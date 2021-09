Home » Personal computer Miglior Asus Transformer Book: le migliori scelte per ogni budget Personal computer Miglior Asus Transformer Book: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Hai mai provato ad acquistare un Asus Transformer Book perfetto?

Se sì, sarei ben consapevole della durezza di questo compito scoraggiante.

Diventa abbastanza difficile trovare il migliore soprattutto quando abbiamo così tante opzioni disponibili.

Sai qual è la parte peggiore di questa situazione?

Tutto sembra essere così identico; non riusciamo nemmeno a distinguere tra tutti.

La cosa migliore che ti aiuta al meglio in questo momento è una guida all’acquisto perfetta per Asus Transformer Book. Oggi sono qui con l’elenco completo delle Asus Transformer Book più votate disponibili sul mercato nel 2021.

Ogni singolo centesimo conta molto. Quando si tratta di investimenti, bisogna stare molto attenti. Non puoi mettere a rischio i tuoi soldi guadagnati duramente solo per verificare se il tuo prodotto preferito ti sta fornendo il meglio o meno.

Per renderlo molto conveniente per i nostri lettori, ho fatto ricerche adeguate, recensito diversi Asus Transformer Book e li ho anche confrontati tutti prima di raggiungere la decisione finale.



ASUS Transformer Book T101HA-GR049T, Notebook con Monitor 10,1" WXGA Glare, Touchscreen, Intel Atom x5-Z8350, RAM 4 GB DDR3, 64 GB EMMC, Windows 10 € 299.90 in stock

1 used from €299.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Notebook con schermo da 10,1" WXGA Glare e Touchscreen

4GB di RAM e 64GB di EMMC

Scheda grafica condivisa Intel HD Graphics 400

Sistema operativo Windows 10. Versione Trial per il pacchetto Microsoft Office (prova 60 gg).

Layout Italiano

Asus Transformer BOOK T101HA-GR060T Notebook € 329.90 in stock

1 used from €329.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 90NB0BK2-M05820 Model 90NB0BK2-M05820

Custodia Borsa Ventiquattrore Cartella Involucro Sleeve Case da Trasporto con Manico e Zip Multitasche Laterali per 12 Pollici Macbook/Lenovo Yoga Book/Asus Transformer 3 Pro T303UA Grigio Scuro € 12.43 in stock 1 new from €12.43 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Product Description: CUSTODIA VIA MISSMAO.

Il legame con zip imbottito evita le graffiature.

Materiale esterno in materiale resistente all'acqua offre una protezione superiore.

Design leggero e alla moda, perfetto per il lavoro e l'utilizzo quotidiano.

12" : Esterno (33,5 * 23,5 * 3cm), Interno (32,5 * 22,5 * 2,5 cm), specificamente progettato per computer portatili da 12 pollici, adatta perfettamente per Apple MacBook nuovo. , L'altro comparto anteriore più piccolo per tavolette, riviste, libri, penne, cavi, ecc.

ASUS T101HA / Transformer Book T101HA Custodia,Mama Mouth slim sottile di peso leggero con supporto in Piedi caso Case per 10.1" ASUS Transformer Book T101HA Windows 10 Tablet 2016,Love Tree € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato specificamente per 10.1" ASUS Transformer Book T101HA Windows 10 Tablet 2016

2 angoli, perfetto ogni volta che si digita o guardare video

Custodia in Pelle PU di prima qualità, leggera e sottile per un profilo ultraslim. Ottima resistenza all'usura e tocco comodo, per una totale protezione contro graffi e sporco

Design attrattivo e funzionale, look trendy con un tocco di eleganza. Taschine porta-carte e cuciture resistenti promettono una protezione duratura

taglio preciso e progettazione di uqalita'; Facile accesso a tutte le porte, sensori, altoparlanti, telecamere e tutte le custodia

KFD DC 19V 2,37A 45W Caricabatterie Alimentatore per Asus Zenbook UX31E T200 t200t T200TA Asus T300 Chi T300CHI Samsung Ativ Book 9 Acer Chromebook C730 Notebook PC portatile Caricatore € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotti KFD sono certificati TUV / CE / CB / FCC / RoHS /REACH; Rimborsabile entro 30 giorni , e 36 mesi di garanzia

Converte: 100-240V AC (General Purpose): Uscita: 19V 1.58A-2.37A -Si prega di ispezionare e scoprire che l'impostazione del tipo di specificazione del dispositivo dovrebbe funzionare e quindi cercare etichette o simboli che indicano la tensione e gli amplificatori

Alimentatore per ASUS Transformer Book T300 CHI, T300CHI, T200TA, T200T, AD890326, 010BLF, Samsung ATIV Book 9 NP900X3L, NP900X5L, Lite Plus: Np900x3A, NP900X3B, Np900x3C, NP530U3C, NP530U3B, XE700T1A.

Caricatore per Acer Aspire R 13 14 15 R5-471T R5-571T R7-371T R7-372T; S5-371 S7-392 S7-393; V13 V3-331 V3-371 V3-372T; Switch 11 11V 12 Alpha SW5-171 SW5-171P SW5-173P SW5-271 SA5-271; Aspire One Cloudbook 11 14 AO1-131, AO1-431; Acer Spin 5 SP513-51; Acer Swift 3 SF314-51 A13-045N2A PA-1450-26

Connettore:3,0*1,0/1,1MM: Adattatore europeo con attacco è incluso Nota: se non si è sicuri della compatibilità di questo articolo o se si ha bisogno di aiuto per trovare il numero parte, si prega di contattarci tramite annuncio Amazon

[TUV GS Listed] huikeyuan Micro USB Caricatore per Asus Transformer Book T100 T100TA T100TAM T100TAF T100HA t101ha; Asus ZenPad; Asus Memo Pad 7 8 10; TF103 C TF103CX TF0310 C € 23.53 in stock 1 new from €23.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Uscita: 5 V 5,25 V 3 A. Lunghezza cavo 1,8 M./12 mesi di garanzia e 30 giorni garanzia di rimborso.

