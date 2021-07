L’italiano Berettini raggiunge la prima finale del Grande Slam a Wimbledon

Wimbledon, Inghilterra (Abby) – “Sì!” (Vai!), “Forza!” (Andiamo!) E “Andiamo, Amore Mio!” (Andiamo, mia cara!) Sulla strada per diventare il primo finalista del Grande Slam in Italia in 45 anni, Matteo Bertini ha suonato attraverso il campo centrale a sostegno della sua lingua madre.

Per fornire 22 ace per compilare un totale di 60 vincitori e per assistere un potente dritto, il settimo seme Berettini ha usato la corsa di 11 punti per ottenere un grande vantaggio, quindi è arrivato 14°. , 6-0, 6-7 (3), 6-4 a Wimbledon venerdì.

“Non ho parole da dire. Davvero. ‘Grazie.’ Ho bisogno di due ore per capire cosa è successo”, ha detto Berettini al pubblico del talento. “So di aver giocato una grande partita. …. Non l’ho mai sognato perché era troppo un sogno. “

Domenica scenderà contro il 19 volte campione principale n. 1 Novak Djokovic o la prima semifinale dello slam n. 10 Denis Shapovalov.

Bertini ha ideato una partita domenicale a Londra per l’Italia. Dopo aver giocato la finale di Wimbledon quel pomeriggio – la prima partita per un uomo del suo paese in una qualsiasi delle major da quando Adriano Panata ha vinto l’Open di Francia del 1976 – l’Italia affronterà l’Inghilterra allo stadio di Wembley nella finale del campionato europeo di calcio quella notte.

“Finora, questo è il giorno più bello della mia vita, tennis”, ha detto la 25enne Bertini, che ha perso la sua precedente grande semifinale agli US Open 2019. “Spero che domenica sia ancora migliore”.

Ora ha vinto 11 partite sui Bull Courts, incluso un titolo nella band del Queen’s Club il mese scorso, diventando il primo uomo dopo Boris Becker a vincere il suo trofeo inaugurale all’evento nel 1985. Becker vinse Wimbledon quell’anno.

Il risultato di venerdì si è rivelato una battuta d’arresto anticipata contro gli Hurricanes, che non hanno mai superato il terzo turno in uno slam, ma hanno battuto l’otto volte campione di Wimbledon Roger Federer e il n. 2 Daniel Medvedev.

Un momento cruciale, stranamente, è arrivato in meno di 20 minuti, quando Hargas aveva un vantaggio di 3-2 e ha avuto un break point. Fu distrutto da Berettini – non a caso qui – da un vincitore di servizio a 130 mph, il suo “SI!” Fermato da diverse grida di.

Da lì, Hargas è emerso dal più grande battitore della sua carriera – in due set contro il suo idolo Federer nei quarti di finale – per tornare in Inghilterra dopo aver perso sei partite.

Ci sono voluti più di 50 minuti perché Bertini perdesse un’altra partita, che gli ha dato i primi due set e un vantaggio per 1-0 nel terzo.

Non poteva (quasi) mancare. Hurgas (quasi) non riusciva a connettersi.

Nel primo set, ad esempio, Bertini, alto 6 piedi e 5, con un torace a botte, ha raccolto 21 vincitori – 11 dal suo diritto – e otto errori non forzati. Al contrario, gli Hurricanes non ottennero un vincitore del groundstroke in quell’intervallo.

Alla fine Berettini ha avuto 24 vittorie di solo diritto e 18 errori forzati. Il totale di Hurgas? Meno della metà dei vincitori, 27 – quattro dritti su quattro – e 26 bug forzati.

Hargas, che si era riunito molto tranquillamente contro Federer due giorni prima, ha alzato gli occhi al cielo dopo un’immagine di rabbia, sporgendosi in avanti o perdendone qualcuno.

Quando gli Hurricanes sono scoppiati per la prima volta in un pomeriggio nuvoloso, il 24enne polacco si è seduto per il turno successivo, tra il morso di una banana, e ha detto al suo allenatore americano Craig Pointon di aggiustare la disposizione dei posti, alcuni vogliono essere più vicini , altri vogliono essere più sparsi.

Quello è il problema.

Anche Hurgas ha un servizio formidabile, ma nonostante non sembri mai in grado di gestire i suoi avversari, Berettini ha ottenuto buone letture e bloccherebbe le entrate per iniziare un punto.

Ha funzionato bene e ha aperto la strada a sei pause per Bertini, che ha salvato due occasioni del genere per Hurricanes.

Mentre avanzava ai quarti di finale questa settimana, la sua ragazza Ajla Domljanovic e i suoi genitori – la cui madre ha catturato la sua intervista in tribunale con il suo cellulare – hanno segnato due punti per Bertini vincendo il terzo set in quattro occasioni, tutte di Hurgas: due volte 5-4 ( entrambi in Deuce), due volte 6-5 ( At 30 e Deuce).

Ma Hurgas ha afferrato quei posti e poi ha allungato la partita catturando un tie-break, dandogli un vantaggio di 4-0 quando Bertini ha segnato quello che avrebbe dovuto essere un facile tiro al volo di diritto.

“Sento di meritare di vincere quel set, l’ho perso, mi sono detto: ‘Non è una sbarra. Io sono… un giocatore forte'”, ha detto Berettini. “E’ quello che mi sono detto, e nel alla fine ha pagato”.

Andando negli spogliatoi dopo il secondo set, Hurgas è riuscito a riorganizzarsi un po’, e dopo il terzo, Beretini ha lasciato il campo. Quando il gioco è ripreso, Bertini ha iniziato il quarto inning ed è tornato rapidamente sulla strada giusta. Hargas ha salvato il punto di partenza di Berettini 5-3 con un vincitore del servizio a 134 mph.

Beretini e i suoi sostenitori hanno dovuto aspettare solo cinque minuti per una seconda occasione per chiuderla, e così è stato.

