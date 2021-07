La superstar televisiva italiana Rafella Carr muore a 78

La sua fama ha raggiunto gli Stati Uniti nel 1986 È apparso in “Late Night with David Letterman”. Sig. Dopo che Letterman l’ha descritta come “Johnny Carson e Ed Sullivan d’Italia”, Mrs. Carey interruppe la sua domanda per sottolineare che erano entrambi uomini. Ha detto che a volte è stato paragonato ad Ann-Margaret e Barbara Walters, ma ha aggiunto: “Io sono Rafella Carrey”.

È anche responsabile dell’aggiunta di una parola ai dizionari italiani. Dal 1995 al 2009 è stato il “Karamba! Che Sorbresa ”(“ Caramba! Che sorpresa ”), un progetto di successo in cui riunisce persone con parenti o amici perduti da tempo. La parola “Carambatta” è entrata nella lingua italiana.

Sig.ra. Carey ha avuto anche uno show televisivo nel 2004 in cui ha aiutato a portare a termine le adozioni. Una foto di lei circondata da bambini è stata posta vicino alla sua bara mentre giaceva a letto per un addio pubblico al municipio di Roma.

Rafella Carey Rafella Roberta Belloni è nata il 18 giugno 1943 a Bellary, a sud di Ravenna, sulla costa adriatica. Sua madre, Iris Delutri, gestisce la gelateria di famiglia, la sig. Kerr si è separato da suo padre quando aveva 3 anni.

“Ho imparato in tenera età a fare a meno degli uomini”, ha detto una volta.

È cresciuto a Bologna, dove ha iniziato a prendere lezioni di danza classica all’età di otto anni. È andato a Roma all’età di 18 anni per frequentare il Centro Sperimentale de Cinematography, la principale scuola di cinema italiana, e ha avuto alcuni ruoli minori nei film italiani. Van Ryan Express. “

Un dirigente della RAI pensò di aver bisogno di un cognome che potesse avere un impatto maggiore e raccomandò l’auto dopo il suo pittore preferito, Carlo Carey. Amava il nome e lo teneva.

“Rafella era più di un semplice attore; era un genio”, ha detto Katrina Rita, assistente di lunga data di Carrie e autrice di “Cinquant’anni di desiderio”, nel suo libro del 2019 sulla vita e la carriera.

Quello stile è una dinamica.

“Ho bisogno di spostare il corpo”, ha detto la signora Carey in un’intervista radiofonica del 2014. “Ho più energia.”