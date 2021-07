Il watchdog italiano avvia un’indagine sull’accordo per lo streaming di giochi di TIM

Il logo del servizio di streaming Internet DAZN è stato filmato il 21 marzo 2017 nel suo ufficio a Tokyo, in Giappone. La foto è stata scattata il 21 marzo 2017. REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Foto d’archivio

MILANO, 8 luglio (Reuters) – Giovedì il fidato regolatore italiano ha aperto un’inchiesta su un accordo tra DAZN e Telecom Italia (TIM) (TLIT.MI), un’app di streaming di giochi di Serie A.

Telecom Italia (TLIT.MI) ha firmato un accordo di tecnologia e distribuzione con DAZN, che ha il diritto di proiettare le partite del massimo campionato italiano di air football per 2,5 miliardi (da 95 a 2,95 miliardi) nelle prossime tre stagioni.

“L’accordo tra TIM e DAZN potrebbe portare a significative spaccature nella concorrenza”, ha affermato l’autorità in una nota.

Ha affermato che l’accordo potrebbe frenare la crescita competitiva nel mercato della televisione a pagamento, compresi i servizi al dettaglio sostenibili, i servizi a banda larga all’ingrosso e le telecomunicazioni mobili.

Il Comitato di Sorveglianza ha proposto misure per alleviare alcune preoccupazioni concorrenziali, inclusa la sospensione delle clausole che limitano la capacità di DAZN di distribuire i propri servizi su altre piattaforme.

Il titolo TIM è sceso del 2% entro le 0726 GMT, rispetto al calo dell’indice blue chip italiano (.FTMIB) dell’1,4%.

In base all’accordo sullo streaming, l’ex monopolio telefonico statale, che fa affidamento sul calcio per aggiornare i suoi servizi di banda larga ad alta velocità e pay-TV, riceverà oltre il 40% dei pagamenti annuali a DAZN Serie A. Reuters ha mostrato.

L’operatore di pay-TV SKY Italia e altri concorrenti di DIM, di proprietà di Comcast (CMCSAO), hanno contestato l’accordo per ragioni inaffidabili, affermando che l’accordo potrebbe rafforzare la posizione già dominante di DIM nel mercato della banda larga. leggi di più

DAZN ha detto di non aver commentato immediatamente, mentre TIM non è stata immediatamente disponibile per un commento.

(1$ = 0,8480 euro)

Report di Elvira Polina, a cura di Agnieszka Black e Barbara Lewis

