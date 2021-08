Home » Elettronica Miglior Caricatore Pc Asus: le migliori scelte per ogni budget Elettronica Miglior Caricatore Pc Asus: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Caricatore Pc Asus perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Caricatore Pc Asus. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Caricatore Pc Asus più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Caricatore Pc Asus e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



65W Caricatore Notebook Adattatore PC Portatile Alimentatore per ASUS F555 F555L F555U F751 F551 F551C F552 F554 F502 F550C X555 X751 R510 R556 AD887020 ADP-65GD B PA-1650-78 EXA1203YH,Caricatore ASUS € 23.11

€ 21.55

1 used from €19.97

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5mm*2.5mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS F502CA F502C F502 F550C F550CC-xx176h F551CA F551C F551 F551M F552 F552C F550V F552E F554 F554L F554LA F555 F555L F555LA F555U F555Y R503U R510 R510C R510L R554 R554L R556 R556L S300C S300 S301L S301 S400C S400 S46 S500C S500 S551 S56 A42 A46 A52 A54 A53 A55 A56 D450 D450C D550 D550M D550C K40IJ K40IN K42 K50I K50IJ K52 K52J K53E K53U K550 K550C K550L K551 K55A K60I ADP-65GD B ADP-65BW B ADP-65AW A ADP-65DW B ADP-45AW A ADP-65WAS AD887320 EXA1203YH,Caricatore ASUS

✅ 【Compatibile con】: ASUS PA-1650-78 PA-1700-02 PA-1650-01 PA-1650-93 TP500 TP500L TP550 TP550L U20 U20A UX21A U24E U43 U45 U46 U47 U50 UL50A U52 U53F U56 U57 U80 U80A U80V UL80V U81 U81A UL30V U31 U32U U35F U36 V500 V500C V551 Q301 Q400 Q500 Q501 Q502 Q551 Q552 Q553 X401 X450 X451 X455 X455L X501 X501A X502 X502C X44 X45 X51 X52F X53 X54 X55 X550 X550L X550C X551 X551M X551MA X551C X552 X552L X552LA X552C X555 X555Y X555C X555L X555U X705 X751 X751M X751L X751S X751N ,Alimentatore ASUS

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro Adattatore di alimentazione ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

45W Caricatore Notebook Adattatore PC Portatile Alimentatore per ASUS UX303UA UX305LA UX305CA UX310U UX310 UX330U UX360CA UX410 UX430U UX31A UX32A X540S X540LA X541 X541N X541SA X509 X200 X553 X556 € 20.33

1 used from €19.59

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A;Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS UX301LA UX301L UX301 UX303 UX303U UX303UA UX303L UX305 UX305C UX305CA UX305LA UX305U UX330 UX330U UX330UA UX330C UX330CA UX331U UX331 UX360 UX360C UX360CA UX360U UX360UA UX410 UX410U UX430U UX430 UX430UA UX433 UX461UA UX461U UX461 X200 X200C X200CA X200M X200MA X200L X202 X202E X403 X403M X405U X405 X441U X441SA X453MA X453M X453S X453 X456U X456 X509 X509F X510 X510U X510UA X540S X540SA X540 X540L X540LA X540N X541 X541S X541SA X541U X542U X542,Caricatore ASUS

✅ 【Compatibile con】: ASUS F102 F302 F302L F302LA F402 F510U F510 F553 F553M F556 F556U F556UA E203 E203N E402 E402M E402S E402N E403S E403SA E403N E403 C200 C202 C300 C301 D553 A540L M509 M509D M509DA R416S R416 R515 R518 R540 R540S S200 S200E S510 S510U K200 K200M K200MA K556U K556 L402 L402S Taichi 21 Taichi 31 T300 T300L T300LA T304U T304 TP201 TP201S TP203 TP203N TP300 TP300L TP300LA TP301 TP301U TP301UA TP401 TP401C TP401N TP410U TP410 TP412 TP501 TP510,Adattatore di alimentazione ASUS

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricabatteria portatile ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

SUNYDEAL Caricatore universale Notebook Adattatore Alimentatore Computer Trasformatore PC Portatile 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 24V per Acer ASUS Sony Toshiba HP Dell LG Lenovo IBM Fujitsu Samsung MSI € 28.99

Amazon.it

Amazon.it Features Caricatore Caricabatteria Alimentatore laptop universale AC Adattatore PC Portatile trasformatore 40W-120W para ACER ASUS Sony Toshiba HP Compaq Dell Packard Bell Lenovo IBM MSI Samsung Medion Fujitsu Gateway LG princeton Delta Sharp con 15 Connettore, 5V 2A USB Port & 4FT cable Caricatori alimentatori Caricabatterie

Tensione di uscita regolabile: 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V / 24 V; Corrente di uscita: 0,1 A - 4,74 A; Watt: 90W. Se hai bisogno di 19V, seleziona 19.5V. Adatto a tutti gli adattatori originali diverse dimensioni e potenza 45W 65W 90W. Elenchiamo solo una parte dei modelli di laptop compatibili. (Si prega di controllare gentilmente l'adattatore originale). Puoi vedere i modelli compatibili nella descrizione

15 Connettore incluso: Tip A-6.5x4.4mm / Tip D-6.3x3.0mm / Tip F-5.5x2.5mm / Tip G-5.5x3.0mm / Tip X-4.5x3.0m (blu per HP) / Tip X-4.5x3.0mm (nero per DELL) / Tip L-7.9x5.5mm / Tip N-5.5x1.7mm /Tip P-4.8x1.7mm / Tip Q-7.4x5.0mm (per Dell) / Tip R-7.4x5.0mm (per HP) / Tip S-19v 2.37a/3.42a 4.0x1.35mm (per ASUS no pin) / Tip S-4.0x1.7mm (per HP/Toshiba with pin) / Tip W - 19v 2.1a/2.37a/3.42a 3.0x1.0mm (per Acer/Samsung/Asus) / Tip Z-11x4.6mm

Come scegliere un adattatore di alimentazione adatto? : 1. Controllare i dati delle prestazioni + la dimensione della spina del portatile. Non conosci ancora la dimensione del connettore? Quindi comunicaci via e-mail la marca e il modello del tuo laptop. Il cavo di alimentazione del portatile è di qualità assicurata e approvato CE, FCC, ROHS. ★ ATTENZIONE: NON tutti i portatili sono compatibili. Prestare attenzione alla tensione di uscita, corrente di uscita e dimensioni della spina dell'adattat

Pacchetto incluso:1 x alimentatore portatile universale; 1x cavo di alimentazione CA; 15 connettori per laptop; 1 x Manuale di istruzioni; Garanzia di rimborso di 30 giorni / garanzia di 12 mesi di prodotto / ritenga prego libero di metterseli in contatto con se c'è qualche domanda - la vostra soddisfazione è garantita.

65W Caricatore Alimentatore per ASUS pc portatile F550C F555L F552L X550C X552C X551 X554L X52J K550C K501U A555L P553M AD883020,AD887020,EXA1208EH,ADP45BW C,ADP-65DWC,ADP-65GD B,W15-065N1B € 22.99

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5mm*2.5mm

✅ 【Compatibile con】: Alimentatore pc per ASUS vivobook F550 F550C F550Z F555 F555U F555L F555D F555Y F554 F554L F554LA F551C F551M F552E F552C F552L F552M F552W F540L F540N F541U F502 F502C F502LA F504AU F504EA F504EM F751 F55 F55C F55M,F551MAV-DB02-B,F555LD-XO088H,F555LA-AB31,ADP-65GD B,ADP-45BW C,ADP-65DW,ADP-65DW,ADP-65DW C,ADP-65DW A, ADP-65DW B,ADP-65JH BB,PA-1650-78,PA-1650-93,PA-1650-63,PA-1650-02,AD883020, AD887020,EXA1208EH,EXA1203YH,W15-065N1B, Caricabatteria pc Asus

✅ 【Compatibile con】: Caricatore Asus notebook X53S X54H X54C X52J X550 X550C X551C X551M X551MA X552C X552L X554L X555 X555L X555U X555B X55C X550C K52F X401 X401A X450 X450L X451 X455 X455L X705 X705MA X75 X75A X751 X751M K55V K550C K501 K551 K551L S56C S550 S500C S00CA S46CA S400 S400C S400CA P50IJ P550C P550L TP550L TP550LA TP500 TP500LA TP500LN R556 R556L R556LA,Adattatore di Alimentazione ASUS

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

【5.5 * 2.5 mm】 65W Alimentatore Caricabatteria per ASUS X550 X550L X555L X551M X551C F555L F551M F551C X551 S300CA S300C S300 S400CA S400C X45A X550ZA X54C Q301 Q301L Q400 Q501 Caricatore portatile € 19.99

Amazon.it

Amazon.it Features Ingresso: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Uscita: 19V 3.42A 65W; Lunghezza cavo: 5 piede; Dimensioni spina: 5.5 mm * 2.5 mm, Si prega di controllare il modello della macchina e le dimensioni dell'interfaccia del caricatore originale prima di acquistare.