TÜV GS testato e certificato in Europa. Il codice TUV 85424. puoi andare a TUV G5CT13 sito, per confermare. Efficiency livelli vi

'Compatibile: Raspberry Pi, Android Tablet PC, smartphone, Asus Transformer Book T100 T100TA T100TAM T100TAF T100HA t101ha T100TA-C1-GR T100TA-C1-GR (S) T100TA GR C2 GR T100TA B1 T100TA-B2-GR All-in-One rh11t se; T100TA ASUS MeMOPad 7", 8", 10 Series, tf103 Series, Fonepad e tutte le PadFone; Asus MeMO Pad 7 8 10 HD FHD LTE; Asus ZenPad C 7.0, 8.0, 10; 7 Z170 C Z170 C-A1-BK; 8 Z380 C Z380CX-A2-MT Z380KL z380 m; 10 z300 m Z300 C Z300CL P/N: PA-1900 – 07 ad83531

Compatibile: Bose Soundlink color Bluetooth Portable Speaker 627840 – 1110, 627840 – 1210, 627840 – 1410, 627840 – 1510, 627840 – 1610, Bose SoundLink Mini II 725192 – 1110, 725192 – 1310

Compatibile: HP ChromeBook 11, 11 G2 11 – 1101, 11 – 1101us, 11 – 1102, 11 – 1103, 11 – 1121us, 11 – 2000 NA, 11 – 2010 NR///HP Pavilion x2 10-k010nr, 10-k010wm, 10-k020nr, 10-k077nr READ Miglior Chiavetta Usb 4G: le migliori scelte per ogni budget

Katumo - Custodia protettiva a portafoglio, in pelle per Asus Transformer Book T101HA 10,1", con tasca per carta di credito blu Blu 1 € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Protezione per Asus Transformer Book T101HA 10,1".

Ottima protezione contro graffi e rigature.

Design elegante, materiale di buona qualità, in cuoio.

Prodotto costruito con fessure per carte di credito, tessere e banconote.

Pulsanti, porte e controlli facilmente accessibili.

ASUS Transformer Book T101HA Custodia,LiuShan slim Sottile Pieghevole con supporto in Piedi caso per 10.1" ASUS Transformer Book T101HA Tablet,Nero € 11.48 in stock 1 new from €11.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato specificamente per 10.1" ASUS Transformer Book T101HA Tablet.

Leggero e protettivo. Premium PU esterno in pelle e microfibra interni.

Flip supporto integrato per digitazione e visione angoli. Chiusura magnetica e con il supporto della penna stilo.

taglio preciso e progettazione di uqalita'; Facile accesso a tutte le porte, sensori, altoparlanti, telecamere e tutte le funzionalità.

Clip funzione leggio per vedere film, navigare e videochiamare con facilita'. La custodia si adatta perfettamente alle funzioni del telefono e mantiene l'accessibilita' a tasti e prese.

Caricatore adattatore per computer portatile 19 V 2,37 A 45 W per ASUS Zenbook UX305 UX21A UX32A Series Taichi 21 31 Asus Transformer Book Flip T300LA TP300LA Adatto a: ADP-45AW A 4,0 mm 1,35 mm € 23.41 in stock 1 new from €23.41

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ingresso: 100-240V; Uscita: 19V 2.37A; Potenza 45W max.

Ricambio per Asus Zenbook UX305 UX21A UX32A serie Taichi 21 31 Asus Transformer Book Flip T300LA TP300LA Adatto a: ADP-45AW A

Dimensione del connettore: 4,0 x 1,35 mm. Si prega di confermare la dimensione per assicurarsi che si adatti al computer.

La confezione comprende: 1 adattatore CA 65 W

Zosam garanzia - la vostra fedeltà è importante per noi, quindi se non vi piace il nostro prodotto o non ne volete per qualche motivo, accetteremo volentieri il ritorno e vi rimborseremo entro 30 giorni e 12 mesi per la garanzia e lo scambio. In ogni caso, il restituzione o il rimborso sono disponibili. (Si prega di verificare il modello del proprio computer portatile e di acquistarlo in tutta sicurezza!)

Asus T302CA-FL042R Transformer Book Notebook, Display 12.5", Processore Intel Core M7-6Y75, RAM 8 GB, SSD 512 GB € 1,199.00 in stock 1 new from €1,199.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Notebook convertibile: da Notebook a Tablet

Monitor 12.5 " TouchScreen FullHD (1920 x 1080)

Processore Intel Core M di ultima generazione

Elevata autonomia batteria

K KYUER 31Wh 3.8V C12N1320 Laptop Batteria per ASUS Transformer Book T100 T100T T100TA T100TA-C1 GR T100TAL T100TAF T100TAM Series 10.1" Tablet PC 2in1 Notebook Convertible 0B200-00720300 € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MODELLI COMPATIBILI:ASUS Transformer Book T100 T100T T100TA T100TA-C1 GR T100TAL T100TAF T100TAM Series 10.1" Tablet PC 2in1 Notebook Convertible Batteria C12N1320 Laptop Battery.

BATTERIA DI RICAMBIO DI ALTA QUALITÀ PER COMPUTER PORTATILI: fa rivivere il tuo laptop con una batteria K KYUER di alta qualità; realizzato con materiali di alta qualità, celle di alta qualità e dotato di caratteristiche di sicurezza.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: non acquistare batterie economiche e non sicure, le nostre batterie sono certificate UL / CE- / FCC- / RoHS per la loro sicurezza e dotate di una varietà di caratteristiche di sicurezza, tra cui cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarico.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ: le nostre batterie per laptop sono realizzate con materiali di alta qualità e circuiti stampati per garantire durata e prestazioni. Utilizziamo solo batterie della più alta qualità, che consentono fino a 500 cicli di ricarica.

18 MESI DI GARANZIA: Siamo così sicuri delle prestazioni delle nostre batterie per portatili di ricambio, che uniamo una garanzia di 18 mesi con ogni singolo acquisto.

