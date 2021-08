Home » Cucina Miglior Accessori Kenwood Planetaria: le migliori scelte per ogni budget Cucina Miglior Accessori Kenwood Planetaria: le migliori scelte per ogni budget 0 Views Save Saved Removed 0

Kenwood KAX980ME Accessorio Sfogliatrice per Impastatrice Planetaria , Acciaio Inossidabile, Argento

€ 78.11

2 used from €69.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

VERSATILE: dotata di 10 livelli diversi, è regolabile per preparare un'ampia varietà di pasta fresca e ricette: sfoglie per lasagne al forno, sfoglie per fare ravioli, tortellini e tanto altro

DUREVOLE: struttura in acciaio cromato con rullo in acciaio inox per facilitare lo scorrimento della sfoglia

PERSONALIZZABILE: grazie ai tagliapasta opzionali è possibile realizzare anche altri formati di pasta lunga: fettuccine, tagliolini, trenette, spaghetti quadrati

COMPATIBILE: adatta per l'impastatrice planetaria Kenwood, modelli KCC+KVC+KVL+KMX

ADATTABILE: adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood MAX980ME Set Sfogliatrice, Tagliapasta Spaghetti e Tagliapasta per Fettuccine Accessori per Impastatrice Planetaria KCC+KVC+KVL+KMX, Acciaio Inossidabile, Argento € 153.56

ACCESSORIO SFOGLIATRICE KAX980ME: stende impasti per confezionare lasagne, dotata di 10 livelli diversi

ACCESSORIO TAGLIAPASTA PER FETTUCCINE KAX981ME: per fare delle fettuccine perfette da 6,5 ​​mm di larghezza

ACCESSORIO TAGLIAPASTA PER SPAGHETTI QUADRATI KAX984ME : dalla larghezza perfetta di 2 mm

COMPATIBILE: adatti per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: adatti per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME (acquistabile separatamente)

Kenwood KAH647PL Accessorio Robot da Cucina, Food Processor per Impastatrice Planetaria, 2.35 litri, Tritan, Grigio € 158.00

€ 114.51 in stock 28 new from €100.03

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

MULTIUSO: Food processor maneggevole e di facile utilizzo, permette di lavorare velocemente qualsiasi alimento crudo o cotto, che sia carne, frutta o verdura

LAME IN ACCIAIO INOX: In dotazione 6 dischi monotaglio per sminuzzare fine, grosso, affettare fine, affettare grosso, tagliare a julienne e grattugiare

DESIGN ELEGANTE: Ciotola da 2,35 litri in Tritan, materiale resistente agli urti e ai graffi, dal design lineare e manico in metallo spazzolato

SICURO: Sistema di sicurezza Interlock per cucinare le tue ricette in completa tranquillità

COMPATIBILE: Compatibile con tutti i modelli di impastatrici Kenwood Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KAX643ME Accessorio Tagliaverdure con 5 Rulli per Impastatrice Planetaria € 106.51

2 used from €83.76

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Affetta e sminuzza a bassa velocità, ottimo per tagliare frutta e verdura, grattugiare formaggi stagionati, sminuzzare nocciole o cioccolato; funziona IN CONTINUO e la ciotola stessa può essere utilizzata come recipiente di raccolta

TAGLIAVERDURE con struttura in metallo è dotato di 5 RULLI MONOTAGLIO IN METALLO per sminuzzare fine e grosso, tagliare fine e grosso, grattugiare

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood KAX92.A0ME Accessorio Torchio Pasta per Impastatrice Planetaria, Acciaio € 192.00

€ 161.83 in stock 9 new from €150.00

1 used from €124.62

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRATICO: Permette di realizzare la pasta fresca fatta in casa in pochi minuti; scegli fra pasta lunga e corta, differenti formati e dimensioni

PERSONALIZZABILE: Dai vita alle tue ricette con le tante trafile opzionali acquistabili separatamente. In dotazione una trafila in bronzo per maccheroni rigati

RESISTENTE: Torchio estrusore tagliapasta in acciaio inox con corpo in metallo; facilmente smontabile per agevolare la pulizia

COMPATIBILE: Adatto per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatto per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood KAX950ME Accessorio Tritacarne per Impastatrice Planetaria, Acciaio, Argento € 137.00

€ 96.24 in stock 25 new from €96.00

22 used from €73.65

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PRATICO: Consente di preparare in casa il proprio trito, selezionando il tipo di carne che si preferisce; prepara salsicce, macinato e hamburger fatti in casa e dai vita alle tue ricette