Compatibile con: Asus Q301 Q400 Q400A Q500A Q501 Q502LA TP500LA TP550L TP550LA S300 S300C S300CA S400 S400C S400CA S500C S500CA S550C V500C V551 V551L X451 X451CA X501A X502CA X550 X550C X550CA X550L X550LA X550Z X550ZA X551 X551C X551CA X551M X551MA X551MAV X552 X552CL X552E X552EA X552L X552LAV X555 X555C X555DA X555L X555LA X555LB X55A X55C X751M X751MA D550C D550CA D550M D550MA F502C F555 F555L F555LA F555UA K52F K550CA K550LA ADP-45BW ADP-65JH BB EXA0703YH EXA1203YH

Compatibile con: Toshiba Satellite A85 A100 A105 A135 A200 A205 A215 A305 A505 A660 A665 C650 C50 C55 C55D C650 C650D C655 C655D C660 C675 C75 C850 C855 C855D C875 CL15T L10 L15 L20 L25 L15W L40 L45 L50 L55 L55T L55W L55D L640 L645 L645D L650 L655 L655D L675 L745 L75 L750 L750D L755 L775 L850 L855 L875 L875D P200 P50 P750 PA3917U-1ACA U845 Z30 Z830 Z930 R503U R510C R510CA R510L R554L R835 R935 U20 U31 U46E U47A A52F E45 E45DW E45T E45W M30X M40 M45 M55 M60 M65 P50T P55

Certificato di sicurezza: CE, UL, FCC, RoHS, chip IC intelligente integrato, fornisce protezione da sovraccarico / protezione da surriscaldamento / protezione da cortocircuito.Abbiamo anche acquistato materiale di altissima qualità per garantire che le estremità del nostro alimentatore non si allenteranno mai e che i suoi fili rimarranno intatti e al sicuro dallo sfilacciamento, anche dopo molti giri e sessioni di ricarica del laptop

Noi. Impegno: un anno di garanzia Nel frattempo, se c'è qualche problema con il prodotto, per favore non smontarlo, per favore inviaci una mail tempestiva, non l manutenzione non autorizzata.

(4.0 * 1.35mm)65W Caricatore adattatoreCaricatore per ASUS X541NA X541N P541UA P541U X542UA UX310UQ UX310U UX430UN UX430U S510UQ X556UR TP410UA X542UR UX430UQ € 22.99

Amazon.it

Amazon.it Features Uscita: 19V 3,42A 65W. dimensione del connettore: 4,0mm * 1,35mm.

Compatibile per Asus X Series X540 X540S X540L X540SA X540LA X540NA X540N X553 X553M X553MA X553S X553SA X200 X200C X200CA X200M X200MA X453MA X453M X453SA X453S X453; Asus Zenbook UX305 UX21A UX31A UX32A Series; Transformer Book T300 T300LA TP300 TP300LA TP300LD

Compatibile per Asus X540 X540S X540L X540SA X540LA X540NA X540N X553 X553M X553MA X553S X553SA X200 X200C X200CA X200M X200MA X453MA X453M X453SA X453S X453 X202 X202E X456UV X456U X456 X541 X541UA X541U X541S X541SA X541SC X556 X556U X556UR X556UA X556UB X556UJ X556UF X510 X510U X510UQ X510UA X405UQ X405U X405 X542UR X542U X542

Certificazioni di sicurezza: CE, UL, FCC, RoHS, chip IC intelligente integrato per la protezione da sovraccarico/surriscaldamento/corto circuito. Testiamo ogni caricabatterie per garantire la qualità del prodotto. Acquista materiali di altissima qualità per garantire che le estremità dei nostri adattatori di corrente non si stacchino mai e che i loro fili rimangano intatti e al sicuro dall'usura, anche dopo innumerevoli piegature e sessioni di ricarica del laptop!

Promettiamo: 12 mesi di garanzia.Ogni prodotto ha superato test rigorosi e superato il test.Il nostro scopo è fornire caricabatterie di qualità.Se avete domande, vi preghiamo di contattarci via e-mail in tempo. Ci occuperemo del problema in tempo. READ Miglior Lg Smart Tv 32 Pollici: le migliori scelte per ogni budget

45W Alimentatore Caricatore PC per Asus Vivobook S15 F556 F556U F556UA F553 F553M F553MA F512 F512J F512D F512DA F510 F510UA F510U F402 F402B F302 F302L F509M F509 F201 F201E F102,AC adapter Asus € 20.33

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A;Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: Caricabatterie per Asus Vivobook F556 F556U F556UA F556UA-AB32F556UA-AS54 F553 F553M F553MA F510UA F510U F510 F402 F402BA F402B F512 F512J F512D F512DA F509 F302 F302L F302LA F200MA F202 F201 F201E F102 F102B F102BA, Asus Zenbook UX301U UX301LA UX301L UX301 UX303 UX303U UX303UA UX303L UX305 UX305C UX305CA UX305U UX330 UX330U UX330UA UX330C UX330CA UX331U UX331 UX360 UX360C UX360U UX360UA UX410 UX410U UX430U UX430 UX430UA UX433 UX461UA UX461U UX461, Alimentatore PC Asus

✅ 【Compatibile con】: AC Adattatore per Asus X540SA X540 X540L X540LA X540N X541 X541S X541SA X541U X542U X542 X200 X200C X200CA X200M X200MA X200L X202 X202E X403 X403M X405U X405 X441 X441U X441SA X453MA X453M X453S X453 X456U X456 X510 X510U X510UA X540S E402 E402M E402S E402N E203 E203N E403S E403SA E403N E403 TP301 TP301U TP301UA T300 T300LA T304U T304 TP201 TP201S TP203 TP203N TP300 TP300L TP300LA TP401 TP401C TP401N TP410U TP410 TP412 TP501 TP510 Taichi 21/31,Caricatore Notebook Asus

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri Caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricabatteria portatile ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

65W Alimentatore caricatore per ASUS pc portatile F550 F550C F551C F551M F552C F552L F552M F554L F555 F555L F540L F540N F502C K55V K53E K550V K550J K550C K501U K52J K52F,ASUS Caricabatterie Notebook € 21.88

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5 mm*2.5mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS F550 F550C F550Z F555 F555U F555L F555D F555Y F554 F554L F554LA F551C F551M F552E F552C F552L F552M F552W F540L F540N F541U F502 F502C F502LA F504AU F504EA F504EM F751 F55 F55C F55M K50L K50LX K50U K50UX K501 K501L K501LX K50IJ K501U K501UX K52F K52JR K52JT K52N K53E K53SV K53SD K53S K53TA K53U K53Z K55L K55LN K550 K550CA K550L K550LA K551 K551L K551LN K555L K555LD K555LA K60I K60IJ K601J K501U K52F K52J K53E K53S K53SV K53U K55 K55A K55N K55VD,Caricabatteria pc Asus

✅ 【Compatibile con】: ASUS X53S X54H X54C X52J X550 X550C X551C X551M X551MA X552C X552L X554L X555 X555L X555U X555B X55C X550C X401 X401A X450 X450L X451 X455 X455L X705 X75 X75A X751 X751M S56C S550 S500C S46CA S400 S400C S400CA P50IJ P550C P550L TP550L TP550LA TP500 TP500LA TP500LN R556 R556L R556LA, ADP-65GD B,ADP-45BW C,ADP-65DW,ADP-65DW,ADP-65DW C,ADP-65DW A, ADP-65DW B,ADP-65JH BB,PA-1650-48,PA-1650-78,PA-1650-93,PA-1650-63,PA-1650-02,AD883020, AD887020,EXA1208EH,EXA1203YH,W15-065N1B

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

45W Alimentatore AC Adapter Caricatore portatile per Asus UX461U UX461 UX301 UX303 UX305 UX310U UX330 UX331 UX360 UX410 UX430 UX433FA X541N X556 X510 X540S X553 UX21A UX31A UX32A,Alimentatore ASUS € 20.99

€ 20.33 in stock 1 new from €20.33

2 used from €17.92

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A;Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS A540L A540LA BX21A BX31A BX32A C200 C200M C202 C202S C300 C300M C301S C301 D553 D553M E203 E203N E402 E402M E403S E403SA F102 F102B F302 F302L F402B F402 F510U F510 F553 F553M F556 F556U K200 K200M K556U K556 L402 L402S Q200 Q200E Q302 Q302L Q303 Q303U Q304 Q304U Q324 Q324U Q405UA Q405 Q503 Q503UA Q504 Q504UA Q505U Q505 Q525UA Q525 Q553 Q553UB R416SA R416S R416 R515 R515M R515MA R518 R518U R518UA R540 R540S R540SA S200 S200E S510 S510U,Caricabatterie ASUS

✅ 【Compatibile con】: ASUS Taichi 21 Taichi 31 T300 T300L T304U T304 TP201 TP203 TP203N TP300 TP300L TP301 TP301U TP401 TP401C TP410 TP412UA TP501 TP501U TP510U TP510 TX201 X200 X200C X202 X202E X302 X403 X403M X405U X405 X441 X441S X453S X453 X456U X456 X510 X510U X540S X540SA X540 X541 X541S X542U X542 X553 X553M X556 X556U X556UA U38 U38DT UX21A UX31A UX32A UX42A UX50 UX52 UX301 UX303 UX303U UX305 UX305C UX330 UX330U UX331 UX360 UX360C UX410 UX410U UX430UQ UX430U UX433FA UX461U UX461

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

DTK® Caricatore Notebook Adattatore PC Portatile Alimentatore Spina italiana per Toshiba/Lenovo/Medion/Asus output: 19V 4.74A 90W Caricatori alimentatori Caricabatterie Connettore: 5.5X2.5MM € 25.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

Adatto a tutti gli adattatori originali con dimensioni di interfaccia da 5,5 mm * 2,5 mm e 19 V 4.74 A da 90 W. Compatibile anche con 19V 3.42A 65W 19V 3.95A 75W. Elenchiamo solo una parte dei modelli di laptop compatibili. (si prega gentilmente di controllare l'adattatore originale)

