L’Italia non è considerata una delle favorite pre-partita di Euro 2020

L’immagine del pianto Gianluigi Buffon ha riempito le pagine di quasi tutti i giornali d’Italia.

Il 13 novembre 2017, il paese titolare di calcio non è riuscito a segnare contro la Svezia per qualificarsi per la Coppa del Mondo.

Era più di una tragedia nazionale: si chiamava Apocalisse. Sulla copertina della famosa carta rosa italiana Cassette Dello Sport, il titolo diceva semplicemente: “Fine”.

Gli italiani sono poco convincenti, imbarazzanti e apparentemente non sorpresi. Quando i nomi della squadra furono annunciati a San Siro quella fortunata serata, gli italiani gridarono all’arrivo di coach Giambio Ventura.

Non c’è ritmo nel gioco dell’Italia e solo pochi individui fanno di tutto per evitare un’umiliazione immeritata. Il pubblico odiava la squadra e la sua squadra di calcio, ma odiava soprattutto l’allenatore.

Come notava un altro studio, La Repubblica, “l’Apocalisse aveva un colore blu” – il colore degli assiri – l’Italia non riusciva a trovare un “bersaglio patetico” contro una Svezia povera, tecnicamente imbarazzante, ma la sua fiera resistenza”.

Sono state poste domande su come una nazione calcistica così orgogliosa potrebbe mai cadere. Chi può resuscitare questa bestia blu? L’uomo che tutti amavano era Carlo Ancelotti. Li ha presi Roberto Mancini.

Mancini è stato un grande calciatore e un allenatore di successo che ha vinto in diversi paesi e formato squadre forti, ma era anche una figura che divideva.

Come calciatore, il suo atteggiamento è stato costantemente messo in discussione. Ha combattuto contro tutti e contro tutto, e quando ha segnato per l’Italia nel 1988, le sue esultanze hanno espresso più rabbia che gioia. Ha dovuto essere fermato dai suoi compagni di squadra dal gesticolare per molestare quelli in tribuna stampa che hanno osato interrogarlo.

Considerata la sua storia di successo da allenatore, non è stata una cattiva scelta, ma sognerà ancora l’Italia? Come se l’è cavata Ancelotti?

Prima di sottolineare i suoi piani per la squadra italiana, quando Cassette Dello Sport ha espresso il pensiero di Mancini sulla vittoria della Coppa del Mondo 2018, un solo lettore ha commentato sotto questo pezzo: “Non andiamo agli Europei con te”.

Tre anni dopo, l’Italia non è solo in euro, ma anche finalista.

Erano la squadra migliore del torneo, e televisioni italiane, giornali, opinionisti ed ex calciatori si stanno lanciando alla ricerca di nuovi capi per descrivere la magia di Mancini, la bellezza di questa squadra e il notevole effetto che tutto ha avuto. Nell’unire il Paese.

Mancini ha scelto di divertire, concentrando i suoi sforzi sul gioco del calcio liquido facendo conoscere 35 giocatori e sottolineando la necessità di sfoggiare l’attacco della sua squadra. La squadra italiana di cui faceva parte nel 1988, guidata da Ajeclio Vicini, puntava su un interesse altrettanto divertente e giovanile, forse ispirando Mancini a creare qualcosa del genere.

Agiscono secondo le parole dell’inno nazionale italiano, un Giorgio Cielini e il co-muggito delle loro vite dipende da: “Fratelli d’Italia, che una bandiera, una speranza ci unisca tutti. È giunto il momento per noi di unirci. “

Il Canto degli Italiani è diventato un’opzione di competizione tra i fan

La fratellanza è il tema di questa parte italiana. In questi tempi difficili di disperazione sociale ed economica, soprattutto dopo l’epidemia, il Paese aveva bisogno del calcio per riportare la felicità.

Tutti quei debuttanti erano bambini a cui era stata data l’opportunità, alcuni dei quali non erano ancora stati introdotti nei propri club. Ma crescendo insieme e affrontando le sfide come unità, hanno creato i legami, i ricordi e le storie che hanno affascinato una nazione e ci hanno permesso di dimenticare le nostre difficoltà, almeno.