MoKo ASUS Transformer Book T101HA Case - Sottile Pieghevole Tastiera Portfolio Custodia con Funzione Auto Sonno/Sveglia per ASUS Transformer Book T101HA 10.1" 2016, Nero € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questa custodia è progettata specificamente per Asus Transformer Book T101HA 10.1" 2016 tablet. Facile accesso a tutte le funzioni e controlli con funzione auto sonno e sveglia.

Leggero e protettivo. Premium PU esterno in pelle e microfibra interni.

Flip supporto integrato per digitazione e visione angoli. Chiusura magnetica e con il supporto della penna stilo.

Cinturino elastico aggiuntivo per tenere il dispositivo sicuro nella custodia.

Garanzia a vita. Si prega di cercare "MoKo Transformer Book T101HA" per altri accessori offerti da BSCstore.

Asus Chromebook C223 Notebook con Monitor 11,6" HD Anti-Glare, Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 32GB eMMC, Sistema Operativo Chrome, Grigio € 269.00

€ 199.00 in stock 2 new from €199.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Notebook leggero e compatto: solo 1kg di peso e uno spessore di 17,3mm per portarlo sempre con te

Velocità e funzionalità garantite da processore Intel Celeron N3350, scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500 e sistema operativo Chrome veloce, semplice e sicuro sviluppato da Google

Tutta la connettività di cui hai bisogno con la porta USB Type-C, slot micro SD e Wi-Fi 802.11ac dual-band

Disponibilità di camera HD 720p dalle performance elevate e di porta USB Type-C per la connessioni di altri dispositivi

Ottimo per chi cerca un Notebook pratico e compatto, dall’interfaccia semplice e intuitiva per svolgere le attività di tutti i giorni con la miriade di app disponibili nel Google Play Store

CHUWI Laptop CoreBook X 14 Pollici Portatile con Intel Core i5-8259U (fino a 3,8 GHz) 8GB RAM 512GB SSD 2160 x 1440 Risoluzione Windows 10 Notebook PC Wi-Fi BT4.2 Type-C PD2.0 46.2Wh € 519.00 in stock 2 new from €519.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CHUWI CoreBook X con processore Intel Core i5-8259u con Iris plus 655 graphics, fornisce prestazioni grafiche, di rete e di elaborazione rapide e reattive con gestibilità di livello aziendale. Con una forte produttività e con lo stesso processore MacBook Pro, supporta giochi su larga scala

Questo portatile Con schermo IPS da 14 pollici, risoluzione 2160 * 1440, rapporto di aspetto 3:2, risoluzione 2K, la gamma di colori NTSC può arrivare fino al 70% per visualizzare i colori con precisione, CoreBook X può mostrarti la straordinaria esperienza visiva.

Dotato di DDR4 da 8 GB,512GB Kingston NVMe SSD,le schede madri sono dotate di slot per RAM DDR4,supporta l'aggiornamento del modulo di memoria, CoreBook X può caricare più attività in background. Il lavoro d'ufficio e il videoclip sono leggeri per questo. Attiva/disattiva senza ritardi per migliorare l'efficienza.

Dotato di interfaccia USB-C con tutte le funzioni, supporta la trasmissione di audio, video e dati, supporta anche la ricarica rapida PD2.0, un'ora può essere piena del 60% della potenza. Inoltre, ci sono molte interfacce come USB- Un jack per cuffie da 3,0*1, 3,5 mm, estensione SSD M.2, Micro-SD, ecc.

Adotta una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 46,2 WH, la durata della batteria è fino a 8 ore, il che è sufficiente per un'intera giornata di utilizzo.(Nota: la tastiera è una tastiera americana, ma daremo via una custodia per tastiera in italiano)

Z8350/4G/64Gb/Hdgraph/10.1-Mt/Pink-Gold/ € 250.90 in stock

1 used from €250.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 90NB0BK3-M05830 Model 90NB0BK3-M05830 Is Adult Product

ALLDOCUBE iPlay40 Tablet, schermo LCD IPS full HD da 10,4 pollici 2000x1200, CPU a otto core UnisocT618, 8 GB di RAM, 128 GB di ROM, Android 10.0, Dual SIM 4G LTE, doppia fotocamera € 269.99 in stock 2 new from €269.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tablet ad alta capacità】 Il tablet iPlay 40 viene fornito con 8 GB di memoria LPDDR4 ad alta capacità, in modo che il tablet possa cambiare più app senza problemi. Con 128 GB di spazio di archiviazione, musica, foto, film e tutto ciò che ti piace con iPlay 40, non devi più preoccuparti di esaurire lo spazio di archiviazione. Allo stesso tempo, iPlay 40 supporta anche schede TF con una capacità fino a 2 TB, che espande lo spazio di archiviazione per soddisfare più esigenze.

【Tablet PC HD】 Il display ad altissima risoluzione 2k (2000x1200) da ben 10.5 pollici, offre un ampio angolo di visione e immagini nitide, con colori vivi e coinvolgenti. Grazie alle cornici ridotte a circa 8mm, avrai meno distrazioni per goderti al meglio i tuoi contenuti.

【Prestazioni potenti】 Il tablet iPlay 40 ha il potente chip del processore octa-core ad alta velocità di Unisoc T618, utilizza la tecnologia di processo a 12 nm e ha due core di architettura A75 ad alte prestazioni e sei core di architettura A55 ad alte prestazioni per un'enorme potenza. Supporta l'accelerazione intelligente delle reti di intelligenza artificiale neurale e una potente potenza di calcolo. Ottima efficienza energetica, molti operatori, alta precisione.

【Dual SIM dual standby】 ALLDOCUBE iPlay40 dispone di un'ampia disponibilità di connessioni, supporta reti dual 4G TD-LTE e FDD-LTE, con lo slot dual sim che non impedisce l'uso della microsd. Grazie alla tecnologia VoLTE potrai chiamare ed utilizzare la connessione ad internet allo stesso tempo, su rete 4g, per massimizzare il tuo tempo.

