia, controlla le dimensioni effettive del tuo laptop, assicurati che siano più piccole delle dimensioni interne del case, più sono simili, più si adattano.

PROTEZIONE DI BASE: come custodia interna, tessuto esterno e strato in neoprene protegge da detriti di polvere, graffi e schizzi d'acqua, offre protezione da urti, urti ed estrusione quando viene riposta nello zaino o in valigia.

TASCA ANTERIORE: tasca extra nella parte anteriore, spazio sufficiente per conservare documenti, carica, cavo del mouse, cellulare, schede di memoria, disco rigido esterno, penne, ecc.

ACCOMPAGNATO DA MANICA PICCOLA SPECIALIZZATA: custodia piccola specializzata per caricatore e custodia per mouse, vestibilità slim portatile e leggera nell'uso quotidiano.

Attenzione prego !!! Per scegliere la taglia giusta di cui hai bisogno, leggi attentamente le seguenti istruzioni nella Descrizione del prodotto prima di ordinare. In caso di dubbi sulle dimensioni, non esitate a contattarci READ Miglior Teli Copritutto Arredo: le migliori scelte per ogni budget

AtailorBird Custodia Portatile 13-13.3 Pollici,Custodia Borsa Custodie Morbide per PC Portatili Involucro Laptop Sleeve Case per Notebook Computer Portatile - Grigio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Dimensione】È una custodia per laptop per computer da 13-13.3 pollici, Dimensione esterna: 35 x 2,5 x 26 cm; Dimensioni interne: 33 x 2,0 x 24 cm. Si prega di misurare le dimensioni del portatile prima di acquistarlo.

【Ampia Compatibilità】AtailorBird custodia per laptop adatta ai notebook più diffusi 13"-13.3". Particolarmente compatibile con MacBook Air / MacBook Pro, Dell, Lenovo, HP, Samsung, Toshiba, ecc.

【Protezione Perfetta】La nostra custodia per laptop realizzata in tessuto di tela impermeabile e la tasca interna fatta di morbido velluto,così la nostra custodia per laptop può proteggere il tuo laptop da graffi, polvere, urti, urti e cadute.

【Due Tasche】La custodia per laptop ha una tasca interna per proteggere il laptop. E una tasca frontale con cerniera per riporre cavi, chiavi, mouse, penne e caricatori, ecc.

【Design Sottile】È comodo da trasportare e può essere facilmente inserito nella borsa, nello zaino o in un'altra borsa.la cerniera a caricamento dall'alto può essere veloce e facile da estrarre dal portatile evitando allo stesso tempo lo slittamento o l'apertura accidentale.

HOMIEE Custodia PC 13/13.3 Pollici con Piccola Borsa Aggiuntiva, Custodia Morbide per MacBook Air, MacBook PRO dell/Lenovo/HP/Chromebook e Oltre 13 Pollici Notebook PC € 19.98

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤【DIMENSIONI RIFERIMENTO】 : 35.6 x 25.7 x 0.5 cm. Si prega confrontare le dimensioni del tuo computer prima di acquistare, macbook air, o custodia laptop 13 pollici altro

❤【MODELLI APPLICABILI】: MacBook Pro 2016/2017/2018, MacBook Pro Retina Fine 2015-inizio 2016, MacBook Air / MacBook Air 2019, MacBook Pro 13, iPad Pro 12, 12,9 pollici, Dell Inspiron, Dell XPS, Lenovo Yoga, Lenovo ThinkPad, HP Envy, HP Stream, Samsung / Acer / Asus / Microsoft e altri laptop 13-13.3

❤【MATERIALI DI ALTA QUALITA】 : Feltro premium e interno in morbida pelle scamosciata, garantiscono una protezione superiore a 360°, non preoccuparti di graffi e urti

❤【DESIGN TASCABILE】 : HOMIEE custodia pc con 2 scomparti e 2 tasche posteriori. Lo scomparto principale è per una laptop sottile e lo scomparto più piccolo è per tablet, riviste, Kindle e iPad. Due tasche posteriori per cellulari, auricolari, portafogli e altri accessori

❤【ADDIZIONALE】: Otterrai una piccola borsa gratuita(17 x 13 x 3 cm), e tappettino del mouse. si conserva piccole cose essenziali come mouse, telefono, caricabatterie, cavi USB e altri accessori essenziali

I INESEON 13,3 Pollici Custodia PC Portatile per MacBook Air/PRO 13, 13,3 dell HP Lenovo, 13,5 Surface Laptop 4/3, Matebook D14, ASUS Zenbook 14 Computer Sleeve con Borsa Accessori, Rosa € 18.49 in stock 1 new from €18.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Compatibile]: la custodia da 13,3 pollici è compatibile con MacBook Air 2018-2020 2021 modello da 13 pollici A2337 (M1) A2179 A1932, 2016-2020 Macbook Pro 13 modello A2338 (M1) A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708, 2010-2017 MacBook Air 13 A1466 A1369, MacBook Pro 13 Retina 1425 A1502 2012-2015, Surface Laptop 3 da 13,5 pollici, 13,3 pollici Dell HP Lenovo notebook tablet.

[Dimensioni interne]: 33 x 2,0 x 24 cm / 13 x 0,8 x 9,5 pollici (L x P x A), la sleeve per laptop è adatta per ultrabook da 14 pollici, come Huawei Matebook D14 da 14 pollici, ASUS vivobook / zenbook 14, Lenovo Thinkbook Lenovo Yoga Slim 7 da 14, 14 pollici, Lenovo Yoga C930 da 13,9 pollici.

[Borsa per accessori aggiuntiva]: Dimensioni interne: 19,5 x 3,2 x 12 cm (L x P x A), la borsa per accessori include due tasche laterali e uno scomparto principale, che offre spazio sufficiente per cavi, caricabatterie, spine, dischi rigidi, mouse, schede SD, auricolari. Gli accessori e altri piccoli oggetti possono essere ben organizzati nella custodia extra piccola.

[Protezione a tre strati]: lo strato esterno della custodia pc portatile pollici è realizzato in tessuto più spesso resistente agli schizzi. Lo strato intermedio è imbottito con schiuma antiurto da 8 mm. La morbida fodera nello strato interno fornisce una buona protezione dai graffi.