Compatibile con Toshiba Satellite A80 A85 A105 A200 A300 A350 A660 C670 L100 L300 L350 L350D L450 L500 L505 L550 L555 L650 L650 L670 M50 M70 P200 R50 R850 U300 P300 U400 S300 C40 C50 C660 C655 C670 C670D C675 C675D C840 C850 C850d C855 C855d C870 C870d C875 C875d P200D P740 P740D P745 P745D Pro A210 A300 A300D L40 P300 Asus A1 A3 A40 A41 A42 A43 A45 A450 A46 A5 A52 A53 A54 A55 A550 A56 A6 A73 A74 A8 A84 A85 A9 A72 A83 F3 F50 F55 F75 F6 F8 F80 F81 F83 F88 F9 G1 K40 k401 K41 K42 K43 K45 K450 K46

Asus K50 K52 K53 K55 K60 K56 K72 K73 K75 K84 K95 K51 K70 M12 N10 N43 N46 N53 N55 N56 N61 N71 N73 N75 N76 N81 N808 N82 X201 X32 X401 X402 X42 X43 X44 X45 X450 X452 x50 X501 X502 X52 X53 X54 x55 X550 X552 x70 X73 X75 X83 x80 X81 X82 X84 X85 X88 X35 X59 X5 X61SL X66 X71 U20 U24 U3 U30 U31 U32 U33 U35 U36 U38 U41 U42 U43 U44 U45 U46 U50 U52 U53 U56 U57 U80 U81 UL20 UL30 UL50 UL80 UX30 UX50 VX W90 L1 L1000 L7 L8 R409 S300 S400 S5200 S56 V450 V6 V85 W1 W3 W418 W5 W7 Y481 Y581 Z54 Z99 B43 B53 P43 P53

【Modello】: Per Toshiba / Lenovo / Medion / Asus (ASUS 19V 4.74A TOSHIBA 19V 4.74A LENOVO 19V 4.74A MEDION 19V 4.74A A1, A3, A40, A41, A42, A43, A45, A450, A46, A5, A52, A53, A54, A55, A550, A56, A6, A73, A74, A8, A84, A85, A9, A72, A83 Serie F3, F50, F55, F75, F6, F8, F80, F81, F83, F88, F9, G1 Serie K40, K401, K41, K42, K43, K45, K450, K46, K52, K52, K53, K55, K60, K56, K72, K73, K75, K84, K95, K51, K70, K72 Serie M12, N17908, N10, N43, N46, N53, N55, N56, N61, N71, N73, N75, N76, N81, N808, N8

EXTRASTAR 65W Alimentatore Universale con 10 Spine CC per 15V-20V Elettronica Domestica e Dispositivi USB - 3250mA Max € 18.99

Amazon.it

Amazon.it Features ✿ Ingresso dell'adattatore: AC 100v~240V 0.25A 50/ 60Hz, uscita adattatore: 15V/16V/ 18.5V/19V/19.5V/20V - MAX 3250 mA. Questo adattatore di alimentazione di sostituzione fornisce una gamma di tensioni, punte intercambiabili, PROTEZIONE COMPLETA di sovratensioni / sovraccarico / corto corto / sopra la temperatura.

✿ Caricabatteria universale multifunzionale: La tensione variabile è facile da selezionare, è possibile convertire in tensione diversa con facilità utilizzando il tasto fornito. L'adattatore di alimentazione è dotato di 10 suggerimenti adattatori selezionabili, che possono essere utili per vari apparecchi,E con un USB (5V 1A) può essere utilizzato per caricare.

✿ Compatibile con: Asus X751 X751MA X751L X751SA X552 X552C X550 X555 X555Y R556 R556L S301 F555 F555L E402 E403SA E403 F553 R515 S200 TP300 TP410 UX305U UX410U UX330 UX360U UX303 UX32 UX430 X405U X553 X200 X541 Adp-45bw b/Dell Inspiron 11/13/14/15/17 3000 5000 7000-3168 3552 5551 5555 5558 5559 7347 7348 7558 7568 7579 7378 7352;XPS L321X L322X 9333 9343 9350 3537 5520 5521 3520 3521 3531 3537 3542 N5110;Latitude 3540 3340 3450 E5510 E5520 E5530 E6320 M5030 N5010/ACER/ Lenovo/SONY/Toshiba

✿ 65 W Adapter usare per fotocamera, lettore DVD, router, LCD TFT, radio, Bitcoin Miner, purificatore d'aria, autoradio Sony esterna, LCD, barra luminosa a LED, videocamera di sicurezza picoPSU, dischi rigidi, giocattoli .

✿ Prodotti EXTRASTAR con certificazione CE / FCC / RoHS. Ci impegniamo per un rimborso entro 30 giorni, un anno di garanzia Garanzia: 30 giorni di garanzia di rimborso / 24 mesi di garanzia sul prodotto / Contattaci per qualsiasi domanda o dubbio: siamo qui per aiutarti!

[5,5 * 2,5 MM] 19 V 3,42 A 65 W Caricabatteria per laptop per ASUS X550 X550L X555L X551M X551C F555L F551M F551C X551 S300CA S300C S300 S400CA S400C X45A X550ZA X54C Q301 Q301L Q400 Q501 € 22.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

1 used from €19.09

Amazon.it

Amazon.it Features Ingresso: 100-240 V, 1,5 A, 50/60 Hz; Uscita: 19 V 3,42 A 65 W; Lunghezza cavo: 5 piedi; Dimensioni spina: 5,5 mm * 2,5 mm, Si prega di controllare il modello della macchina e le dimensioni dell'interfaccia del caricatore originale prima di acquistare

Compatibile con: Asus Q301 Q400 Q400A Q500A Q501 Q502LA TP500LA TP550L TP550LA S300 S300C S300CA S400 S400C S400CA S500C S500CA S550C V500C V551 V551L X451 X451CA X501A X502CA X550 X550C X550CA X550L X550LA X550Z X550ZA X551 X551C X551CA X551M X551MA X551MAV X552 X552CL X552E X552EA X552L X552LAV X555 X555C X555DA X555L X555LA X555LB X55A X55C X751M X751MA D550C D550CA D550M D550MA F502C F555 F555L F555LA F555UA K52F K550CA K550LA ADP-45BW ADP-65JH BB EXA0703YH,Caricatore per laptop Asus

Compatibile con: Toshiba Satellite A85 A100 A105 A135 A200 A205 A215 A305 A505 A660 A665 C650 C50 C55 C55D C650 C650D C655 C655D C660 C675 C75 C850 C855 C855D C875 CL15T L10 L15 L20 L25 L15W L40 L45 L50 L55 L55T L55W L55D L640 L645 L645D L650 L655 L655D L675 L745 L75 L750 L750D L755 L775 L850 L855 L875 L875D P200 P50 P750 PA3917U-1ACA U845 Z30 Z830 Z930 R503U R510C R510CA R510L R554L R835 R935 U20 U31 U46E U47A A52F E45 E45DW E45T E45W M30X M40 M45 M55 M60 M65,Caricabatterie per laptop Toshiba

Vantaggi: il caricabatterie ASUS è realizzato con materiali di altissima qualità e ha superato i test di sovratensione / sovratemperatura / sicurezza. Certificazione di sicurezza CE / FCC / RoHS. Questo caricabatterie portatile e salvaspazio è molto adatto per la casa, l'ufficio e i viaggi. Prima dell'acquisto verificare il modello del dispositivo e le dimensioni della connessione.

Promettiamo: 12 mesi di garanzia.Durante questo periodo, se c'è un problema con il prodotto, sostituiremo il prodotto gratuitamente per te.Ogni prodotto ha superato test rigorosi e superato il test.Il nostro scopo è fornire caricabatterie di qualità. In caso di normale funzionamento e utilizzo, in caso di guasto, è necessario contattarci via e-mail il prima possibile.Promettiamo 1 anno di garanzia, Si prega di non smontare e riparare senza autorizzazione.

45W Alimentatore Notebook Caricatore PC Portatile per ASUS Vivobook X540N X540L X540LA X540S X540SA X541N X541NA X541S X541U X542UA X542UR X556U X556UA X553M X553MA X553S X512D X507UA X509F X510U X403 € 18.33

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A;Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: Caricabatterie per Asus Vivobook X540 X540L X540LA X540S X540SA X540N X540NA X540Y X540B X540U X541N X541NA X541S X541SC X541U X542UA X542UR X556 X556U X556UR X556UA X556UB X556UJ X556UF X553 X553M X553MA X553S X553SA X507UA X509F X510 X510U X510UQ X510UA X409 F409 X509 X512D X512DA X512DK X512F X456UV X456U X453MA X453M X453SA X453S X441N X441NA X441S X441U X405UQ X405U X403M X302LJ X200 X200C X200CA X200L X200LA X200M X200MA X201E X202E X201,Alimentatore PC Asus

✅ 【Compatibile con】: Caricatore Notebook Asus F556 F556U F556UA F556UA-AB32 F556UA-AS54 F553 F553M F553MA F510UA F510U F510 F402 F402BA F512 F512J F512D F512DA F509 F302 F302L F200MA F202 F201 F201E F102B,Asus Zenbook UX301U UX301LA UX301L UX301 UX303 UX303U UX303L UX305 UX305C UX305U UX330 UX330U UX330UA UX330C UX330CA UX331U UX331 UX360 UX360C UX360U UX360UA UX410 UX410U UX430U UX430 UX430UA UX433 UX461UA UX461U UX461 E402 E402M E402S E402N E203 E203N E403S E403SA E403N E403,Adattatore ASUS

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri Caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricabatteria portatile ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

KFD 45W 19V Notebook Caricabatterie Alimentatore per ASUS VivoBook 15 X540 X540L X540LA X540S X540SA X540N X540NA X540UA X540UA-DB51 X540UA-DB71 X540SA-BPD0602V X540SA-SCL0205N VivoBook E210MA E203MA € 25.99

Amazon.it

Amazon.it Features Prodotti KFD sono certificati TUV / CE / CB / FCC / RoHS /REACH; Rimborsabile entro 30 giorni , e 36 mesi di garanzia

Converte: 100-240V AC (General Purpose) ; Uscita: 19V 1.58A-2.37A -Si prega di ispezionare e scoprire che l'impostazione del tipo di specificazione del dispositivo dovrebbe funzionare e quindi cercare etichette o simboli che indicano la tensione e gli amplificatori

Connettore: 4.0*1.35MM ; Adattatore europeo con attacco è incluso Nota: se non si è sicuri della compatibilità di questo articolo o se si ha bisogno di aiuto per trovare il numero parte, si prega di contattarci tramite annuncio Amazon.