Quando l’Italia ha battuto in semifinale la Spagna, Lorenzo Inzaine è corso a prendere la maglia di Leonardo Spinozola, tenendo vicino a sé ogni membro della squadra italiana per cantare con lui il nome di Spina e dedicargli la vittoria. Le sue lacrime sono state profondamente sentite dalla nazione quando è stato portato contro il Belgio dopo un infortunio complesso e ogni giocatore ha trascorso il suo viaggio confortando Spina, un giocatore che è stato costantemente afflitto da infortuni per tutta la vita.

Matteo Pesina parla delle grigliate dopo le partite, del forno che lo chef italiano ha comprato per fare la sua pizza speciale e dei ricordi che questo gruppo crea. Ma quelli del settore tecnologico in Italia potrebbero innamorarsi un po’ di più.

Puoi trovare Mancini e Gianluca Violli, i fratelli della tecnica italiana e i marcatori più desiderati della Samptoria negli anni ’90. Loro, insieme a molti dei loro compagni di squadra Blu-ray, stanno guidando questo gruppo e, nonostante le molte battaglie che ognuno ha affrontato nella sua vita, il loro legame è diventato più forte – niente di più impegnativo della Valle del Cancro.

Si sono riscaldati dopo il gol di Federico Sisa contro l’Austria, e molti italiani hanno pianto. Quell’unico momento di umanità mi ha ricordato quanto hanno affrontato negli ultimi tempi e quante anime sono state perse da un’epidemia in cui il loro Paese era centrale. Ma sono tutti passati attraverso questo, e tutti lo vogliamo.

La vittoria dell’Italia ai rigori sulla Spagna scatena scene di festa selvagge a Roma

L’Italia è ufficialmente innamorata, e in poco tempo il Paese è circondato dal suo sport più amato. Saggi su saggi sono dedicati a questa squadra, dal riferimento alle tragedie della gioventù al diventare professionisti, al merito delle madri che hanno sacrificato la loro vita per permettere alle loro madri di continuare la loro vita.

Mancini è uscito di casa all’età di 13 anni e ha continuato a giocare a calcio. “Chiamava a casa 10 volte al giorno”, ha spiegato a Della Sera sua madre, Corriere. Ha bisogno di qualcosa? “No mamma, per sapere come stai, ho bisogno di sentire la tua voce.”

La mamma di Spina ha ricordato che suo figlio era rimasto ferito all’età di 14 anni e voleva tornare a casa. “Pensaci,” piagnucolò sua madre. Per fortuna, ha chiesto Spina.

Tutto, dai loro casi Armani alle loro superstizioni, è ben documentato. Francesco Azeri, che ha combattuto due volte contro il cancro, deve prima salire sull’autobus nei giorni di gara. Gianluigi Donorumma dovrebbe essere l’ultimo.

Per quanto riguarda Vialy, sulla strada per la partita contro la Turchia, l’autobus se n’era andato senza di lui e solo pochi minuti dopo la squadra lo sentiva. L’autobus si fermò, lo prese e finalmente gli permise di salire. Da allora, devono ripetere questo processo prima di ogni partita. Ormai è un rito.

È sicuro dire che Boaz è stato sostituito da grida di gioia, dalla miniserie Isle Socno Assuro, che ha seguito con entusiasmo la creazione di questa squadra italiana, a centinaia di altri progetti dedicati alla nazionale.

Contro la Spagna in semifinale Ha ricevuto quasi 20 milioni di spettatori, il 35esimo evento mai visto in Italia. Secondo la federazione italiana, i 50 programmi TV più visti sono tutte partite di calcio, di cui 46 legate all’Assiria. Sta iniziando a dipingere un quadro di cosa significa il calcio per l’Italia?

Secondo un tifoso italiano di Wembley, il calcio è tutto. “È Dio, la famiglia e il calcio”. Santa Trinità.