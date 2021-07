Argentina – Supercoppa Italia si dice che sia in lavorazione

Con le finali in arrivo il giorno dopo le due più grandi partite di calcio, molti fan si chiedevano cosa sarebbe successo se i vincitori della Copa America dell’Argentina incontrassero i campioni d’Italia di Euro 2020.

Secondo nuove indiscrezioni, questo non dovrebbe essere un sogno, poiché CONMEBOL (l’organizzazione dietro la Copa America) ha inviato un messaggio alla UEFA (l’organizzazione dietro gli euro) sulla pianificazione di una partita per determinare chi è il migliore.

.ONCONMEBOL Pre-gestisce UEFA

L’Argentina dovrebbe giocare in una specie di campione, contro l’Italia. A causa di un problema di calendario, è molto difficile che accada nel 2021, ma potrebbe essere fatto l’anno prossimo. – Cesare Louis Merlo (LCLMerlo) 11 luglio 2021

Lionel Messi ha alzato i suoi primi gol importanti con la nazionale quando l’Argentina ha vinto la finale 1-0 contro il Brasile, in cui ha anche vinto il premio come miglior giocatore e punteggio più alto.

L’Italia, intanto, ha battuto l’Inghilterra 1-1 ai rigori. Il premio per il miglior giocatore è andato al portiere italiano Gianluigi Donorumma dopo due vittorie consecutive ai rigori nel torneo.

In genere, i vincitori di entrambe le partite si uniscono ai vincitori delle altre partite della FIFA Confederations Cup, che si svolge un anno prima di ogni partita.

Tuttavia, il file della Confederazione è stato recentemente rimosso. L’ultima edizione è stata il 2017, in cui il campione della Copa America, il Cile, ha sconfitto i campioni d’Europa del Portogallo, ma ha perso in finale contro i campioni della Coppa del Mondo della Germania.

Questo è preceduto dal trofeo, che ha coinciso con il sudamericano contro i campioni d’Europa Trofeo Artemio Franois. E ‘stato giocato solo due volte nel 1985 e nel 1993.

Nel 1985, l’Uruguay perse 2-0 contro la Francia a Parigi. Nel 1993, l’Argentina ha vinto contro la Danimarca ai rigori in Argentina. Per coincidenza, questo è l’ultimo anno in cui l’Argentina ha vinto un trofeo importante finora. Il file prende il nome da un ex presidente UEFA morto in un incidente stradale.

Si prevede che questa nuova edizione della Coppa non potrà giocare quest’anno a causa degli effetti del calendario imbottito e dell’infezione. Tuttavia, l’idea è di giocare questo come un’anteprima della Coppa del Mondo del prossimo anno.