Compatibilità:Notebook Carica Batterie per Asus D540sa D553ma F540la F540sa F553m F553ma X453ma X540S X540sa X541sa X553M X553MA X553S X553SA Asus EeeBook E402MA E403SA E502MA Asus Vivobook Vivobook E12 E203 E203NA E203NAH F101b F102ba F202e Q200e S200e X102b X102ba X200ca X200la X200ma X201e X202e Asus Chromebook C200M C200MA C202SA C300M C300MA C300SA

Adattatore Caricatore Per Asus VivoBook E12 E203NA 90NB0EZ2-M03280 29,4 cm (11,6 Zoll HD) Notebook, Asus Eee PC F201E Asus X540L X540LA X541UA X556U F540SA-XX073D F540LA-XX274T F540LA-XX436T F553MA-BING-SX417B X540SA-XX062T C202SA-GJ0024 C300MA-RO002 C300SA-FN018, 0A001-00340200, 0A001-00330100, AD890326, ADP-33AW, ADP-33AW A, ADP-40MH, ADP-40TH A, EXA1206CH, EXA1206EH, EXA1206UH

NEUE DAWN 65W Caricatore Alimentatore per ASUS F555l F540 F552c F550L X556u X551C X554L X541N X555 X542u UX310UQ UX310U UX430U Caricatori alimentatori Adattatori per ASUS VivoBook pc F551ca F551ma € 21.09

Amazon.it

Amazon.it Features Ingresso: 100-240 V, uscita: 19 V, 3,42 A, suggerimento: 5,5 mm x 2,5 mm. Questo caricatore asus pc portatile è stato testato e certificato da FCC / RoHS / CE. Leggero, facile da trasportare, facile da usare. Elevata efficienza, sicurezza e affidabilità migliore che mai prima. La tecnologia avanzata garantisce la sicurezza dell'alimentatore e del computer portatile collegato

Compatibile con Asus X751 X751M X751MA X751L X751LX X751LAV X751S X751SA X751NA X751N R556 R556L R556LA X552 X552E X552EA X552W X552WA X552L X552LA X552LAV X552C X552CL X555 X555Y X555YA X555C X555CA X555D X555DA X555L X555LA X555LB X555U X555UB K551LN K551L K551 F555 F555L F555LA F555UA F555U S400 S400C S400CA X550 X550L X550LA X550C X550CA X550Z X550ZA X550J X550JX X550JK S301LA S301L S301 F554 F554L F554LA F551CA F551C F551 Caricatore per ASUS F555l f552

Compatibile avec Asus X551 X551M X551MA X551MAV X551C X551CA S300 S300C S300CA K550 K550CA K550C K550LA K550LNV K550L TP550LA TP550L TP550 S500 S500C S500CA Q500 Q500A X455L X455LA X455LD X455LN X455LF X455LJ X455 TP500 TP500L TP500LA TP500LN X502 X502C X502CA X450 X450L X450LA X450LB X450LD X450LN X450LNV X450LC X450LAV X401 X401A X401U R554 R554l R554LA D450 D450C D450CA Q551 Q551L Q301 Q301L Q301LAQ551LB Q551LN Q552 Q552U Q552UB V551 V551L V551LA V551LB Q501 Q550L400 Q400 D400

Altri modelli compatibili: R510LA-RS71 R510LA R554 R556 S300CA S300ca-bbi5t01 S301 S500 S56C TP500 TP500LA V500 X401A X44H X450 X450L X455L X455LA X501 X501A X502CA X502CA-BCL0901D X53E X54C X550 X551CA X551CA-HCL1201. 552 X552E X552EA X555 X555C X555CA X555D X555L X555LA X555LN X555LN-XO112H X55A X55C X751 X751M X751L X75A carica batterie asus pc

Cosa ottieni: alimentatore pc asus garanzia di 12 mesi, rimborso entro 30 giorni e assistenza clienti costantemente attenta. Se hai un problema prima o dopo il tuo ordine, puoi sempre contattarci via e-mail. fai del nostro meglio per risolvere il tuo problema READ Miglior Cuffie Over Ear Bluetooth: le migliori scelte per ogni budget

45W Caricatore PC Alimentatore per Asus Vivobook TP300 TP300LA TP300LD TP301 TP301U TP301UA TP412 TP412U TP412UA S15 S200 S200E S330 S330UN S430 S430UN S510 S510U S510UA S530 S530U, AC adapter Asus € 18.33

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A;Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: Caricatore Notebook per Asus Vivobook TP300 TP300LA TP300LD; TP301 TP301U TP301UA; TP412 TP412U TP412UA; TP201 TP201S TP201SA; TP203 TP203N TP203NA; TP401 TP401C TP401CA TP401M TP401MA TP401N TP401NA; TP410 TP410U TP410UA TP410UR; TP501 TP501U TP501UA; S15 S200 S200E; S330 S330UN; S430 S430UN; S510 S510U S510UA S510UN S510UQ; S530 S530U; AD883020 AD890326 AD2088020 AD2066020 AD890026; ADP-33AW A, ADP-45AW A, ADP-45BW C; EXA1206EH EXA1206CH EXA1206UH, Alimentatore PC Asus

✅ 【Compatibile con】: AC Adattatore per Asus VivoBook X556 X556U X556UA; X554 X554L X554LA; X553 X553M X553MA; X542 X542U X542UA; X541 X541U X541UA; X540 X540L X540LA X540U X540UA; X512 X512D X512DA; X509 X509J X509JA; UX434 UX434F UX434FA; UX430 UX430U UX430UA; UX360 UX360C UX360CA; UX330 UX330U UX330UA; UX305 UX305C UX305CA; F556 F556U F556UA; F554 F554L F554LA; F553 F553M F553MA; F541 F541U F541UA; F540 F540L F540LA F540S F540SA; F510 F510U F510UA; F302 F302L F302LA, Caricabatterie Asus

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri Caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricabatteria portatile ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅ 【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

65W Alimentatore caricatore per ASUS pc portatile F555 F751 F555L F555D F555U F550 F550C F552 F552L F554L X54h X53S X550 X550C X551C X552C X552 K550,PA-1650-78,PA-1650-93,ASUS Caricabatterie Notebook € 21.55

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3.42 A 65W; formato della spina: 5.5 mm*2.5mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS F555 F751 F555D F555L F555Q F555S F555U F555UB F555Y F555LA F555LD F555UA F554L F554LA F550 F550C F550L F550CA F550D F552 F552C F552E F552L F552M F552W F551CA F551C F551 F551M F502C F505 F505Z F540L F540U X53S X54h X550 X550C X551C X551M X552C X552L X554L X555 X555L X555U X55C ,Caricatore per Laptop ASUS

✅ 【Compatibile con】: ASUS K550 K550C K550J K550CA K550LA K501U K50LX K50IJ K551 K55V K55VD P50IJ P550C P550L TP500 TP 500LA TP500LN TP550 TP550L TP550LA S500C S500CA S505ZA S550C S56C S551 S400CA S400 S46 S46CA PA-1650-78 PA-1650-93 PA-1650-48 PA-1650-02 AD2087020 AD887020 ADP-65DW C, ADP-45BW, ADP-45BW C, ADP-65DW, ADP-65DW B, ADP-65GD B, ADP-65BW B, ADP-65AW A, EXA1203YH, EXA1208EH, A56C, A54C, Caricabatterie per asus pc

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri caricabatterie ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

33W Alimentatore Caricabatterie PC Portatile per ASUS Eeebook X205TA X205T X205 X205TA-DH01 X206H X206HA Caricatore ASUS Vivobook E200H E200HA TP200S TP200SA C201P C100P,Adattatore Caricatore ASUS € 19.99

1 used from €19.59

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ Uscita: 19V 1.75A-2.37A 33W ; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1.5A ; Connettore: square (ll adattatore europeo è incluso) . Nota: Assicurati che le specifiche di cui sopra corrispondano al tuo caricabatterie originale. Se non sei del tutto sicuro che questo prodotto sia ciò di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattarci PRIMA di acquistare. La nostra ricerca suggerisce che questo caricabatterie sarà adatto per il seguente modello di laptop.

✅ Compatibile con: ASUS Eeebook X205 X205T X205TA X206HA X206H X206 E205SA X205TA-BING-FD015BS X205TA-DH01 X205TA-EDU X205TA-DS01 X205TA-DS01-BL X205TA-DS01-BL-OFCE X205TA-DS01-GD X205TA-DS01-GD-OFC X205TA-DS01-GD-OFCE X205TA-EDU X205TA-HATM0103 X205TA-HATM1102M X205TA-RHATMN01 X205TA-SATM0404G X205TA-UH01 X205TA-UH01-BK X205TA-US01-BL / Caricatore ASUS VivoBook E200H E200HA E202 E202S E202SA E205SA F205TA E200HA-US01-BL E200HA-US01-GD E200HA-UB02-GD E200HA-UB02 E200HA-US01, Caricabatterie ASUS

✅ Compatibile con: ASUS Transformer Book Flip TP200S TP200SA TP200SA-DH04T TP200SA-UHBF / ASUS Chromebook C201 C201P C201PA C100 C100P C100PA C201PA-DS01 C201PA-DS02 C100PA-DB01 C100PA-DB02 C100PA-DS03 C100PA-RBRKT03 / ASUS P/N: AD890526 AS19175-808 01A001-0342100 0A001-00342300 0A001-00342400 0A001-00342500 0A001-00342600 0A001-00342700 0A001-00342800 0A001-00342900, 33W Alimentatore ASUS

✅ PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ: i nostri caricabatterie ASUS 33W sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che offrono protezione contro sovratensione IV, cortocircuito SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e cariche.