【Garanzia】Rilassati grazie alla possibilità di reso entro 30 giorni e una garanzia sul malfunzionamento di 24 mesi. Se hai dubbi o domande, contattaci direttamente tramite i messaggi al venditore, dalla cronologia ordini troverai il percorso giusto.

Samsung Galaxy Book Tablet Black, Display da 10.6, 64 GB Espandibili, LTE, Nero [Versione Italiana] € 879.00

€ 854.96 in stock 1 new from €854.96

1 used from €699.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Display da 10.6", risoluzione FHD (1920 x 1280 pixel)

Connettività 4G LTE + Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+ 5GHz, VHT80 MIMO

Tastiera con layout italiano QUERTY

RAM da 4 GB

Memoria da 64 GB (espandibile con MicroSD fino a 256 GB)

Asus Zenbook 14 UX425EA#B08CGKYNYN, Notebook alluminio, Monitor 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Lilac Mist € 999.00 in stock 1 new from €999.00

1 used from €873.74

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Notebook in alluminio con display FHD NanoEdge dai bordi molto sottili, compatto e leggero con uno spessore di 13,9mm: rapporto schermo-corpo del 90% e un peso di soli 1.17kg

Tastierino numerico NumberPad integrato nel mouse pad, cerniera ErgoLift con alzata ergonomica e tastiera retroilluminata con design edge-to-edge per un'ottima esperienza di digitazione

Prestazioni all’avanguardia con Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-1165G7 e la nuova scheda grafica Intel Iris Xe che garantiscono ottime prestazioni per Notebook così sottili e leggeri

Connettività completa e versatile grazie un set completo di porte I/O, al veloce Wi-Fi 6 (802.11ax) e alla webcam HD a infrarossi (IR) per un rapido riconoscimento facciale

Ottimo per chi cerca prestazioni all’avanguardia e ottima portabilità in un Notebook che semplifica il lavoro in multitasking, la produttività e l’intrattenimento

4G LTE Tablet 10 Pollici Con wifi 4GB RAM+64GB ROM, DUODUOGO Android 10.0 Tablet PC con Tastiera, 8000mAh, 4 Core, G+G Schermata IPS HD,GPS,Bluetooth,Supporta Netflix, Sky Go, DAD, ecc. (Oro) € 123.66

€ 113.89 in stock 1 new from €113.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Memoria potente + due slot per schede SIM: un tablet con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, che può essere espanso a 128 GB utilizzando una scheda microSD.Il tablet ha due slot per schede SIM, per YouTube, Netflix e Skype, la velocità di download è fino a 150 Mbps. (Tipo di scheda SIM: scheda SIM standard).

Accessori multifunzionali e completi: tablet e tastiera si uniscono in uno, per soddisfare le esigenze di studio, viaggi e famiglia, è un sostituto ideale per i notebook. Soprattutto auricolari, adattatori OTG, custodie protettive, mouse wireless, tastiere Bluetooth, pellicole protettive nano, penne touch, ecc. Non è necessario acquistare accessori aggiuntivi, il che è molto conveniente.

Tablet da 10,1 pollici: Android 10.0 recentemente aggiornato è più fluido, sicuro e veloce. Puoi scaricare app Android senza preoccuparti della compatibilità. Supporta la connessione a WIFI / GPS e Bluetooth. Risoluzione HD 1200 * 800 pixel ad alta risoluzione, che consente di guardare film e video in modo più chiaro, proteggendo al contempo la vista.

Batteria durevole da 8000 mAh: tablet durevole per un massimo di 6 ore, che ti consente di goderti il ​​tempo libero dopo il lavoro, guardare film, fotocamera ad alta definizione, 5 milioni di pixel e 8 milioni di pixel, per soddisfare le tue esigenze quotidiane di fotografia.

【Garanzia servizio post vendita + accessori scatola:】 Garanzia gratuita per 18 mesi, Inoltre, regaliamo abbastanza accessori, non è necessario acquistarli separatamente. Accessori: 1 x tablet da 10 pollici, 1 x TABLET guscio, 1 x tastiera Bluetooth, 1 x topo senza fili, 1 x caricabatterie; 1 x cavo di tipo C, 1 x Cavo di ricarica per tastiera Bluetooth; 1 x adattatore OTG, 1 x Stilo, 1 x Adesivi tastiera italiana , 1 x manuale italiano, 1 x Protezione per lo schermo (già incollata) READ Miglior Dell Inspiron 15: le migliori scelte per ogni budget

HP-PC Pavilion 14-ce3035nl Notebook, Intel Core i7-1065G7, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Nvidia GeForce MX250 4 GB, Windows 10 Home, Schermo 14” FHD Antiriflesso, Lettore Micro SD, USB-C, HDMI, Webcam, Argento € 1,149.99

€ 999.99 in stock 1 new from €999.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sistema operativo: Windows 10 Home

Processore: Intel Core i7-1065G7

Memoria: RAM 16 GB - SSD 1 TB

Schermo: Display 14" FHD 1920 x 1080 IPS Antiriflesso, micro-edge, 250 nit, 45% NTSC

Caratteristiche: Wi-Fi, Bluetooth, Webcam HP Wide Vision HD microfono digitale integrato, Audio Bang & Olufsen, HP Audio Boost, Lettore Impronte Digitali, Tastiera Retroilluminata, Lettore Micro SD

WYGUO C12N1406 0B200-00720500 Sostituzione della Batteria del Laptop per ASUS Transformer Book T100TAL Transformer Book T100TAL-1K Pad Transformer Book T100TAL Series(3.85V 31Wh) € 45.88 in stock 2 new from €45.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Condizione: nuovo Voltaggio: 3,85 V Capacità: 31 Wh

Sostituire il numero di parte: C12N1406 0B200-00720500

Adatto per: Asus Transformer Book T100TAL Transformer Book T100TAL-1K Pad Transformer Book T100TAL

Nuovo dal produttore. Certificazione CE / FCC / RoHS per la sicurezza

30 giorni di rimborso e 12 mesi di garanzia. Assistenza via e-mail 24 x 7

K KYUER 38Wh C21N1333 Laptop Batteria per Asus Transformer Book Flip TP550L TP550LA TP550LAB TP550LD TP550LJ R554L R554LA X454 TP550LA-UH51T CJ004H CJ040H CJ090H TP550LD-CJ078H CJ060H CJ084H C21NI333 € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MODELLI COMPATIBILI:Replacement for Asus Transformer Book Flip TP550L TP550LA TP550LAB TP550LD TP550LJ R554L R554LA X454 Laptop Battery Notebook Batteria.