[Leggero e comodo]: la custodia leggera per computer è comoda da mettere nello zaino, in valigia, perfetta per lavoro, scuola, viaggio d'affari.

JETech 13,3 Pollici Sleeve Laptop Tablet, Custodia Borsa Impermeabile MacBook con Manici Portatile, Compatibile con 13" MacBook PRO/Air, 12.3" Surface PRO, Surface Laptop 2017/2018, Grigio Scuro € 14.97

€ 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Compatibilità] Progettato appositamente per laptop/tablet fino a 13,3 pollici, inclusi MacBook Pro 13" di fine 2012-2015 e MacBook Air, 12.3" Surface Pro da 3/4/5/6/7,Surface Laptop 2017/2018, 13" MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 (A1706/A1708/A1989/A2159), 13" MacBook Air 2018/2019/2020(A1932/A2179)

[Protezione a 3 strati] Costruito con materiale di alta qualità. Tessuto esterno impermeabile, spugna antiurto e cuscini interni in schiuma offrono protezione affidabile per il tuo dispositivo. Effettivamente protegge il dispositivo da graffi indesiderati e urti

[Portatile] Sottile, leggero, facile da infilare in una valigetta, zaino o valigia. Il design attento della maniglia lo rende comodo da trasportare

[Alta capacità] È disponibile una tasca frontale aggiuntiva per contenere oggetti come penna, telefono cellulare, caricabatterie, power bank e altre cose

[Pacchetto] Dimensioni esterne: 34,5 x 25,5 x 3,5 cm; Dimensioni interne: 33 x 23 x 3 cm, carta di servizio clienti

HYZUO 13 Pollici Custodie per PC Portatile Borsa con Funzione Stand Compatibile con MacBook Air 13 M1 2018-2021/MacBook Pro 13 M1 2016-2021/ iPad Pro 12,9 2021 2020/Surface Pro X 7 6 5 4 3/Dell XPS 13 € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dispositivi compatibili: Compatibile con Nuovo MacBook Pro 13 M1 2016-2021(A2338 A2289 A2159 A1989 A1706 A1708), Nuovo MacBook Air 13 M1 2018-2021(A2337 A2179 A1932), Dell XPS 13, Nuovo iPad Pro 12,9 2018 2020 2021 (A2378 A2379 A2461 A2462 A2229 A2069 A2232 A2233 A1876 A2014 A1983 A1895), Surface Pro X 7 6 5 4 3, 12,3" Google Pixelbook, 13,9" Huawei Matebook X Pro, 13,3" Samsung Galaxy Book S/Samsung Galaxy Book Flex 2020/Samsung Galaxy Book Ion 2020

Può essere utilizzato come supporto per laptop: Il lembo può essere piegato in maniera triangolare, trasformando la custodia in un supporto per laptop comodo da digitare e che aiuta a mantenere fresco il laptop

Borsa per accessori: Vieni con una pratica borsa per accessori come mouse, caricabatterie, cavo, power bank o altre periferiche

Conveniente e sicuro: Chiusura magnetica invisibile, permette di accedere facilmente il vostro computer portatile, mentre i magneti non danneggiano il vostro computer portatile

Qualità eccellente e design sottile: Realizzata in pelle scamosciata artificiale e morbida fodera, resistente all'acqua, antiurto e antigraffio; Il design sottile consente alla manica di scivolare facilmente nello zaino, perfetto per l'uso quotidiano o il viaggio

HSEOK 13-13,5 Pollici Borsa Portatile Custodia Protettiva Sottile Impermeabile Ventiquattrore per 13.3" MacBook Air Pro, XPS 13, Surface Book 13,5" e 13"-13,5" Laptops NoteBook, Grigio € 16.99

€ 16.09 in stock 1 new from €16.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ★ Ampia compatibilità: dimensioni interne: 35 x 25,5 x 2 cm (13,78"x 10,04" x 0,8"), compatibile con tutti i modelli di MacBook Air Pro 13 pollici, iPad Pro 12,9, Surface Book 2 13,5", laptop Surface 3/2 / 1 13,5", Dell Inspiron 13/14, XPS 13 e i più popolari 13-13,5 pollici Acer Dell HP Lenovo Samsung Asus Sony Fujitsu Yoga ThinkPad HUAWEI Laptop Notebook Ultrabook Tablet Chromebook.

★ Protezione perfetta: Realizzato in tessuto impermeabile certificato da DuPon, Custodia per MacBook Air 13 Pollici progettata con i 3 strati di protezione rende la Custodia Impermeabile e resistere alle peggiori condizioni climatiche in caso di pioggia, proteggendo efficacemente il tuo Portatile PC da urti accidentali, graffi e cadute, preservando l'integrità il più a lungo possibile.

★ La borsa per laptop è composta da due parti: la tasca interna è destinata al computer, la tasca esterna è utilizzata per posizionare cavi, mouse, chiavette USB, telefoni, penne, ecc. E garantisce così una perfetta organizzazione.

★ Sottile e leggero: non ingombra il tuo laptop e può facilmente scivolare nella tua valigetta, zaino o altra borsa. Il design della maniglia allungabile lo rende adatto a trasportare il tuo laptop in tutta comodità, puoi anche riporlo.

★ Miglior servizio: ti preghiamo di contattarci Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del nostro prodotto riceverai un rimborso completo senza fare domande e senza problemi.

Inateck Custodia morbida tipo sleeve in feltro Compatibile con laptop Macbook Air/Pro Retina 13.3 pollici/iPad Pro 12.9" Ultrabook Grigio Scuro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni interne: 33 x 22,5 cm; Dimensioni esterne: 35 x 24 cm. compatibile con: 12.9 pollici Apple iPad Pro 2015 Modello, 13,3 pollici MacBook Pro Retina(A1425/A1437/A1502), MacBook Air 13.3"(A1369/A1406/A1466/A1496/A1181), Surface Laptop 2017 e la maggior parte da 11 pollici Ultrabook Laptop Macbook;Non compatibile con: macbook pro 2016-2017(A1707)

Feltro di alta qualità all’esterno e flanella soffice all’interno.

Scompartimento principale per laptop e secondo per riviste, libri, etc. ; in aggiunta una piccola borsa in feltro per alimentatore e mouse. La borsetta per accessori sta dentro nella custodia.