✅Servizio clienti - In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

Caricatore portatile da 45W 33W per Asus X541 X541S X541SA X541U X541UA X200L X200LA X553 X553M X553MA X553S X553SA X556U X556UA X556 F553 F556 F302 F302L F302LA notebook di origine corrente € 22.22

€ 21.20 in stock 1 new from €21.20

1 used from €19.31

Amazon.it

Amazon.it Features Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W; dimensione del connettore: 4.0mm * 1.35mm

Compatibilità Asus X540 X540L X540LA X540S X540SA; X541 X541S X541SA X541U X541UA X200L X200LA. Caricabatteria portatile proteggibile per notebook Asus Notebook AC Power Charger

Compatibilità con Asus F553 F553M F553M F556 F556U F556U F302 F302L F302L F302LA. Progettato per essere il compagno di viaggio perfetto, l'adattatore ha un design intelligente che consente di avvolgere il cavo CC su se stesso per una facile memorizzazione del cavo.

Compatibilité Asus X553 X553M X553MA X553S X553SA; X556U X556UR X556UA X556UB X556UJ X556UF X556

Garanzia: 30 giorni / 12 mesi garanzia di rimborso - scambio gratuito. Ricarica affidabile e rapida grazie alla tecnologia Purpleleaf RapidPower. Certificazione CE, ROHS, FCC.

65W Caricatore Alimentatore per ASUS F555 F555L F552L F551C F551M F550C X550C X551C X552C X554L X555L X751L S300C S400C K550C EXA1208EH PA-1650-78 ADP-65GD B W15-065N1B R510, Adattatore Portatile ASUS € 17.33

Amazon.it

Amazon.it Features ✅SPECIFICAZIONE: Caricabatteria PC ASUS - Ingresso: 100-240V 50-60 Hz; Uscita: 19V 3,42A 65W; Dimensioni del connettore del Caricatore Laptop ASUS: 5,5 mm * 2,5 mm; Lunghezza cavo: 2M, Alimentatore PC ASUS

✅COMPATIBILE CON: ASUS Vivobook F555 F555L F555LA F555LD F555LF F555U F555UA F555Y F554 F554L F552C F551 F551C F551M F550C F550CA F550D F550L F540S F540U F540Y F541U F502 F502C F751 F751LX F751S F751Y F504AU F504EA F55 F55C K55L K551 K551L K555L K550 K550C K550L K53E K53S K52F K52J K52N K501 K501L K501U K50L K50U S300 S300CA S301 S400C S400CA S500 S50CA S550 PA-1650-78 PA-1650-93 EXA1208EH EXA1203YH ADP-65GD B AD883020 R510 R510C R510D R510L R511L R512M R554 R554L R556 R556L Caricabatterie ASUS

✅COMPATIBILE CON: ASUS X751 X751M X751L X751S X751N X750LA X555 X555C X555CA X555D X555DA X555Q X555L X555LA X555LN X555LF X555U X555UA X555Y X555YA X552 X552E X552C X552L X552LA X552W X552WA X551C X551M X550 X550C X550CA X550L X550LA X550Z X502 X501 X455L X450 X402N X401 X75A X75V X75M X75L X75S X75N X55M X55C X55A X54C X54H X53SV Q301 Q400 Q500 Q501 Q502 Q55 Q551 Q552 A52F A53E A53S A54C A55A ADP-65DW C TP500 TP500L TP550 TP550L D450 D550 U46E U47A V500 V55 P550, Caricatore ASUS PC Portatile

✅ VANTAGGIO: NEW POW Adattatore di Alimentazione ASUS sono realizzati con materiali di altissima qualità e sono sottoposti a test di sovratensione/sovratemperatura/sicurezza. Certificazione CE/FCC/RoHS per la sicurezza. Progettato per essere il compagno di viaggio perfetto, l'Adattatore ASUS ha un design intelligente che consente di avvolgere il cavo CC su se stesso per riporlo facilmente. Questo Alimentatore Caricabatterie Notebook ASUS salvaspazio è l'ideale per la casa, l'ufficio e i viaggi.

✅ Garanzia: 30 giorni / 12 mesi di garanzia di rimborso Cambio gratuito, servizio eccellente e soddisfazione al 100%! Si prega di controllare il modello del dispositivo e le dimensioni del connettore prima dell'acquisto

45W Caricatore Notebook PC Alimentatore per ASUS F553 F553M F556 F556U F554L X540N X540SA X540U X541U X553M X556U E402 E402S E402M UX32V UX305 UX310 UX360 S200E S510U R540 Taichi21,Caricabatterie ASUS € 23.99

€ 22.00 in stock 1 new from €22.00

Amazon.it

Amazon.it Features ✅ 【Specificazione】: Uscita: 19V 1.75A-2.37A 45W / 33W ; Ingresso: 100-240V 50-60Hz 1,5A ; Dimensioni:4.0mm*1.35mm

✅ 【Compatibile con】: ASUS X540S X540 X540L X541 X541S X541U X542U X542 X553 X553M X556 X556U X556UA X510 X510U X200 X200C X405 X441 X441S X441U X453M X453S X453 X456U X456 X403 X403M X405U X200L X202 X302L F556 F556U F553 F553M F553S F510 F541U F541NA F540 F512 F512F F512U F402 F412 F102 F302 F302L, Caricabatterie PC Asus

✅ 【Compatibile con】: ASUS E402 E402M E402S E402N E403S E403N E403 E203 UX32A UX32V UX303 UX303U UX303L UX305 UX305C UX305L UX305U UX330 UX330U UX330C UX331U UX331 UX360 UX360C UX360U UX21A UX31A UX42A UX50 UX301 UX410 UX430 UX433 UX461 S200 S200E S510 S510U S510UA Taichi 21 Taichi 31 TP300 TP300L TP301 TP301U TP501 TP501U TP510U TP510 TP201 TP201S TP203 TP203N TP401 TP401C TP410, Alimentatore asus

✅ 【PRESTAZIONI, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ】 - i nostri adattatore per asus sono realizzati con materiali di altissima qualità e includono molte funzioni intelligenti che garantiscono protezione contro sovratensioni IV, cortocircuiti SC, surriscaldamento interno IO. Certificato CE / FCC / RoHS, il nostro caricatore ASUS Un cavo resistente che rimarrà intatto e sicuro anche dopo molti giri e carichi.

✅【Servizio clienti 】- In qualità di produttore professionale di caricabatterie, siamo orgogliosi di occuparci dei nostri prodotti perché attribuiamo grande importanza al servizio post-vendita. Offriamo una politica di restituzione e cambio all'avanguardia: offriamo un periodo di rimborso di 30 giorni. Inoltre, per un anno dalla data di acquisto, cambieremo il tuo prodotto gratuitamente se diventa difettoso.

【4.0 * 1.35 mm】 65W Alimentatore Caricabatteria per ASUS ZenBook UX360C UX305 UX305C UX330 UX330U UX360 X541 X540 F553 F553M F556 F556U K556 K556U F302 V755U A540U V556U A580B Caricatore portatile € 19.99

Amazon.it

Amazon.it Features Ingresso: 100-240V, 1.5A, 50/60Hz; Uscita: 19V 3.42A 65W; Lunghezza cavo: 5 piedi; Dimensione spina: 4.0mm * 1.35mm, Si prega di controllare il modello della macchina e le dimensioni dell'interfaccia del caricatore originale prima dell'acquisto. Compatibile con Asus VivoBook X540 X540S X540L X540SA X540LA X453MA X453SA asus X541UA X553M X553MA X553SA D553MA D540SA X556 X556UA F453SA F540SA F541SA F541UA F551MA F553MA F553SA F552L

Compatibile con ASUS Chromebook C200 C200M C200MA C300M C300MA C300SA asus X102B X102BA F102BA F200C F201E X200L X200LA S200E X201E Q200E E402 E403S E403SA Q504U Q504UA Q504 X102 X200 X201 X202E S200 Q200 Q302LA Q503UA F102 F201 E402SA UX303UA UX305CA Asus Zenbook UX305LA UX21A UX31A UX32A UX303LA, ASUS Transformer TP300L TP300LA X441SA X542UA S410UA Asus Chromebook C202SA X541S X541SA X541U F553 F302 F302L F302LA K556 K556U K556UA Taichi 21 Taichi 31 X200CA X200MA

Compatibile con Asus netbook EeeBook VivoBook E402ba E402bp E402ma E402na E403na E502ma E502na asus E502sa F101b F200ca F200ma F202e L402ma L402na L402sa L403sa X202 UX31LA UX32VD UX42VS UX52VS UX301 Vivobook F202 R103BA F200LA Zenbook UX305FA Transformer Book T300 T300LA TP300 TP300LD TX201 TX201LA Ultrabook Zenbook Prime UX42A

Certificato di sicurezza: CE, UL, FCC, RoHS, chip IC intelligente integrato, fornisce protezione da sovraccarico / protezione da surriscaldamento / protezione da cortocircuito.Abbiamo anche acquistato materiale di altissima qualità per garantire che le estremità del nostro alimentatore non si allenteranno mai e che i suoi fili rimarranno intatti e al sicuro dallo sfilacciamento, anche dopo molti giri e sessioni di ricarica del laptop

Promettiamo: un anno di garanzia.Durante questo periodo, se c'è un problema con il prodotto, si prega di non smontare, si prega di inviarci un'e-mail in tempo, riparare senza autorizzazione.