BATTERIA DI RICAMBIO DI ALTA QUALITÀ PER COMPUTER PORTATILI: fa rivivere il tuo laptop con una batteria K KYUER di alta qualità; realizzato con materiali di alta qualità, celle di alta qualità e dotato di caratteristiche di sicurezza.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: non acquistare batterie economiche e non sicure, le nostre batterie sono certificate UL / CE- / FCC- / RoHS per la loro sicurezza e dotate di una varietà di caratteristiche di sicurezza, tra cui cortocircuito, surriscaldamento e sovraccarico.

COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ: le nostre batterie per laptop sono realizzate con materiali di alta qualità e circuiti stampati per garantire durata e prestazioni. Utilizziamo solo batterie della più alta qualità, che consentono fino a 500 cicli di ricarica.

18 MESI DI GARANZIA: Siamo così sicuri delle prestazioni delle nostre batterie per portatili di ricambio, che uniamo una garanzia di 18 mesi con ogni singolo acquisto.

vhbw Caricabatterie 220V Notebook Tablet per ASUS Transformer Book TX300, TX300CA sostituisce PA-1650-67, ADP-65AW. € 26.99 in stock 1 new from €26.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Caricabatterie per Asus Transformer Book TX300, TX300CA

Sostituisce: PA-1650-67, A 90-XB3NN0PW00040Y, ADP-65AW

Lunghezza: 2m

Output: DC 65W (19 V/ 3.42 A)

Dalla casa vhbw

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3" Full HD Touch, Processore Intel Celeron 5205U, 64GB eMMC, 4GB RAM, Lenovo USI Pen, Chrome OS, Graphite Grey € 460.99 in stock 2 new from €460.99

7 used from €336.18

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il Chromebook IdeaPad Flex 5 presenta una cerniera con rotazione a 360° che ti consente di usarlo come notebook, tablet e altro ancora

Display 13.3" full HD con risoluzione 1920x1080; la risoluzione full HD consente di godere di dettagli cristallini e colori vivaci

Processore Intel Celeron 5205U (2C / 2T, 1.9GHz, 2MB) che ti permette di eseguire uniformemente e simultaneamente tutte le tue app android preferite

Storage eMMC da 64 GB flash con rapida velocità di risposta per godere al meglio dell'interfaccia semplificata di chrome os con tutte le caratteristiche più innovative dei dispositivi chromebook

Con la porta USB 3.1 type-c ti offre trasferimento dati, streaming multimediale e ricarica della batteria ad alta velocità tramite un'unica porta

FACETEL Tablet 10 Pollici HD Android 10 Pro Tablet PC Octa-Core 1.6 GHz 4GB + 64GB Espanso 128GB, Tablet con Tastiera Mouse, Google GMS, Doppia Fotocamera, Bluetooth 4.0 | Hotspot Mobile | WiFi - Nero € 159.89

€ 136.88 in stock 1 new from €136.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【TABLET PC ANDROID 10 CON CERTIFICAZIONE GOOGLE GMS】: Tablet 10 Pollici Android 10.0 dotato di un potente processore a otto core a risparmio energetico (fino a 1.6 ghz). Ha superato la certificazione google gms, ha una migliore compatibilità con le applicazioni e può anche ottimizzare i problemi di sicurezza del sistema. Assicurati di poter scaricare rapidamente la maggior parte delle applicazioni android di cui hai bisogno, come whatsapp, netflix, google meet, clash of clans, ecc.

【POTENTE MEMORIA DEL TABLET PC】: Tablet PC ha 4 GB di RAM + 64 GB di ROM. Supporta memoria estesa MicroSD da 4-128 GB. Assicurandoti di poter scaricare Word, Excel, PDF, PowerPoint, outlook e altri documenti, rendendo il tuo ufficio più comodo. Puoi anche guardare i tuoi video preferiti su youtube e netflix. Adatto per giochi per bambini, come "clash of clans" e "minecraft"; supporta applicazioni social come facebook, instagram, whatsapp, ecc. È La scelta migliore per i regali.

【FUNZIONE POTENTE TABLET】: Tablet ha una batteria al litio integrata da 8000 mAh, che può durare fino a 4-6 ore, evitando la ricarica continua. Ti permette di giocare sempre e ovunque. Il tablet supporta Wi-Fi, modalità di protezione degli occhi, trasferimento di file OTG/Bluetooth, FM, ecc. È possibile collegare una tastiera e un mouse, rendendo più comodo l'utilizzo di un tablet. Questo tablet è molto adatto per l'istruzione a distanza, la visione di video, l'apprendimento e l'uso in ufficio

【DISPLAY 2.5D HD】: Tablet utilizza un display 2.5D HD IPS con risoluzione 1280 x 800 e ogni dettaglio può presentare una vista meravigliosa. Il tablet offre una modalità di protezione degli occhi, che può regolare e ottimizzare automaticamente la retroilluminazione, riducendo i danni agli occhi e l'affaticamento. La doppia fotocamera è la scelta migliore per scattare foto e videochattare. Ti consente di scattare foto o video fantastici sempre e ovunque. Porta la migliore esperienza.

【SERVIZIO DI GARANZIA A VITA DEL TEAM PROFESSIONALE DI FACETEL】: Forniamo un servizio post-vendita e un supporto tecnico per tutta la vita. Se hai domande, ti preghiamo di contattarci prima tramite e-mail Amazon. Una buona comunicazione è la base per risolvere il problema e ti serviremo sempre. Il set include: computer tablet | custodia in pelle | tastiera bluetooth | mouse wireless | pellicola protettiva | caricatore | adattatore otg | cavo dati tipo-c | auricolare | manuale utente.