VERSATILE: Sistema di trafila a lama circolare con 3 dischi in acciaio: trito fine (3 mm), trito medio (4.5 mm), trito grosso (8 mm)

ACCESSORI INCLUSI: Grazie ai 2 adattatori per insaccare in dotazione è possibile realizzare salsicce artigianali di varie dimensioni

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood KAH359GL Accessorio Frullatore per impastatrici planetarie, Vetro € 120.00

€ 85.14 in stock 12 new from €79.57

3 used from €65.38 Controlla il prezzo su Amazon

Il Frullatore in vetro Thermoresist è resistente agli shock termici: permette di lavorare miscele calde e fredde senza nessuna difficoltà

Le speciali lame MultiZone possono mescolare tutto, dalla frutta al ghiaccio

Il gruppo lame in acciaio inox è facilmente removibile per una facile pulizia

Dotato di un pratico bastoncino per il mescolamento dei composti

Capacità max. 1,6 l

Kenwood KAX981ME Accessorio Tagliapasta per Fettuccine per Impastatrice Planetaria, Acciaio Inossidabile, Argento € 126.00

€ 68.90 in stock 17 new from €68.90

1 used from €54.80 Controlla il prezzo su Amazon

FACILE DA USARE: realizzare le fettuccine sarà un gioco da ragazzi con il tagliapasta KAX981ME; dai vita alle tue ricette e diventa l'esperto della pasta fresca fatta in casa

PRATICO: grazie alla struttura in acciaio inossidabile e alla guida per facilitare lo scorrimento della pasta, avrai delle fettuccineottime da 6,5 ​​mm di larghezza

COMPATIBILE: adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood di ultima generazione (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood AT320A - Tritatutto per impastatrice planetaria, Vetro, Bianco € 95.00

€ 62.84 in stock 47 new from €57.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Il tritatutto ha in dotazione 3 contenitori in vetro, con coperchi, per poter conservare i preparati comodamente in frigo

Indispensabile in cucina per tritare, sminuzzare e frullare piccole quantità di ingredienti

Ideale per trtitare finemente la frutta secca o il caffè, per sminuzzare le erbe aromatiche oppure per miscelare le marinate

Sminuzza la pappa per i bambini e può essere usato anche per ridurre in polvere piccole quantità di biscotti o di pane

Lame in acciaio inox removibili per una semplice pulizia

Kenwood KAT001 Adattatore per Accessori impastatrici planetarie con sigla KM, KMM, KMC con sistema di attacco a barra € 30.00

€ 20.90 in stock 20 new from €12.80

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Attenzione! Questo adattatore ti permette di utilizzare gli accessori con sigla KAX ai vecchi modelli di impastatrici planetarie con sigla KM, KMM, KMC

Facile da installare: va applicato alla presa motore frontale, quella a bassa velocità

Potrai usare comodamente tutti i tuoi accessori per fare la pasta, oppure per tritare la carne, lavorare le verdure, le granaglie, i salumi

Kenwood Accessorio Spatola per Impastatrice Planetaria per Pasticceria AT512 € 38.70

€ 30.00 in stock 30 new from €30.00

1 used from €38.93 Controlla il prezzo su Amazon

Spatola per pasticceria creata per poter offrire risultati da pasticceri professionisti

In materiale plastico e dalla particolare struttura che consente di raggiungere ogni punto della ciotola, amalgamando così al meglio gli ingredienti

Forma brevettata, lavabile in lavastoviglie

Adatto per macchine da cucina Chef con ciotola da 6,7 litri. Lo strumento di piegatura Kenwood è adatto per l'uso con macchine di dimensioni MAJOR con ciotole da 6,7 l prodotte dopo il 1976 o Chef Sense XL

Kenwood AT641 Accessorio Centrifuga Estrattore di Succo per Impastatrice Planetaria, Argento € 107.66

€ 86.99 in stock 9 new from €86.99

1 used from €62.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

SALUTARE: Trasforma frutta e verdura in gustose bevande; goditi tutte le vitamine e i minerali di un buon succo fatto in casa; il tubo di ingresso è largo da far passare una mela intera

RESISTENTE: Il cestello e parti della centrifuga sono in acciaio inox, facilmente smontabili per una migliore pulizia

ACCESSORI INCLUSI: In dotazione una caraffa in plastica da 1 L, per raccogliere il succo direttamente dalla centrifuga

SICURO: Sistema di sicurezza Interlock per dare vita alle tue ricette in completa tranquillità