Design pratico e squisita fattura. Borsa in Feltro con Tasche evoluta

Miglioramento della resistenza agli urti, la riduzione di graffi, protezione più efficace dei vostri dispositivi mobili.

Arvok 13 13,3 Pollici Sleeve per Laptop/Impermeabile Custodia Borsa con Manico/Caso Protettiva/Borsa da Trasporto per MacBook/Acer/Dell/Lenovo/HP/Samsung/Sony/Toshiba/Ultrabook € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Adatto alla maggior parte popolare MacBook / laptop / notebook / tablet / Ultrabooks con display 13-13,3 pollici

Spessore: 0,25 pollici/0,6 cm; Dimensioni interne: 13,5" x 0,78" x 9,5" / 34,3 cm x 2 cm x 24,1 cm (L x W x H); Dimensioni esterne: 14,5" x 1" x 10,5" / 36,8 cm x 2,5 cm x 26,6 cm (L x W x H)

Compatibile con Macbook Air/ Pro/ Acer Aspire V3-371-58DJ/ Acer Chromebook 13 CB5-311/ Asus C300MA 13.3-pollici Chromebook / ASUS Zenbook UX305LA/ UX305FA/ UX303LA-DB51T/ Dell Latitude D630/ Dell Inspiron 13 7000 Series i7347-50sLV / Fujitsu / Lenovo U330p/ HP Stream 13 Laptop/ HP Chromebook 14 / Samsung 540U3C 13,3-pollici / Sony / Toshiba CB35-B3330

Il tessuto esterno in tela con uno stile classico offre un design alla moda e una protezione superiore. Morbido interno morbido e imbottito protegge il laptop / netbook da polvere, urti, urti, graffi e graffi, versamenti.

linea di design Slim-permette questo caso da svolgere da soli o in forma nella vostra borsa preferita.

NEWHEY Custodia PC Portatile 14 Pollici Compatibile con 13.3 MacBook Air/PRO, Notebook, Impermeabile Custodia Borsa, Laptop Sleeve Case con Piccola Borsa per Accessori, Nero € 17.32 in stock 1 new from €17.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【DIMENSIONI APPLICABILI】La custodia per laptop è compatibile da laptop/computer/notebook/ultrabook da 13"-14"; Dimensioni Esterne (L x W x H): 14,96 "x 10,82" x 1,18", Dimensioni Interne (L x W x H): 14,17" x 10,2" x 0,98". (Si prega di consentire una piccola dimensione diversa a causa della misurazione manuale).

【Protezione A Tre Strati】La custodia portatile di alta qualità è realizzata in morbido tessuto in pelle impermeabile premium, spugna antiurto e cuscini interni in schiuma, fornisce una protezione a 360 ° per il tuo laptop da graffi e urti indesiderati. Con una superficie a prova di schizzi, la custodia borsa per macbook è facile da pulire.

【Comodo Design di Archiviazione】NEWHEY custodia notebook ha una tasca principale per il tuo notebook. Una tasca frontale con cerniera può contenere un iPad mini, uno smartphone, ecc. La custodia computer con tasca extra piccola per riporre adattatore di alimentazione, cavi USB, mouse, caricabatterie, power bank, AirPods, auricolari e altro ancora.

【Leggero e Portatile】Questa laptop sleeve case può essere facilmente inserita nella valigetta, nello zaino o in altre borse per i bagagli, il che la rende così comoda per l'uso quotidiano, i viaggi di lavoro, la scuola e i viaggi ovunque tu vada.

【Regali Perfetti】Opzioni multi-stili e multicolori; Questa laptop cover custodia alla moda è una scelta regalo perfetta per: regalo di compleanno per amici, regalo di Natale, regalo del Ringraziamento, regalo di Capodanno ecc.

ARVOK Custodia per laptop da 13,3 pollici con supporto per laptop regolabile, custodia ultra sottile/ custodia per tablet in pelle PU / custodia per Acer / Asus / Dell / Lenovo € 16.65 in stock 1 new from €16.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Dispositivi compatibili】 Ideale per MacBook Air da 13-13,3 pollici / MacBook Pro Retina / MacBook Pro / MacBook Pro 13 2016-2019 Touch Bar 13.5 Microsoft Surface Book 2 Surface Laptop 3. Controlla le dimensioni del tuo dispositivo prima di acquistarlo. Dimensioni interne: 34 x 24,5 cm (L x A).

【Facile da trasportare】 La nostra custodia per laptop con funzione di cavalletto è ultra sottile e leggera, con uno spessore di soli 6 mm, scivola facilmente nella tua valigetta, zaino o altri bagagli, rendendola così comoda per l'uso quotidiano e per viaggiare ovunque tu vada.

【Protezione completa e impermeabile】 La pelle PU resistente all'acqua viene utilizzata all'esterno della custodia del laptop e il tessuto in morbida lana viene utilizzato all'interno. Ha un'eccellente prevenzione dei graffi e un ottimo assorbimento degli urti.

【Supporto per laptop】 La custodia per laptop Arvok non è solo una normale custodia per laptop, ma è anche un supporto per il tuo computer o tablet. La custodia per laptop può essere utilizzata come tappetino da tavolo quando è aperta e la custodia per mouse e cavo di alimentazione funziona anche come tappetino per mouse.

【Cosa ottieni】 1 custodia per laptop Arvok con funzione di supporto, 1 custodia per cavo di alimentazione per mouse e cavo di alimentazione e servizio clienti cordiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

MOSISO Laptop Sleeve Compatibile con 13-13,3 Pollici MacBook PRO,MacBook Air,Notebook Computer,Neoprene Borsa Custodia con Piccolo Caso, Deep Teal € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni interne: 13,58 x 0,79 x 9,64 pollici / 34,5 x 2 x 24,5 cm (L x P x A); Dimensioni esterne: 13,97 x 0,79 x 10,04 pollici / 35,5 x 2 x 25,5 cm (L x W x H). La dimensione interna della sacca piccola aggiuntiva è: 5,71 x 0,59 x 5,12 inch / 14,5 x 1,5 x 13 cm (L x L x H); dimensione esterna: 6,3 x 0,59 x 5,31 inch / 16 x 1,5 x 13,5 cm (L x L x A).

Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di neoprene e di un soffice rivestimento in tessuto pile per assorbire urti e urti e proteggere il computer da graffi accidentali.

Piccola custodia aggiuntiva per riporre mouse e auricolari del laptop. Stesso colore della borsa a manica grande, armonia e stile. Questa custodia protettiva con custodia piccola è l'ideale per portare fuori il tuo laptop.

Sottile e leggero; non appesantisce il laptop e può essere facilmente inserito nella valigetta, nello zaino o in un'altra borsa. La cerniera a caricamento dall'alto sulla manica scorre senza intoppi e consente un comodo accesso al computer portatile.

Compatibile con MacBook Air 13 pollici A1369 A1466 2010-2017, compatibile con MacBook Pro 13 pollici A1425 A1502 A1278 2008-2015; Compatibile con Surface Book 3/2/1 13,5, compatibile con Surface Laptop 4/3/2/1 13,5; Compatibile con Dell Latitude 14, compatibile con Inspiron 13/14; Compatibile con HP Elitebook 13,3/Spectre X360 13,3/Envy 13/Stream 13/Stream 14/Pavilion 14; Compatibile con Lenovo ThinkPad X1 Carbon; compatibile con Lenovo IdeaPad 13/14; Compatibile con RAZER Blade Stealth 13,3. READ Miglior Dosatore Cibo Gatti: le migliori scelte per ogni budget

NEWHEY Custodia per Macbook Air 14 Pollici Impermeabile Custodia PC 14 Pollici Antiurto Porta Computer Custodia Borsa con Piccolo Caso Nero € 14.86 in stock 2 new from €14.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DIMENSIONE APPLICABILE: Specialmente compatibile con laptop / tablet da 14", Dimensioni interne della custodia pc 14 pollici:14.17"×10.24"×1.18" (36 x 26 x 3 cm), dimensioni esterne:14.17"×10.63"×1.57" (36 x 27 x 3 cm). La dimensione interna della borsa piccola aggiuntiva:6.5" x 5.12" x 1.12" (16.5 x13.5 x 3 cm), dimensioni esterne: 7.09" x 5.9" x1.12"(18 x 15x 3 cm). È una custodia pc portatile ideale per il tuo laptop da 14 pollici.

ECCELLENTE DETTAGLIO: La superficie della custodia borsa laptop è realizzata in Oxford impermeabile di alta qualità, combinata con una spugna ben imbottita con interno in velluto morbido al tatto. E usa la cerniera durevole YKK, tutti i punti di stress sono stati rafforzati, assicurati che la borsa del laptop non si sfaldi durante il trasporto di merci pesanti. I materiali di alta qualità ti permettono di conservare più a lungo.

BUONE PRESTAZIONI DI PROTEZIONE:La custodia pc presenta un assorbimento degli urti sui bordi inferiori e l'imbottitura interna morbida 3D per proteggere il tuo laptop a 360 ° da cadute, urti e graffi. Lo strato di imbottitura in schiuma di poliestere idrorepellente protegge il tuo laptop da schizzi d'acqua o pioggia.

PICCOLO SACCHETTO DI STOCCAGGIO CUSTODIA PER ACCESSORI: Oltre allo spazio centrale progettato per un laptop, la tasca frontale è appositamente progettata per riporre il tuo ipad, tappetino per mouse e altri oggetti comuni di uso quotidiano. Piccola custodia aggiuntiva per riporre iphone,auricolari bluetooth,mouse,caricabatterie,matite per penne e altre forniture scolastiche o per ufficio. Stesso colore della custodia pc grande, armonia e stile.

SOTTILE E LEGGERO: Il design sottile, portatile e leggero può scivolare nello zaino, nella borsa a tracolla o in un'altra borsa. la custodia protettiva per laptop impermeabile ha sette colori, nero, grigio chiaro, blu, blu scuro, viola, rosa e rosso. Puoi scegliere la migliore custodia per laptop per te. Il grande compagno per la scuola, i viaggi, gli affari e qualsiasi altra occasione quotidiana.

Supgear 13-13,3 Pollici Custodia Borsa per Computer Portatile PC Protettiva Laptop Sleeve Compatibile con MacBook Air/PRO, 13" MacBook PRO, 12.3 Surface PRO, Surface Laptop (Nero, con Manico) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Compatibilità Ideale】 Adatto per la maggior parte dei laptop da 13 - 13,3 pollici. Potrebbe non essere adatto a tutti i computer a causa delle variazioni di dimensioni di diversi modelli !!! Si prega di controllare la dimensione prima dell'acquisto !!!

【Compatibilità ideale】 Adatto per la maggior parte dei laptop da 13 - 13,3 pollici. Potrebbe non essere adatto a tutti i computer a causa delle variazioni di dimensioni di diversi modelli !!! Si prega di controllare la dimensione prima dell'acquisto !!!

【Protezione Interna】L'interno è costruito con una spugna antiurto e una morbida maglia antigraffio, evitando così cadute, urti, graffi e urti accidentali sul tuo prezioso dispositivo.

【Dettagli Eccellenti】La cerniera superiore bidirezionale superiore sulla borsa scivola senza intoppi, consentendo un accesso facile e veloce al tuo computer portatile; Gli scomparti interni sono facili da riporre per mouse MacBook / caricatore / auricolare MacBook.

【Design Innovativo】Morbido ma resistente, duro ma flessibile con la speciale tecnica, questo design unico ti rende unico. La custodia può essere aperta a 180 °, sottile e leggera, facilmente inseribile in valigetta, zaino o qualsiasi altro borsa, ideale per lavoro, scuola o viaggio.

Inateck 360° Protezione Custodia PC 13,3 Pollici Compatibile con 13,3 Pollici Compatibile con MacBook Air 13 pollici 2010-2017, MacBook Pro 13 2012-2015, MateBook D14, iPad Pro 12.9, Surface Laptop 13 € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 360° Protezione eccellente: Una striscia protettiva in corrispondenza dell''apertura impedisce alla cerniera di graffiare il computer portatile. Il cuscino imbottito di cotone sui lati protegge i quattro angoli del vostro portatile. La morbida e spessa flanella all''interno rende la custodia resistente ai graffi, alla polvere e agli urti.

