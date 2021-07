La polizia honduregna ha arrestato cinque persone dopo una banda di 600 Lynx uomini italiani

Tegucigalpa, 9 luglio (Reuters) – La polizia honduregna ha arrestato venerdì cinque sospettati dell’omicidio di un uomo italiano assassinato da una folla di oltre 600 abitanti del villaggio per rappresaglia per l’omicidio di un senzatetto.

Giovedì gli abitanti del villaggio hanno attaccato il 65enne Giorgio Scanu con pietre, bastoni e stoffa nella sua casa a Santa Ana de Usquare, nel sud dell’Honduras Soluteca, ha detto il ministero della Difesa.

La polizia dice che la banda è arrivata dopo una scansione secondo cui un senzatetto di 78 anni è stato picchiato a morte per aver danneggiato piante ornamentali nel suo giardino mercoledì, secondo i rapporti della polizia.

“Più di 600 residenti arrabbiati sono entrati nell’appartamento e hanno usato bastoni, pietre e stoffa per uccidere gli italiani accusati di aver ucciso il signor Juan de Dios Flores”, ha detto Rebecca Martinez, portavoce del Ministero della Difesa.

Parti della residenza di Scanu e un veicolo sono state incendiate, ha aggiunto Martinez.

La polizia ha arrestato cinque persone di età compresa tra 19 e 55 anni in relazione all’omicidio dell’ingegnere in pensione Scanu, che viveva in una cittadina rurale.

Le autorità hanno affermato di credere che la sua famiglia sia honduregna.

Martinez ha detto che le autorità stavano cercando altre persone coinvolte nell’omicidio di Scanu, ma la polizia era sul posto in quel momento, ma non è stata in grado di impedirlo a causa delle dimensioni della folla.

la relazione di Gustavo Balencia; Anthony Esposito ha scritto; Montaggio di Sandra Malor

