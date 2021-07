Crypto Exchange Finance Non autorizzato, regolatore italiano, si allarga la repressione

La contabilità in Italia non è regolamentata

Studio di un sito in crescita in tutto il mondo

Regno Unito, Thailandia, Giappone e Germania stanno prendendo di mira la contabilità

LONDRA, 15 luglio (Reuters) – L’autorità di vigilanza del mercato del Paese ha dichiarato giovedì che la contabilità dell’exchange di criptovalute non è autorizzata ad operare in Italia.

Le società del gruppo finanziario non sono autorizzate a prestare servizi e operazioni di investimento in Italia, né attraverso il sito web principale della Borsa, che fornisce informazioni in lingua italiana su azioni e versioni token, Detto Consop In una dichiarazione.

“Gli investitori sono invitati a usare la loro massima diligenza per fare le loro scelte di investimento con piena consapevolezza e investendo in anticipo i siti Web in cui investono possono portare a soggetti accreditati”, ha affermato.

Un portavoce della contabilità ha detto che il suo sito web non era operativo dall’Italia e che l’annuncio della Consop non avrebbe avuto un impatto diretto sui suoi servizi.

“Adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione e prendiamo molto sul serio i nostri doveri di conformità”, ha affermato.

Le autorità si sono concentrate sulla contabilità negli ultimi mesi poiché lo studio sull’industria delle criptovalute in tutto il mondo è cresciuto tra le preoccupazioni sulla protezione dei consumatori e l’uso delle valute digitali per il riciclaggio di denaro sporco e altri crimini.

Il mese scorso l’autorità di vigilanza finanziaria britannica ha vietato alla piattaforma, uno degli scambi più grandi del mondo, di svolgere operazioni regolamentate nel Regno Unito. leggi di più

Anche i gruppi di monitoraggio in Thailandia, Giappone, Germania e Stati Uniti hanno preso di mira la contabilità negli ultimi mesi. Buffin, il regolatore tedesco, ha dichiarato ad aprile che la contabilità aveva rischiato di multare i cosiddetti “stock token” per non aver divulgato l’offerta dell’investitore. leggi di più

In una lettera per finanziare gli avvocati vista da Reuters, Consop ha affermato di avere l’autorità di ordinare ai fornitori di Internet nel paese di interrompere la fornitura dei loro servizi a fornitori di servizi di investimento non autorizzati.

“Secondo la legge italiana, è un atto illegale fornire servizi e attività di investimento senza l’autorizzazione raccomandata”, afferma la lettera.

Il regolatore può ordinare ai fornitori di servizi di investimento non autorizzati di interrompere la fornitura dei loro servizi.

Non è chiaro se la Consop abbia chiesto alle società Internet locali di bloccare il sito di contabilità o se abbia deferito il caso ai magistrati.

Finance ha rifiutato di commentare la lettera.

La più grande espansione al mondo

Finance è stato il più grande trader al mondo per volume di scambi spot il mese scorso, secondo i dati del ricercatore britannico Cryptocompore, con un volume di scambi che ha raggiunto $ 668 miliardi, un aumento di dieci volte rispetto a luglio 2020. leggi di più

Il sito offre una vasta gamma di servizi agli utenti di tutto il mondo, dal trading spot di criptovalute e derivati ​​ai portafogli digitali e ai token azionari – versioni digitali delle azioni per il valore delle azioni correlate.

Non è subito chiaro quanti utenti della finanza in Italia. Il sito di notizie Telegram ha più di 25.500 membri sul suo canale in lingua italiana.

La struttura aziendale della società è opaca ed è ampiamente riportato che la sua holding è registrata nelle Isole Cayman. Finance ha rifiutato di commentare la sua posizione, affermando che era “decentralizzato” e “operava con un numero di società regolamentate in tutto il mondo”.

La mossa arriva dopo che il mese scorso il suo presidente ha affermato che la diffusione di criptovalute senza alcuna regolamentazione chiara era preoccupante e potrebbe danneggiare il modo in cui opera il mercato. leggi di più

Relazione di Tom Wilson e Anna Irrera. Relazione aggiuntiva di Maria Pia Quaclia; Montaggio di Jason Neely, Rachel Armstrong, Sisu Nomiyama e Steve Arlofsky