Compatibilità: Le dimensioni interne sono 32,5 × 22,7 × 2cm (12,79 × 9 × 0,78in). Si adatta perfettamente alla maggior parte dei laptop da 13", compatibile con MacBook Pro 13 2012-2015, MacBook Air 13 2012-2017, 13.5 Surface Laptop, MateBook D14 etc.

Scomparto accessori: C''è una borsa con cerniera sul davanti che può facilitare la conservazione di piccoli oggetti come chiavi, cavi, carte e mouse. la borsa per accessori inclusa può contenere oggetti come caricabatterie, mouse, caricabatterie portatile (powerbank), cavo USB, ecc. La borsetta per accessori sta dentro nella custodia.

Materiale selezionato: La custodia per laptop è realizzata in ottima fibra di poliestere nella quale c''''è la fodera flanella morbida . Si può contare sulla sua durata.

Design semplice: La custodia del laptop è accuratamente cucita e stratificata. Caratterizzata da un look minimalista, la custodia protettiva si adatta a tutti i tipi di ambienti come strade, scuola, ufficio e casa. Puoi sempre trovarla un''''ottima compagna!

NIDOO 13 Pollici Laptop Sleeve Custodia Borsa Custodie Morbide Protettiva Notebook Porta PC Case Portatile Computer per 13" MacBook Air / 13.5" Microsoft Surface Book 2 3 / 14" ThinkPad X1 Carbon, Blu € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni esterne: 13.7" x 9.8" x 0.8" / 34.7 x 25 x 2.0 cm, Dimensioni interne: 13.3" x 9.4" x 0.6" / 33.7 x 24 x 1.5 cm

L'interno ha una morbida imbottitura, protegge il dispositivo da graffi accidentali.

Il materiale è impermeabile per proteggere al meglio il tuo computer.

La tasca esterna è perfetta per riporre comodamente i piccoli oggetti come l'alimentatore, i cavi, le penne o il bloc-notes.

Compatibile con 13" MacBook Air 2014-2017, 13.5" Microsoft Surface Book, 13.5" Surface Book 2, 13.3" ThinkPad L380 L390 Yoga, 13.3" ThinkPad X380 Yoga, 13.9" Lenovo Yoga C930, 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 13.3" HP EliteBook 830 G5, 14" HP EliteBook 745 840 1040 G5, 14" Asus Chromebook C423, 13.3" Dell Latitude 3390

UGREEN Custodia Laptop Impermeabile Sleeve, Cover Portabile Compatible with MacBook PRO 13, iPad PRO 12.9, dell XPS 13, Galaxy Notebook 9, HP Spectre x360, ASUS ZenBook, Lenovo Yoga 13.3 Pollici € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [ IMPERMEABILE & ANTIURTO ] UGREEN Custodia MacBook Air 13 in feltro è composta da tre strati. L'esterno è realizzato in pelle scamosciata PU morbida premium e carta kraft resistente all'acqua, protegge il suo laptop da acqua / polvere, consentendo di pulire facilmente la custodia e offrire un tocco confortevole. Il morbido pile interno assorbe efficacemente l'impatto e riduce i danni causati da urti e colpi. Tiene il suo laptop in posizione e offri un'eccellente protezione.

[ COMPATIBILITÀ ] La dimensione interna di UGREEN custodia tablet sono 32,5 * 23,5cm * 2cm che si adattano bene a laptop / tablet! Compatibile con MacBook Air, MacBook Pro 13" 2020/ 2017. Lenovo L13 Gen 2, S940, L13 Yoga Gen 2, X13 13", X390, X1 Fold. Surface Pro 7, Laptop Go, Go 2, Laptop 3 13,5", Book 3 13,5", Pro X. Dell XPS 13/ Latitude 7300/3310/3301/5300/5310. ASUS Chromebook Flip C433/C425/C223, ZenBook Duo UX481. HP Elite Dragonfly/ProBook 430 G7/635 G7/830 G7, ENVY 13-ba1023nl.

[ DURABILITÀ ECCEZIONALE ] Custodia Macbook Pro 13 adotta materiali di alta qualità e tecnologia di cucitura tradizionale che fa meglio a proteggere i bordi da crepe e rotture e ne migliora significativamente la durata.

[ CERNIERA SICURA ] La cerniera liscia si consente di aprire e chiudere UGREEN custodia laptop 13.3 pollici senza sforzo e offre un accesso più rapido al suo laptop. Sigillata saldamente dalla cerniera, la custodia per custodia diventa un alloggiamento sicuro per il suo MacBook / laptop / tablet prezioso.

[ PORTARLO PER VIAGGIO ] UGREEN Borsa Notebook 13.3" è a partire da soli 20 mm di spessore e 153 g di peso. Infilalo facilmente nella valigia o nello zaino da viaggio e non aggiungere alcune peso. L'aspetto professionale ed elegante della custodia laptop si abbina perfettamente al suo laptop. Un compagno ideale per il Suo laptop quando va in viaggio d'affari.

iCozzier 13-13.3 Pollici Custodia per Portatile prottetiva Borsa Porta pc per 13" MacBook Air/MacBook PRO/PRO Retina - Grigio Scuro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features il manico di PU è flessibile e comodo ed è adatto a le mani di diverse dimensioni

C'è una grande tasca laterale con cerniera e un taschino. Si può posizionare il tablet, libro elettronico, libri, ecc nella grande tasca e si può mettere il cavo delle cuffie, U disco e altri piccoli oggetti nei taschini

il spesso resisdente rivestimento esterno e il morbido rivestimento interno di flanella sono in grado di proteggere computer da qualsiasi graffio

leggero e resistente, doppia cerniera design, più conveniente usare

Dimensioni esterne: 360 mmx 255 mm x 30mm (14.2pollici x10pollici x 1.2pollici), dimensione interiore: 340 mmx 235 mm x 20 mm (13.4pollici x 9.3pollici x 0.8pollici), Adatto a 13,3 pollici MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro retina

SITHON 13,3 Pollici Porta PC Borsa, Sottile Rigida Custodia Protettiva per 13" MacBook Air M1/A2337 A1932 2018-2021, MacBook Pro 13 M1/A2338 A2251 A2289 2016-2021, Surface Pro X/7/6, Nero € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❤️【Dispositivi compatibili】Compatibile con MacBook Air A2337 M1 A2179 A1932 da 13,3", MacBook Pro 13 A2338 A2251 A2289 A2159 A1989 A1706 A1708, Surface Laptop 3/2 e altri notebook/tablet Dell/Asus/Acer/Toshiba/Lenovo fino a 13 ". Dimensione interna: 33,5 x 23,6 x 2 cm (LxWxH) Si prega di controllare le dimensioni prima dell'acquisto!!!

