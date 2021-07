Cosa sono i portici e perché possono essere inseriti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO in Italia?

L’Italia ha il più grande patrimonio mondiale dell’UNESCO di qualsiasi paese del mondo. A Bologna non si trova nemmeno uno dei 55 siti, ma la città spera che presto cambierà.

Bologna ha presentato domanda per prendere in considerazione i suoi famosi portici ed è in trepidante attesa di risposta. Entro fine mese si deciderà.

Cos’è Portico?

Un portico è un passaggio coperto con un tetto spesso sostenuto da colonne. I portici di Bologna furono costruiti per la prima volta nell’XI secolo e sono molto diffusi in questa città italiana.

“Il portico dovrebbe essere utilizzato come via pubblica, anche se la proprietà è privata”, spiega la storica dell’arte e mentore locale Elena Ponce.

“Pertanto, ogni edificio privato era obbligato per legge a costruire un portico, ma parte del passaggio non era di loro proprietà. Allo stesso tempo, il proprietario doveva pulire e mantenere il portico, che esiste ancora oggi”.

Nel 1288, ogni proprietario di un edificio era obbligato per legge a creare un portico.

«Ci ​​sono portici in altre città italiane, ma niente come Bologna, perché ci sono circa 38-40 chilometri di portici nel centro storico, e più di 50 se si contano quelli fuori dalle porte della città», dice Elena.

La città vuole includere tutti i suoi portici nell’uso dell’UNESCO, ma è ora considerata per dodici siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO sui bellissimi marciapiedi coperti di Bologna.

Guarda il video qui sopra per saperne di più sui bellissimi portici di Bologna.