Guarda cosa c’è nel menu a Bombay, con un menu del New Day French Cafe di Little Italy e il perfetto patio sul retro

Guarda cosa c’è nel menu a Bombay, con un menu del New Day French Caf di Little Italy e il perfetto patio posteriore





Nome: Guarda la pompa

Contatto: 607 Collegio San, @barpompette_to

Quartiere: Little Italy

In precedenza: Il Walton

Proprietari: Jonathan Bauer, Martin Bauer, Maxim Hort e Hugo Tokni

Cuoco: Martin Boyer (Bombay)

Posto esterno: Patio sul retro

Misure di sicurezza Covit-19: Stazioni di lavaggio delle mani agli ingressi e alle porte; I tavoli vengono puliti quando gli ospiti finiscono il pasto; Le maschere dovrebbero essere indossate quando si lascia la scrivania

Accesso: Un bordo rialzato all’ingresso principale e un bar fino al bar, ai bagni e al patio posteriore

Cibo

Durante il giorno, c’è un breve menu di prodotti appena sfornati (pasticcini, pacchetti) accanto a Big Sister Place Bombay. La sera porta piccoli snack (popcorn, olive, circuiti, formaggio, cornicans) da abbinare a cocktail e vino.

Bevande

Questo caffè quotidiano offre bevande a base di caffè preparate con i fagioli del de Mello di Toronto (oltre a funzioni di cambio mensile da elenchi internazionali). Di notte, il menu si sposta su bevande analcoliche poojar, che includono vini con bicchieri e cocktail d’autore, alcuni dei quali sono analcolici.

Posizione

Tra banchetti di seta e un bar con il piano in marmo, l’unico posto dove camminare (per ora) è sedersi entro 30. Ma fino a quando la sala interna non sarà di nuovo in tavola, gli ospiti dovranno recarsi nel cortile sul retro del bar, dove si rifugieranno in un romantico patio decorato con fulmini e una chioma di alberi.