QYD 65W Alimentatore Caricabatteria per PC Portatile ASUS UX330UA-AH54 F556UV F756UA S510UA S510UN F556UA R515M Prime UX301 Transformer Book Trio Flip T300 F556UQ X556UQ Notebook Adattatore Caricatore € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅【Ricarica efficiente, adattatore di alimentazione laptop leggero e facile da riporre】Ingresso:100-240V 50-60Hz Uscita:19V 3.42A 65W,Connettore:4.0 x 1.35mm.QYD Alimentatore Notebook 65W Sostituzione Caricabatterie per PC Portatile Asus K553MA Q302LA Q302UA Q503UA X553M X553MA X553S X553SA;VivoBook E402SA E403SA K200MA F200CA F556UA Q200E S200 S200E X200 X200CA X200LA X200M X200MA X201 X201E X202 X202E X540S X540SA;Zenbook UX303LB UX303UA UX303UB UX305CA UX305FA UX305LA UX305UA F556UJ-XX024T.

✅【ASUS Alimentatore 65W Sostitutivo Perfettamente Compatibile】QYD 65W Alimentatore Notebook Sostituzione dell'alimentatore originale ASUS Zenbook U38DT U38N UX21A UX31A UX31LA UX32A UX32VD UX42VS UX52VS UX301 UX301LA UX302 UX302LA UX303L UX303LA UX303U UX303UA UX303UB UX305C UX305CA UX305F UX305FA UX305L UX305LA UX305UA UX360C UX360CA;Prime UX301 UX301LA UX302LA UX303LA UX303LN UX31A UX31LA UX32A UX32VD U38N;Transformer Book Trio Flip T300LA TP300LA TP300LD TX201LA 1015E Q302L E402MA UX3410UA.

✅【Meccanismi di sicurezza per proteggere i dispositivi】QYD Notebook Caricabatteria per PC ASUS computer portatile Asus VivoBook 1015E D553M E403S E403SA F200CA F201E F202E F553M F553MA F556U K200MA Q200 Q200E Q302LA Q302U Q302UA Q303UA S200E X102B X102BA X200CA X200LA X200M X200MA X201E X202 X202E X540L X540LA X540S X540SA 0A001-00230300-0A200-00021900 0A001-00330100 ADP-65AW A EXA1206CH F556UQ-DM142T UX32V R515M S510UQ S510UR F556 ASUS Caricabatterie.

✅【8.2 FT(2.5m) Cavo notebook adattatore alimentatore】QYD 65W Adattatore Alimentatore di ricambio Quick Charge per Computer Asus Taichi 21 31 Taichi21-DH51 Taichi31-NS51T Asus EeeBook E402MA E402S E402MA-EH01 Asus Transformer Book Flip Trio T300L T300LA TP300L TP300LA TP300LD TX201 TX201LA T300LA-DH51T TP300LD-RHI5T15 90-XB3NN0PW00010Y 0A001-00340200 Touch Ultrabook ASUS Caricatore AC Adaptor.

✅【Assistenza e supporto - Garanzia di rimborso di 30 giorni e garanzia di un anno】QYD 19V 3.42A 65W Alimentatore Universale Laptop per Computer Portatili Asus R515LA R515LB R515L R515MA R515M UX305 UX305F UX305FA S510UN Caricabatterie PC ASUS.

Chuwi Hi10 X Tablet PC, 10.1 Pollici, sistema operativo Windows 10 (Intel Celeron Gemini-Lake N4120), quad-core fino a 2,6 GHz ,1200 x 1920IPS, 6 GB RAM + 128 GB ROM, Wi-Fi (con tastiera e penna) € 299.00 in stock 1 new from €299.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Memoria: miglioramento della RAM a 6 GB LPDDR4 con prestazioni uniformi, 128 GB di capacità e scheda SD da 128 GB, per soddisfare le esigenze di salvataggio di documenti e file video di tutti i giorni.

CPU: Sistema Win10, dotato di processore Intel Celeron Gemini Lake N4120, 4 core, 4 cavi, Wi-Fi dual-band e aggiornato a 2,6 GHz. Compatibile con la risoluzione video 4K HD hard.

Accessori: La tastiera H6 e la penna consentono di migliorare la produttività e la creatività durante l'apprendimento e il lavoro in modo più completo ed efficace.

Più connessioni: Micro HD, slot per scheda TF, USB 3.0, jack per cuffie, due porte USB di tipo C, la tipologia più diffusa. Hi10 X dispone di due porte USB di tipo C che sono le più diffuse. Una per la ricarica e una per il trasferimento dei dati, facile e veloce.

Sottile e leggero: pesa solo 522 g, spesso solo 8,8 mm, offre una sensazione confortevole, la tastiera del computer è in versione inglese (QWERTY) (Nota: questa tastiera è una tastiera americana, non una tastiera italiana). READ Miglior Bonus Docenti Informatica: le migliori scelte per ogni budget

ALLDOCUBE X Neo 4G Tablet, schermo Super AMOLED da 10,5” con risoluzione 2560×1600, CPU Qualcomm Snapdragon 660, 4GB RAM, 64GB ROM, Android 9.0, ricarica rapida 3.0 € 279.99 in stock 1 new from €279.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Altissime prestazioni grazie al potente processore integrato Qualcomm Snapdragon 660 da 2,2GHz, abbinato alla GPU Adreno 512 e ben 4gb di memoria ram disponibili. L’hardware è gestito da Android 9.0, per assicurare velocità e affidabilità durante l’uso intensivo. Grazie alla modalità ad alte prestazioni è possibile gestire più applicazioni in multitasking e giocare a titoli recenti con accelerazione 3D senza alcun compromesso.