❤️【Assorbimento degli urti e antiscivolo】 La morbida fodera imbottita e il guscio rigido in EVA offrono resistenza agli urti da urti, graffi o altri impatti, completamente protetti. La superficie esterna è strutturata per garantire una presa facile in ogni momento, prevenendo cadute.

❤️【Anti-graffio】 Realizzato in materiale resistente agli strappi e cerniera YKK durevole, impedisce ai tuoi preziosi dispositivi elettronici di graffiarsi, offre una protezione superiore.

❤️ 【Conveniente】 Apertura libera di 90-180 gradi, ti aiuta a mettere il tuo laptop dentro e fuori dalla custodia in modo rapido e veloce. Perfetto per l'uso quotidiano in viaggio, a scuola, in ufficio e in viaggio d'affari.

❤️【Durevole】 Progettato con protezione contro le cadute a quattro strati, tessuto in poliestere antigraffio, guscio rigido in EVA indeformabile, pad di assorbimento degli urti da 4 mm, custodia in lycra ad alta elasticità si combinano per creare una robusta custodia per laptop.

HP Custodia Sleeve Reversibile in Neoprene per Notebook fino a 14", Nero/Blu € 14.99

€ 12.99 in stock 5 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con i notebook con diagonale fino a 35.56 cm (14")

Il neoprene resistente e flessibile vi consente di proteggere il PC dagli agenti atmosferici, nonché da urti e graffi

Il design reversibile consente di cambiare colore ogni volta che lo desiderate

Colore: nero

Marca: Hewlett Packard

HoYiXi 13.3 Pollici Laptop Portatile Custodia Borsa con Funzione Stand Protettiva Sleeve Case in Pelle PU Compatibile con MacBook Air 13'' 2018-2021/MacBook Pro 13 2016-2021, Blu € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Compatibile con la maggior parte dei tablet iPad Tab da 11, 12, 13 pollici, come MacBook Pro 13 2016-2020 (A2338 M1 A2289 A2251 A2159 A1989 A1706 A1708), MacBook Air 13 2018-2020 (A2337 M1 A2179 A1932), Dell XPS 13, Nuovo iPad Pro 12.9 2018 2020 (A2229 A2069 A2232 A2233 A1876 A2014 A1983 A1895), Surface Pro X/7/6/5/4/3, Huawei matebook x pro da 13,9 ", Google Pixelbook da 12,5", Lenovo IdeaPad s540-13 (Lenovo XiaoXin Pro 13).

È realizzato in pelle sintetica impermeabile di alta qualità e morbida fodera, per evitare graffi e danni quotidiani al tuo laptop. Proteggi il tuo dispositivo da urti e polvere. La sensazione al tatto morbida e la superficie liscia lo rendono facile da pulire.

Design super pratico 4 in 1: custodia protettiva per laptop portatile, staffa triangolare pieghevole, polsino integrato e chiusura magnetica a doppio magnete, ti permettono di lavorare sempre e ovunque.

La staffa triangolare pieghevole accelera la dissipazione del calore e prolunga la durata del laptop. Metti il laptop sulla staffa per regolare l'angolo di visione e alleviare la pressione sul rachide cervicale, e il polsino allevia la fatica di digitare sulle mani che ti permettono di usare il laptop nella postura più comoda.

La tecnologia del bordo cucito professionale, impedisce efficacemente l'usura, la deformazione e la caduta della custodia della manica. La potente chiusura magnetica nascosta, comoda per estrarre il laptop, impedisce che scivoli via. READ Miglior Copri Sedie Cucina: le migliori scelte per ogni budget

Inateck Custodia PC Portatile 13 Pollici Compatibile con MacBook Air/PRO 2020 M1-2012, Surface PRO X/7/6/5/4/ Surface Laptop/13.5 Surface Book,Thinkpad/MateBook D 14/Notebook 9 PRO/XPS 13 € 23.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni interne: 32, 5 x 23 x 2 cm. Adatto per laptop 13", compatibile conMacBook Pro 13 2020 M1-2012 (A2251/A2289/A1425/A1502 A2159/A1989/A1706/A1708), MacBook Air 13 2020 M1-2012 (A2179/A1932/A1369/A1466), Surface Pro X/ 7/6/5/4/3 12,3", Surface Laptop 1/2/3 13,5", Huawei MateBook D14 ecc.

Protezione a 360° La striscia protettiva interna protegge il laptop dai graffi grazie alla chiusura lampo grazie al cotone elastico antiurto sul fondo e sui lati della custodia offre una protezione ottimale a tutto tondo e in morbida flanella per una maggiore protezione da polvere e urti.

Resistente agli spruzzi d''acqua. La parte esterna è realizzata in poliestere 600D resistente agli spruzzi d''acqua e protegge il contenuto dall''acqua.

Impugnatura elastica Con la maniglia in poliuretano, la borsa può essere utilizzata come valigetta e borsa per laptop. La maniglia si può nascondere e trasformare la borsa in una borsa per laptop facilmente trasportabile nello zaino. Con la maniglia si può trasportare come borsa per computer portatile.

Spazio aggiuntivo Oltre allo scomparto principale si trova una grande tasca con cerniera nella comoda rete di alimentazione, cavo mouse e altri accessori.

DOMISO 13,3 Pollici Custodia Borsa per Computer Portatile PC Protettiva Laptop Sleeve per 13" MacBook Air A1466 A1369/MacBook PRO Retina A1502 A1425/13.5" Surface Book/13.3" ThinkPad L380 L390, Rosa € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni esterne : 360 x 255 x 25 mm / 14,17 x 10,04 x 0,98 pollici; Dimensioni interne : 350 x 245 x 25 mm / 13,78 x 9,65 x 0,98 pollici. Adatto per Notebook / Tablet da 13-13,3 pollici.