COMPATIBILE: Compatibile con tutti i modelli di impastatrice Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KHC29.P0SI Impastatrice Planetaria Prospero, 1000 W, 4.3 Litri, 30 Decibel, Plastica, Argento € 330.00

€ 164.89 in stock 27 new from €279.97

16 used from €164.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

PROFESSIONALE: Sorprendere i tuoi amici non è mai stato così semplice: KHC29.P0SI assicura risultati ottimali in cucina, con una potenza da 1000W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

POTENTE: 3 diversi attacchi per gli accessori per 3 velocità di lavorazione: alta, media e planetaria; funzione Pulse

SISTEMA DI SICUREZZA Interlock: blocca il funzionamento se le attrezzature non sono inserite correttamente

CAPIENTE: Dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 4.3 L, ed un paraschizzi; forma della ciotola per una migliore fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE : Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e

Kenwood AT312B Accessorio Spremiagrumi per Impastatrice Planetaria € 51.72 in stock 31 new from €43.50

3 used from €35.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grande tazza per la raccolta del succo in materiale plastico

Capacità max. di 600 ml

Passino in acciaio inox con presa e beccuccio per agevolare il versamento

Parti lavabili in lavastoviglie

Adatto per tutti i modelli Cooking Chef e Kenwood Chef

Kenwood KAX720PL, Accessorio Centrifuga Estrattore di Succo Slow Juicer per Impastatrice Planetaria, Metallo/Plastica, Grigio Argento € 140.00

€ 94.99 in stock 14 new from €94.99

18 used from €66.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SLOW JUICER: estrattore di succo a bassa velocità che pressa frutta e verdura senza danneggiare le sostanze nutritive, per goderti appieno tutte le vitamine e i minerali del tuo succo fatto in casa

PRATICO: grazie alla funzione risciacquo, è facile tenere pulita la centrifuga dopo ogni utilizzo, senza fatica; l'accessorio è lavabile in lavastoviglie

SICURO: l'accessorio è dotato di un sistema salvagoccia per evitare qualsiasi fuoriuscita di succo e dotato del blocco di sicurezza

ACCESSORI INCLUSI: caraffa raccogli succo da 400 ml (1 L capacità massima)

COMPATIBILE: adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood Chef di ultima generazione (TYPE KVC, KVL, KCC, KWL e KCL).

Kenwood KVL4100S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento € 530.00

€ 251.24 in stock 4 new from €585.65

5 used from €251.24

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: sorprendere i tuoi amici: KVL4100S offre i ottimi risultati in cucina; struttura in metallo pressofuso e finitura in silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1200W per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

CAPIENTE: dotato di una ciotola capiente in acciaio inox con capacità 6,7 l, ed un paraschizzi; la forma della ciotola è ottima, per una fruibilità

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina READ Miglior Bojack Horseman Poster: le migliori scelte per ogni budget

Kenwood KAX400PL Accessorio per Tagliare a Cubetti per Impastatrice Planetaria € 140.00

€ 104.37 in stock 11 new from €104.00

2 used from €100.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features L'accessorio è ottimo per ridurre a cubetti carote, patate e altre verdure, formaggi semistagionati e carne, frutta

Pratico per tagliare verdure per la caponata, la giardiniera o l'insalata russa; ma anche per ridurre a cubetti la frutta per la macedonia o per guarnire i dolci, gelati

Dotato di disco in acciaio inox per dadini 10 x 10 mm e di un tubo di fuoriuscita pratico e agevole, per direzionare l’uscita degli ingredienti

Facile da montare e smontare e lavabile in lavastoviglie

Kenwood sta sviluppando la propria versatilità offrendo un accessorio per tagliare a dadini adatto alle serie MG400 / MG500 di tritacarne e Chef / Major

Kenwood Spiralizer KAX700PL Accessorio per impastatrici planetarie, Plastic, Silver € 88.30

€ 75.99 in stock 14 new from €75.99

4 used from €56.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Permette di preparare pappardelle, linguine, spaghetti, tagliatelle e reginette a base di frutta e verdura

5 coni in dotazione: pappardelle, linguine (2 x 4 cm), spaghetti (2 x 2 cm), tagliatelle (9 x 9 cm), reginette

Lavabile in lavastoviglie

L'utilizzo molto più semplice e veloce rispetto a uno spiralizer manuale

Compatibile: adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC, KVC, KVL, KMX)