Schermo immersivo da ben 10,5 pollici a alta definizione, raggiungendo la risoluzione di 2560×1600 Pixel. Colori estremamente fedeli grazie alla tecnologia AMOLED, che offre la capacità di riproduzione dei colori di ben 1.6 volte maggiore rispetto i classici display LCD, oltre a un maggiore angolo di visione e immagini nitide e brillanti. Il rivestimento oleorepellenteriduce le impronte che possono rimanere sullo schermo durante l’utilizzo。

Una grande potenza necessita anche di grande autonomia, grazie alla batteria da ben 7700mAh e alla gestione dei carichi effettuata dal software, l’ ALLDOCUBE X Neo garantisce ben 12 ore di intrattenimento, se questo non basta, la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0 permette la ricarica completa del dispositivo in sole 2.5 ore, per essere velocemente pronti a ripartire.

Perfetto per la mobilità grazie al supporto per due schede sim 4G LTE che garantiscono connessioni rapide anche fuori casa. Le due fotocamere da 8MP e 5MP garantiscono ottima qualità per i propri ricordi, con una risoluzione video 1080p e videochiamate nitide e senza ritardi. Le connessioni Bluetooth 5.0 e Wi-Fi a doppia banda 2,4 e 5 GHz garantiscono velocità e stabilità per le connessioni internet e dei propri devices.

Spazio per i propri contenuti digitali grazie ai 64gb di storage interno e il supporto per schede micro SD fino a 256GB per la flessibilità quotidiana nell’archiviazione dei ricordi, giochi e file di lavoro senza mai rinunciare a nulla.

Originale Caricatore Trasformatore Presa Caricabatterie Compatibile per ASUS Transformer, Ricarica Rapida per ZenFone, ZenPad Tablet AD897020 T100 € 13.31 in stock 3 new from €10.22 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CARICATORE ORIGINALE ASUS MODELLO AD897020

PER TABLET E CELLULARI

RICARICA VELOCE

CAVO NON INCLUSO

SPEDIZIONE VELOCE E SICURA

Samsung Chromebook 4, Computer Portatile XE310XBA Chrome OS, Processore Celeron N4000, RAM 4 GB LPDDR4, 64 GB SSD, Display 11.6” Full HD LED, UHD Graphics 600, USB-C, Argento (Platinum-Titan) € 229.54

€ 209.00 in stock 45 new from €209.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design leggero e durevole – pratico pc portatile dal design compatto e snello, ideale per portarlo con te ovunque tu vada

Connessione facile e veloce – grazie alla porta USB di tipo C, il computer portatile Samsung può essere collegato ad un’infinità di dispositivi

Tasti ergonomici – lavorare più a lungo e in modo più efficiente grazie alla confortevole tastiera ergonomica

Straordinaria efficienza della batteria – un computer portatile dall’incredibile efficienza energetica grazie alla batteria con un’autonomia di 24 ore

Via libera alla tua voce – con l’assistente Google lavorare diventa più facile e veloce

Disclaimer: Prima di proseguire ulteriormente, vorrei confermare qui che la guida include anche i diversi link diversi da Amazon. Abbiamo arruolato questa guida con il miglior Asus Transformer Book sul mercato nel 2021. Abbiamo anche riassunto i collegamenti di cose diverse qui in modo che possa aiutare i nostri lettori ad acquistare l’Asus Transformer Book perfetto. Ogni volta che acquisti qualcosa utilizzando i nostri link forniti, aggiungerà anche una commissione molto piccola nell’account del nostro sito web. Non devi preoccuparti troppo perché non addebiterai lo stesso.

Ognuno ha le sue preferenze e non possiamo aspettarci che uno cambi quelle come per gli altri. Il mercato è pieno di una vasta gamma di opzioni Asus Transformer Book e questo rende la parte di selezione piuttosto complicata. Le preferenze per il miglior Asus Transformer Book di solito cambiano da persona a persona e dalla sua funzionalità. Dipende dalle esigenze dei consumatori che lo avranno.

Possiamo considerare l’Asus Transformer Book solo il migliore che non solo ti fornisce la tua funzionalità preferibile, ma ti sta benedicendo anche con alcune funzionalità avanzate.

Guida all’acquisto Asus Transformer Book 2021

Una guida perfetta per l’acquirente può essere stabilita solo attraverso esperienze di vita reale. Tutti hanno il diritto di ottenere informazioni perfette, e io seguo questa regola. Dopo aver trascorso più di ore 21 e aver esaminato più dei prodotti 3, sono balzato a una conclusione.

Condividerò le mie esperienze attraverso suggerimenti per l’acquisto di Asus Transformer Book in questa guida. Se vuoi rendere la tua esperienza utente più fluida, puoi prendere l’aiuto di questi suggerimenti per l’acquisto senza problemi.

Qual è il prezzo in primo piano?

Ogni volta che andiamo a fare shopping, i prezzi sono la cosa più importante che dobbiamo considerare. Asus Transformer Book di solito offre una vasta gamma di opzioni di prezzo. Puoi facilmente ottenere quello più economico con funzionalità di base e anche quelle premium con i prezzi più alti.

Dipende da te e dalle tue esigenze quale hai intenzione di sommare nel tuo carrello acquisti. Fai ricerche approfondite e cerca di scoprire quello che si adatta bene alle tue esigenze e preferenze.

La spesa superiore può far emergere problemi diversi per te in futuro. Quindi, sii rigoroso con il tuo limite di budget. Assicurati di ottenere il prodotto più economico che include tutte le funzionalità che sei disposto ad avere nel tuo acquisto finale.

Ma se preferisci avere solo su un prodotto di qualità e il prezzo del miglior Asus Transformer Book non ti disturba davvero, vai a dare un’occhiata a quello che è caratterizzato dalle funzionalità più premium.

Passa attraverso le funzionalità in profondità

Insieme ai prezzi, le funzionalità sono una delle altre cose più importanti che contano molto durante l’acquisto finale. Un Asus Transformer Book non può essere considerato perfetto se non include tutte le cose che preferisci avere nel tuo acquisto finale.

