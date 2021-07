L’Italia avanza alla finale di Euro 2020

Il Dundalf FC ha confermato che Jesus Perez è tornato negli Stati Uniti per unirsi all’USL League One Club Forward Madison FC fino alla fine di questa stagione. Gesù lascia Perez Tandal mentre esce Oriel Park – Dandal Democrat

Non riuscendo a nominare Casey Stone come sostituto del club, i giocatori dello United stanno preparando un approccio alla PFA per quanto riguarda la preparazione per la nuova stagione. Le giocatrici del Manchester United si avvicinano alla PFA tra le crescenti preoccupazioni sulla direzione del club – Atleti

L’ex capitano del Barcellona Vicky Losada dice di aver perso il WSL e sta tornando con esso Città di Manchester Dopo aver firmato un contratto biennale. Vicky Losada: New Man City firma WSL – BBC offre un ritorno al gioco

Lascialo appendere al Louvre! USWNT ha segnato uno dei migliori goal di squadra che tu abbia mai visto, nessuno può dirti diversamente – tutti XI

L’Italia è stata multata per raggiungere la finale di Euro 2020 dopo la semifinale nella tranquilla Wembley. L’Italia batte la Spagna e raggiunge la finale di Euro 2020 – BBC Sport

Italia e Spagna servono una semifinale eccezionale di Wembley degna del pubblico, ma la squadra di Roberto Mancini è una minaccia, scrive Bill McNaldy di BBC Sport. Il teatro puro in Italia è l’ostacolo più forte in finale – BBC Sport

Luke Shaw, insultato da Jose Mourinho, è diventato la forza offensiva più creativa dell’Inghilterra a Euro 2020. come ha fatto quindi? Inghilterra v Danimarca: come Luke Shaw è passato dal ragazzo autunnale di Jose Mourinho alla star di Euro 2020 – BBC Sport

L’ex allenatore della Danimarca Age Haride crede che Kane potrebbe fare la differenza tra le due squadre mercoledì. L’ex capo danese afferma che Harry Kane è pericoloso quanto Cristiano Ronaldo – BBC Sport

Il 27enne deve ancora concedere questa partita e ha la porta inviolata in tutte e cinque le partite che ha giocato. Il portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford vince i guanti d’oro a Euro 2020 – BBC Sport

Lucas Bacquetta ha mandato i campioni in carica del Brasile Coppa USA La finale con il vincitore nel primo tempo contro il Perù. Il gol nel primo tempo di Lucas Bagetta – Il Brasile ha battuto la BBC Sport 1-0

Leeds United Firma Jr. Firbo dal Barcellona con un contratto quadriennale per circa m 13 milioni. Il Barcellona si unisce al terzino Junior Firbo Leeds United con un contratto quadriennale con BBC Sport

La franchigia più vicina ha parlato direttamente con i fan per la prima volta durante la loro regola di 16 anni, ma i fan credono che il rapporto tra loro e il club cambierà? I fermagli apportano correzioni con i tifosi del Manchester United? – Giochi della BBC

Perché sì, sembra possibile. L’abuso di calcio sui social media può risolvere il problema? – Storie di calcio

12:00: Inghilterra vs Danimarca (semifinali Euro 2020) – ESPN / DUTN / Univision

16:00: Charlotte Freedom vs NY Red Bull II (campionato USL) – ESPN +

16:00: La rivoluzione del New England Contro. Toronto FC (MLS) – ESPN +

16:30: Miami FC vs Tampa Bay Rowdies (campionato USL) – ESPN +

16:30: Atlanta United II vs Indi Eleven (campionato USL) – ESPN +

16:30: Charleston Battery vs. Pittsburgh Riverhounds (campionato USL) – ESPN +

16:30: CF Montreal contro. NYCFC (MLS) – ESPN +

17:00: Chicago Fire Contro. Città di Orlando (MLS) – TUDN / UniMas / Twitter

18:00: Austin Bolt vs. Rio Grande Valley (campionato USL) – ESPN +

18:00: Austin FC contro. LAFC (MLS) – ESPN +

18:00: Rapide del Colorado Contro. Minnesota United (MLS) – ESPN +

18:00: Contro i Sounders a Seattle. Dinamo di Houston (MLS) – JOEtv / Amazon Prime

19:00: Cappellini bianchi Vancouver Contro. Il vero lago salato (MLS) – ESPN +

19:30: LA Galassia Contro. FC Dallas (MLS) – ESPN +

8:00: Repubblica di Sacramento Contro Auckland Roots (campionato USL) – ESPN +