Sunydeal® Caricatore Notebook per Toshiba/Lenovo/Medion/Asus Adattatore PC Portatile Alimentatore Spina italiana output: 19V 4.74A 90W 65W Caricatori alimentatori Caricabatterie Connettore: 5.5X2.5MM € 19.99

Amazon.it

Amazon.it Features Specificazione】: 100-240V/ Output:19V 4.74A 90W / Connettore:Φ5.5 * Φ2.5 mm / La lunghezza totale del cavo: 2.8M (Facile da trasportare)! Garanzia di rimborso di 30 giorni / garanzia di 12 mesi di prodotto

Specificazione】: 100-240V/ Output:19V 4.74A 90W / Connettore:Φ5.5 * Φ2.5 mm / La lunghezza totale del cavo: 2.8M (Facile da trasportare)! Garanzia di rimborso di 30 giorni / garanzia di 12 mesi di prodotto

Compatibile con Toshiba Satellite A80 A85 A105 A200 A300 A350 A660 C670 L100 L300 L350 L350D L450 L500 L505 L550 L555 L650 L650 L670 M50 M70 P200 R50 R850 U300 P300 U400 S300 C40 C50 C660 C655 C670 C670D C675 C675D C840 C850 C850d C855 C855d C870 C870d C875 C875d P200D P740 P740D P745 P745D Pro A210 A300 A300D L40 P300 Asus A1 A3 A40 A41 A42 A43 A45 A450 A46 A5 A52 A53 A54 A55 A550 A56 A6 A73 A74 A8 A84 A85 A9 A72 A83 F3 F50 F55 F75 F6 F8 F80 F81 F83 F88 F9 G1 K40 k401 K41 K42 K43 K45 K450 K46

Asus K50 K52 K53 K55 K60 K56 K72 K73 K75 K84 K95 K51 K70 M12 N10 N43 N46 N53 N55 N56 N61 N71 N73 N75 N76 N81 N808 N82 X201 X32 X401 X402 X42 X43 X44 X45 X450 X452 x50 X501 X502 X52 X53 X54 x55 X550 X552 x70 X73 X75 X83 x80 X81 X82 X84 X85 X88 X35 X59 X5 X61SL X66 X71 U20 U24 U3 U30 U31 U32 U33 U35 U36 U38 U41 U42 U43 U44 U45 U46 U50 U52 U53 U56 U57 U80 U81 UL20 UL30 UL50 UL80 UX30 UX50 VX W90 L1 L1000 L7 L8 R409 S300 S400 S5200 S56 V450 V6 V85 W1 W3 W418 W5 W7 Y481 Y581 Z54 Z99 B43 B53 P43 P53

【Modello】: Per Toshiba / Lenovo / Medion / Asus (ASUS 19V 4.74A TOSHIBA 19V 4.74A LENOVO 19V 4.74A MEDION 19V 4.74A A1, A3, A40, A41, A42, A43, A45, A450, A46, A5, A52, A53, A54, A55, A550, A56, A6, A73, A74, A8, A84, A85, A9, A72, A83 Serie F3, F50, F55, F75, F6, F8, F80, F81, F83, F88, F9, G1 Serie K40, K401, K41, K42, K43, K45, K450, K46, K52, K52, K53, K55, K60, K56, K72, K73, K75, K84, K95, K51, K70, K72 Serie M12, N17908, N10, N43, N46, N53, N55, N56, N61, N71, N73, N75, N76, N81, N808, N8

65W Flgan Caricatore Alimentatore per ASUS X541NA X541N X540N P541UA P541U X542UA UX310U UX430U S510UQ X556UR TP410UA X542UR UX430UQ UX410U A512F ad2087020 65w € 26.99

Amazon.it

Amazon.it Features Adattatore Alimentatore per ASUS 19V 3,42A 65W 4,0*1,35MM. Ottima alternativa al caricabatterie originale ASUS Caricatori Alimentatore. Markenkompatiblität: notebook Asus, CE / FCC / RoHS, testato in Germania

Adattatore Alimentatore per ASUS f556ua ux310uq UX303LN UX303LN UX303LA UX303UB UX303UA ux303l X302LJ X302UV UX302LA ux302l UX32LN TP501UB TP50 1UA tp501uq tp301uj tp301ua-dw009t tp301uj TP300LA UX32LA Zenbook UX32VD

Adattatore Alimentatore per Asus ZenBook UX430UQ-GV019T UX430UQ-GV018T X542UA-GQ070T X542UR-GQ040T X542UR-GQ042T X556UR-XO524T S510UQ-BQ486T TP410UA-EC386T UX430UN-GV030T UX310UQ-FC380T X542UA-GQ266T P541UA-GQ1349 P541UA-GQ1506 X541NA-GQ209T X541NA-GQ171T X541NA-GQ028 X540SA-XX004T A541UA-GQ1445T X556UA-XO1068T UX310UA-GL746T

Alimentatore per asus q407i ux462d r409j e402y r545f r543u r543m x413j tm420i e410m e406m m712d s433i s512j s512d s413d ux431f s433f r564j ux434f r424d ASUS S532EQ K513EQ S433EA S533FA S533EA S533JQ S333JQ S433J K513F X513FA X515JA X415JA F513FA S513F X412FJ TP470EZ UX463FA Q507IQ

il pacchetto include: 1 adattatore di CA, 1 cavo di cavo di alimentazione di x, Garanzia di rimborso di 30 giorni, garanzia di prodotto di 12 mesi.

45W 33W Caricatore Asus - 4.0 x 1.35 mm - Alimentatore per ASUS Zenbook 14 15 Vivobook S14 S15 A512 F540l F541u F553m F556u S432 UX32a UX305 UX310u UX333 UX334 UX433 X540s X542u X543u TP412 19V 2.37A € 20.99

Amazon.it

Amazon.it Features Uscita: 19V 2.37A 45W (compatiblie con caricatore originale 19V 1.75A 33W) con Ø 4.0 x 1.3/1.35 mm connettore. Cavo di alimentazione è incluso. Standard CE e RoHS certificati. Rimborsabile entro 30 giorni, e garanzia di 2 anni da SUNYDEAL. Come puoi contattarci? 1. fai clic sul nome del venditore "UKEASYY", quindi fai clic su "Poni domande" sul lato destro della pagina. 2. Accedi al tuo account Amazon> seleziona "i tuoi ordini"> trova il numero dell'ordine> fai clic su "contatta il venditore"

SUNYDEAL Alimentatore PC portatile per ASUS ZenBook 13 14 Flip 13 14 15 serie UX301 UX302 UX303 UX305 UX306 UX310 UX310 UX330 UX331 UX333 UX3410 UX334 UX3410 UX301L UX302L UX303L UX303U UX305C UX305F UX305L UX305U UX306U UX310U UX330C UX330U UX331F UX331U UX333F UX334F UM431 UM433 UX410 UX410U UX430 UX430U UX431 UX431F UX433 UX433F UX433FL UX433FN UX434 UX434F UX360 UX360C UX360U UX362 UX362F UX461 UX461F UX461U UX462 UX463 UX463F UX562 UX562F UX562FA e UX21A UX31 UX31A UX32 UX32A UX32V UX32VD.

Laptop caricatore per ASUS VivoBook 12 14 15 17 serie F200 F202E Q200E L203MA S200E X202E A403F A403FA A405 A405U F403 F407 F412 F411 K430 L403 R410 X403 X403F X406 X407 X407U X409 X409F X409U X410 X411 X411U X412F X412U X420 X441 X441M X441U X442 X442U X453MA X453SA X456 X456U A540 F507 F509 F512 F512FA F512UF F512F F512U F540 F541 F542 F556 X507 X510 X512 X512U X530 X540 X541 X542 X556 F712 F712FA X712 e E402BA E402BP E402MA E402NA E402SA E403NA E403SA E406MA E406SA E502MA E502NA E502SA.

Caricabatteria per ASUS VivoBook S13 S14 S15 S17 serie S330 S403 S406 S409 S410 S412 S430 S432 S501 S510 S512 S530 S531 S532 S712 - S330FA S330FN S330UA S330UN S406UA S410UA S410UF S410UN S410UQ S430FA S430FN S430UA S430UF S430UN S510U S510UA S510UF S510UN S510UQ S530FA S530FN S530U S530UA S530UF S530UN S531FA S532F S532FA S532FL e ASUS VivoBook Flip 12 14 15 serie TP201 TP203 TP401 TP410 TP412 TP501 TP510 - TP201SA TP203NA TP203MA, TP401CA TP401MA TP410U TP412F TP412FA TP412U TP412UA, TP501U.

Alimentatore PC portatile Compatibile con ASUS 11 12 14 15 F K R X serie A556 D540 F102 F453 F540 F553 F556 K401 M509 Q302 Q303 Q503 Q504 R507 R507uf R520 R540 R541 R542 R543 X102 X200 X201 X509 X430 X540 X541 X453 X545 X553 X553m e ASUS Chromebook C200 C202 C300 serie C200M C200MA C202S C202SA C300M C300MA C300S C300SA, ASUS # AD890026, ADP-45AW A, ADP-45BW B, ADP-65AW B, ADP-33AW, ADP-33AW A, ADP-40MH, ADP-40TH A, EXA1206CH, EXA1206EH, EXA1206UH, N65W-01, N65W-02, PA-1650-67 READ Miglior Lampada Notturna Per Bambini: le migliori scelte per ogni budget

TKDY Caricatore universale per laptop da 65W Adattatore CA da 19V 3.42A per HP Dell Toshiba IBM Lenovo Acer ASUS Samsung Sony Fujitsu Gateway Notebook Ultrabook Chromebook € 21.99

Amazon.it

Amazon.it Features AMPIA APPLICAZIONE: il convertitore di alimentazione CA universale da 19 V 3,42 A, può funzionare per la maggior parte dei laptop Chromebook Ultrabook da 19 V (65 W di potenza massima). come laptop, monitor, TV, ecc.

