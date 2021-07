L’Italia rischia nuove restrizioni con l’aumento della variante delta Covit-19

Alla luce delle vacanze estive, soprattutto con l’alto cambio della variante Delta Covit-19, l’Iss ha avvertito: “Il cambio in Italia ad agosto è stato 0,58-0,62 valori (minimi) e valori (massimi) 0.8-1.3. “

Attualmente, l’intero paese si trova in una “zona bianca” a basso rischio, il che significa che non ci sono praticamente restrizioni oltre all’uso obbligatorio delle maschere e all’evitamento della distanza sociale all’interno della casa.

Gianluigi Donorumma: Paris Saint-Germain A.C. Milan e Italia vicini all'acquisto del portiere a parametro zero | Notizie sul calcio

READ Gianluigi Donorumma: Paris Saint-Germain A.C. Milan e Italia vicini all'acquisto del portiere a parametro zero | Notizie sul calcio

Ha avvertito delle possibili conseguenze della variante delta di COVID-19 nelle prossime settimane, sottolineando che contattare e isolare le vittime sarebbe importante per bilanciare le persone coinvolte. Nel frattempo, la campagna vaccinale continua a pieno ritmo.

“Fortunatamente, l’impatto di COVID-19 negli ospedali in questa fase è molto basso”, ha affermato.

“Il tasso di cambio si sta di nuovo deteriorando e molte regioni sono ora aree moderatamente ad alto rischio”, ha detto il leader dell’Iss Silvio Brussefero in una conferenza stampa.

Il numero complessivo di riproduzione (Rt) per la settimana dal 7 al 14 luglio è stato 0,91, rispetto allo 0,66 precedente.

Lo studio ha anche rilevato che negli ultimi 14 giorni (che si sono conclusi il 14 luglio) il numero di infezioni è aumentato in 12 delle 20 regioni del Paese.

L’incidenza di COVID-19 – il numero di persone risultate positive per un singolo panno durante questo periodo – è aumentata da 11 una settimana fa a 19 casi ogni 100.000 persone.

Un recente studio di monitoraggio pubblicato venerdì dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha mostrato che il numero nazionale di riproduzione del cov-19 e il tasso di incidenza in Italia sono aumentati nuovamente negli ultimi giorni.

Caro lettore,

Business Standard ha sempre cercato di fornirti informazioni e commenti aggiornati sugli sviluppi di tua scelta e con ampie implicazioni politiche ed economiche per il paese e il mondo. Il tuo incoraggiamento e il tuo feedback coerente su come migliorare la nostra offerta hanno rafforzato il nostro impegno e impegno verso questi ideali. Anche in questi tempi difficili derivanti da Kovit-19, siamo determinati a tenerti informato e aggiornato con notizie credibili, opinioni autorevoli e commenti taglienti su questioni di attualità applicabili.

Tuttavia, abbiamo una richiesta.

Mentre combattiamo l’impatto economico dell’epidemia, abbiamo ancora bisogno del tuo supporto in modo da poter continuare a fornirti contenuti di maggiore qualità. Il nostro campione di abbonamento ha ricevuto una risposta incoraggiante da molti di voi che si sono abbonati ai nostri contenuti online. Un abbonamento aggiuntivo ai nostri contenuti online ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi di fornire contenuti ancora migliori e pertinenti. Crediamo in un giornalismo libero, equo e affidabile. Il tuo supporto tramite abbonamenti aggiuntivi ci consentirà di mettere in pratica la rivista che abbiamo promesso.

Sostegno al giornalismo di qualità e Iscriviti a Qualità aziendale.

Editor digitale