Kenwood KAH740PL Accessorio Frullatore Smoothie-to-go Blend - Xtract per impastatrici Planetarie € 50.99 in stock 5 new from €50.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Bevande salutari in pochi secondi: Che tu voglia un pò di carica in palestra, uno snack salutare o una colazione al volo mentre stai uscendo, l'accessorio Blend - Xtract ti consentirà di ottenere frullati nutrienti in modo facile e veloce

In dotazione: due caraffe da 0.6 L con coperchio, per portare sempre con te i tuoi frullati nutritivi

Facile da utilizzare con attacco ad alta velocità: aggiungi semplicemente i tuoi ingredienti, ruota, frulla e via

Dotato di gruppo lame smontabili in acciaio inox per la miscelazione degli ingredienti difficili

Compatibile con tutti i modelli di Kenwood Chef e Cooking Chef

Kenwood KAX644ME Accessorio Spremifrutta per Impastatrice Planetaria € 114.33 in stock 5 new from €106.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Accessorio per robot kMix Kenwood

Per adattarsi ai vari ingredienti, è possibile mantenere la polpa e le diverse texture

Questo accessorio è completamente smontabile per una pulizia perfetta

Per l'uso dei succhi di frutta, gelatine e marmellate

Contenuto della confezione: Kenwood kax644me - Colino per frutta e verdura, per robot da cucina

Kenwood 26538A Accessorio Ciotola in Kenlyte per Impastatrice Planetaria € 21.48 in stock 8 new from €14.69

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ciotola in Kenlyte - capacità 6,7 l

Adatta per tutti i modelli Major, anche Cooking Chef ma solo nella funzione a freddo (per impastare, mescolare, montare...) e non per cuocere.

Kenwood Chef Gelatiera AT957 - Sorbettiera, 1 litro, Compatibile solo con macchine CHEF XL (escluso le serie KPL90, KMP05, KVL60, A907, A9078) ) € 105.00

€ 69.80 in stock 27 new from €69.80

14 used from €56.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ciotola in Kenlyte, contenitore refrigerante e pale mantecatrici

Il contenitore refrigerante va riposto nel congelatore almeno 24 ore prima di essere utilizzato

Coperchio con apertura e convogliatore per il versamento degli ingredienti

Capacità di produzione gelato per ciclo max. 1 l

Cestello removibile; Spatola in dotazione

Kenwood Kvl8300S Impastatrice Planetaria Chef Titanium System Pro, Robot Da Cucina Mixer, 1700 W,6.7 L & Kax980Me Accessorio Sfogliatrice Per Impastatrice Planetaria , Acciaio Inossidabile, Argento € 1,076.00

€ 607.11 in stock 1 new from €607.11 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Product 1: PROFESSIONALE: sia che tu stia sperimentando una ricetta o ti stia cimentando in un piatto tramandato da generazioni, Chef Titanium SYSTEM PRO permette di creare pietanze di ottimo livello

Product 1: OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1700W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

Product 1: PRECISO: illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

Product 1: IN DOTAZIONE: 3 GANCI DI MISCELAZIONE Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi, LA FRUSTA GOMMATA e LA SPATOLA DA PASTICCERIA

Product 2: VERSATILE: dotata di 10 livelli diversi, è regolabile per preparare un'ampia varietà di pasta fresca e ricette: sfoglie per lasagne al forno, sfoglie per fare ravioli, tortellini e tanto altro

Kenwood KWL90.034SI Impastatrice Planetaria Titanium Chef Patissier XL con ciotola EasyWarm da 7L, bilancia integrata e frullatore, 1400watt, acciaio, Argento [Esclusiva Amazon] € 849.00 in stock 1 new from €849.00

21 used from €562.13

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: Sia che tu stai sperimentando una nuova ricetta o una piatto tramandato da generazioni, Titanium Chef Patissier XL permette di creare piatti di grande livello grazie alla funzione EasyWeigh bilancia integrata per pesare direttamente all’interno della ciotola

TECNOLOGIA EASYWARM: per scaldare la ciotola e sciogliere gli ingredienti come il cioccolato. 6 Programmi pre impostati da visualizzare su uno schermo touch a colori

POTENTE: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1400W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 7L; struttura in metallo pressofuso e finitura in acciaio spazzolato

PRECISO: Illuminazione all'interno della ciotola permette di vedere meglio gli ingredienti, il loro colore, la consistenza e la densità e quindi ottenere risultati ottimi per tutte le tue ricette

IN DOTAZIONE: 3 ganci di miscelazione Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore, Frusta a Filo per composti spugnosi, Frusta gommata e Frullatore Thermoresist da 1.6 L