Materiale esterno realizzato con materiali in nylon impermeabile, che protegge il tuo dispositivo da acqua, polvere e graffi. Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di poliestere e di una soffice fodera in tessuto per assorbire urti e urti.

La tasca esterna è perfetta per riporre comodamente i piccoli oggetti come l'alimentatore, i cavi, le penne o il bloc-notes.

Sottile e leggero; non fa massa il vostro computer portatile e può facilmente scivolare in una ventiquattrore, zaino o altra borsa. La cerniera zip apre la chiusura a lampo senza mai bloccarsi, permettendo un facile accesso al portatile.

Compatibile con 13" MacBook Air 2014-2017, 13.5" Microsoft Surface Book, 13.5" Surface Book 2, 13.3" ThinkPad L380 L390 Yoga, 13.3" ThinkPad X380 Yoga, 13.9" Lenovo Yoga C930, 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon, 13.3" HP EliteBook 830 G5, 14" HP EliteBook 745 840 1040 G5, 14" Asus Chromebook C423, 13.3" Dell Latitude 3390

DOMISO 12,5-13 Pollici Custodia Borsa per Computer Portatile PC Protettiva Laptop Sleeve per 12.9" iPad Pro/13 MacBook Pro/13.5" Surface Laptop 2/Huawei MateBook X PRO/Lenovo Yoga S730 730, Marrone € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni esterne : 340 x 250 x 25 mm / 13,38 x 9,84 x 0,98 pollici; Dimensioni interne : 330 x 240 x 25 mm / 12,99 x 9,45 x 0,98 pollici. Adatto per Notebook / Tablet da 12-13 pollici.

Materiale esterno realizzato con materiali in nylon impermeabile, che protegge il tuo dispositivo da acqua, polvere e graffi. Dispone di uno strato di imbottitura in schiuma di poliestere e di una soffice fodera in tessuto per assorbire urti e urti.

La tasca esterna è perfetta per riporre comodamente i piccoli oggetti come l'alimentatore, i cavi, le penne o il bloc-notes.

Sottile e leggero; non fa massa il vostro computer portatile e può facilmente scivolare in una ventiquattrore, zaino o altra borsa. La cerniera zip apre la chiusura a lampo senza mai bloccarsi, permettendo un facile accesso al portatile.

Compatibile con 13" MacBook Pro 2016-2018, 12.9" iPad Pro (1.&2. Generation) 2016 2017, 13.5" Surface Laptop 2, 13.3" Lenovo ThinkPad X1 Tablet, 13.3" Lenovo ThinkPad X380 Yoga, 13.3" Lenovo Yoga C630, 13.3" Lenovo Yoga S730, 13.3" Asus ZenBook 13, 13.3" Asus ZenBook Flip 13, 13.3" Asus ZenBook S, 13.3" Dell Inspiron 13

JETech 13,3 Pollici Sleeve Laptop Tablet con Borsa Accessori, Custodia Borsa Impermeabile MacBook con Manici Portatile, Compatibile con 13" MacBook PRO e MacBook Air, PC Portatile (Rosa) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Compatibilità] Progettato appositamente per laptop/tablet fino a 13,3 pollici, inclusi MacBook Pro 13 di fine 2012-2015 e MacBook Air, 12,3 Surface Pro da 3/4/5/6/7,Surface Laptop 2017/2018, 13 MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020 (A1706/A1708/A1989/A2159), 13 MacBook Air 2018/2019/2020(A1932/A2179)

[Protezione a 3 strati] Costruito con materiale di alta qualità. Tessuto esterno impermeabile, spugna antiurto e cuscini interni in schiuma offrono protezione affidabile per il tuo dispositivo. Effettivamente protegge il dispositivo da graffi indesiderati e urti

[Spazio di archiviazione aggiuntivo] Piccoli accessori come mouse, auricolari, unità flash e altri oggetti possono essere riposti in questa borsa aggiuntiva

[Spazio di archiviazione aggiuntivo] Piccoli accessori come mouse, auricolari, unità flash e altri oggetti possono essere riposti in questa borsa aggiuntiva

[Pacchetto] JETech Custodia per laptop*1&Borsa Accessori*1, Dimensioni esterne: Custodia per laptop 34,6x25,5x3,5cm, Borsa Accessori 16,8x14,1x3,3cm

Disclaimer: Prima di proseguire ulteriormente, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link diversi da Amazon. Abbiamo arruolato questa guida con il miglior Custodia Pc 13.3 Pollici sul mercato nel 2021. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di cose diverse qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare l’Custodia Pc 13.3 Pollici perfetto. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nell’account del nostro sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non addebiterai lo stesso.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Custodia Pc 13.3 Pollici e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Custodia Pc 13.3 Pollici di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Custodia Pc 13.3 Pollici solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

Guida all’acquisto Custodia Pc 13.3 Pollici 2021

Una guida perfetta per l’acquirente può essere stabilita solo attraverso esperienze di vita reale. Tutti hanno il diritto di ottenere informazioni perfette, e io seguo questa regola. Dopo aver trascorso più di ore 10 e aver esaminato più dei prodotti 6, sono balzato a una conclusione.

Condividerò le mie esperienze attraverso suggerimenti per l’acquisto di Custodia Pc 13.3 Pollici in questa guida. Se vuoi rendere la tua esperienza utente più fluida, puoi prendere l’aiuto di questi suggerimenti per l’acquisto senza problemi.

Qual è il prezzo in primo piano?

Ogni volta che andiamo a fare shopping, i prezzi sono la cosa più importante che dobbiamo considerare. Custodia Pc 13.3 Pollici di solito offre una vasta gamma di opzioni di prezzo. Puoi facilmente ottenere quello più economico con funzionalità di base e anche quelle premium con i prezzi più alti.

Dipende da te e dalle tue esigenze quale hai intenzione di sommare nel tuo carrello acquisti. Fai ricerche approfondite e cerca di scoprire quello che si adatta bene alle tue esigenze e preferenze.

La spesa superiore può far emergere problemi diversi per te in futuro. Quindi, sii rigoroso con il tuo limite di budget. Assicurati di ottenere il prodotto più economico che include tutte le funzionalità che sei disposto ad avere nel tuo acquisto finale.

