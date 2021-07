Grandi manifestazioni contro la salute in Francia a 2D

In Francia, il rilascio di un pass sanitario – cartaceo o digitale prova di vaccinazione completa, l’ultimo test negativo o l’ultimo recupero Govt-19 – è obbligatorio per partecipare ai grandi eventi nei teatri e nelle sale da concerto, nonché per entrare nella cultura del paese teatri. , Musei Cinema

In Italia, lo stesso tipo di posti richiederà un pass verde.

“La libertà!” E “Abbasso la dittatura!” Agenzie-France Press ha riferito che i manifestanti sbandieratori hanno cantato da Napoli a sud a Torino a nord. I manifestanti a Milano sotto la pioggia, “No Green Pass!” Gridò.

Il ministero dell’Interno francese ha reso noto il numero dei manifestanti che hanno marciato a Parigi, Marsiglia, Montpellier e in una dozzina di altre città francesi: più di 100.000 persone hanno protestato contro le proteste la scorsa settimana in tutto il Paese.

Nei prossimi giorni dovrebbe passare il disegno di legge, attualmente al vaglio del Senato francese, che estenderà la necessità di produrre pass sanitari per caffè, bar, ristoranti e palestre e aggiungerà sanzioni alle aziende che non applicano il regola. Sarà inoltre richiesto un pass sanitario valido per le visite non urgenti a ospedali o case di riposo e per i viaggi in treno e autobus a lunga percorrenza.

Il disegno di legge imporrebbe multe a operatori sanitari, vigili del fuoco e altri – spesso malati o che si occupano di anziani – costringendoli a essere vaccinati o licenziati entro il 15 settembre. L’attuale versione della legge, che può ancora essere modificata dai legislatori, impone l’isolamento per 10 giorni dopo il test per un positivo al virus.