Kenwood KAX941PL Accessorio Macina Granaglie per Impastatrice Planetaria € 137.00

€ 94.40 in stock 24 new from €94.40

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INDISPENSABILE per chi ama creare la propria miscela di sapori e per coloro che, a causa di patologie particolari, utilizzano farine di cereali e granaglie prive di glutine

MACINAGRANAGLIE con corpo in materiale plastico ad alta resistenza e macinatore in metallo

REGOLAZIONE del grado di macinazione della farina, dalla fine alla più grossa

COMPATIBILE: Adatta per i modelli di impastatrice planetaria Kenwood (modelli KCC+KVC+KVL+KMX)

ADATTABILE: Adatta per le impastatrici planetarie Kenwood modelli KM con l'utilizzo dell'adattatore KAT001ME acquistabile separatamente

Kenwood A 910/9 Accessorio Trafila in Bronzo per Fusilli per Impastatrice Planetaria € 42.00

€ 32.99 in stock 13 new from €25.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Crea facilmente i tuoi spaghetti a spirale freschi

Connessione: connessione a bassa velocità

Materiale: bronzo/metallo

Dimensioni (cm): 1.4 x 4.4 x 4.4 cm (altezza x larghezza x profondità)

Kenwood Kmx750Rd Impastatrice Planetaria Kitchen Machine Kmix, Robot Da Cucina Mixer, 1000W & Max980Me Set Sfogliatrice, Tagliapasta Spaghetti E Tagliapasta Per Fettuccine Accessori Per Impastatrice € 406.49 in stock 1 new from €406.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto 1: INDISPENSABILE: Kmix è il compagno ottimale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti; struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida ed avvolgente

Prodotto 1: OTTIMALE: 1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro; ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri

Prodotto 1: PRATICO: la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando così di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola

Prodotto 1: 3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

Prodotto 2: ACCESSORIO SFOGLIATRICE KAX980ME: stende impasti per confezionare lasagne, dotata di 10 livelli diversi

Kenwood KMX750RD Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, Ciotola da 5 Litri con Manico, Regolazione Manuale Velocità, Acciaio, Plastica € 400.00

€ 249.00 in stock 7 new from €249.00

9 used from €216.31

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features INDISPENSABILE: Kmix è il compagno ottimale in cucina, per coloro che amano sperimentare ed esprimere se stessi con i loro piatti; struttura in metallo pressofuso dalla linea morbida ed avvolgente

OTTIMALE: 1000 W di potenza per miscelazione ed impasto, rotazione degli utensili di miscelazione e movimento planetario per pizza, pane, focacce e altro; ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri

PRATICO: la regolazione elettronica delle velocità di lavorazione permette di lavorare senza sbalzi, evitando così di far fuoriuscire gli ingredienti dalla ciotola

3 GANCI DI MISCELAZIONE: Frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina

Kenwood KVL6300S Impastatrice Planetaria Chef Elite XL, Robot da Cucina Mixer, 1400 W, Ciotola in Acciaio Inox da 6.7 Litri con Manici, 3 Prese Motore, Regolazione Manuale Velocità, Acciaio, Argento € 479.28

€ 429.00 in stock 2 new from €429.00

4 used from €321.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFESSIONALE: sia sperimentando o creando una piatto tramandato da generazioni, Chef Elite permette di creare pietanze di altissimo livello. Struttura in metallo pressofuso, finitura silver

OTTIMO: Impastatrice Planetaria con una potenza di 1400W e una capiente ciotola in acciaio inossidabile con manici da 6,7L per un'ottima azione di miscelazione ed impasto

3 GANCI DI MISCELAZIONE: frusta K per ingredienti secchi, Gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, Frusta a Filo per preparare soffici composti spugnosi

MOVIMENTO PLANETARIO: lo movimento permette di miscelare, amalgamare ed impastare gli ingredienti per risultati da veri Chef

PERSONALIZZABILE: oltre 25 accessori optional acquistabili separatamente, per preparare ricette diverse con una sola macchina READ Miglior Boccale Bimby Tm31: le migliori scelte per ogni budget

Kenwood Accessorio Trafila in Bronzo per Impastatrice Planetaria per Biscotti a 910/13 € 53.00

€ 42.29 in stock 18 new from €29.00

1 used from €30.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Trafila in bronzo per biscotti

Venduta in cofanetto

Compatibile con il torchio per la pasta modello At910, Kax910 e KAX92.A0ME