Ma se preferisci avere solo su un prodotto di qualità e il prezzo del miglior Custodia Pc 13.3 Pollici non ti disturba davvero, vai a dare un’occhiata a quello che è caratterizzato dalle funzionalità più premium.

Passa attraverso le funzionalità in profondità

Insieme ai prezzi, le funzionalità sono una delle altre cose più importanti che contano molto durante l’acquisto finale. Un Custodia Pc 13.3 Pollici non può essere considerato perfetto se non include tutte le cose che preferisci avere nel tuo acquisto finale.

Se sei disposto a ottenere un buon rapporto qualità-prezzo, ti suggerirei di andare con un prodotto che sta assicurando anche il tuo futuro. Ma come farlo? Non preoccuparti, è abbastanza semplice andare avanti.

Basta creare un elenco di tutte le diverse versioni o modelli di Custodia Pc 13.3 Pollici. Una volta creato correttamente, ora confronta questi modelli o versioni tra loro. Dai un’occhiata ai prezzi del prodotto, ai suoi vantaggi, pro, contro e confronta con le tue esigenze di funzionalità. Cerca di ottenere quello più vicino alle tue aspettative.



Quale marchio stai scegliendo?

Il nome di un marchio rinomato porta un livello di fiducia, credibilità e affidabilità lungo di esso. Tutti preferiscono scegliere un marchio in grado di fornire migliori servizi di vendita e post-vendita. Un marchio non solo è una garanzia della qualità, ma rende l’accesso ancora più conveniente.

Pensa, il tuo Custodia Pc 13.3 Pollici ha incontrato un incidente subito dopo uno o due mesi dal suo acquisto o improvvisamente ha smesso di funzionare a causa di alcuni problemi interni, quale sarebbe stata la prima cosa che farete? Lo porterà immediatamente in un vicino centro di riparazione per trovare la soluzione assoluta, giusto? Ma questo è qualcosa che farà emergere anche molte spese di riparazione o manutenzione.

Un marchio ti assicura bene la qualità dell’Custodia Pc 13.3 Pollici che ti sta fornendo e si occupa anche dei servizi o delle domande senza alcun ritardo.

Le offerte creano molta differenza

Non tutti i prodotti disponibili sul mercato vengono fuori con alcune offerte o coupon di sconto, ma se ne stai ottenendo uno con alcune offerte, vai a prendere l’opzione in questo momento. È la cosa migliore che potresti fare per rendere il tuo acquisto conveniente e vantaggioso.

Il miglioramento della tecnologia ha alleggerito tutto per ora. Sono finiti i giorni in cui è necessario correre nei diversi negozi del mercato solo per controllare le diverse offerte di sconto o coupon forniti da loro.

Il livello di concorrenza è cresciuto molto più in alto in questi giorni. La maggior parte dei negozi online e offline offre diversi coupon di sconto e offerte per attirare l’attenzione dei consumatori. L’importo e il numero di offerte di solito raddoppiano durante le festività natalizie. Puoi facilmente controllare il tuo sito di e-commerce preferibile per ottenere le tue offerte preferite in modo abbastanza conveniente.

La garanzia conta molto

Controllare un prodotto o un servizio senza garanzia è proprio come mettere a rischio il tuo investimento. I prodotti provenienti da marchi rinomati forniscono diverse opzioni di garanzia agli utenti e ciò ti mantiene al sicuro dalle stravaganze da spendere per la riparazione e la manutenzione. Passa attraverso l’opzione di garanzia fornita dai diversi fornitori di servizi e prova a dare un’occhiata a quella che ti offre l’opzione migliore della lega.

Passa attraverso le recensioni profondamente

Le recensioni aiutano i consumatori a conoscere in dettaglio le diverse funzionalità, pro e contro e i prezzi di un prodotto. Questi sono i contenuti che fanno emergere ogni lato di un prodotto tra noi.

Una guida all’acquisto perfetta è solo questo, che ti sta aiutando a ottenere il miglior prodotto sul mercato senza alcun fallimento. Con il coinvolgimento della tecnologia, è diventato abbastanza più facile sapere cosa dicono altre persone di un particolare prodotto o servizio.

Devi solo passare attraverso diversi siti Web per conoscere in dettaglio queste recensioni. Amazon è uno dei siti di e-commerce più rinomati che attualmente serve miliardi di clienti in tutto il mondo. La maggior parte delle recensioni fornite contro i prodotti arruolati qui sono attraverso clienti reali e possono servire per essere abbastanza utili durante l’acquisto finale.

Il venditore è fidato o no?

Confermare il marchio dell’Custodia Pc 13.3 Pollici che stai acquistando non è solo sufficiente, ma devi anche ricontrollare anche la credibilità e l’affidabilità del venditore. È il modo per stare al sicuro da frodi e truffe in corso. C’è un grande volume di venditori disponibili sul mercato che fornisce la prima copia della Custodia Pc 13.3 Pollici. A volte diventa abbastanza difficile distinguere tra l’originale e la prima copia dell’Custodia Pc 13.3 Pollici .

Quindi, diventa abbastanza importante per te ottenere quello anche da un noto venditore. Se sei disposto ad acquistare Custodia Pc 13.3 Pollici online, preferiremmo che sceglierti solo Amazon.

Il verdetto

Allora, ragazzi! Spero che questa guida sia riuscita a ottenere la soluzione perfetta per tutte le tue domande. Abbiamo arruolato qui le diverse e migliori Custodia Pc 13.3 Pollici disponibili sul mercato per il 2021. Tutti i prodotti arruolati qui sono i migliori in termini di qualità e convenienza. Non dimenticare di controllare il tuo elenco di preferenze ed esigenze e assicurati di confrontarli con quelli in primo piano nel prodotto finale.

Per concludere questa guida

Ciascuno dei prodotti che vengono arruolati sopra in questa guida è una garanzia di qualità e convenienza. La cosa migliore qui è che ognuno di questi prodotti è caratterizzato da alcuni set unici di funzionalità che lo rendono diverso in un modo unico.

Dal premio uno al molto semplice con l’opzione economica, ci siamo arruolati soprattutto. L’unica cosa che devi fare è esaminare i dettagli con molta attenzione e dover controllare i pro e i contro forniti insieme a quelli in modo da poter rendere l’affare assoluto.

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.