TENSIONE DI INGRESSO IN TUTTO IL MONDO: CA 100-240 V CA 50/60 Hz, Tensione di uscita: CC 19 V, Corrente massima 3,42 A, Potenza massima 65 W. Plug and play, facile da usare.

ADATTATORE DI COMMUTAZIONE SICURO: CE FCC UL GS KC PSE CCC SAA e altre certificazioni. Protezione da carenza, protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione. Non c'è bisogno di preoccuparsi di eventuali incendi, esplosioni o scosse che si verificano.

DIMENSIONI JACK USCITA CC: J 7,4 * 5,0 mm, A 6,5 * 4,4 mm, H 5,5 * 3,0 mm, D 5,5 * 2,1 mm, E 5,0 * 1,7 mm, F 4,8 * 1,7 mm, 4,5 * 3,0 mm, G 4,0 * 1,7 mm, J 4,0 * 1,35 mm, L 3,0 * 1,0 mm. Conferma che il tuo dispositivo può adattarsi al connettore. NOTA: assicurarsi di confermare le dimensioni dell'interfaccia CC sopra indicate, indipendentemente dal fatto che includano le dimensioni dell'interfaccia CC dell'apparecchiatura.

GARANZIA POST-VENDITA: Se non sei soddisfatto del prodotto, puoi sempre metterti in contatto con noi, ti rimborseremo l'intero importo o ti invieremo uno nuovo in sostituzione.

DTK 19V 4.74A 90W PC Portatile Alimentatore caricatore per MSI ASUS Computer Caricabatteria Laptop Caricatori e alimentatori per PC portatili Notebook Adattatore Connettore:5.5 x 2.5mm € 25.99

Amazon.it

Amazon.it Features 【Specificazione】Input: 100-240V/ Output:19V 4.74A 90W/ Connettore: Φ5.5 * Φ2.5 mm. La lunghezza totale del cavo: 2.8M (Facile da trasportare)! 30 giorni di rimborso e 12 mesi di garanzia limitata

Adatto a tutti gli adattatori originali con dimensioni di interfaccia da 5,5 mm * 2,5 mm e 19 V 4.74 A da 90 W. Compatibile anche con 19V 3.42A 65W 19V 3.95A 75W. Elenchiamo solo una parte dei modelli di laptop compatibili. (si prega gentilmente di controllare l'adattatore originale)

Compatibile con X554L A73E A73S; B53; F3S F50S F55U F75A F75V F75VD; K40IN K42F K42J K43 K43SD K43SJ K43TK K45 K45A K45DR K45V K45VD K45VM K50AB K50I K52FRF K52J K52JB K52JC K52JR K52JT K53S K53SC K53SD K53SM K53SV K53TK K53Z K55DR K55V K55VJ K55VM K601J K60I K61IC K72F K72JR K73 K73E K73S K73SV K75DE K75VJ K84L K95VM; M50S; N10E N10JH N43SL N43SM N46VJ N46VM N46VZ N53J N53JF N53JQ N53S N53SM N53SN N55SL N56D N56DP N61 N61J N61VG N71J N73 N73J N73JQ N73S 1005px r5561 eee pc x101ch

N73SV N75 N75SF N76 N76V N76VM N81V N81VP N82JQ; P43E P53E; Q550 Q550LF; U20 U24A U3 U30J U31 U31JG U31S U31SD U31SG U32 U32VJ U32VM U33JC U35F U36S U36SG U41JF U43 U43F U43FRF U44SG U45JC U46S U46SM U46SV U52 U53F U53JC U56 U57 UL20 UL20FT UL30JT UL30V UL50A UL50V UL50VT UL80V; X44 X45 X45A X52F X53 X54 X54HR X54L X55 X55VD X73E X75 X75VD X83VB

Nota: controlla attentamente se l'interfaccia del caricabatterie scelta corrisponde al laptop. La punta del connettore: 5,5 * 2,5 mm. Garanzia: garanzia di rimborso di 30 giorni / garanzia del prodotto di 12 mesi.

65W Alimentatore caricatore per ASUS pc portatile X555 X550 X551 X552 X55C X54H X54C X53B X53S X402N K501U K550 K550C K55V F555 F555L F552L F554L F540 AD887020 ADP-65DW C,ASUS Caricabatterie Notebook € 20.30

1 used from €17.85

Amazon.it

Amazon.it Features ✅【Specificazione】:Ingresso: 100-240 V 50-60 Hz; Uscita: 19 V 3.42 A; Dimensione spina: 5,5 mm * 2,5 mm

✅【Compatibile con】: ASUS X555 X555L X555LA X555C X555CA X555D X555U X555UA X552 X552E X551CA X550 X550CA X502 X502C X501 X501A X401 X402 X455L X450 X55C X54H X54C X53B X53S X50 F555 F555L F554 F554L F551C F551CA F551 F550C F550CA F502 F540 K551 K551L K555L K555LA K550 K550CA K501 K501L K55L K53E K52F K50L K50U TP500 TP500LA TP550 TP550L TP550LA PA-1650-78 PA-1650-93 PA-1650-48 AD2087020 AD887020 ADP-65DW C, ADP-65DW B, ADP-65GD B, ADP-65BW B, ADP-65AW A,EXA1203YH,EXA1208EH,Caricatore pc asus

✅【Vantaggio】: Alimentatore asus realizzati con materiali di altissima qualità e testati per sovratensione / sovratemperatura / sicurezza. Certificazione CE / FCC / RoHS per la sicurezza.

✅【Vantaggio】: Questo caricatore pc asus portatile e salvaspazio è l'ideale per casa, ufficio e viaggi.

✅【 Garanzia】: 30 giorni di garanzia di rimborso / 12 mesi di cambio gratuito, servizio eccellente e soddisfazione al 100%! Si prega di essere certi acquisto.Si prega di controllare il modello del dispositivo e le dimensioni della connessione prima di acquistare.

19V 4,74A 90W Alimentatore caricabatteria per PC Notebook compatibile con Asus A52 K50 K50AB K50C K50IN K52 K52D K52F K52J K52JC K52N K53 K53E K53S K70 K70IJ X52 X52J X53 X53S X53U X54 X54C X54H (DC 5,5 mm * 2,5 mm) € 19.99

Amazon.it

Amazon.it Features ★Garanzia & Spedizione★ Garanzia Italiana di 1 anno e Spedizione Tracciata Veloce dall'Italia.

★Specifiche★ Input: 100-240V | Output: 19V 4.74A 90W | Connettore:Φ5.5 * Φ2.5 mm ★Avvertenze★ Prima di acquistare l'articolo oggetto dell'inserzione verificare preventivamente le indicazioni fornite dal retro del vostro PC (nella sezione in cui si descrivono i Volt e gli Ampere che necessita) e del vostro alimentatore originale.

★Certificazioni★ Alimentatori con Certificazione CE, FCC e RoHS per la sicurezza del consumatore in fase di acquisto e successivo uso. ★Contenuto dell'Offerta★ L'offerta include l'Alimentatore + cavo da muro con Spina Italiana, confezionato con scatola anti-urti per la massima protezione durante il trasporto.

★Compatibilità con Asus★ x101ch X401 X401A X401U X402C X44 X44H X44L X45 X450 X450C X450CA X452P X45A X501 X501A X52F X53 X53E X53S X53U X54 X54C X54H X54HR X54L X55 X550 X550L X550LA X550V X551 X551M X551MA X551MAV X555DA X555LA X55A X55C X55VD X73E X75 X750J X751LAV X751MA X75A X75VD X83V X83VB Z54C X502CA X550C X550CA X550Z X550ZA X551C X551CA, OLIVETTI OLIBOOK P35, P75 e altri

★Compatibilità★ P/N: ADP-90YD B, ADP-45BW, ADP-65JH BB, EXA0703YH, PA-1700-02, PA-1650-78, ADP-65GD B, PA-1650-01, EXA1203YH, 0A001-00040500, PA-1650-93, PA3714U-1ACA, PA3468U-1ACA, ADP-65JH BB , PA3917U-1ACA, PA3715U-1ACA, PA5034U-1ACA, PA5177U-1ACA, PA5044U-1ACA, PA3516U-1ACA, PA-1650-01 PA3467U-1ACA PA5178U-1ACA PA5035U-1ACA PA5180U-1ACA PA3743U-1ACA PA-1000 PA3822U-1ACA, PA3097U-1ACA, PA3165U-1ACA, PA3396U-1ACA, PA3467E-1AC3, PA3716U-1ACA, PA3743A-1AC3, PA3743E-1AC3, PA3822E-1AC3

Outtag 100W AC Adattatore Alimentazione 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V Caricatore di universale per HP Compaq Dell Acer Sony Fujitsu Toshiba NEC Great Wall Delta IBM Medion Delta Asus Samsung con 5V USB € 33.99

Amazon.it

Amazon.it Features Ingresso: DC 10–15 V, Uscita: DC 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V; Compatibile con 30W 33W 40W 45W 60W 65W 75W 100W Max. USB port, 5V 2.1A , 10W 10,5W max che permette telefono mobile, Power Bank, MP3, tablet, Ipad, Ipod , iPhone ect dispositivo periferica