Se sei disposto a ottenere un buon rapporto qualità-prezzo, ti suggerirei di andare con un prodotto che sta assicurando anche il tuo futuro. Ma come farlo? Non preoccuparti, è abbastanza semplice andare avanti.

Basta creare un elenco di tutte le diverse versioni o modelli di Asus Transformer Book. Una volta creato correttamente, ora confronta questi modelli o versioni tra loro. Dai un’occhiata ai prezzi del prodotto, ai suoi vantaggi, pro, contro e confronta con le tue esigenze di funzionalità. Cerca di ottenere quello più vicino alle tue aspettative.



Quale marchio stai scegliendo?

Il nome di un marchio rinomato porta un livello di fiducia, credibilità e affidabilità lungo di esso. Tutti preferiscono scegliere un marchio in grado di fornire migliori servizi di vendita e post-vendita. Un marchio non solo è una garanzia della qualità, ma rende l’accesso ancora più conveniente.

Pensa, il tuo Asus Transformer Book ha incontrato un incidente subito dopo uno o due mesi dal suo acquisto o improvvisamente ha smesso di funzionare a causa di alcuni problemi interni, quale sarebbe stata la prima cosa che farete? Lo porterà immediatamente in un vicino centro di riparazione per trovare la soluzione assoluta, giusto? Ma questo è qualcosa che farà emergere anche molte spese di riparazione o manutenzione.

Un marchio ti assicura bene la qualità dell’Asus Transformer Book che ti sta fornendo e si occupa anche dei servizi o delle domande senza alcun ritardo.

Le offerte creano molta differenza

Non tutti i prodotti disponibili sul mercato vengono fuori con alcune offerte o coupon di sconto, ma se ne stai ottenendo uno con alcune offerte, vai a prendere l’opzione in questo momento. È la cosa migliore che potresti fare per rendere il tuo acquisto conveniente e vantaggioso.

Il miglioramento della tecnologia ha alleggerito tutto per ora. Sono finiti i giorni in cui è necessario correre nei diversi negozi del mercato solo per controllare le diverse offerte di sconto o coupon forniti da loro.

Il livello di concorrenza è cresciuto molto più in alto in questi giorni. La maggior parte dei negozi online e offline offre diversi coupon di sconto e offerte per attirare l’attenzione dei consumatori. L’importo e il numero di offerte di solito raddoppiano durante le festività natalizie. Puoi facilmente controllare il tuo sito di e-commerce preferibile per ottenere le tue offerte preferite in modo abbastanza conveniente.

La garanzia conta molto

Controllare un prodotto o un servizio senza garanzia è proprio come mettere a rischio il tuo investimento. I prodotti provenienti da marchi rinomati forniscono diverse opzioni di garanzia agli utenti e ciò ti mantiene al sicuro dalle stravaganze da spendere per la riparazione e la manutenzione. Passa attraverso l’opzione di garanzia fornita dai diversi fornitori di servizi e prova a dare un’occhiata a quella che ti offre l’opzione migliore della lega.

Passa attraverso le recensioni profondamente

Le recensioni aiutano i consumatori a conoscere in dettaglio le diverse funzionalità, pro e contro e i prezzi di un prodotto. Questi sono i contenuti che fanno emergere ogni lato di un prodotto tra noi.

Una guida all’acquisto perfetta è solo questo, che ti sta aiutando a ottenere il miglior prodotto sul mercato senza alcun fallimento. Con il coinvolgimento della tecnologia, è diventato abbastanza più facile sapere cosa dicono altre persone di un particolare prodotto o servizio.

Devi solo passare attraverso diversi siti Web per conoscere in dettaglio queste recensioni. Amazon è uno dei siti di e-commerce più rinomati che attualmente serve miliardi di clienti in tutto il mondo. La maggior parte delle recensioni fornite contro i prodotti arruolati qui sono attraverso clienti reali e possono servire per essere abbastanza utili durante l’acquisto finale.

Il venditore è fidato o no?

Confermare il marchio dell’Asus Transformer Book che stai acquistando non è solo sufficiente, ma devi anche ricontrollare anche la credibilità e l’affidabilità del venditore. È il modo per stare al sicuro da frodi e truffe in corso. C’è un grande volume di venditori disponibili sul mercato che fornisce la prima copia della Asus Transformer Book. A volte diventa abbastanza difficile distinguere tra l’originale e la prima copia dell’Asus Transformer Book .

Quindi, diventa abbastanza importante per te ottenere quello anche da un noto venditore. Se sei disposto ad acquistare Asus Transformer Book online, preferiremmo che sceglierti solo Amazon.

Il verdetto

Allora, ragazzi! Spero che questa guida sia riuscita a ottenere la soluzione perfetta per tutte le tue domande. Abbiamo arruolato qui le diverse e migliori Asus Transformer Book disponibili sul mercato per il 2021. Tutti i prodotti arruolati qui sono i migliori in termini di qualità e convenienza. Non dimenticare di controllare il tuo elenco di preferenze ed esigenze e assicurati di confrontarli con quelli in primo piano nel prodotto finale.

Per concludere questa guida

Ciascuno dei prodotti che vengono arruolati sopra in questa guida è una garanzia di qualità e convenienza. La cosa migliore qui è che ognuno di questi prodotti è caratterizzato da alcuni set unici di funzionalità che lo rendono diverso in un modo unico.

Dal premio uno al molto semplice con l’opzione economica, ci siamo arruolati soprattutto. L’unica cosa che devi fare è esaminare i dettagli con molta attenzione e dover controllare i pro e i contro forniti insieme a quelli in modo da poter rendere l’affare assoluto.

Domande e suggerimenti sono entrambi benvenuti qui. Puoi chiedere le tue domande in qualsiasi momento nella sezione dei commenti senza problemi. Nel caso in cui trovi alcune opzioni migliori di quelle arruolate sopra, puoi condividere i tuoi suggerimenti con noi. Cercheremo di arruolare anche quelli nei nostri contenuti.