Outtag DC Sostituzione Caricabatterie100W ha accompagnato di 16 punte per Acer, Sony, Fujitsu, Toshiba, Fujitsu, Nec, grande muraglia, HP Compaq, Dell, Delta, IBM, Asus, Samsung, LG, Medion, Delta

Funzioni di outtag prodotto ha un sistema di protezione contro il sovraccarico/protezione contro la sovratensione/protezione contro i cortocircuiti/Protezione contro il surriscaldamento

Compatibile con HP Envy Pavilion TouchSmart SLEEKBOOK 11, 14 15 Series, HP Chromebook 14 Series, HP Stream 11 13 14, X360, acer-aspire E1 e3 E5 E11 E14 E15 ES1, acer-aspire V3 V5 V7 R7 R3 S3 m3 M5 E5 E15 F5 F15, Acer Aspire E11 E14 R11 V15 TimelineX; TravelMate B1 B113, P6 p645; Extensa ms2361 ms2360 va70 ms2346 q5lj1 z09 ma52 q5wph ms2376 q5wt6 V5we2 z5we1 ZR6 zy2; Acer Chromebook 11 13 14 15 C720, C720P R11 C740 CB3 CB5, Aspire P3 S5 S7;

16 Connettori con diverse taglie, più pratica che di ricaricare i vostri dispositivi di Asus Zenbook UX21E and UX31E Series, Chromebook C200 C200MA C300 C300ma, x553 m, t300la, f553 m; HP Envy 4 6, Pavilion Sleekbook 14 15; TouchSmart SLEEKBOOK M6, M7, 15-j, 17-j, Dell Inspiron 11,13,14,15,17 5000 Series, PA-1650 – 02 hp-a0652r3b ADP-65JH DB PA-1700 – 02 SADP-65KB D ADP-30JH B Pa-1300 – 04 ADP-40TH A AK.065ap.013; 2 13.3 inch Toshiba Chromebook CB30 CB35 ecc.

Disclaimer: Prima di proseguire ulteriormente, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link diversi da Amazon. Abbiamo arruolato questa guida con il miglior Caricatore Pc Asus sul mercato nel 2021. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di cose diverse qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare l’Caricatore Pc Asus perfetto. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nell’account del nostro sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non addebiterai lo stesso.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Caricatore Pc Asus e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Caricatore Pc Asus di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Caricatore Pc Asus solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

Guida all’acquisto Caricatore Pc Asus 2021

Una guida perfetta per l’acquirente può essere stabilita solo attraverso esperienze di vita reale. Tutti hanno il diritto di ottenere informazioni perfette, e io seguo questa regola. Dopo aver trascorso più di ore 19 e aver esaminato più dei prodotti 7, sono balzato a una conclusione.

Condividerò le mie esperienze attraverso suggerimenti per l’acquisto di Caricatore Pc Asus in questa guida. Se vuoi rendere la tua esperienza utente più fluida, puoi prendere l’aiuto di questi suggerimenti per l’acquisto senza problemi.

Qual è il prezzo in primo piano?

Ogni volta che andiamo a fare shopping, i prezzi sono la cosa più importante che dobbiamo considerare. Caricatore Pc Asus di solito offre una vasta gamma di opzioni di prezzo. Puoi facilmente ottenere quello più economico con funzionalità di base e anche quelle premium con i prezzi più alti.

Dipende da te e dalle tue esigenze quale hai intenzione di sommare nel tuo carrello acquisti. Fai ricerche approfondite e cerca di scoprire quello che si adatta bene alle tue esigenze e preferenze.

La spesa superiore può far emergere problemi diversi per te in futuro. Quindi, sii rigoroso con il tuo limite di budget. Assicurati di ottenere il prodotto più economico che include tutte le funzionalità che sei disposto ad avere nel tuo acquisto finale.

Ma se preferisci avere solo su un prodotto di qualità e il prezzo del miglior Caricatore Pc Asus non ti disturba davvero, vai a dare un’occhiata a quello che è caratterizzato dalle funzionalità più premium.

Passa attraverso le funzionalità in profondità

Insieme ai prezzi, le funzionalità sono una delle altre cose più importanti che contano molto durante l’acquisto finale. Un Caricatore Pc Asus non può essere considerato perfetto se non include tutte le cose che preferisci avere nel tuo acquisto finale.

Se sei disposto a ottenere un buon rapporto qualità-prezzo, ti suggerirei di andare con un prodotto che sta assicurando anche il tuo futuro. Ma come farlo? Non preoccuparti, è abbastanza semplice andare avanti.

Basta creare un elenco di tutte le diverse versioni o modelli di Caricatore Pc Asus. Una volta creato correttamente, ora confronta questi modelli o versioni tra loro. Dai un’occhiata ai prezzi del prodotto, ai suoi vantaggi, pro, contro e confronta con le tue esigenze di funzionalità. Cerca di ottenere quello più vicino alle tue aspettative.



Quale marchio stai scegliendo?

Il nome di un marchio rinomato porta un livello di fiducia, credibilità e affidabilità lungo di esso. Tutti preferiscono scegliere un marchio in grado di fornire migliori servizi di vendita e post-vendita. Un marchio non solo è una garanzia della qualità, ma rende l’accesso ancora più conveniente.

Pensa, il tuo Caricatore Pc Asus ha incontrato un incidente subito dopo uno o due mesi dal suo acquisto o improvvisamente ha smesso di funzionare a causa di alcuni problemi interni, quale sarebbe stata la prima cosa che farete? Lo porterà immediatamente in un vicino centro di riparazione per trovare la soluzione assoluta, giusto? Ma questo è qualcosa che farà emergere anche molte spese di riparazione o manutenzione.

Un marchio ti assicura bene la qualità dell’Caricatore Pc Asus che ti sta fornendo e si occupa anche dei servizi o delle domande senza alcun ritardo.

Le offerte creano molta differenza

Non tutti i prodotti disponibili sul mercato vengono fuori con alcune offerte o coupon di sconto, ma se ne stai ottenendo uno con alcune offerte, vai a prendere l’opzione in questo momento. È la cosa migliore che potresti fare per rendere il tuo acquisto conveniente e vantaggioso.

Il miglioramento della tecnologia ha alleggerito tutto per ora. Sono finiti i giorni in cui è necessario correre nei diversi negozi del mercato solo per controllare le diverse offerte di sconto o coupon forniti da loro.

Il livello di concorrenza è cresciuto molto più in alto in questi giorni. La maggior parte dei negozi online e offline offre diversi coupon di sconto e offerte per attirare l’attenzione dei consumatori. L’importo e il numero di offerte di solito raddoppiano durante le festività natalizie. Puoi facilmente controllare il tuo sito di e-commerce preferibile per ottenere le tue offerte preferite in modo abbastanza conveniente.

La garanzia conta molto

Controllare un prodotto o un servizio senza garanzia è proprio come mettere a rischio il tuo investimento. I prodotti provenienti da marchi rinomati forniscono diverse opzioni di garanzia agli utenti e ciò ti mantiene al sicuro dalle stravaganze da spendere per la riparazione e la manutenzione. Passa attraverso l’opzione di garanzia fornita dai diversi fornitori di servizi e prova a dare un’occhiata a quella che ti offre l’opzione migliore della lega.

Passa attraverso le recensioni profondamente

Le recensioni aiutano i consumatori a conoscere in dettaglio le diverse funzionalità, pro e contro e i prezzi di un prodotto. Questi sono i contenuti che fanno emergere ogni lato di un prodotto tra noi.

Una guida all’acquisto perfetta è solo questo, che ti sta aiutando a ottenere il miglior prodotto sul mercato senza alcun fallimento. Con il coinvolgimento della tecnologia, è diventato abbastanza più facile sapere cosa dicono altre persone di un particolare prodotto o servizio.

Devi solo passare attraverso diversi siti Web per conoscere in dettaglio queste recensioni. Amazon è uno dei siti di e-commerce più rinomati che attualmente serve miliardi di clienti in tutto il mondo. La maggior parte delle recensioni fornite contro i prodotti arruolati qui sono attraverso clienti reali e possono servire per essere abbastanza utili durante l’acquisto finale.

Il venditore è fidato o no?

Confermare il marchio dell’Caricatore Pc Asus che stai acquistando non è solo sufficiente, ma devi anche ricontrollare anche la credibilità e l’affidabilità del venditore. È il modo per stare al sicuro da frodi e truffe in corso. C’è un grande volume di venditori disponibili sul mercato che fornisce la prima copia della Caricatore Pc Asus. A volte diventa abbastanza difficile distinguere tra l’originale e la prima copia dell’Caricatore Pc Asus .

Quindi, diventa abbastanza importante per te ottenere quello anche da un noto venditore. Se sei disposto ad acquistare Caricatore Pc Asus online, preferiremmo che sceglierti solo Amazon.

Il verdetto

Allora, ragazzi! Spero che questa guida sia riuscita a ottenere la soluzione perfetta per tutte le tue domande. Abbiamo arruolato qui le diverse e migliori Caricatore Pc Asus disponibili sul mercato per il 2021. Tutti i prodotti arruolati qui sono i migliori in termini di qualità e convenienza. Non dimenticare di controllare il tuo elenco di preferenze ed esigenze e assicurati di confrontarli con quelli in primo piano nel prodotto finale.

Per concludere questa guida

Ciascuno dei prodotti che vengono arruolati sopra in questa guida è una garanzia di qualità e convenienza. La cosa migliore qui è che ognuno di questi prodotti è caratterizzato da alcuni set unici di funzionalità che lo rendono diverso in un modo unico.

Dal premio uno al molto semplice con l’opzione economica, ci siamo arruolati soprattutto. L’unica cosa che devi fare è esaminare i dettagli con molta attenzione e dover controllare i pro e i contro forniti insieme a quelli in modo da poter rendere l’affare assoluto.

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.